Главная » Невероятное в мире, Творчество

Оказывается, муравьи не любят работать, выяснили ученые

19:06. 9 февраля 2020 291 просмотр 8 коммент. Опубликовал:
Мы им так верили и приводили их в пример, но, оказывается, муравьи все это время нас обманывали. Они такие же лентяи, как и мы.

По-видимому, это самое шокирующее изменение картины мира со времен падения цен на московскую недвижимость. Или даже со времен внезапной правды про Деда Мороза, ведь об аномальном трудолюбии муравьев мы тоже знали с детства. Благо это качество отрекламировал еще баснописец Крылов, а после него — вся литература, где муравьи фигурировали хотя бы в эпизодах. Но вот пришли Даниэль Шарбонно и Анна Дорнхаус из Аризонского университета — и мир больше не будет прежним.

Этим аризонским ученым пришла в голову мысль пометить муравьев в пяти лабораторных колониях разными красками, чтобы различать отдельные личности, а после снять всю их жизнь на микрокамеру и понять, как складываются их трудовые отношения. Но никто не ожидал таких новостей. Оказалось, что только 2,6% муравьев постоянно работают, то есть ведут себя так, как и положено муравьям. 70% работали лишь половину времени, потом начинали имитировать активность. А 25% не делали вообще ничего, просто бесцельно слонялись по округе.


Сначала ученые решили, что работа у муравьев посменная или что часть муравьев выполняют функции, скрытые от глаз. Но нет, эксперименты показали, что четверть муравьев, фигурально выражаясь, сидят на диване с пивом и щелкают пультом. При этом их кормят и не прогоняют. Еще оказалось, что у муравьев-лентяев брюшко больше, чем у других. И это неудивительно, мы такое наблюдаем даже у высших приматов.

Когда исследования продолжили, выяснились новые детали. Если из колонии забирали часть работящих, правильных муравьев, такая же часть лентяев вдруг находила в себе мотивацию и отправлялась работать. Если же забирали лентяев, их никто не заменял, просто на их место рождались новые. При этом колония с лентяями росла быстрее, чем та, где оставили лишь трудоголиков. И да, хоть ученые всегда предостерегают от аналогий, но вспоминаются истории, как разные человеческие режимы боролись то с тунеядцами, то с хиппи, то с другими отклонениями от образа идеального члена общества. В итоге отклонения возвращались к исходному проценту, едва борьба прекращалась.

Что до муравьев, то недавно аризонские исследователи, отследив больше 20 колоний за два года, пришли к окончательному выводу: лентяи — это трудовой и генетический резерв. Их кормят именно за то, что при любой убыли — кабан на муравейник сел или еще что — они сразу принимаются за работу, и жизнь продолжается без перебоев. Про людей ученые ничего не говорили, но никто теперь не мешает тебе лежать на диване с пивом и осознавать себя важным резервом и основой генетического разнообразия. Город ведь так похож на муравейник, а значит, теория годится для жизни. Пока не опровергнут.

(с) Игнат Сахаров

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9752564.html

Метки: исследования, муравьи, учёные

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сказка о десяти миллионах
..., этот, напротив, говорит: "Работа дураков любит", "Работает дурак, а умный, заложив руки...бедные односельчане, середняки там оказывались редко. Середняк – муравей самостоятельный, хлебушка по весне...-активиста Андрея Бойко. Как выяснилось на суде, решение об ...
Люди и программы обезьян
...властью наихудших. Мы выяснили, что программа ... «почему тиранов любят». Тирания создает атмосферу... оформленного поселения, как муравей — животное муравейниковое,...«массы» плохо работают, попрошайничают и воруют.... Иногда подсказка оказывалась уместной. Например,...
Живые организмы - биоинженерные проекты!? Часть 4
...выяснить, когда шерсть перестает сохранять тепло и начинает охлаждать тело. Оказывается....***Планария. Регенерация любой части в полноценный...можно встретить необычных муравьев. Они отличаются огромными...ознакомиться.Выдержки из работы, информация в которой...
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
...тысяч человек вынуждены оказывать медицинскую помощь 120... отличается официальными работами по изучению случаев...острове Льюис. Прекращение любой деятельности - таково...из насекомых являются муравьи, которых собирают... болезнями. Как выяснилось, перевод скота ...
Техногенное построение мира. Биологические машины как основа жизни.
...хлоропластами. В результате работы хлоропластов генерируется поток протонов...была выяснена причина такого странного поведения птиц. Оказывается, ... кордицепсом однобоким, называют «муравьями-зомби». 9. Sacculina ... разум - душа. Любая машина как известно имеет...
Круги на полях в России и СССР. Часть 1
...но, оценив сложность работы, «не собирается ставить...поле. При расследовании выяснилось, что Уильямс,...виднелись следы деятельности муравьев. Сложность оставленных... поля стала оказывать негативное влияние ... мгновенно на любые расстояние благодаря искривлению...

8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 15474 11716
    Ъ 9 февраля 2020 в 20:16

    Что-то я не допонял…Забирают мравьев-степанычей,которые не работают,а имитируют рабочую активность,но колония муравьев-тунеядцев растет быстрее,чем колония муравьев-трудоголиков,из которой муравьев-степанычей изьяли…
    Статья…просто пи..ц,конечно.Как и “матвейчеволег”,в сущности…лохох в восторге,скорее всего…Он же…целевая аудитория.

    Ответить
    1
  • 598 330
    Вячеслав 9 февраля 2020 в 21:01

    Что степаныч бездельник

    Ответить
       
  • 37437 19197
    Степаныч 9 февраля 2020 в 22:06

    Бл.пзд. Степаныч оказывается популярней чем муравьи.)))А работает ли Степаныч,а может он шланг.)))А что делает Степаныч в постели,а есть ли у Степаныча резиновая женщина.)))Да да,есть женщина,только не резиновая,а в интернете по кличке твердый.)))Ее Степаныч оприходывает регулярно,поэтому его трудно назвать бездельником.))) А вот эта женчина-бревно довольно ленива,и частенько бегает от исполнения своих обязанностей,да еще и изменяет ему с серым,тварь такая.)))

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)