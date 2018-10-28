Практическое создание действующей общины на земле. Иван Воронцов и Алексей Орлов. Часть 1

Зачем нужна община.



Иван Воронцов и Алексей Орлов

Часть 2 – https://youtu.be/XquJbQIREJw



Приглашаем добрых, здравомыслящих людей для создания проекта действующей общины.



- Идеологическая составляющая,

- Структура самообеспечения и управления,

- Формирование фонда общины,

- Строительство жилых домов и производственного фонда,

- Обустройство территории,

- Взаимодействие с Миром и другими общинами.



Вопросы и предложения о участии и сотрудничестве отправляйте координатору:



Вк https://vk.com/rostislastilist

Скайп live:612934b52dca9203

Почта slavedobshina@gmail.com

rostislav.chizhevskiy@gmail.com (Ростислав ).



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Источник: www.youtube.com