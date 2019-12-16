Отчёт о конференции 17 ноября 2019 года. Алексей Орлов.

Алексей Орлов.

Отчёт о конференции 17 ноября 2019 года.

17 ноября 2019 года в Москве состоялась конференция на тему «Производство и самообеспечение в современных условиях жизни».

Конференция подвела итоги «Круглого стола» от 16 ноября 2019 года.

В ходе её проведения были явлены доклады, посвященные идеологической, научной и практической, производственной составляющей по заявленной теме.

Сегодня каждому из нас важно понимать, к чему стремиться и как достигать поставленные цели.

Время разговоров о том, как нам плохо – закончилось. Выживание поодиночке показало свою несостоятельность. Политические и экономические погремушки брошены в «песочницу цивилизации». Пришло время принятия совместных, верных решений и точных общинных действий на основе исконной мудрости наших предков и накопленных нами знаний.

На встрече выступили Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов, Роман Николаевич Титов, Валентин Игоревич Назаров, Владимир Георгиевич Жданов, Владимир Юрьевич Шуманин, Олег Сергеевич Бажин, Михаил Викторович Иовлев, Юрий Александрович Сибиль, Александр Викторович Самохин, Олег Николаевич Горемыкин, Сергей Иванович Грошев, а другие участники конференции. Были рассмотрены темы:

- Особенности современности. Проблемы и их решения.

- Человек, семья, общество, Держава: какой путь развития нам нужен?

- Круг как реальный механизм народного объединения и управления.

- Механизм социально-экономического развития.

- Трезвость норма жизни русского человека.

- Принципы экономического взаимодействия славянских общин.

- Создание общинных производств как основы Державности.

- Самообеспечение продуктами питания: способ достижения результата в современных условиях.

- Новые технологии. Системы отображения 3D-видеоинформации на зеркальных экранах. Предложения о сотрудничестве.

- Опыт работы с государственными органами власти по закону о Родовых поместьях.

- Коллективная среда обитания как основа преемственности поколений.

- Коллективная среда обитания как основа преемственности поколений.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3W3-SlAIrts