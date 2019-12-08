К чему на самом деле приведет введение налога для самозанятых

В этом году на территории Москвы, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан ввели новый экспериментальный налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД).

Налог составит 4% с дохода от физлиц или 6% с дохода от ИП и юрлиц. На сайте ФНС есть специальный раздел, посвященный этому режиму. Знаете какие они приводят преимущества? Например, не нужно платить взносы на пенсионное и медицинское страхование. Вы серьезно? То есть ни пенсии, ни больничного у самозанятого не будет.

Чеки клиентам предлагается отправлять через приложение, там же с суммы дохода будет рассчитываться налог. Назовите хоть одну причину отправлять клиенту этот чек, если все самозанятые до сих пор этого не делали? Ну отправят десяток чеков, заплатят 1 000 руб. налога в год. Зачем проводить все чеки и платить полностью налог?

Сама налоговая среди причин по которым нужно стать самозанятым пишет о необходимости работать по закону, на тратя деньги на штрафы и время на суды. Очередной бред. Налоговая никак не занимается незарегистрированными предпринимателями, максимум по жалобе конкурента выпишут штраф на 500 руб.

Государство, вводя очередной налог думало лишь о пополнении бюджета, в данном случае регионального. Ни о какой поддержке малого предпринимательства здесь речи не идет, поскольку порождает ещё большее неравенство между мелкими ИП с наемными работниками и самозанятыми. Простой пример: в небольшом городке есть пара парикмахерских (ну очень небольшой городок) где работает по 3 парикмахера. А ещё теперь в этом городке появилось официальных 10-15 парикмахеров на дому, которые перестали прятаться, стали рекламироваться и демпинговать. Как думаете долго продержатся парикмахерские? И это будет происходить в очень многих сферах. Готовимся к тому, что и так происходит повсеместно: кулинария, полуфабрикаты, салоны красоты, торговля — все переедет в квартиры и гаражи.

А как насчет потребителей? Тут тоже все плохо. Действие закона «О защите прав потребителей» на самозанятых не распространяется. Поэтому если вдруг после маникюра вам занесут грибок или вы отравитесь тортиком, пеняйте на себя.

На мой взгляд, нужно совершенствовать имеющиеся режимы (снижение налогов и административных барьеров, уменьшение разного рода отчетов, взносов и платежей) и одновременно усиливать ответственность за занятие бизнесом без регистрации. А введение налога на самозанятых и его распространение ещё на 19 регионов — это очередной способ вытащить деньги у населения, параллельно забивая ещё один гвоздь в крышку гроба малого бизнеса.

Источник: https://nstarikov.ru/k-chemu-na-samom-dele-privedet-vvedenie-naloga-dlja-samozanjatyh-111148