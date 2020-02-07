Новости Украины и Новороссии 07 февраля 2020
- 12:11 Зона полусвета.
- 11:20 Настойка боярышника попала в Топ-3 лекарств на Украине.
- 11:18 Азаров: Как Германия ответит на новые претензии Польши.
- 10:31 Рада не имеет права запрещать русский язык детям: депутат объяснила, почему (ВИДЕО).
- 09:56 Политолог Абзалов открыл глаза Украине на реальные последствия водной блокады Крыма.
- 08:31 В бундестаге заявили, что “США нет дела до Украины”.
- 08:21 Венгры чистят реку от мусора из Украины (ВИДЕО).
- 07:51 Украинский телеканал “1+1″ покажет мелодрамы только на русском языке.
- 07:00 В Донецк едет глава МИД Дании.
- 05:36 На Украине рассказали неожиданную правду — почему Киев боится Донбасса.
- 02:00 Собаку за газ: «Слуга народа» рассказал, чему его научил громкий скандал (ВИДЕО).
- Вчера 23:49 Всегда загоняйте кабанов.
- Вчера 23:29 «История очень серьёзная». Зеленский прокомментировал обыски СБУ на канале 1+1.
- Вчера 22:56 Кровавое ДТП на юге ДНР — подробности (ФОТО, ВИДЕО).
Зона полусвета
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Настойка боярышника попала в Топ-3 лекарств на Украине
Настойка боярышника внезапно оказалась на третьем месте в списке двадцати самых продаваемых лекарственных препаратов на Украине в 2019 году.
Она оказалась популярнее у украинцев, чем активированный уголь и анальгин.
Об этом сообщает фармацевтический портал Pharma.net.ua, который обнародовал данные исследования лекарственного рынка на Украине за прошлый год, судя по которым настойка боярышника (или сокращенно «боярка») входит в тройку самых популярных препаратов по продажам (по числу проданных упаковок).
Первая пятерка продаж лекарств по упаковкам выглядит следующим образом:
♦ Натрия хлорид (физраствор для инъекций)
♦ Цитрамон (Дарница)
♦ Настойка боярышника
♦ Активированный уголь
♦ Анальгин (Дарница)
СМИ «незалежной» не скрывают причин популярности «боярки» у населения Украины.
Поскольку настойка производится на основе питьевого спирта, а стоит дешевле водки, людям с алкогольной зависимостью проще пойти в ближайшую аптеку, чтобы удовлетворить свои потребности.
На фоне того, что на Украине пытаются бороться с подпольным рынком самогона, эту нишу также частично заполнила настойка боярышника.
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Азаров: Как Германия ответит на новые претензии Польши
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Рада не имеет права запрещать русский язык детям: депутат объяснила, почему (ВИДЕО)
Народные депутаты в кулуарах Верховной рады говорят на русском языке, поэтому не имеют права запрещать детям обучаться на нём в школах.
Об этом народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская заявила 6 февраля, выступая перед голосованием за законопроект об отмене принятого Радой закона о среднем образовании, который фактически ликвидирует образование в школах на русском языке.
Впрочем, заявление Королевской не возымело должного результата: депутаты принятие постановления об отмене дискриминационного закона не поддержали. За него проголосовали только 58 человек: 11 — от «Слуги народа», 38 — от «ОПЗЖ», 4 — от депутатской группы «За будущее», 1 — от группы «Доверие» и 4 внефракционных парламентария.
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Политолог Абзалов открыл глаза Украине на реальные последствия водной блокады Крыма
Украина способствует интенсивному развитию Крыма, вводя всевозможные блокады полуострова. Об этом заявил политолог Дмитрий Абзалов.
Киев отказался восстанавливать подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич дал понять, что полуостров останется без украинских поставок пресной воды, пока находится в составе РФ.
Комментируя ситуацию, Абзалов указал на двойные стандарты Киева. На фоне заявлений об “оккупации” Крыма Украина продолжает экономическое взаимодействие с Россией, частью которой является Крым. На международном уровне Киев выносит вопрос полуострова за скобки, а западные представители (пока неофициально) советуют Украине смириться с потерей Крыма.
