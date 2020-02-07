Новости Украины и Новороссии 07 февраля 2020

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На фоне того, что на Украине пытаются бороться с подпольным рынком самогона, эту нишу также частично заполнила настойка боярышника.

Поскольку настойка производится на основе питьевого спирта, а стоит дешевле водки, людям с алкогольной зависимостью проще пойти в ближайшую аптеку, чтобы удовлетворить свои потребности.

Об этом сообщает фармацевтический портал Pharma.net.ua, который обнародовал данные исследования лекарственного рынка на Украине за прошлый год, судя по которым настойка боярышника (или сокращенно «боярка») входит в тройку самых популярных препаратов по продажам (по числу проданных упаковок).

Настойка боярышника внезапно оказалась на третьем месте в списке двадцати самых продаваемых лекарственных препаратов на Украине в 2019 году.

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Впрочем, заявление Королевской не возымело должного результата: депутаты принятие постановления об отмене дискриминационного закона не поддержали. За него проголосовали только 58 человек: 11 — от «Слуги народа», 38 — от «ОПЗЖ», 4 — от депутатской группы «За будущее», 1 — от группы «Доверие» и 4 внефракционных парламентария.

Об этом народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская заявила 6 февраля, выступая перед голосованием за законопроект об отмене принятого Радой закона о среднем образовании, который фактически ликвидирует образование в школах на русском языке.

Народные депутаты в кулуарах Верховной рады говорят на русском языке, поэтому не имеют права запрещать детям обучаться на нём в школах.

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Украина способствует интенсивному развитию Крыма, вводя всевозможные блокады полуострова. Об этом заявил политолог Дмитрий Абзалов.

Киев отказался восстанавливать подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич дал понять, что полуостров останется без украинских поставок пресной воды, пока находится в составе РФ.

Комментируя ситуацию, Абзалов указал на двойные стандарты Киева. На фоне заявлений об “оккупации” Крыма Украина продолжает экономическое взаимодействие с Россией, частью которой является Крым. На международном уровне Киев выносит вопрос полуострова за скобки, а западные представители (пока неофициально) советуют Украине смириться с потерей Крыма.

“Если вы делаете это на международном уровне, делайте это и для себя. Почему вы это не можете сделать публично? Вы боитесь признать реальные факты. Если вы признаете “оккупацию”, вы воюете. Если вы не воюете, вы признаете, что это территория, над которой вы не можете восстановить контроль. Возьмите и откройте туда канал”, – сказал эксперт.

Абзалов отмечает, что ситуация с поставками воды в Крым негативно отражается на самой Украине. Действия Киева стимулируют интенсивное развития Крыма, а крымчане из-за водной блокады относятся к соседней стране хуже. Говоря о решении проблем с водой, политолог указал на израильский опыт капельного орошения и освоение артезианских скважин.

“Все проблемы Украины в Крыму появились с того, что вы начали что-то перекрывать. Вы перекрыли электричество – там построили генерацию. Вы перекрыли транзит через свою территорию – там построили мост. Что еще вы должны перекрыть, чтобы там все построили? Перекройте все!” – заявил Абзалов в программе “60 минут”.

Ранее крымский политолог Владислав Ганжара заявил, что на полуострове не рассчитывают на “водные подачки” со стороны Украины. В 2020 году Крым впервые после воссоединения с РФ может столкнуться с проблемой нехватки воды, но, как утверждает Ганжара, крымчане видят усилия федерального центра по выходу из ситуации и твердо намерены добиться полной независимости от Украины.