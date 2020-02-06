Сенат оправдал Трампа в рамках процесса импичмента. Трамп отреагировал на провал попытки импичмента в Сенате США. Штаб Трампа обвинил демократов в попытке вмешательства в выборы президента США.

Американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии. Об этом информирует Politico.

Reuters

Отмечается, что демократы не смогли набрать большинства голосов в рамках голосования в сенате. Для признания Трампа виновным требовалось не менее двух третей голосов. Как уточняет The Hill, признать Трампа виновным согласились 47 сенаторов, при этом 53 члена конгресса выступили против этого. Ранее сенаторы также оправдали американского президента по статье обвинения о превышении полномочий. Таким образом, процесс импичмента был закрыт. Трамп остаётся на посту президента США. источник Трамп отреагировал на провал попытки импичмента в Сенате США.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал провал попытки импичмента в Сенате США.

Трамп опубликовал в своем Twitter видеоролик, в котором он становится кандидатом на всех последующих выборах президента США.

В качестве музыкального сопровождения в видеоролике использована композиция «В пещере горного короля» норвежского композитора Эдварда Грига.В пьесе Генрика Ибсена «Пер Гюнт» эта композиция звучит при вступлении горного короля и его троллей в тронную пещеру.

«Я сделаю заявление завтра в 12.00 (6 февраля 20.00 мск) в Белом доме, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!» – отметил Трамп после завершения голосования в Сенате США по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

Напомним, Сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью. Также сенаторы отказались поддержать обвинения в создании препятствий деятельности Конгресса.

Ранее Трамп категорически отверг выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале в Конгрессе накануне голосования по импичменту Трампа.

Стали известны результаты голосования по импичменту Трампа в Сенате.

Сенат США большинством голосов оправдал американского президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

Против первой статьи обвинения (в злоупотреблении властью) в ходе поименного голосования высказались 52 сенатора, за – 48. Против второй (в создании препятствий деятельности Конгресса США) – 53 законодателя, за – 47, передает ТАСС.

Бывший кандидат на пост президента США, сенатор Митт Ромни (от штата Юта) стал единственным республиканцем, который поддержал статью обвинения, в рамках которой Трампу инкриминируется злоупотребление властью. Он стал первым сенатором в американской истории, проголосовавшим во время судебного процесса в верхней палате Конгресса за отстранение президента-однопартийца от власти. При этом ожидалось, что хотя бы один умеренный демократ выскажется против импичмента, однако этого не произошло.

Попытка объявления импичмента Трампу в Сенате США провалилась.

Сенат Конгресса США оправдал американского президента Дональда Трампа в ходе голосования по второй статье обвинения в рамках процедуры импичмента.

Для признания Трампа виновным в создании препятствий деятельности Конгресса требовалось получить поддержку не менее двух третей голосов сенаторов (67 мандатов), однако сторонникам импичмента не удалось набрать необходимое число голосов. Решение Сената обжалованию не подлежит, передает ТАСС.

Таким образом, попытки демократов отрешить от власти 45-го президента Соединенных Штатов ожидаемо завершились провалом. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Штаб Трампа обвинил демократов в попытке вмешательства в выборы президента США.

Демократическая партия США пыталась повлиять на ход американских выборов за счет попытки импичмента американского президента Дональда Трампа, говорится в письменном заявлении избирательного штаба действующего главы Белого дома.

«Это ужасное потрясение с самого начала представляло собой предвыборную тактику, направленную на то, чтобы сделать недействительными голоса [поддержавших Трампа] 63 млн американцев [на выборах] 2016 года. Оно являлось прозрачной попыткой вмешаться в ход выборов-2020, до которых осталось лишь девять месяцев», – цитирует заявление избирательного штаба Трампа ТАСС.

по материалам ВЗГЛЯД

СРОЧНО: Вынесено решение по процессу импичмента Трампу из-за Зеленского (ФОТО, ВИДЕО).

Конгресс США поставил точку в скандальном деле об импичменте Трампу, сенаторы оправдали американского президента по всем пунктам обвинения. Как ранее сообщала «Русская Весна», Дональда Трампа обвиняли в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании парламенту США в расследования дела против президента о незаконном требовании «услуги за услугу» у украинского президента Владимира Зеленского. В поддержку обвинения по статье «злоупотребление властью» проголосовали лишь 48 сенаторов, а против — 52. А статью «препятствование работе Конгресса» поддержало 47 членов верхней палаты парламента, против нее проголосовали 53 сенатора С этого момента процесс импичмента окончательно остановлен и Трамп остаётся на посту президента Соединённых Штатов до окончания положенного по закону срока. Публичная ненависть Трампа и его врага шокировала мир (ВИДЕО) подошедший к трибуне Трамп демонстративно отвернулся, когда его политический оппонент от демократов Нэнси Пелоси протянула ему ладонь для рукопожатия. После этого ребяческого жеста глава государства прочитал длинный монолог о том, как в США ценят демократию. Смешно! Но еще более вызывающим оказался поступок Пелоси. Сразу после того, как Трамп закончил свою речь, она демонстративно на камеру порвала бумагу с текстом его обращения. Лицо жены президента в этот момент нужно видеть. Речь Трампа полностью:

Источник: https://oko-planet.su/politik/politikday/561973-senat-opravdal-trampa-v-ramkah-processa-impichmenta-tramp-otreagiroval-na-proval-popytki-impichmenta-v-senate-ssha-shtab-trampa-obvinil-demokratov-v-popytke-vmeshatelstva-v-vybory-prezidenta-ssha.html