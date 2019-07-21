О «великих страданиях» Малороссии. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Россия. Настоящая история

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в десятом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, развеивает мифы современной историографии о “страданиях Малороссии” в составе Российской империи.



Какую дату украинствующие историки считают началом “мучений украинского народа”? Кто первым из российских царей стал покровительствовать Малороссии? Почему Мазепа (Ян Калединский) стал на путь борьбы с Российской империей? Какими привилегиями пользовалась украинская шляхта после законодательных актов Петра Первого? Кто из российских государей вызывает наибольшую ненависть прошлых и нынешних украинствующих? Почему именно Киевская митрополия играла ведущую роль во внутреннем раскладе РПЦ?



Об узловых событиях прошлого, традициях народа и воспитании русского духа расскажут:

Книги Пыжикова Александра Владимировича

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