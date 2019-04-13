Ответы на вопросы слушателей НСР. Алексей Орлов

Ответы на вопросы слушателей Народного Славянского радио.



В эфире главный редактор НСР – Алексей Орлов – ответил на следующие вопросы:



Широков Алексей:

Почему не рассказывайте про родники, а говорите о чакрах?

——————————————————

Татьяна Ветлицына

Наша мама родилась в Минске в 1915 году, в метриках записали месяц СЕЛУДЗ(И)Я, мы никак не можем выяснить что это за месяц, будьте добры найти ответ, благодарю!

——————————————————

Виталий Кочубей

Мне 42. Употребляю алкоголь около 30 лет. Очень хочу бросить но срываюсь. Помогите.

——————————————————

Светлая Рада

Будет ли ещё ваш очередной вебинар? Не удалось посетить последний вебинар.

——————————————————

Александр Поздеев

Нынешняя Удмуртия была на территории Тартарии?

——————————————————

Фаина Гельфанд

Скажите пожайлуста могли бы Вы подумать по теме “Сила Воли”

——————————————————

Василий Иваныч

Здравия! Слышал от кого-то краем уха в ютубе, что то ли в Калуге, то ли Туле, собираются строить русский славянский ведический храм.

——————————————————

Валерий Александрович

Как в нашей стране сделать сатьяхграха? Как Махатма Ганди в Индии.

——————————————————

Сухотерина Наталья

Чем можно объяснить то, что ребенок в семье занимается совершенно другой профессией, чем родители.

——————————————————

Сергей Буцких

Что наши предки употребляли в качестве горячих напитков? Иван чай полезен?

——————————————————

Ярослава

Алексей, когда будут передачи, о изучении буквицы?

——————————————————

Сергей Буцких

Алексей, знаю что звали в гости Сергея Тармашева. Есть новости?

——————————————————

Светлана Голубь

Помогают ли человеку в духовном развитии длинные волосы?

——————————————————

Света

А что за домик у вас мелькает в ленте?

——————————————————

Сухотерина Наталья

Чем можно объяснить то, что ребенок в семье занимается совершенно другой профессией чем родители. Получил образование намного выше чем родители, добился в своей профессии

——————————————————

Информационный канал деревни Тихманьга

Алексей Орлов, а вы изучали теорию КОБ-ДОТУ и скажите ваш отзыв об этом?

——————————————————

Сергей Буцких

Младшей дочери 1.5 года. Хочу перед сном начать ей читать сказки. Подскажите с чего начать?

——————————————————

Степан Родионов

Что думаешь о казачьем СПАСе?

——————————————————

Александр Шихов

Может ли сейчас конкурировать хорошая продукция, с дешевой. И как?

——————————————————

Василий Иваныч

Скажите, что означает в хоромине, красный и хозяйский угол?

——————————————————

Василий Иваныч

Вопрос! Скажите, что означает в хоромине, красный и хозяйский угол?

—————————————-

Олег Бажин

Что можно предложить разным течениям русов в качестве объединительной идеи？

——————————————————

Елена Садкова

Во сне вижу буквицу i, слышу её звучание, переполняет счастье.

——————————————————

Геннадий Романенко

Алексей, а как много зрителей из Белоруссии?

——————————————————

Олег Бажин

Как донести преимущества общинного подхода перед цивилизационным подходом в данный момент когда склад ума людей “заточен” под цивилизацию, а полноценных примеров успешных общин нет?



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D9vumw9wYN8