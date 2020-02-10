Поляки сняли фильм о том, как британец ел детей под Донецком
14:54. 10 февраля 2020 290 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Источник: РИА Новости @ Владимир Корнилов
Информационная война против России, связанная с околоисторической тематикой, обостряется. В мировой прокат выходит фильм, преподносимый на постерах как «самая важная правдивая история, которую вы когда-либо увидите». При этом люди, имеющие к нему непосредственное отношение, признают: ничего общего с исторической правдой эта картина не имеет.
Фильм «Мистер Джонс» снят ещё в прошлом году и даже с большой помпой был презентован на Украине к «голодоморной» годовщине под броским названием «Цена правды». Слово «правда» здесь ключевое, поскольку украинским гражданам говорили именно о «реальной истории о геноциде украинского народа». Судя по отзывам украинских СМИ и блогеров, так они и восприняли данное агитационное произведение. Сейчас, когда дошло до показа «Джонса» в британских кинотеатрах, тамошняя пресса тоже пытается доказать, что это чуть ли не документальная лента о «сталинском геноцидном голоде на Украине».
Для того чтобы понять истинную суть фильма, достаточно оценить его авторов и связанных с ними лиц. Чуть ли не первым, кто сообщил о картине, был тогдашний глава скандально известного Института национальной памяти Украины, убежденный бандеровец Владимир Вятрович. Он лично открывал в Киеве выставку, посвященную главному герою фильма — британскому журналисту 1930-х Гарету Джонсу. Автором сценария выступила калифорнийка украинского происхождения Андреа Халупа, особо не скрывающая, что занимается «священной борьбой» против сталинизма и «путинизма». Еще в 2014-м она основала движение активистов под названием «Глобальный майдан» для борьбы по украинскому примеру «за лучшее будущее Сирии, Ирана, Венесуэлы, США».
Если же посмотреть на перечень спонсоров агитки, то увидим, что финансировалась она за счет правительственных и муниципальных структур Украины, Польши и даже Шотландии. В титрах находим стандартный набор пропагандистских организаций, не скрывающих участия в информационной войне против России. Здесь тебе и «Консорциум по изучению голодомора», основанный украинской диаспорой в Канаде, и «Комитет США по информированию о геноциде в Украине», и британская издательская группа, выпускающая газету The Daily Telegraph, и даже небезызвестный бизнесмен Билл Браудер, объявивший себя «врагом Путина № 1» (хотя претендентов на этот титул на Западе — целая очередь). Как видите, только этого достаточно, чтобы понять суть и назначение «Джонса».
Фильм начинается с того, что представляет Гарета Джонса как пророка, ещё в 1933 году пытавшегося предупредить об агрессивных намерениях Гитлера начать мировую войну с нападения на несчастную Польшу. То есть с первых секунд авторы «самой правдивой истории» отступили от правды. Поскольку истинный Джонс, откровенно симпатизировал нацистам, писал в британской прессе восторженные материалы о фашистах, называл Гитлера «великим». Неслучайно он был одним из немногих иностранных журналистов, попавших в «гитлеровский пул», летавших с ним на одном самолете и бравших интервью у лидеров НСДАП. Собственно, для британской прессы начала 1930-х такой пиетет перед нацистами был не диковинкой: достаточно сказать, что газета Daily Mail была фактическим рупором нацизма за пределами Германии. Тем удивительнее теперь читать в тех же газетах, что это СССР якобы «был союзником Гитлера».
Авторы «Джонса» представляют своего героя как борца за правду, рискнувшего жизнью, чтобы в марте 1933 года впервые попасть на Украину, а именно в город Сталино (ныне Донецк), и стать свидетелем лютующего там голода. «Но ведь журналистов не пускают на Украину», — заявляет герой фильма. Это притом что в своих дневниках реальный Гарет Джонс подробно описывает, как он и до 1933-го неоднократно посещал УССР в составе пула западных журналистов, открыто и легально ездивших и в Харьков, и в Киев, и в то же Сталино. И, кстати, в ходе этих поездок 1930 и 1931 годов (то есть задолго до периода, преподносимого на Украине в качестве «голодомора») Джонс все равно рассказывал о «страшном голоде» в СССР. Так что занимался он этим постоянно, вне зависимости от того, голодали наши граждане или нет.
Был ли Джонс свидетелем голода на Украине в марте 1933 года, неясно. Судя по его дневникам, дальше Харькова он не доехал, причем описывал он и цены на продукты (из чего следует, что они были в продаже). А все свои дальнейшие рассказы о масштабе голода он строил исключительно на слухах, которые черпал в беседах с анонимными источниками. Именно поэтому его апокалиптические истории восприняли со скепсисом и признанные журналисты Запада.