Абзалов отмечает, что ситуация с поставками воды в Крым негативно отражается на самой Украине. Действия Киева стимулируют интенсивное развития Крыма, а крымчане из-за водной блокады относятся к соседней стране хуже. Говоря о решении проблем с водой, политолог указал на израильский опыт капельного орошения и освоение артезианских скважин.
Ранее крымский политолог Владислав Ганжара заявил, что на полуострове не рассчитывают на “водные подачки” со стороны Украины. В 2020 году Крым впервые после воссоединения с РФ может столкнуться с проблемой нехватки воды, но, как утверждает Ганжара, крымчане видят усилия федерального центра по выходу из ситуации и твердо намерены добиться полной независимости от Украины.
Григорий Егоров
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В бундестаге заявили, что “США нет дела до Украины”
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Венгры чистят реку от мусора из Украины (ВИДЕО)
Неподалеку от границы с Украиной венгерская техника круглосуточно вылавливает тысячи тонн мусора, который плывет по реке Тиса из Закарпатья.
«В Венгрии специальная техника круглосуточно вылавливает тысячи пластиковых бутылок, которые плывут по Тисе со стороны Закарпатья. Спецтехника работает возле венгерского города Вашарошнамень недалеко от границы с Украиной», — сообщает венгерское издание Haromhatar.
На кадрах видно, как пластиковый мусор вылавливают из Тисы.
За полдня 4 февраля было выловлено около 60 тонн пластиковых и других отходов.
Представитель Национального управления водными ресурсами Венгрии Габриэлла Сиклос отметила, что повышение уровня воды из-за дождливой погоды привело к значительному количеству отходов в венгерском участке реки.
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Украинский телеканал “1+1″ покажет мелодрамы только на русском языке
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В Донецк едет глава МИД Дании
Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод в пятницу, 7 февраля, планирует посетить ДНР.
Об этом он сообщил во время совместного брифинга с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.
«В мае 2014 года я был в Донецке и видел, что там происходило, тот сплошной хаос, людей на улицах. Тогда уже начинались настоящие боевые действия. Для меня честь быть здесь снова, я действительно намерен снова поехать в Донецк завтра», — заявил он.
Находясь в Киеве, Кофод привычно выразил поддержку украинским властям, заверив, что Дания по-прежнему осуждает «аннексию» Крыма и «агрессию Российской Федерации» на Донбассе. Он добавил, что Копенгаген на всех переговорах говорит о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Мы абсолютно уверены, что Россия должна выполнять свои обязательства, и Дания придерживается такой позиции. Конечно, это позиция ЕС, и именно поэтому мы в прошлом году обновили фактически наши санкции, наше давление на Россию, именно с этой целью», — отметил датский министр.
Напомним, 6—7 февраля министр иностранных дел Дании Еппе Кофод находится с рабочим визитом на Украине.
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На Украине рассказали неожиданную правду — почему Киев боится Донбасса
По мнению известного киевского адвоката Татьяны Монтян, ВСУ обстреливают Донбасс не только потому, что кровопролитие превратилось для Киева в выгодный бизнес. На самом же деле Украина боится обратного присоединения Республик.
Подобная версия действительно имеет право на существование. Во-первых, ещё со времен Петра Порошенко принято отмывать оборонный бюджет, чтобы потом выпрашивать у Запада дополнительные дотации вроде тех, что на днях должен был выделить Эрдоган.
Этим занимался предыдущий президент, этим занимается и Зеленский, дававший громкие обещания прекратить войну. Но жадность сгубила, ведь новая администрация быстро поняла, что чем больше стреляешь, тем больше денег может осесть в кармане.
Поскольку неизвестно, как долго Зеленский со своими клоунскими выходками сможет усидеть на шатком троне, ему просто необходимо побольше заработать и спрятать. Ведь он сам говорил, что, если будет пойман за руку на коррупции, тут же покинет президентский пост.
