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Практическое создание действующей общины на земле. Иван Воронцов и Алексей Орлов. Часть 1

19:35. 28 октября 2018 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем нужна община.

Иван Воронцов и Алексей Орлов
Часть 2 – https://youtu.be/XquJbQIREJw

Приглашаем добрых, здравомыслящих людей для создания проекта действующей общины.

- Идеологическая составляющая,
- Структура самообеспечения и управления,
- Формирование фонда общины,
- Строительство жилых домов и производственного фонда,
- Обустройство территории,
- Взаимодействие с Миром и другими общинами.

Вопросы и предложения о участии и сотрудничестве отправляйте координатору:

Вк https://vk.com/rostislastilist
Скайп live:612934b52dca9203
Почта slavedobshina@gmail.com
rostislav.chizhevskiy@gmail.com (Ростислав ).

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Источник: www.youtube.com

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