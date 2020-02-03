Новости Украины и Новороссии 03 февраля 2020
- 14:47 Скандал: Иран перестал делиться с Украиной ходом расследования крушения «Боинга» после утечки записи переговоров.
- 12:43 Азаров дал жёсткий ответ обидчикам.
- 07:57 Украина к коронавирусу готова, — Гончарук.
- 06:31 Саакашвили сравнил уровень жизни в «незалежной» и СССР (ВИДЕО).
- 05:30 Забытый позор: создание «Украины» руками иностранцев (ФОТО).
- 04:30 Внутренняя сущность Украины: пугающее отличие «незалежной» от других стран (ВИДЕО).
- 02:00 Иран не готов к «правильной расшифровке» чёрных ящиков сбитого самолёта, — Зеленский.
- 01:29 Этого не понимает только глава государства?.
- Вчера 23:32 «Будем давить»: Зеленский считает недостаточной компенсацию Ирана за сбитый самолёт .
- Вчера 22:19 Собачья жизнь.
- Вчера 21:47 Служба, контролирующая мокрые заказы.
- Вчера 21:40 Путин хочет захватить всю Украину и восстановить СССР, — Порошенко (ВИДЕО).
Скандал: Иран перестал делиться с Украиной ходом расследования крушения «Боинга» после утечки записи переговоров
Власти Ирана больше не будут делиться с Украиной ходом расследования крушения самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране 8 января после того, как конфиденциальные записи переговоров с диспетчерами были «слиты» украинским СМИ.
Об этом заявил директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар.
Он отметил, что обнародованная накануне украинскими СМИ запись разговора диспетчера аэропорта Тегерана с пилотом другого самолета, заявившего, что видел ракету, которая сбила украинский Boeing, является частью доказательств, предоставленных иранской стороной украинским экспертам в рамках совместной следственной группы по аварии.
«Команда расследования аварии украинского самолета совершила странный шаг, опубликовав секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, летевшего вместе с украинским самолетом», — заявил Резайфар.
«Это действие украинцев привело к тому, что мы больше не делимся с ними никакими доказательствами», — подчеркнул он.
Напомним, ранее о записи, на которой «экипаж иранского самолёта… говорит: “мне кажется, что летит ракета”», журналистам рассказал и непосредственный президент «незалежной» Владимир Зеленский.
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Азаров дал жёсткий ответ обидчикам
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Украина к коронавирусу готова, — Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что страна подготовилась к угрозе проникновения нового коронавируса 2019-nCoV.
«Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, у нас есть их контакты», — заявил Гончарук в эфире украинского ТВ.
По его словам, пока ни одно подозрение на коронавирус на Украине не подтвердилось.
«Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов — минимум по две оснащенные бригады в каждой области, которые знают, что надо делать.
Поэтому я не вижу оснований для беспокойства», — отметил премьер.
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Саакашвили сравнил уровень жизни в «незалежной» и СССР (ВИДЕО)
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что жизнь на современной Украине намного хуже, чем при советской власти.
«Никогда города Украины не были в такой плохой форме, с каждым годом все хуже и хуже», — заявил Саакашвили, посетовав при этом, что весь мир, в отличие от Украины, идет вперед и развивается.
По словам политика, украинцы так и не видели «примера успеха» за все годы независимости.
«Сейчас главное — хоть где-то добиться прорыва, чтобы люди поверили, что где-то что-то получается», — добавил он.
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Забытый позор: создание «Украины» руками иностранцев (ФОТО)
В Древнем Русском Государстве ни о какой «украинской нации» или «украинском народе» не знали. Нет упоминаний об «украинском народе» ни в летописях, ни в сводах законов, ни в теологических трудах священников Древней Руси.
Однако, людей, которые проживали на окраине государства, — действительно называли «украинцами» или «окраинцами». И использовался этот термин русскими, поляками и литовцами исключительно как географический маркер: живет человек на окраине Сибири — «украинец», служит на окраине Тверского княжества — «украинец», занимается хозяйством на окраине Польши — «украинец».
Между тем, после ликвидации в 1795 году Речи Посполитой и раздела Польши между Россией, Австрией и Пруссией побежденная на поле боя, но не уничтоженная политически польская знать с рвением и упорством принялась за создание «Украины и украинского народа».
