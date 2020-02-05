Трусливые ученые
Трусливые ученые
Соседство двух слов в заглавии этой заметки, на первый взгляд, кажется невозможным. Ученые – и вдруг трусливые! Быть такого не может!
Наука всегда смело шагает вперед, открывая дальние горизонты мысли, решая самые трудные проблемы и сметая препятствия на своем пути.
Но, как показано только на двух приведенных ниже примерах, жизнь науки и ее деятелей далеко не так проста.
Трусливые ученые, ученые шкурники, были, есть и наверняка останутся.
Пример первый: освоение околоземного пространства и космонавтика. Усомниться в том, что американцы побывали на Луне, в серьезных научных кругах считается проявлением наивности, невежества и просто дурным тоном.
Как ни добивайтесь, любознательные, ответов на вопросы, почему космонавты Аполлонов такими бодрячками шествовали по палубе авианосца доложить о благополучном прибытии с Луны, как им посчастливилось уцелеть в убийственных потоках космического излучения, где находятся сотни килограммов привезенных лунных камней и зачем эти камни так надежно спрятаны, внятного ответа никто из авторитетных ученых вам не даст.
Между тем, ответ на все приведенные вопросы прост¸ как сама правда: не было их там! Но трусят все: администраторы, ученые, даже мужественные космонавты – опасаются лишиться работы и жизни, исполняя обязательства врать и дальше об успешных полетах людей к Луне. Времена Джордано Бруно и Галилея миновали, а их порядочность и научная принципиальность современными интеллектуалами давно осмеяны.
Второй пример немного сложнее: теория относительности и гравитация.
Более сотни лет всеми средствами массовой информации восхваляется «величайшая теория относительности» Эйнштейна. Ее критика объявлена научным невежеством, а иногда и проявлением оголтелого антисемитизма.
Если находятся экспериментаторы, осмелившиеся представить в своих научных статьях результаты, противоречащие теории относительности, со стороны ортодоксов-релятивистов они подвергаются замалчиванию либо, наоборот, дружному шельмованию.
Эти исследователи, а заодно и журналы, в которых их статьи опубликованы, презрительно нарекаются самыми грубыми, вплоть до нецензурных, эпитетами. Провозглашена замечательная научная идеология: «физика без теории относительности — это физика обезьян!» (правда, среди этих «обезьян» следует упомянуть не знавших теории относительности Ньютона, Ломоносова, Фарадея, Максвелла, Менделеева и многих других).
К примеру, физик-экспериментатор получил результаты, доказывающие уменьшение силы гравитации при росте температуры взаимодействующих тел. Опубликовать эти результаты никакой «серьезный» научный журнал не посмеет, опасаясь потерять статус научного издания.
А все дело в том, что уменьшение силы гравитации при росте температуры тел явно противоречит теории Эйнштейна и, в частности, указывает на невозможность гравитационного сжатия (коллапса) до состояния «черной дыры» – любимой, очень хлебной (приносящей немалые доходы) темы современных теоретиков-астрофизиков.
Как и в первом примере, причиной отмеченной ученой трусости, в сущности, является страх коллег-ученых потерять работу, попросту – «кормушку».
Страх этот столь велик, что авторитетные ученые сторонятся поддержки экспериментальных исследований, в которых эффекты теории относительности (ведь чем черт не шутит!) могут не подтвердиться – так им, авторитетам, спокойнее.
Феномен трусливых ученых довольно типичен для современной науки. Его возникновение связано как с упадком общественной значимости, авторитета науки, так и с внедрением в научную среду разного рода шоуменов и «бизнесменов» (проще говоря, – прохвостов) от науки. Изгнать этих торгующих из храма науки под силу лишь гению.
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Источник.
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К примеру, физик-экспериментатор получил результаты, доказывающие уменьшение силы гравитации при росте температуры взаимодействующих тел.
А к примеру получил результаты доказывающие что земля плоская или бог жидкий.
Что делать?
Вешать их нельзя.
Тогда что?
Вешать нельзя наградить…
Удивительно, что ни один из критиков не вырастил до сих пор ни одного смелого ученика, который бы сделал себе имя в традиционной науке, заслужил регалии, звания и уважение, а потом бы жахнул своими открытиями по трусливым коллегам и совершил революцию в той сфере деятельности, которой посвятил всю жизнь. Тот же математик Фоменко, на что уж революционер, но почему то полез не в родственную физику, а почему то в историю. Сцикло.
Так в математиках всё нормально.
Там враки не катят ибо проверяются и ДОКАЗЫВАЮТСЯ.
100% фуфел во ВСЕХ общественных науках.
Вот Фоменко им поднабросил и молчит.
А они ходят с полными шароварами и делают вид.
Так и живём.
Вот над А.Л. Дмитриевым ВСЕ смеются ибо он Лёня Голубков и его Ыксприменты ФАЛЬШИВЫЕ.
Зато процветает на ниве обдурения общественности ))
Кому интересно тот знает, что начиная с 2000 г. издательский дом “Русская панорама” запустил целую серию “Антифоменко”, где ведущие учёные выступают с критикой и разоблачением фоменковщины.
А адепты новой хронологии продолжают уверять, что историки боятся вступать в открытый диспут и ходят наложив в штаны.
Ладно бы с этими эйнштейнами с астронавтами,- то и дело в СМИ публикуются одни утверждения, а, спустя неделю-другую, уже те же учёные публикуют прямо противоположные статейки – взять хотя бы тот же алкоголь… То польза от него, а то – вред… Это наталкивает на вывод, что статьи эти – просто оплачены “заинтересованными лицами”… И не трусость это учёных, а простая алчность и отсутствие принципиальности…
Шо то не то пьют.
Хоть чем-то заняты.