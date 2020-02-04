«Сила Сибири» прошла мимо

Для наших газовых магнатов «наши» там, где больше заплатят, и патриотизм у них своеобразный: там, где больше прибыль, там и родина.

С началом зимы, а она в Забайкалье начинается уже в первых числах ноября, густой дым круглосуточно висит над Читой.

По этой причине столица Забайкальского края еще два года назад вошла в число 10 городов страны, находящихся в зоне экологического бедствия, и по сей день она прочно удерживает здесь свое место.

Дым окутывает дома, стелется над землей, в отдельные дни видимость на улицах города не превышает трехсот метров. И создается впечатление, что Чита подверглась нападению какого-то неведомого врага и ее кварталы утопают в дыме пожарищ.

Ситуация усугубляется, когда столбик термометра опускается ниже 30 градусов. В такие дни на город, расположенный в межгорной котловине, со склонов окрестных гор скатывается морозный туман, который, смешиваясь с дымом, превращается в смог, в котором концентрация вредоносных веществ, например фенола, превышает допустимые нормы во много раз.

И горе людям, страдающим легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, старикам и детям. Смог везде: на улицах и во дворах жилых домов, он просачивается в квартиры, в детские учреждения и больницы, и от него «не спрятаться, не скрыться».

Две мощные читинские ТЭЦ непрерывно выбрасывают в атмосферу города клубы угольного дыма, множество малых котельных, печей индивидуальных домов вносят свою лепту в загрязнение воздуха. Основное топливо в Забайкалье – это бурый уголь местных месторождений. Для отопления частных домов широко используются дрова.

Немалый вклад в загрязнение окружающей воздушной среды вносят и автомобили, во множестве концентрирующиеся в центральных районах города. Этому во многом способствует хаотичная застройка Читы, называемая на языке городских властей точечной. В результате такой застройки среди старых пятиэтажек – в их дворах, зачастую на месте скверов – вырастают громадные многоквартирные дома, рядом с ними, как грибы после дождя, появляются торговые центры.

Но ведь город вполне мог бы разрастаться вширь – свободных земель окрест города достаточно. Но частным застройщикам удобно строить в центре: здесь все коммуникации рядом, поэтому нет необходимости нести затраты на их сооружение. А для властей, как всегда, интересы бизнеса превыше всего. Поэтому и дают они добро на такую застройку.

И в этих «каменных джунглях», не продуваемых ветром, скапливаются выхлопные газы автомобилей, которые смешиваются с дымом котельных. И этой адской смесью люди дышат. Болеют и умирают.

Так, по данным краевого министерства здравоохранения, в прошедшем году в структуре общей смертности населения края первое место занимают сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. По сравнению с 2018 годом в прошедшем году возросло число умерших от болезней органов дыхания. Постоянный дымный мрак угнетающе действует на психику человека.

Хотя и разрабатывают городские власти совместно с краевыми властями разные программы по реализации федерального проекта «Чистый воздух», формируют планы по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух, но реальных улучшений нет. И если даже будет закрыто несколько котельных в центре города, то при этом увеличится нагрузка на ТЭЦ – соответственно увеличится и объем выбросов из их труб.

В канун 2020 года правительством РФ было издано постановление о мониторинге качества воздуха в Чите. Но все эти меры как мертвому припарки. Ведь топить-то все равно надо. И топить углем и дровами, без этого не выжить, хоть ты как мониторь окружающий воздух.

Но можно было бы решить проблему кардинальным образом путем газификации Забайкалья.

Ежедневно в начале федеральных новостных программ забайкальцы слышат слова о «Газпроме», о газопроводе «Сила Сибири» – народном достоянии. Берет начало этот газопровод в соседней Якутии, но провели его глухой безлюдной тайгой, через горные хребты, в обход Забайкалья, в Амурскую область, а оттуда прямиком в Китай.

И прошла «Сила Сибири», как говорят забайкальцы, «мимо Сибири». Поэтому угольные олигархи могут чувствовать себя спокойно – их интересы не пострадали, рынок сбыта угля за ними сохранился. К тому же ни о какой газификации Забайкалья в обозримом будущем нет и речи.

И здесь надо вспомнить, что ровно сто лет назад, в 1920 году, во время Гражданской войны, в период повсеместной разрухи, по инициативе В.И. Ленина начал разрабатываться и в том же году был принят план ГОЭЛРО, план электрификации всей России. И большевики в установленные сроки, в течение 10 лет, этот план претворили в жизнь. И появилась «лампочка Ильича» в самой отдаленной забайкальской деревне. И пришла с электричеством новая жизнь в Забайкалье.

А наша современная власть при громадных запасах голубого топлива, при технических возможностях, несоизмеримых с возможностями России в 20-е годы прошлого столетия, не может и не пытается полностью газифицировать страну. Но газифицирует Китай.

Наверное, надо было бы своим, российским газом, который является народным достоянием, обеспечить прежде и свои края, и области с учетом их суровых климатических условий. Прежде всего о своем народе надо бы подумать, проявить о нем заботу.

Но у нас прежде думают, как обеспечить газом старушку Европу, чтобы там наши «партнеры» – такие нежные! – не мерзли зимой, не дышали угольным перегаром.

«Партнеры» же, получая наш газ, в «знак благодарности» сносят памятники советским воинам, освободившим их страны от коричневой чумы. А наши российские старушки тем временем греются у печей, которые топят углем да дровами.

Но для наших газовых магнатов «наши» там, где больше заплатят, и патриотизм у них своеобразный: там, где больше прибыль, там и родина.

И бежит народ из Забайкалья из-за его суровых климатических условий и гиблой экологии, из-за отсутствия каких-либо перспектив на улучшение условий жизни. Уже и смертность населения в крае превысила рождаемость. За счет миграционного оттока численность населения края уменьшилась в 2019 году более чем на 4 тысячи человек. Обезлюдел постепенно Забайкальский край.

И при этом не видно большой активности в газовом вопросе краевых властей. Не возвысили свой голос в связи с экологическим бедствием в Чите и других городах края ученые-экологи, не бьют во все колокола по этому поводу региональные отделения политических партий.

И только активисты-общественники запустили через интернет петицию против смога в Чите и провели в канун Нового года на Титовской сопке, возвышающейся над городом, акцию «Спасем Читу от дыма!», во время которой обратились к Деду Морозу совершить чудо и очистить небо над городом от смога.

Да еще вышел на ступени здания краевого правительства смелый пикетчик с требованием газифицировать край, с плакатом в руках: «Мы хотим жить! Дайте нам газ!». Но останется это требование гласом вопиющего в пустыне, если с таким же требованием не выступят все забайкальцы. Надеяться-то не на кого