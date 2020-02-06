Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 февраля 2020

Доброго времени суток, мои боевые камрады, на связи Комиссар Яррик — руководитель проекта Astra Militarum. И сегодня мы поговорим о том, как надо и как не надо создавать кинофильмы.

Конечно же, не в буквальном смысле, а сквозь призму войны в Сирии.

Две недели в Идлибе

После того как сирийская армия возобновила наступление на боевиков незаконных вооруженных формирований в сирийском Идлибе, дела у моджахедов стали идти крайне плохо.

Буквально за две недели сирийцы смогли сделать то, что не удавалось им с 2015 года — освободить древний город Мааррет ан-Нууман, выйти к трассе М-5 и закрепиться на рубеже, продолжая освобождать населенные пункты один за другим.

На очереди сирийской армии теперь Саракиб, еще один крупный населенник, превращенный в неприступную крепость джихадистов. Только за прошлую ночь сирийская армия заняла 22 населенных пункта и обложила боевиков с южного и западного направлений.

(По неподтверждённым данным, город уже мог быть освобождён, – прим. РВ).

Сейчас у Сирийской арабской армии и ее героических «Сил Тигра» (25-й дивизии специального назначения САА) есть два выхода — брать Саракиб «в лоб», либо продолжать окружение в районе населенного пункта Сармин, а там уже 10 километров и до самого Идлиба.

Такое положение дел дико нервирует террористов — как радикальных джихадистов из «Хайят Тахрир аш-Шам», так и протурецких боевиков, подконтрольных Анкаре. И здесь на арену боевики выводят своих ручных глашатаев, призванных «обелить» власть боевиков над Идлибом. Имя им — «Белые каски».

Горы фейков

Как заявили давеча в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), печально известная организация «Белые каски» совместно с боевиками сняла видеофальсификацию о якобы применении сирийской армией отравляющих веществ против мирного населения в Идлибе. Съемки, по словам очевидцев, прошли в населенном пункте Зерба.

История с новым «химическим шоу» вновь активизировалась в начале февраля.

Понимая, что боевиков в Идлибе сможет спасти только чудесное вмешательство Запада, а еще лучше — прямая военная агрессия, как уже было в 2017 и 2018 году после предыдущих провокаций с химическим оружием, «Белые каски» снова расчехлили свои объективы и принялись за черное дело.

3 февраля ЦПВС сообщил, что 15 представителей «Белых касок» доставили 400 литров химического раствора на двух пикапах к месту провокации с химоружием в населенный пункт Маарет Аль-Арт.

Известно, что их действиями руководит террорист «Хайят Тахрир аш-Шам» Махи ад-Дин аль-Ам — «автор и режиссер» предыдущей провокационной постановки «химической атаки» 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун.

Триллер против дешевого фарса

Некоторым может показаться странным, что российские военные неоднократно докладывали о готовящихся химатаках в Идлибе руками «Белых касок», но при этом ни одна из цистерн с химикатами так и не была открыта. Эту волну подхватили отдельные представители военно-политических Telegram-каналов, мол, «как же так, заявления есть, а химатак нет».

Хочется успокоить товарищей и предложить посмотреть на вещи под другим углом. А не кажется ли вам, что провокаций нет как раз таки потому, что наши военные заблаговременно сообщают сведения о подготовке провокации?

Самый важный фактор для любого террориста, каким бы он ни был — внезапность, из которой рождается страх. Если террорист или группа лиц готовят некую акцию, то для этого необходимо скрыть любые следы ее подготовки.

Но когда про нее узнают, террористу приходится менять свои планы, место акции, все делать заново. А это означает новые съемки, новую массовку гнать, подходящие реагенты смешивать, чтобы на зарин похоже было. И снова тратить деньги спонсоров, терпение у которых явно на исходе.

Заслуга военных Российской Федерации не только в том, что общими усилиями с сирийской армией мы смогли нанести решающее военное поражение террористам ИГИЛ*.

Ежедневно мы проводим работу в Сирии гуманитарного свойства. И конечно, разведывательную деятельность. Благодаря ей, сирийские боевики всегда знают, что они «под колпаком» — либо военным, либо информационным.

Вот это настоящий триллер для боевиков и их подручных из «Белых касок», а не те постановки, что они снимают на камеру. Только гораздо страшнее для недругов России и Сирии. Смотрите на всех мониторах страны фильм при поддержке Министерства обороны РФ «Я знаю, что вы сделали снова в Идлибе».

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.