Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 февраля 2020
- 04:14 «Я знаю, что вы делали в Идлибе»: сирийский триллер для боевиков и «Белых касок» (КАРТА).
- 01:33 Оборона врага рухнула! Армия Сирии рвётся к Идлибу, турецкие войска в кольце, уничтожены сотни боевиков (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:26 Авиакатастрофа: самолёт со 177 пассажирами рухнул в пропасть в Турции — подробности (+ВИДЕО, ФОТО).
- Вчера 22:07 Боевики оставляют Саракиб.
«Я знаю, что вы делали в Идлибе»: сирийский триллер для боевиков и «Белых касок» (КАРТА)
Доброго времени суток, мои боевые камрады, на связи Комиссар Яррик — руководитель проекта Astra Militarum. И сегодня мы поговорим о том, как надо и как не надо создавать кинофильмы.
Конечно же, не в буквальном смысле, а сквозь призму войны в Сирии.
Две недели в Идлибе
После того как сирийская армия возобновила наступление на боевиков незаконных вооруженных формирований в сирийском Идлибе, дела у моджахедов стали идти крайне плохо.
Буквально за две недели сирийцы смогли сделать то, что не удавалось им с 2015 года — освободить древний город Мааррет ан-Нууман, выйти к трассе М-5 и закрепиться на рубеже, продолжая освобождать населенные пункты один за другим.
На очереди сирийской армии теперь Саракиб, еще один крупный населенник, превращенный в неприступную крепость джихадистов. Только за прошлую ночь сирийская армия заняла 22 населенных пункта и обложила боевиков с южного и западного направлений.
(По неподтверждённым данным, город уже мог быть освобождён, – прим. РВ).
Сейчас у Сирийской арабской армии и ее героических «Сил Тигра» (25-й дивизии специального назначения САА) есть два выхода — брать Саракиб «в лоб», либо продолжать окружение в районе населенного пункта Сармин, а там уже 10 километров и до самого Идлиба.
Такое положение дел дико нервирует террористов — как радикальных джихадистов из «Хайят Тахрир аш-Шам», так и протурецких боевиков, подконтрольных Анкаре. И здесь на арену боевики выводят своих ручных глашатаев, призванных «обелить» власть боевиков над Идлибом. Имя им — «Белые каски».
Горы фейков
Как заявили давеча в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), печально известная организация «Белые каски» совместно с боевиками сняла видеофальсификацию о якобы применении сирийской армией отравляющих веществ против мирного населения в Идлибе. Съемки, по словам очевидцев, прошли в населенном пункте Зерба.
История с новым «химическим шоу» вновь активизировалась в начале февраля.
Понимая, что боевиков в Идлибе сможет спасти только чудесное вмешательство Запада, а еще лучше — прямая военная агрессия, как уже было в 2017 и 2018 году после предыдущих провокаций с химическим оружием, «Белые каски» снова расчехлили свои объективы и принялись за черное дело.
3 февраля ЦПВС сообщил, что 15 представителей «Белых касок» доставили 400 литров химического раствора на двух пикапах к месту провокации с химоружием в населенный пункт Маарет Аль-Арт.
Известно, что их действиями руководит террорист «Хайят Тахрир аш-Шам» Махи ад-Дин аль-Ам — «автор и режиссер» предыдущей провокационной постановки «химической атаки» 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун.
Триллер против дешевого фарса
Некоторым может показаться странным, что российские военные неоднократно докладывали о готовящихся химатаках в Идлибе руками «Белых касок», но при этом ни одна из цистерн с химикатами так и не была открыта. Эту волну подхватили отдельные представители военно-политических Telegram-каналов, мол, «как же так, заявления есть, а химатак нет».
Хочется успокоить товарищей и предложить посмотреть на вещи под другим углом. А не кажется ли вам, что провокаций нет как раз таки потому, что наши военные заблаговременно сообщают сведения о подготовке провокации?
Самый важный фактор для любого террориста, каким бы он ни был — внезапность, из которой рождается страх. Если террорист или группа лиц готовят некую акцию, то для этого необходимо скрыть любые следы ее подготовки.
Но когда про нее узнают, террористу приходится менять свои планы, место акции, все делать заново. А это означает новые съемки, новую массовку гнать, подходящие реагенты смешивать, чтобы на зарин похоже было. И снова тратить деньги спонсоров, терпение у которых явно на исходе.
Заслуга военных Российской Федерации не только в том, что общими усилиями с сирийской армией мы смогли нанести решающее военное поражение террористам ИГИЛ*.
Ежедневно мы проводим работу в Сирии гуманитарного свойства. И конечно, разведывательную деятельность. Благодаря ей, сирийские боевики всегда знают, что они «под колпаком» — либо военным, либо информационным.
Вот это настоящий триллер для боевиков и их подручных из «Белых касок», а не те постановки, что они снимают на камеру. Только гораздо страшнее для недругов России и Сирии. Смотрите на всех мониторах страны фильм при поддержке Министерства обороны РФ «Я знаю, что вы сделали снова в Идлибе».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Оборона врага рухнула! Армия Сирии рвётся к Идлибу, турецкие войска в кольце, уничтожены сотни боевиков (ФОТО, ВИДЕО)
Ставшая ответом на регулярные обстрелы жилых кварталов, контртеррористическая операция сирийских правительственных войск продолжает набирать обороты.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
За последние эти сутки армия Башара Асада практически вплотную подошла к главному оплоту террористов — Идлибу, были освобождены несколько населенных пунктов, в том числе, одно из главных мест сосредоточения боевиков в регионе — город Шейх Мансур.
Военкор Олег Блохин с места событий сообщает о последних новостях с линии фронта.
