О “великих страданиях” Малороссии. Александр Пыжиков
Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 10
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в десятом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, развеивает мифы современной историографии о “страданиях Малороссии” в составе Российской империи.
Какую дату украинствующие историки считают началом “мучений украинского народа”?
Кто первым из российских царей стал покровительствовать Малороссии?
Почему Мазепа (Ян Калединский) стал на путь борьбы с Российской империей?
Какими привилегиями пользовалась украинская шляхта после законодательных актов Петра Первого?
Кто из российских государей вызывает наибольшую ненависть прошлых и нынешних украинствующих?
Почему именно Киевская митрополия играла ведущую роль во внутреннем раскладе РПЦ?
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Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/o-velikih-stradaniyah-velikorossii-aleksandr-pyzhikov