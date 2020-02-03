О “великих страданиях” Малороссии. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 10

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в десятом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, развеивает мифы современной историографии о “страданиях Малороссии” в составе Российской империи.

Какую дату украинствующие историки считают началом “мучений украинского народа”?

Кто первым из российских царей стал покровительствовать Малороссии?

Почему Мазепа (Ян Калединский) стал на путь борьбы с Российской империей?

Какими привилегиями пользовалась украинская шляхта после законодательных актов Петра Первого?

Кто из российских государей вызывает наибольшую ненависть прошлых и нынешних украинствующих?

Почему именно Киевская митрополия играла ведущую роль во внутреннем раскладе РПЦ?

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Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

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