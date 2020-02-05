Пример первый: освоение околоземного пространства и космонавтика. Усомниться в том, что американцы побывали на Луне, в серьезных научных кругах считается проявлением наивности, невежества и просто дурным тоном. Как ни добивайтесь, любознательные, ответов на вопросы, почему космонавты Аполлонов такими бодрячками шествовали по палубе авианосца доложить о благополучном прибытии с Луны, как им посчастливилось уцелеть в убийственных потоках космического излучения, где находятся сотни килограммов привезенных лунных камней и зачем эти камни так надежно спрятаны, внятного ответа никто из авторитетных ученых вам не даст.

Соседство двух слов в заглавии этой заметки, на первый взгляд, кажется невозможным. Ученые – и вдруг трусливые! Быть такого не может! Наука всегда смело шагает вперед, открывая дальние горизонты мысли, решая самые трудные проблемы и сметая препятствия на своем пути. Но, как показано только на двух приведенных ниже примерах, жизнь науки и ее деятелей далеко не так проста. Трусливые ученые, ученые шкурники, были, есть и наверняка останутся.



Между тем, ответ на все приведенные вопросы прост¸ как сама правда: не было их там! Но трусят все: администраторы, ученые, даже мужественные космонавты – опасаются лишиться работы и жизни, исполняя обязательства врать и дальше об успешных полетах людей к Луне. Времена Джордано Бруно и Галилея миновали, а их порядочность и научная принципиальность современными интеллектуалами давно осмеяны.

Второй пример немного сложнее: теория относительности и гравитация.

Более сотни лет всеми средствами массовой информации восхваляется «величайшая теория относительности» Эйнштейна. Ее критика объявлена научным невежеством, а иногда и проявлением оголтелого антисемитизма.



Если находятся экспериментаторы, осмелившиеся представить в своих научных статьях результаты, противоречащие теории относительности, со стороны ортодоксов-релятивистов они подвергаются замалчиванию либо, наоборот, дружному шельмованию.



Эти исследователи, а заодно и журналы, в которых их статьи опубликованы, презрительно нарекаются самыми грубыми, вплоть до нецензурных, эпитетами. Провозглашена замечательная научная идеология: «физика без теории относительности — это физика обезьян!» (правда, среди этих «обезьян» следует упомянуть не знавших теории относительности Ньютона, Ломоносова, Фарадея, Максвелла, Менделеева и многих других).



К примеру, физик-экспериментатор получил результаты, доказывающие уменьшение силы гравитации при росте температуры взаимодействующих тел. Опубликовать эти результаты никакой «серьезный» научный журнал не посмеет, опасаясь потерять статус научного издания.



А все дело в том, что уменьшение силы гравитации при росте температуры тел явно противоречит теории Эйнштейна и, в частности, указывает на невозможность гравитационного сжатия (коллапса) до состояния «черной дыры» – любимой, очень хлебной (приносящей немалые доходы) темы современных теоретиков-астрофизиков.



Как и в первом примере, причиной отмеченной ученой трусости, в сущности, является страх коллег-ученых потерять работу, попросту – «кормушку».



Страх этот столь велик, что авторитетные ученые сторонятся поддержки экспериментальных исследований, в которых эффекты теории относительности (ведь чем черт не шутит!) могут не подтвердиться – так им, авторитетам, спокойнее.

Феномен трусливых ученых довольно типичен для современной науки. Его возникновение связано как с упадком общественной значимости, авторитета науки, так и с внедрением в научную среду разного рода шоуменов и «бизнесменов» (проще говоря, – прохвостов) от науки. Изгнать этих торгующих из храма науки под силу лишь гению.

А.Л. Дмитриев



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