Понятно, что без согласия вашингтонского обкома знаковые решения Киев не принимает. При этом, как отметила Монтян, Донбасс им совершенно не нужен. Украина просто боится возвращения Республик. Почему?
Всё просто. Если Донбасс вернуть в состав Украины, соотношение голосов кардинально изменится. Жители Республик не будут голосовать за кастрюлеголовых вроде Порошенко и его последователя Зеленского. Их шансы на президентский пост моментально упадут ниже нуля. Поэтому эта ложь о якобы борьбе за ДНР и ЛНР продолжается, но страх перед появлением жестко противоборствующего электората их пугает. Причём довольно сильно.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Собаку за газ: «Слуга народа» рассказал, чему его научил громкий скандал (ВИДЕО)
Евгений Брагар после скандального совета пенсионерке продать собаку и оплатить счета за газ заверил, что сделал для себя определенные выводы.
Среди них нардеп от партии «Слуга народа» не упомянул саму рекомендацию относительно животного, но назвал необходимость более тщательно вникать в вопросы субсидии.
Политик после резонансного «собачьего» случая и волны критики в Сети в свой адрес впервые прокомментировал ситуацию журналистам.
Брагар сказал, что после такого «хайпа» чувствует себя нормально и работает в обычном режиме.
Говоря о выводах, депутат заявил, что впредь нужно «более ответственно относиться к вопросам выделения субсидий, тщательнее проверять каждый случай и находить определенные выводы».
При этом Брагар не уточнил, что именно говорили руководители партии «СН» в личном разговоре с ним, подчеркнув, что у каждого своя личная позиция.
Также политик сказал, что у него есть дома обычная не породистая трехмастная кошка.
Брагар добавил, что намерен на этих выходных съездить в Кировоградскую область к той пожилой женщине из Аджанки, которой пришла платежка на газ в 1953 гривен, плюс еще 154 гривен за его транспортировку, и ее пенсии в 2 тысячи не хватало, чтобы рассчитаться — тогда в эфире одного из ток-шоу депутат порекомендовал ей продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.
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Всегда загоняйте кабанов
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«История очень серьёзная». Зеленский прокомментировал обыски СБУ на канале 1+1
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обыски в офисе группы «1+1 медиа», проведенные СБУ. По словам главы государства, уже найдены люди, выложившие скандальные «пленки Гончарука» в Сеть.
Журналисты спросили у Зеленского, что он думает о действиях СБУ на «Плюсах».
«Что я могу думать? Я об этом знаю информацию почти как вы — из новостей», — ответил президент после визита на шахту «Межиречанская» в Червонограде Львовской области.
Правда, потом рассказал, что звонил в СБУ, чтобы узнать подробности ситуации, которыми поделился с журналистами.
«Я знаю следующую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте — это кабинет премьер-министра Украины — была запись», — сказал Зеленский.
Он добавил, что по всей видимости «эти записи были кому-то переданы или проданы».
«Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект», — повторил глава государства.
Также он сообщил, что следственные действия по делу о незаконном прослушивании прошли у всех, кто подозревается в причастности к нему.
«Кстати, это 25 обысков в УГО. Чтобы вы поняли, что вчера происходило. К сожалению, у „Денег” (программа на канале 1+1, — ред.) обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в интернет выбросил», — поделился данными президент.
В конце Зеленский признался, что ему очень жаль, что у журналистов прошли обыски, однако он не может вмешиваться в следствие.
«Мне очень жаль, но я не могу вмешиваться в их следственные действия — это уже перебор», — отметил украинский гарант.
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Кровавое ДТП на юге ДНР — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня автобус, следовавший маршрутом Горловка — Севастополь, перевернулся под Новоазовском.
Глава администрации Горловки сообщил подробности трагедии.
«Сегодня под Новоазовском перевернулся автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и ГАИ ДНР. В автобусе находился 31 человек: 29 пассажиров, среди которых 5 детей, а также 2 водителя.
В результате аварии погибли два человека (мужчина и женщина), еще 14 граждан пострадали, из них трое — дети. Был госпитализирован 1 человек, остальные 13 пострадавших от госпитализации отказались», — рассказал мэр.
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