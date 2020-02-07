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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 февраля 2020

10:02. 7 февраля 2020 635 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Израиль поставил под угрозу российский пассажирский самолет



МО РФ сообщает, что из-за действий Израиля был поставлен под угрозу российский ( по другим данным сирийский или иранский) гражданский самолет.

Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском. В результате самолет увели на российскую авиабазу, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По словам генерала, в четверг после двух часов ночи четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух — земля" по пригородам столицы арабской республики. В ответ сирийские правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

В этот момент в районе международного аэропорта Дамаска на посадку заходил пассажирский лайнер Airbus-320. Как отметил Конашенков, только благодаря оперативным действиям диспетчеров столичной воздушной гавани и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести аэробус из зоны поражения и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на базе Хмеймим.

Генерал подчеркнул, что во всем мире движение пассажирских рейсов осуществляется в известных высотных эшелонах, которые радиолокационные средства Израиля отчетливо видят. Он добавил, что не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.

"Таким образом, проведение израильским Генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС", — отметил Конашенков. Он выразил сожаление в связи с тем, что "подобные операции израильских стратегов" "ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей".

https://ria.ru/20200207/1564377280.html – цинк

Обычная тактика террористический организаций – прикрываться гражданскими лицами.

UPD: По поводу принадлежности самолета есть некоторые разночтения.
Одни источники указывают, что это якобы машина сирийской авиакомпании Syrian Air.
Другие, что это российский борт/машина в лизинге.
Третье, что самолет иранский.
Четвертая, что это самолет частной авиакомпании Cham Wings.





Судя по графику поворота, скорее всего под угрозой оказался именно сирийский А320 авиакомпании Cham Wings.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР

Фото: Reuters

Пассажирский самолёт, заходивший на посадку в ночь на 6 февраля в момент атаки Израиля под Дамаском, едва не попал под обстрел ПВО Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает RT.

«6 февраля после 02:00 четыре истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух — земля» по пригородам Дамаска», — заявил представитель Минобороны.

Для отражения атаки правительственные войска Сирии активно использовали зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны.

«Как показал анализ данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus 320», — добавил генерал.

По его словам, на борту самолёта находились 172 пассажира.

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus 320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе Хмеймим», — подчеркнул Конашенков.

В российском ведомстве подчеркнули, что проведение боевых воздушных операций «с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолётов с пассажирами» становится характерной чертой Израиля, что подвергает опасности жизни гражданских лиц.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

ВАЖНО: На базе Хмеймим сел гражданский лайнер, едва не ставший мишенью Израиля

ВАЖНО: На базе Хмеймим сел гражданский лайнер, едва не ставший мишенью Израиля | Русская весна

На российской военной базе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер. Об этом сообщает российское военное ведомство. Сложись обстоятельства немного иначе, он мог бы стать мишенью для израильских ракет, выпущенных по пригороду Дамаска в ночь со среды на четверг.

Как сообщала «Русская Весна», израильские истребители F-16 нанесли удары восемью ракетами «воздух-земля» без захода в воздушное пространство САР.

Как раз в эти минуты заходил на посадку в международном аэропорту Дамаск пассажирский лайнер Airbus-320, на борту которого были 172 пассажира.

В Минобороны подчеркнули, что в последнее время ВВС Израиля постоянно используют гражданские самолёты для того, чтобы избежать немедленного удара от сирийских средств ПВО.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирийские военные прогнали спецназ США (ВИДЕО)

Сирийские военные прогнали спецназ США (ВИДЕО) | Русская весна

Сирийские военные заблокировали проезд конвоя американских оккупационных войск на северо-востоке САР.

Инцидент произошёл на блокпосту на дороге у н. п. Тель Шамран в курдской провинции Хасека.

Солдаты САА не пустили броневики и, по сути, прогнали военнослужащих спецназа ВС США. По имеющимся данным, это были рейнджеры, в результате происшествия они были вынуждены развернуться и уехать в обратном направлении.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: Армия Сирии взяла важнейшую крепость боевиков в Идлибе (КАРТА)

СРОЧНО: Армия Сирии взяла важнейшую крепость боевиков в Идлибе (КАРТА) | Русская весна

Вечером 6 февраля Сирийская арабская армия вошла в стратегически важный город Серакиб в провинции Идлиб. Вопреки сообщениям ряда СМИ, поспешившим сообщить о взятии города ещё в среду.

В тёмное время суток в четверг в оплот джихадистов вошли подразделения 25 дивизии специального назначения («Силы Тигра» генерала Сухейла Хасана) Вооружённых сил САР. 

В настоящее время армейцы прочёсывают город на предмет затаившихся смертников. Пока сопротивление им никто не оказывает. 

«Сирийская армия объявила об освобождении стратегического города Саракеб на востоке провинции Идлиб.

Таким образом, если подвести промежуточные итоги военной кампании сирийцев, то начиная с 19 декабря 2019 года правительственные войска захватили территорию в 1100 кв. км в провинции Идлиб.

Впервые с 2013–2014 годов они вступили на территорию горного района Джабаль Аз-Завийя, взяли стратегический город Маарет Ан-Нуман (оплот боевиков) и начали деблокирование трассы М5, соединяющей Алеппо и Дамаск.

Взятие Саракеба — ещё один milestone (контрольная точка, значимый, ключевой момент, — прим. РВ) в их наступательной кампании „Рассвет Идлиба“, которая изначально была запущена ещё весной прошлого года», — прокомментировали новость авторы Telegram-канала «Усы Асада».

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СРОЧНО: Армия Сирии взяла важнейшую крепость боевиков в Идлибе (КАРТА) | Русская весна
СРОЧНО: Армия Сирии взяла важнейшую крепость боевиков в Идлибе (КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зачистка Саракиба



После обеда 6 февраля штурмовые группы САА зашли в окруженный Саракиб и начали проводить зачистку. Военкоры Anna-News передают из центра Саракиба https://twitter.com/annanews_info/status/1225500899012960267
В городе еще может оставаться несколько десятков боевиков, снайперы и мины. Поэтому некоторое время сирийцам еще потребуется, хотя с оперативной точки зрения Саракиб уже отыгранная карта.


Военкоры Шилов и Харченко в центре Саракиба вместе с бойцами 25-й дивизии.

На очереди Аль-Иис и Сармин. ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают наносить интенсивные удары на окраинах Идлиба, а также на трассе между Сармином и Идлибом. В самом Идлибе жгут покрышки, чтобы затруднить действия авиации.
США призывают Россию изменить политику в Сирии и изменить политику правительства Асада.
Турки строят 4 новых обсервационных пункта в районе столицы провинции, а также укрепляют свои позиции в районе авиабазы Тафтаназ к северо-востоку от Идлиба.













Ниже, взрыв шахид-мобиля в Найрабе. Судя по кадрам,сирийскому танку кранты.









Боевики "Ан-Нусры" и Ко предпринимали контратаки в районе Найраба, пытаясь оттеснить САА от Сармина, но успеха не имели. На данном этапе эти активные действия преследуют оборонительные цели – боевики контратаками пытаются сбить темп сирийского наступления. Пока не выходит.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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