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О «великих страданиях» Малороссии. Александр Пыжиков

19:25. 21 июля 2019 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:

Россия. Настоящая история

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в десятом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, развеивает мифы современной историографии о “страданиях Малороссии” в составе Российской империи.

Какую дату украинствующие историки считают началом “мучений украинского народа”? Кто первым из российских царей стал покровительствовать Малороссии? Почему Мазепа (Ян Калединский) стал на путь борьбы с Российской империей? Какими привилегиями пользовалась украинская шляхта после законодательных актов Петра Первого? Кто из российских государей вызывает наибольшую ненависть прошлых и нынешних украинствующих? Почему именно Киевская митрополия играла ведущую роль во внутреннем раскладе РПЦ?

Об узловых событиях прошлого, традициях народа и воспитании русского духа расскажут:

Книги Пыжикова Александра Владимировича

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Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/o-velikih-stradaniyah-malorossii-aleksandr-pyzhikov

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