Главная » История, Новости Украины и Новороссии

О “великих страданиях” Малороссии. Александр Пыжиков

20:46. 3 февраля 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 10

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в десятом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, развеивает мифы современной историографии о “страданиях Малороссии” в составе Российской империи.

Какую дату украинствующие историки считают началом “мучений украинского народа”?

Кто первым из российских царей стал покровительствовать Малороссии?

Почему Мазепа (Ян Калединский) стал на путь борьбы с Российской империей?

Какими привилегиями пользовалась украинская шляхта после законодательных актов Петра Первого?

Кто из российских государей вызывает наибольшую ненависть прошлых и нынешних украинствующих?

Почему именно Киевская митрополия играла ведущую роль во внутреннем раскладе РПЦ?

Рекомендуем:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

=======================================================================

Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/o-velikih-stradaniyah-velikorossii-aleksandr-pyzhikov

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
О «великих страданиях» Малороссии. Александр Пыжиков
...развеивает мифы современной историографии о "страданиях Малороссии" в составе Российской империи.... духа расскажут:Книги Пыжикова Александра Владимировича=========================================================================== Комсомольская площадь 107140...
Интервью даёт внук Николая I Александр Михайлович (4)
... и другие крупные населённые пункты Малороссии. Их лейтмотивом было: полное отделение..., — продолжал он: — вы — бывший великий князь Александр Михайлович. Неужели вы не помните... не причинил вам никаких ненужных страданий! Я исполнял только приказы!Было...
Почему Европа враждебна России? Исследование 1869 года
.... Италия, например, ощущала действительное страдание оттого, что часть ее - ... времени Хмельницкого и воссоединения Малороссии окончательно перешел к России....угрожая даже войной, император Александр послал великого князя Константина в Варшаву призывать...
Вторая мировая война и хозяева Запада.
..., Белоруссии и Малороссии. Это строители «Великой Румынии» и «Великой Венгрии». В ...миллионов людей, страданиях многих народов удалось преодолеть кризис, Великую Депрессию. ...глобальной «элиты». Автор: Самсонов Александр Источники: https://topwar.ru/102629...
Состояние народа России до 1917 г. (2)
...терминах этнического национализма, малороссов и белорусов не причисляли...были отменена еще при Александре I. В тот...не допустил бы таких страданий, таких несправедливостей». ...охватывающий всю национальную психику.Великий полуторастамиллионный народ, живший...
Голод в царской России
... людей и облегчили страдания, без этого ситуация... принадлежит министру финансов правительства Александра Третьего, Вышнеградскому, кстати...телят была так же велика, как смертность детей...в Великороссии, Белоруссии и Малороссии. Именно зоологическая единица —...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)