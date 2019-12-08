Главная » Мировоззрение, Политика

К чему на самом деле приведет введение налога для самозанятых

19:26. 8 декабря 2019 200 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Источник: Яндекс.Дзен @ Анна Мурадова

В этом году на территории Москвы, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан ввели новый экспериментальный налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД).

Налог составит 4% с дохода от физлиц или 6% с дохода от ИП и юрлиц. На сайте ФНС есть специальный раздел, посвященный этому режиму. Знаете какие они приводят преимущества? Например, не нужно платить взносы на пенсионное и медицинское страхование. Вы серьезно? То есть ни пенсии, ни больничного у самозанятого не будет.

Чеки клиентам предлагается отправлять через приложение, там же с суммы дохода будет рассчитываться налог. Назовите хоть одну причину отправлять клиенту этот чек, если все самозанятые до сих пор этого не делали? Ну отправят десяток чеков, заплатят 1 000 руб. налога в год. Зачем проводить все чеки и платить полностью налог?

Сама налоговая среди причин по которым нужно стать самозанятым пишет о необходимости работать по закону, на тратя деньги на штрафы и время на суды. Очередной бред. Налоговая никак не занимается незарегистрированными предпринимателями, максимум по жалобе конкурента выпишут штраф на 500 руб.

Государство, вводя очередной налог думало лишь о пополнении бюджета, в данном случае регионального. Ни о какой поддержке малого предпринимательства здесь речи не идет, поскольку порождает ещё большее неравенство между мелкими ИП с наемными работниками и самозанятыми. Простой пример: в небольшом городке есть пара парикмахерских (ну очень небольшой городок) где работает по 3 парикмахера. А ещё теперь в этом городке появилось официальных 10-15 парикмахеров на дому, которые перестали прятаться, стали рекламироваться и демпинговать. Как думаете долго продержатся парикмахерские? И это будет происходить в очень многих сферах. Готовимся к тому, что и так происходит повсеместно: кулинария, полуфабрикаты, салоны красоты, торговля — все переедет в квартиры и гаражи.

А как насчет потребителей? Тут тоже все плохо. Действие закона «О защите прав потребителей» на самозанятых не распространяется. Поэтому если вдруг после маникюра вам занесут грибок или вы отравитесь тортиком, пеняйте на себя.

На мой взгляд, нужно совершенствовать имеющиеся режимы (снижение налогов и административных барьеров, уменьшение разного рода отчетов, взносов и платежей) и одновременно усиливать ответственность за занятие бизнесом без регистрации. А введение налога на самозанятых и его распространение ещё на 19 регионов — это очередной способ вытащить деньги у населения, параллельно забивая ещё один гвоздь в крышку гроба малого бизнеса.

Источник: https://nstarikov.ru/k-chemu-na-samom-dele-privedet-vvedenie-naloga-dlja-samozanjatyh-111148

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
НОВЫЙ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 2010
...по оценке БТИ и приведет к увеличению налоговых платежей... До введения нового налога оценка недвижимости в основном делалась по требованию... стоимость, каков процесс самой оценки и пересмотра оценочной...налог с цены предложения, то есть с более высокой, чем...
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
...факту, введении особого положения и введении военно...самом деле, это не проблема. Квалификации действующих и готовящихся банковских специалистов,- более чем... Бюджет России, налоги, тоже должны ...государственных денег). Это приведет к скорому поглощению...
Новости Украины и Новороссии 28 февраля 2017
... АброськинСложный был год: налоги, катастрофы, проституция, ... которое предусматривает введение внешнего управления на... программы «На самом деле» на сайте ... карманам оккупантов. Чем хуже оккупанту –..., что национализация приведет к необходимости трудоустройства...
Новости Украины и Новороссии 03 марта 2017
...Украины и ДНР приведет к катастрофическим ...аналитической программы «На самом деле» на сайте ... предприятий и оплате налогов самопровозглашенным ДНР и...значительно большие неудобства, чем нынешняя, действующая ... что в момент введения внешнего управления на...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
... них налоги, чтобы они сами могли ... личности. В самом деле, не эксплуатирую боязливость...им предстояло выяснить, чем руководствуется президент компании...системы образования путем введения государственных стандартов,... крупномасштабных задач приведет к отрыву ...
«Я не белый, я русский»
...сильно сомневаюсь, что это приведет к экономически позитивным последствиям... предприятие, а на самом деле оно имеет тебя». Любой...повышать налоги и вводить прогрессивную шкалу. Кстати, введение вот... обувью торговать или еще чем. Деньги же нужно зарабатывать...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12420 7502
    Maleos 8 декабря 2019 в 20:12

    Шобы чем-нибудь самозаниматься, надо сначала устроиться на работу, шобы денюх заработать. А если ты надыбал работу, с которой можно денюх отложить, шобы их просрать на бизьнис, нах..я тебе самозаниматься, если ты уже работаешь и у тебя есть постоянный доход и бабки, шобы их просрать?.. Но если ты работу не надыбал, а самозаниматься хоцца, то придёцца пысдовать за кредитом в банк, где тебе них..я не дадут, патамушта тебе негде взять справку, шо у тебя есть работа. Так штыы, всё осталось на местах:))..

    Ответить
       
  • 11062 8218
    Sergeev 8 декабря 2019 в 23:47

    Приблизительно так же артели при СССР прижимали.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)