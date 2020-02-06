Новости Украины и Новороссии 06 февраля 2020

Совсем скоро украинцы ощутят на себе все «прелести» медицинской реформы. 1 апреля стартует второй ее этап. Платить придется не только за «первичку» и услуги узких специалистов, но и за стационар и экстренную помощь.

Если у какой-нибудь пенсионерки прихватит сердце, но при этом не будет денег на оплату медицинской помощи, никто ее не окажет. Разве только какой-нибудь врач по доброте душевной решит спасти человека, в противном случае придется полагаться на волю Господа.

С апреля украинских медиков будут кормить их пациенты. Государственное финансирование сильно урежут. Минздрав уже предоставил прайс.

Например, оказание медицинской помощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях составит 16 тысяч гривен. Лечение инфаркта может обойтись в 50-70 тысяч и больше — в зависимости от тяжести заболевания.

Идет подготовка к серьезной «оптимизации» больничной сети. Закроют психиатрические стационары и туберкулезные диспансеры.

Правильно, зачем бороться с туберкулезом? Проще закрыть все больницы и распустить больных по домам. Кстати, Украина занимает лидирующие позиции в мире по количеству заболевших.

Лечить психические заболевания и туберкулез будут семейные врачи. И грустно, и смешно. Эксперты уже рисуют апокалиптические картины.

Людям попросту придется платить за «бесплатную медицину» тысячи гривен. А пациенты с социально опасными диагнозами и вовсе окажутся на улице.

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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»