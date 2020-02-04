Алексей Орлов. Общинное самообеспечение.

Общинное самообеспечение в Державе.



Алексей Орлов, главный редактор Народного Славянского радио



4 и 5 января 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась Первая всероссийская конференция “Мы и будущее” под лозунгом

“Управление вероятностью в состоянии полной неопределенности”



Вас приветствует Клуб Искателей Достоверных Знаний “Ла-До-Га” из Санкт-Петербурга.



Лектора Клуба высказывают самые разнообразные точки зрения на настоящее, прошлое и будущее.



Давайте ЛАДИТЬ МИР вместе!



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Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c0_at9-qrJQ