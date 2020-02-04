Главный фармаколог Петербурга: Мы лечим ОРВИ противозачаточным «Кагоцелом» и бесполезным «Арбидолом»

Продажи российских иммуномодуляторов растут во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Теплой зимой народ гриппует неактивно, но с их помощью призывают защищаться и от опасного коронавируса — не пропадать же добру. Реклама с препаратами для его профилактики появилась в аптеках. Ну, а какая разница для защиты от коронавируса или гриппа стимулировать иммунитет, учитывая, что эффективность во всех случаях одинаковая - никакая.

«Арбидол», «Кагоцел», «Ингавирин», «Полиоксидоний», «Циклоферон» и еще как минимум десять наименований препаратов, «стимулирующих иммунитет», становятся самыми востребованными в аптеках, когда растет заболеваемость ОРВИ. Одни врачи называют их лекарствами ни от чего, другие выписывают в придачу к парацетамолу всем инфицированным респираторными вирусами и гриппом.

По словам Александра Хаджидиса, главного клинического фармаколога Петербурга, у нас нет иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью, как и во всем мире.

- Когда мы говорим про иммуномодулирующие препараты, предназначенные якобы для противостояния вирусам, оценить их эффективность сложно, потому что сложно уточнить в их случае достоверные критерии эффективности. Иммунитет — материя темная и загадочная. В чем заключается его активирование? Образуются новые В и Т клетки, они получают новые компетенции, и начинают «сражаться» с вирусом или микробом. Но когда мы говорим о 5-7 дневном приеме «иммуномодулирующего» препарата (на этот срок рассчитан курс лечения ими), то понимаем, что клетки за такое короткое время просто не смогли бы среагировать на вирус и начать работать так, как это описывают производители препаратов, этого времени недостаточно для выработки эффективного клона специализированных иммунных клеток. В то же время 5-7 дней — это период, за который организм сам способен справиться с вирусом и вывести его из организма.

В грамотном понимании «иммуномодулирующие» препараты – это лекарства, влияющие на иммунную систему, чаще всего с супрессивным (угнетающим) действием, с узким спектром показаний и широким - тяжелых побочных эффектов: глюкокортикостероиды, парентеральные интерфероны, цитостатики, колониестимулирующие факторы, внутривенные иммуноглобулины и пр.

В нашей стране слово «иммуномодуляторы» давно ассоциируется с теми, что применяются при ОРВИ и других состояниях и заболеваниях. При этом информации о побочных эффектах в их инструкциях — минимум, скромная и графа «противопоказания», часто отсутствуют или малоинформативны разделы «фармакодинамика и фармакокинетика». Это говорит о плохой изученности препаратов: чем меньше инструкция по медицинскому применению лекарственного средства, чем меньше в ней информации, тем менее оно изучено.

Противозачаточное средство превращается... в «Кагоцел»

Интересно, что некоторые иммуностимулирующие препараты «для лечения ОРВИ» еще недавно имели совсем другое предназначение. Так, «Кагоцел» (МНН - госсипол) долго использовался, как противозачаточный препарат, вызывая нарушение сперматогенеза, а потом вдруг стал иммуномодулятором. В конце 1990 годов исследовательская группа ВОЗ по методам регулирования мужской фертильности пришла к заключению, что риск от его применения превышает пользу и его использование в чистом виде в качестве контрацептива было запрещено. Проще говоря, применение госсипола, а ныне «Кагоцела» приводило к мужскому бесплодию.

С «Ингавирином», который Минздрав в прошлом году рекомендовал для лечения гриппа, произошла приблизительно такая же метаморфоза. Его действующее вещество называется витаглутам (имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты). Как рассказал Александр Хаджидис, сначала на его основе был создан препарат «Дикарбамин», он использовался в схемах химиотерапии онкологических пациентов для стимуляции кроветворения. В 2014 году его исключили из реестра лекарственных средств РФ по заявлению производителя. Но там остался другой препарат с тем же действующим веществом - «Ингавирин», зарегистрированный в 2008 году как противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. В научных журналах можно найти описание: «Фармакокинетика препарата витаглутам у человека не изучалась. В инструкции по применению приведены лишь данные, полученные в экспериментах на животных с использованием радиоактивной метки, по которым нельзя достоверно судить о фармакокинетике препарата в организме человека (...) В связи с недостаточностью сведений о безопасности препарата рассматривать его назначение следует с большой осторожностью, особенно пациентам, входящим в категорию высокого риска развития осложнений гриппа».

«Иммуномодуляторы» - сборная группа различных веществ, о которых на самом деле мы мало знаем - они мало изучены. Но благодаря маркетингу эти препараты хорошо продаются в России – это как раз тот случай, когда медицина и бизнес идут врознь. В США и Европе такой группы препаратов, как «интерфероногены» вообще не существует.

