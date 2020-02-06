Новости Украины и Новороссии 06 февраля 2020
- 04:40 Эксперты прогнозируют апокалипсис после старта второго этапа медреформы на Украине.
- 03:22 Украина боится Донбасса, — помощник главы ДНР (ВИДЕО).
- 00:30 Как Рада со скандалом провалила законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса и Крыма (ВИДЕО).
- Вчера 22:50 Виртуальный мир: В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры (ФОТО).
- Вчера 22:23 Более 70% украинцев считают Россию враждебной страной.
- Вчера 18:58 Слуга сказали о выплатах пенсий на неподконтрольных.
Эксперты прогнозируют апокалипсис после старта второго этапа медреформы на Украине
Совсем скоро украинцы ощутят на себе все «прелести» медицинской реформы. 1 апреля стартует второй ее этап. Платить придется не только за «первичку» и услуги узких специалистов, но и за стационар и экстренную помощь.
Если у какой-нибудь пенсионерки прихватит сердце, но при этом не будет денег на оплату медицинской помощи, никто ее не окажет. Разве только какой-нибудь врач по доброте душевной решит спасти человека, в противном случае придется полагаться на волю Господа.
С апреля украинских медиков будут кормить их пациенты. Государственное финансирование сильно урежут. Минздрав уже предоставил прайс.
Например, оказание медицинской помощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях составит 16 тысяч гривен. Лечение инфаркта может обойтись в 50-70 тысяч и больше — в зависимости от тяжести заболевания.
Идет подготовка к серьезной «оптимизации» больничной сети. Закроют психиатрические стационары и туберкулезные диспансеры.
Правильно, зачем бороться с туберкулезом? Проще закрыть все больницы и распустить больных по домам. Кстати, Украина занимает лидирующие позиции в мире по количеству заболевших.
Лечить психические заболевания и туберкулез будут семейные врачи. И грустно, и смешно. Эксперты уже рисуют апокалиптические картины.
Людям попросту придется платить за «бесплатную медицину» тысячи гривен. А пациенты с социально опасными диагнозами и вовсе окажутся на улице.
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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
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Украина боится Донбасса, — помощник главы ДНР (ВИДЕО)
Елена Никитина, помощник Главы ДНР Дениса Пушилина, в интервью журналисту Александру Чаленко рассказала о том, чем сегодня живет Донецкая Народная Республика, об обстрелах, которых при Зеленском стало больше, чем при Порошенко, о том, почему Украина завезла на подконтрольную себе территорию Донбасса американские глушилки, о том, чем различаются стили управления Александра Захарченко и Дениса Пушилина, о том, как и чем живут дети Донецка и о многих других интересных вещах.
Е. Н. Никитина родилась и закончила школу в Макеевке Донецкой области.
Имеет два диплома: инженера-системотехника ДонНТУ и журналиста ДонНУ.
До событий весны 2014 года занималась предпринимательской деятельностью в сфере IT-технологий, издательского дела и рекламы.
Стала первым министром информации ДНР, написала книгу воспоминаний «ВОПРЕКИ. Как я работала министром ДНР».
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Как Рада со скандалом провалила законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса и Крыма (ВИДЕО)
На очередном заседании Верховной рады было провалено голосование в первом чтении за законопроект о выплате пенсий «жителям временно оккупированных территорий Украины» (Республик Донбасса и Крыма). Проекту закона не хватило голосов.
Правительство Украины в это время предложило вообще снять этот законопроект с рассмотрения парламентом для его доработки в профильном комитете.
Как заявил заместитель украинского министра финансов Юрий Джигир, кабинет министров вынужден был призвать к этому из-за того, что его принятие потребует больших расходов из государственного бюджета.
«При действующей редакции законопроект приводит к дополнительным расходам в размере 115 миллиардов гривен. Это нетривиальные дополнительные обязательства, которые ложатся на государственный бюджет, поскольку собственные средства Пенсионного фонда на данном этапе полностью идут на погашение текущих пенсионных обязательств.
