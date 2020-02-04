Наши предложения по внесению изменений в Конституцию

Общественное движение «Патриоты Великого Отечества» принимает активное участие в процессе подготовки изменений в Конституцию нашей страны. Обсуждение необходимости подобных изменений мы начинали с коллегами ещё в далеком 2012 году. Дискуссии, круглые столы, выработка предложений – все это происходило весь период по 2019 год включительно.

И вот президент России выступил с инициативой пересмотра некоторых положений Конституции. Это – хорошо. Хорошо – но мало.

Дело в том, что сегодня невозможно внести в Конституцию те поправки, которые уже давно назрели. Более того – именно в основные статьи невозможно менять!

В чем же дело? В «родимых пятнах», которые остались в Конституции 1993 года.

Если вы хотите изменить базовые принципы Конституции, то нужно согласно ей самой, созывать новый специальный орган – Конституционное собрание (КС). А как его собрать и созвать, закона нет – значит, внести изменения невозможно. С 1993 года по сей день, не принят Закон о порядке созыва Конституционного собрания!

Конституция РФ довольно чётко определяет права и полномочия Президента, Правительства, Совета Федерации и Государственной Думы.

Но насчёт Конституционного Собрания говорит очень лаконично: «Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание» (Глава 9, Статья 135, п.2 Конституции).

Иначе говоря, без закона о созыве КС, и дальнейшем его реальном созыве, внести изменения в основные главы Конституции (1, 2, 9) невозможно.

Мы не ошибемся, сказав, что основные претензии общественности сосредоточены именно в тех главах, статьи которых фактически невозможно изменить.

Вот неполный перечень тех статей Конституции, которые вызывают максимальные нарекания.

1. Статья 9. п.2 расплывчато говорит нам: «Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности».

2. Статья 5. 2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.

3. Статья 6. 3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

4. Статья 13. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Надо менять подчиненность Центрального Банка.

Но изменить эти статьи нельзя, если не принят Закон о созыве Конституционного собрания.

Как же Президент предлагает поступить?

Вносить изменения в другие статьи Конституции, не входящие в главы 1,2, 9.

Например,

Статья 15. 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Именно это предлагает изменить В.В. Путин. Но меняться это будет «по – хитрому». Статья 15 из главы 1 меняться не будет, она останется неизменной. Но формулировку о приоритете российского законодательства перед международным впишут в другую статью Конституции.

Таким образом, сегодняшняя Конституционная реформа весьма компромиссна и не затрагивает значительной части фундаментальных статей основного закона. Тем не менее, обратите внимание, как уже всполошились либералы, и, что не удивительно – представители крайне левой общественности. Они едины в своем неприятии изменений в Конституцию!

Наша позиции такова – хорошо, но мало.

Надо принимать Закон о созыве КС, надо двигаться дальше.

Но вернемся в сегодняшний день. Исходя из реальности нынешней Конституционной реформы, предлагать сегодня можно и нужно все изменения, кроме поправок в главы 1, 2, 9. Их все равно сейчас гарантированно не примут и не будут обсуждать. Это значит, что поправки в эти главы нужно выработать, их надо иметь, но сейчас они нереализуемы.

Круглый стол по выработке предложений ПВО по Конституционной реформе разработал и подготовил целый спектр поправок.

Сегодня мы расскажем о тех из них, которые будут поданы нами в рабочую комиссию по поправкам к Конституции.

Некоторые предложения уже делались нами в эфире российских СМИ

Предложения по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации от общественного движения «Патриоты Великого Отечества»

Цель – гарантировать развитие Российской Федерации как правового и социального государства, создать эффективную, социально ориентированную и устойчивую систему государственного управления, обеспечить гражданское согласие и единство общества.

№ п/п Статья Конституции РФ Статья в оригинале Предлагаемое изменение в Конституцию РФ Обоснование, сложившаяся практика 1 2 3 4 1 Статья 79 Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Исключить Данная статья несет только информацию о передаче, при этом какой-то полезной нагрузки для внутренней атмосферы и благосостояния, а также возможности развития граждан страны не несет. 4 Статья 81 Добавить подпункт. Президент не имеет права владеть собственностью за границами Российской Федерации Данное добавление позволит исключить возможность давления на первое лицо страны, через его активы. 5 Статья 121 Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом Предлагаемая идея: Закрепление в Конституции полномочий Совета Федерации по представлению Президента РФ отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и репутацию РФ. 6 Статья 131.2 Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий. Изменение административных границ внутри РФ без изменения целостности государственной границы и системы государственного управления РФ, допускается с учетом мнения населения затрагиваемых и прилегающих территорий, расположенных в границах РФ, если данное изменение не ведет к уменьшению территории РФ. Не исключается возможность присоединения территорий расположенных вне границ РФ с учетом мнения населения соответствующих территорий. Данное изменение позволит сохранить целостность страны и суверенности РФ. При наличии возможности присоединения к РФ других территорий. 8 Отсутствует Новая статья Граждане Белоруссии, Украины, Казахстана имеют право на получение российского гражданства, в целях воссоединения и единства русского народа. Порядок получения ими российского гражданства регулируется законом. Разорванный на части единый народ должен иметь конституционную возможность для воссоединения.

P.S. Еще раз, отдельно хотим сказать, что публикуем здесь и вносим в рабочую комиссию, только те предложения, которые могут быть реализованы в рамках проводимой сейчас Конституционной реформы. Остальные готовим для будущего, для следующего этапа.

Источник: https://nstarikov.ru/nashi-predlozhenija-po-vneseniju-izmenenij-v-konstituciju-112896