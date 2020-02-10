Поляки сняли фильм о том, как британец ел детей под Донецком

Если же посмотреть на перечень спонсоров агитки, то увидим, что финансировалась она за счет правительственных и муниципальных структур Украины, Польши и даже Шотландии. В титрах находим стандартный набор пропагандистских организаций, не скрывающих участия в информационной войне против России. Здесь тебе и «Консорциум по изучению голодомора», основанный украинской диаспорой в Канаде, и «Комитет США по информированию о геноциде в Украине», и британская издательская группа, выпускающая газету The Daily Telegraph, и даже небезызвестный бизнесмен Билл Браудер, объявивший себя «врагом Путина № 1» (хотя претендентов на этот титул на Западе — целая очередь). Как видите, только этого достаточно, чтобы понять суть и назначение «Джонса».