- Препараты интерферонов в форме, например, назальных спреев или свечей, не могут иметь никакой эффективности – молекула действующего вещества плохо всасывается через слизистые, какие концентрации действующего вещества в крови могут они создать? Кроме того, хорошо известно, что те же интерфероны, вводимые внутривенно для лечения вирусного гепатита, токсичны, - поясняет главный фармаколог. - «Оцилококцинум», «Анаферон» можно отнести к гомеопатическим средствам, и надо понимать, что гомеопатия – это не традиционная медицина, доказать эффективность этих препаратов невозможно.

Еще один препарат «Полиоксидоний» - тоже из советского прошлого. Он был разработан еще в 1980 годы как адьювант в составе вакцин, а зарегистрирован как «иммуномодулятор» в 1990-е. Исследований препарата немало, но они исключительно экспериментальные. Почему за это время не провести доброкачественные клинические исследования с участием людей и не расставить все точки над «и» в отношении его эффективности и безопасности? С одной стороны, это не нужно производителю – продажи и без того есть, с другой, это финансовые затраты, а с третьей – могут быть обнаружены опасные побочные эффекты или доказана неэффективность.

Если «Арбидол» рекламируют, значит он приносит баснословные прибыли

Вместо того, чтобы вкладывать деньги в клинические испытания, производители иммуномодуляторов вкладываются в рекламные кампании и получают миллиардные прибыли только на отечественном фармрынке, поэтому им все равно, что на европейский или американский рынок их не допускают из-за отсутствия доказательств эффективности. Например, название препарата «Арбидол» не раз звучало из уст публичных людей, высокопоставленных государственных чиновников. Ежегодные продажи исчисляются миллиардами рублей. Курс лечения этим препаратом может обойтись пациенту в несколько тысяч рублей. Недешевы и другие «иммуномодуляторы» - «Амиксин», «Оцилококцинум», «Полиоксидоний», «Виферон», «Циклоферон», «Эргоферон» и другие.

- Надо уточнить, что у «Арбидола» проводились клинические исследования, в том числе на солидных клинических базах (НИИ гриппа), однако их недостаточно, чтобы утверждать, что «Арбидол» имеет убедительную базу эффективности и безопасности с высокой степенью достоверности, - говорит Александр Хаджидис. - FDA отказалась регистрировать его как лекарственное средство.

Эффективны средства, нацеленные на вирус. Но их мало

- Доверие у лечащих врачей, а значит, и у пациентов должны вызывать прежде всего лекарства, у которых есть достаточная доказательная база, - говорит главный клинический фармаколог. - Посмотрите, в отношении «древнего» антигриппозного препарата "Римантадин", новых - осельтамивира или занамивира — проведены тысячи клинических испытаний. А все кагоцелы, полиоксидонии, арбидолы, вифероны и эргофероны имеют в лучшем случае пару десятков исследований, да и те нельзя назвать корректными.

По результатам проведенных клинических исследований мы знаем, что направленный противовирусный эффект "Римантадина" не вызывал сомнений (до тех пор, пока вирусы к нему не приспособились и не выработали механизмы резистентности - сегодня он по сути, бесполезен). Осельтамивир и занамавир ослабляют воздействие именно вируса гриппа на организм. Да, они уменьшают длительность заболевания всего на 1 день, но в клинике уже показано, что для тяжелых пациентов, они помогают избежать смертельно опасных осложнений. Но это именно противовирусные средства, а не иммуномодулирующие.

Нет у нас иммуномодулирующих лекарств, которые имели бы доказанную эффективность как для лечения ОРВИ, так и для профилактики. Их существование, включение в списки жизненно-важных препаратов и реклама - это спекуляция на самых распространенных в мире заболеваниях, объединенных аббревиатурой ОРВИ.

- С большинством из них все уже понятно: до 75-85% из них способны рециркулировать в организме и элиминироваться - выводиться из него, не надо этому мешать. Вирусы — внутриклеточные паразиты. И чем более человек активен физически, тем быстрее они размножаются. Именно поэтому не надо пренебрегать постельным режимом, дать вирусу пройти свой цикл развития в организме и покинуть его. При этом не стоит ничего «стимулировать-модулировать» - кидать деньги на ветер, - говорит главный клинический фармаколог. - Важно, конечно, симптоматическое лечение при гриппе и ОРВИ, обильное питье, особенно когда сильно повышается температура, жаропонижающие препараты. Организм обладает резервами для борьбы с инфекционными заболеваниями, если мы не говорим только о действительно тяжело больных людях, например, с онкогематологическими заболеваниями, врожденными дефектами иммунитета. Сама концепция «сниженного иммунитета», употребляемая в обиходе применительно к большей части населения, и возможность «его повышения» - искаженное упрощение знаний о сложной, многогранной, тонкой системе иммунитета.