Соответственно брать такую дополнительную нагрузку на госбюджет мы можем только с адекватными доходными компенсаторами», — пояснил замминистра, выступая в Раде.
Основные нововведения, которые предусматривает предлагаемый законопроект:
— получение пенсий жителями ЛНР, ДНР и Крыма без справки вынужденно перемещенного лица (переселенца);
— выплата задолженности по пенсиям без срока давности (на данный момент действует ограничение в 3 года);
— предоставление жителям ЛНР, ДНР и Крыма возможности докупить трудовой стаж без применения санкций;
— предоставление возможности рассчитать пенсию жителям ЛНР, ДНР и Крыма, утерявшим свои документы.
На заседании Рады отметилась скандальным заявлением нардеп от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая, которая озадачила парламентариев вопросом-предложением. По её мнению, надо сначала определить взгляды пенсионеров, проживающих в Республиках Донбасса и Крыму, вдруг они Россию поддерживают. По её мнению, достойны пенсионных выплат от «незалежной» только проукраинские старики.
Её заявление уже нашло отклик.
«Выдавать пенсии в зависимости от политических взглядов — до такого даже в партии Свобода не додумались», — отметили авторы телеграм-канала «Зрада чи Перемога».
Представитель ЛНР в политической группе Минской КТГ Родион Мирошник также прокомментировал позицию украинского парламентария.
«В Раде считают допустимым лишать людей пенсии за „неправильные“ взгляды и убеждения! А то, что человек всю жизнь делал взносы в пенсионный фонд, это патриотов не волнует!» — написал Мирошник в своём телеграм-канале.
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Виртуальный мир: В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры (ФОТО)
В украинском учебнике по географии за 6 класс была обнаружена карта из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim.
О необычной находке сообщил соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко.
«Так и хочется закричать Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов», — написал он на своей странице в соцсети, добавив, что учебник рекомендован Министерством образования Украины и издан за государственные средства.
Карту разместили в разделе Земля на плане и карте на странице 36.
Учебник был выпущен в 2014 году, его авторами являются В. Ю. Пестушко и Г. Ш. Уварова.
Учебное издание рекомендовано Министерством образования Украины и издано за государственный счет.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в украинском учебнике по истории нашли голливудского актера Киану Ривза.
Позже министр образования Украины прокомментировала ляп с учебником.
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Более 70% украинцев считают Россию враждебной страной
Более двух третей украинцев рассматривают Россию как враждебно настроенную к Украине страну, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» 20 — 27 января 2020 года.
О том, что РФ занимает к Украине враждебную позицию, заявили 70,5% респондентов. Противоположное мнение высказали 6% опрошенных. Кроме того, 11,7% назвали враждебно настроенной к Украине Венгрию (11,7%), а 12,3% считают эту страну дружественной.
40,8% украинцев полагают, что дружественную по отношению к их родине позицию занимает Польша, 5,2% придерживаются противоположной точки зрения. Более 30% респондентов назвали также дружественными США (38,3%), Германию (36,9%) и Белоруссию (31,9%).
Враждебно настроенными к Украине эти страны назвали 9,1%, 3,8% и 4,4% опрошенных, соответственно. Францию дружественной сочли 27,7% респондентов, враждебной — 3,3%. Остальные страны дружественными назвали менее 20% опрошенных.
При этом в каждом случае от 40% до 60% опрошенных заявили, что каждая из названных стран занимает по отношению к Украине нейтральную позицию, а от 11 до 23% затруднились с ответом или отказались отвечать. Исключение составила лишь РФ: нейтральной на Украине ее назвали 13,7% опрошенных, а затруднились с ответом или отказались отвечать 9,9% респондентов.
В рамках исследования его участников опрашивали по месту жительства. Опрос охватил 2 тыс. человек старше 18 лет во всех регионах Украины. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,1% с вероятностью 0,95.
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Слуга сказали о выплатах пенсий на неподконтрольных
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