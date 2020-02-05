Ещё один гвоздь в крышку гроба нормандской теории и не только её
11:26. 5 февраля 2020 267 просмотров Один комментарий Опубликовал: jackomb
А. Клёсов. "Кто и когда сидел на деревьях." (информация для доморощенных "академиков").
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5aa224901410c34eb19f1597/a-klesov-kto-i-kogda-sidel-na-dereviah-informaciia-dlia-domoroscennyh-akademikov-5e1c4c4d5ba2b500b22bc525?&utm_campaign=dbr&secdata=CNOPyPb5LSABMIKAAQ
Успехов Анатолию Клесову! Русофобские собаки лают, а караван исторической правды идет.