Что не помешало авторам фильма рассказать о героическом побеге Джонса от надзора милиции, о трупах, которыми были завалены окрестности Сталино, и даже об акте каннибализма с участием самого британского журналиста (он якобы откушал «мальчика Колю», не подозревая, что есть человечину).
Последнее обстоятельство возмутило родственников Джонса, которые также упомянуты в титрах фильма с благодарностью за помощь. Внучатый племянник прототипа киногероя Филипп Колли написал в The Sunday Times письмо, обвинив авторов в откровенной лжи.
«Он не был свидетелем никакого людоедства, тем более не принимал в нем участие. Он никогда не видел никакой реквизиции зерна, рабского труда и телег с трупами. За ним никогда не гнались, он никогда не убегал… Его никто не арестовывал», — подчеркивает Колли.
Он также сообщает, что был сразу шокирован ещё рабочим сценарием.
«Авторы признали, что Гарет не был свидетелем всех тех событий, которые изображены в их фильме, — продолжает Колли, — но сказали мне, что они считают оправданным использование его для отображения их версии того, что происходило в ходе голодомора. Я чувствую, что они мутят исторические воды».
Родственник Джонса прямо указывает на антироссийский характер фильма, в котором голод представлен как последствие отъема зерна у украинцев ради отправки его в Москву. И напоминает, что его родственник как раз отмечал общероссийский характер трагедии: "Как сообщал мой дядя, миллионы умирали по всему Советскому Союзу: «в каждой части России, на Волге, в Сибири, на Северном Кавказе, в Центральной Азии». Но это, как вы понимаете, не вписывается в версию «геноцида», которую навязывают сейчас на Украине и на Западе.
Можно было бы закрыть глаза на «художественный вымысел». В конце концов, и Брэд Питт не убил Гитлера в парижском кинотеатре. Но в том-то и дело, что публике «Джонса» преподносят как «правду». Сам Колли уже нашел в интернете статьи о своем дяде, в которых «факты» биографии того почерпнуты из данного кино.
А та же Андреа Халупа с пафосом поясняет значение собственного творения: «Главная цель говорить правду об истории — это исцеление. Мы сделали этот фильм в первую очередь потому, что история лечит». Ну вот и сопоставьте эти слова с резонными обвинениями Колли.
Да и не надо забывать, что польская режиссер «Мистера Джонса» Агнешка Холланд официально награждена на Украине орденом Княгини Ольги указом президента Украины. Причем заметьте, уже Владимира Зеленского, а не его предшественника. В указе говорится, что сделано это за «подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о голодоморе».
Вот вам и «цена правды»: просто достаточно ложь назвать этим словом. И как писал Джордж Оруэлл (также выведенный в фильме в качестве персонажа), «ложь стала правдой». Так пишется современная история на Западе.
Обложка: Фото © Film Produkcja (2019)
Источник: https://nstarikov.ru/poljaki-snjali-film-o-tom-kak-britanec-el-detej-pod-doneckom-112971
Эпоха тотальной лжи, обмана и вранья.
Нет Георгий, тут другое, это эпоха прогиба. Вот автор знает правду о журналисте фильма почему не снять документальный фильм о правде, что не было в Донецке голодомора, чекисты не стреляли людей, журналист британский свободно рассекал по Украине. Почему украинцы не пожалели времени и денег что нам мешает. Если официальная позиция всё-таки – ели стреляли опять можно подтолкнуть падающих ещё подпиарить этот фильм. Нет все ждут команды сверху кусать или не кусать, нет политической линии как таковой. Как говорят прибалты день за красных день за белых, лишь бы выгодно было. Ну так и любая лож в этой линии возможна.
Исторические факты нельзя отрицать, а таковые были. 1. Голод 1932-1933 на Украине был! 2. Коллективизация была в это же время. 3. Начало индустриализации тот же период. Ну а это на закуску.http://portal.rusarchives.ru/publication/golod.shtml
Пока мы копаемся в derme, которое на нас валят из-за “бугра”, толку не будет, только и оправдываемся, говорим “сам дурак” и утираемся. Да ещё некоторые на форуме (Sergeev) призывают признать “исторические факты” и покаяться.
Это наши внутренние дела, не хрена лезть к нам с моралью всяким извращенцам. Подобное и ещё страшнее было у всех этих белых и пушистых. Факты им в морду.
У нас есть спецслужбы. Надо бы всем этим поганцам каждому объяснить, что такое хорошо и что такое плохо.
У нас есть МИД с Захаровой, которую афишируют все, кому не лень. Надо бы не озабоченность выражать, а ультиматумы ставить.
У нас есть разные министры, которые могут (?) управлять экспортом-импортом, миграцией, полётами военной авиации.
У нас есть президент, который может всей этой толпе дать команду “фас”.
Проще Вам дать команду “ФАС” и заставить снять фильм про поляков.
Можно в жанре порно.
И успокойтесь.
Кто-то что-то снял.
Ну и что?