«Сегодня садыками был задан просто спринтерский темп. После взятия Мардиха ,Джубаса и Нейраба, они за пол дня охватили Серакиб, перерезав проходящие через него трассы М4 и М5 и оставив коридор на северо-западе для выхода тех,кто желает покинуть город.Ну и по традиции мы снова в этой зоне наблюдаем некоторое количество турецких “сортиров”, в которые они зачем- то загоняют своих солдат.
Ну а до встречи в Серакибе осталось совсем немного», — рассказал Блохин.
Ситуацию с обрушением фронта бандформированием «Русской Весне» прокомментировал военный источник.
«Успехи Сирийской арабской армии вполне объяснимы — ведь командует войсками главный освободитель Сирии генерал Сухейл Хасан, которого боготворят его солдаты и боятся как огня боевики всевозможных группировок», — рассказал военный.
Он отметил, что кроме же освобождения территории сирийские войска наносят и целенаправленные удары по позициям боевиков для уничтожения главарей бандформирований.
«Так, сегодня стало известно, что в ходе тщательно спланированной операции в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо были уничтожены боевики Абу Насер Аль-Хомси, Джулайбиб Фейсал, Абу Али — группировка «Фейлак аш-Шам” — и главарь отряда «Джебхат ан-Нусры”* Абу Сарват», — также рассказал офицер.
Опорные пункты уничтоженных террористов находились недалеко от Алеппо в населенных пунктах Хан-Эль-Асаль и Кафер-Нааль.
«Вместе с лидерами боевиков ликвидированы более 100 членов бандформирований, несколько пунктов управления, минометные расчеты, склады с боеприпасами. Таким образом за несколько дней потери врага в живой силе достигли нескольких сотен», — подчеркнул военнослужащий.
«По оперативным данным, в подчинении главарей в общей сложности находились практически 3000 террористов, вооруженных, имеющих в распоряжении десятки танков, «джихад-мобилей» и артиллерийских систем», — добавил офицер.
«По всей видимости, именно эти лидеры бандформирований руководили обстрелами жилых кварталов Алеппо и близлежащий населенных пунктов», — пояснил собеседник «Русской Весны».
В заключении напомним, что несколькими днями ранее был серьезно ранен глава террористической организации «Джебхат ан-Нусра» Абу Мухаммад аль-Джулани, которого срочно эвакуировали с линии фронта, а среди боевиков началась борьба за руководство над незаконным вооруженным формированием.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Авиакатастрофа: самолёт со 177 пассажирами рухнул в пропасть в Турции — подробности (+ВИДЕО, ФОТО)
В результате жёсткой посадки авиалайнера «Боинг» компании Pegasus, несколько человек погибли и около 180 получили ранения различной степени тяжести. Трагический инцидент произошёл в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен.
По предварительной информации, причиной происшествия стала непогода — ливень и шквалистый ветер.
Подробностями катастрофы поделился глава турецкого Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа.
Самолёт Boeing B737–800 авиакомпании «Пегасус», который выполнял рейс Измир-Стамбул, во время посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, рухнул с обрыва и развалился на 3 части. По сообщениям губернатора Стамбула Али Ерликайя всего на борту находились 183 человека, из них 177 пассажиров, включая двух детей, а также 6 членов экипажа.
Пострадали около 180 человек, несколько из них скончались, перед этим сообщалось, что госпитализированы 139 людей.
По уточнённой информации представителя генконсульства России в Стамбуле, россиян среди пассажиров не оказалось.
Губернатор Стамбула также пояснил, что воздушное судно после посадки выехало за пределы полосы примерно на 60–70 метров, после чего, рухнуло с обрыва высотой порядка 40 метров около расположенной у аэродрома трассы.
Ерликайя отметил, что спасательные службы быстро отреагировали на чрезвычайную ситуацию и грамотно занялись её ликвидацией.
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По последним сведениям, ранены 179 человек, трое пассажиров погибли.
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Боевики оставляют Саракиб
Сирийская армия к вечеру 5 февраля не только захватила большой кусок территории к востоку от трассы М-5, но и достаточно буднично вынудила боевиков отступать из Саракиба.
Большая часть боевиков отступила из города после того, как передовые части САА вышли к трассе М-5 к северу от города, после чего боевики в Саракибе оказались под угрозой окружения.
Сам город еще не зачищен и ряд источников сообщают, что в северных районах Саракиба также есть боевики. Основные силы САА еще не входили в жилые кварталы. Кроме того, в городе стоит турецкая механизированная колонна, а вокруг него развернуты обсервационные пункты. Но вполне понятно, что в текущей оперативной конфигурации фронта удерживать Саракиб с военной точки зрения стало просто невозможно. Скорее всего уже завтра Дамаск объявит о полном освобождении Саракиба.
Такой стремительный темп наступления наглядно демонстрирует, что фронт боевиков в юго-западном Идлибе полностью рухнул и теперь их могут спасти лишь внешние силы, которые пытаются организовать для них оперативную паузу, чтобы восстановить устойчивость фронта после отступления и понесенных потерь.
Утреннее продвижение к востоку от Саракиба.
Обходной маневр и бросок к трассе М-5, который привел к отходу боевиков из Саракиба.
Турецкие сидельцы.. Джихади-Джулиан нервно заявил, что после такого он никогда больше не поверит тому, что заявляет Эрдоган.
После занятия Саракиба, в тылу у САА останется еще несколько турецких обсервационных пунктов.
На ресурсах боевиков и их поклонников стоит вселенский плач и тотальное уныние. С учетом череды поражений, это не удивительно.
Сирийцы фоткаются на фоне турецкого лагеря в районе Таль-Тукана.
После взятия Саракиба на очереди будет Аль-Иис и полное взятие под контроль трассы М-5.
Возможно, последует удар и по Сармину.
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