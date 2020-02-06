Когда было крещение Руси и кем на самом деле был князь Владимир.
04:59. 6 февраля 2020 120 просмотров 2 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
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Если и существуют случаи, когда выбранная работа не приносит человеку удовлетворения, то виноват сам человек, а не работа. Работа сама по себе не делает человека нужным и незаменимым; она лишь предоставляет ему возможность стать таковым.
Князь Владимир «Красное солнышко» (в народе его прозвали Красная морда – от беЗпробудного пьянства и разврата) был не русским, его матерью была еврейка Малка, дочь раввина, тоже носившего имя Малк, из русского города Любич, находившегося в вассальной зависимости от хазарского каганата. Эта еврейка была ключницей княгини Ольги. У этой хазаринки-еврейки был сын Владимир. Светослав УСЫНОВИЛ владимира – тогда это было широко распространено. Плюнь в рожу тому, кто утверждает, что Светослав по пьяни обрюхатил кого-то до свадьбы, тем более – жидовку. Светославу, к тому же, было 13 лет, когда родился владимир… Кроме всего прочего, нам втюхивают, что владимир был аж третий по счету сын у Светослава! И вот в эту ахинею нас с детства заставляют верить. Более того, князь Владимир у РуПЦер святой. Между прочим, этот самый “святой” у РПЦ князь при крещении был наречен Василием, почему РПЦ его до сих пор именует Владимиром совершенно не понятно.
Кон в те времена соблюдался строго. Если князь нарушал его, он добровольно шёл в костёр, чтобы огонь очистил его честь и совесть. Тогда пьянство было не меньшим грехом, чем убийство и пили славяне 2 раза в году – на весеннее и осеннее равноденствие – по три чарки слабоалкогольных напитков. И пили только женатые мужчины…
Наследником княжеской власти был Ярополк, сын Святослава и законной жены. Но Владимир-Вася убил Ярополка и узурпировал власть на Руси. Так еврей стал каганом и крестил Русь в специальную форму экспортного иудейского христианства.
Владимир-Вася это троянский конь для Руси, распространитель иудо-христианской религии.