Удивительно! Пока Польша, как суверенное государство, существовала на картах мира, даже в самой Польше знать не знали о том, что где-то на её территории есть страна под названием «Украина», которую населяет древний и самобытный народ «украинцев» (не путать с географической «украиной», которую поляки воспринимали как «восточную окраину Польши»)! А как только в 1795 году Польша пропала со всех политических карт мира, в том же году поляки начинают политическую кампанию по «созданию» государства Украина, обладающего древней и самобытной историей.
Идея о необходимости изобретения украинцев, которых можно и нужно использовать в качестве противовеса России, принадлежит польскому писателю Яну Потоцкому.
Именно он в своем сочинении «Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах», изданном в Париже на французском языке в 1795 году, сформулировал концепцию о том, что украинцы, населявшие малопольскую украйну, являются народом, отдельным от русского и имеющим совершенно самостоятельное происхождение.
Частично гипотеза Потоцкого базировалась на популярной в то время в Польше сарматской теории, по которой поляки были прямыми наследниками этого легендарного племени, одним из ответвлений которого автор счел украинцев. Никакой научностью это писание, разумеется, не обладало, а являлось пропагандистским ответом на раздел Польши.
Мысль, которую пытался обосновать автор, была довольно прямолинейна: поскольку украинцы не имеют никакого отношения к русским ни культурно, ни исторически, то никаких исторических прав на земли к западу от Днепра Россия не имеет.
Пропаганда эта была, разумеется, рассчитана на западного читателя, имеющего слабые представления о восточноевропейской этнографии.
Творческим переосмыслением украинской концепции занялся другой польский деятель — политик, публицист и историк Тадеуш (Фаддей) Чацкий. В 1801 году он написал даже не псевдонаучную работу, а по сути, художественную книгу, которую назвал: «О названии „Украина“ и зарождении казачества».
В своей книге, на которую до сих пор ссылаются украинские историки и публицисты, Тадеуш Чацкий выводит украинцев от выдуманной им орды укров, якобы переселившихся в VII веке на территорию Украины из-за Волги. Забавно, но племя укров действительно существовало и упоминание о нем можно найти как минимум у еще одного автора.
«Назывались они вандалы, бургундионы, готы, остроготы, визиготы, гепиды, геты, аланы, верлы или герулы, авары, скиры, гиры, меланхлены, бастарны, певкины, даки, шведы, норманы, фенны или финны, УКРЫ или УНКРАНЫ, маркоманы, квады, фракийцы и иллирийцы. Все они имели один язык. Выйдя изначально из Скандинавии, их общей родины, все эти народы (кроме иллирийцев и фракийцев) назывались одним именем готы», — из книги Мауро Орбини «Славянское царство» (издание города Пезаро, Италия, 1601 год).
Как видно, хорватский историк и аббат католического монастыря Мауро Орбини во время перечисления различных племен готов называет племя «укров» сразу перед «маркоманнами». И если бы мы или любые другие историки размышляли категориями Тадеуша Чацкого или Яна Потоцкого, мы бы обязательно «вывели племя украинцев», скрестив между собой племена «укров» и «маркоманнов», о чем, за деньги «западных партнеров», написали бы броскую своим пестрым названием «историческую статью» или «политическую брошюру».
Однако, у Чацкого и Потоцкого была другая задача. Задача — во что бы то ни стало расшатать внутриполитическую ситуацию в России. А наша задача — доносить правду, а не псевдонаучную фантастику.
Ведь из-за методичной, планомерной и взвешенной работы поляков, австрийцев, немцев, французов и американцев нам с вами смешно, а в XXI веке, веке высоких технологий, население Украинского Государства (УГ) действительно верит в то, что они потомки «древних укров». Пусть далеко не всё население, но верит!..
Приложение: карта «Европейская Сарматия», составленная Аланом Маллетом в 1685 году (Allain Mallet — Sarmatie Eurohtpeene, German edition, «Description de l’Univers»). Украины, «земли укров», «украинской нации» и т. д., на данной карте нет.
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Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»
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Внутренняя сущность Украины: пугающее отличие «незалежной» от других стран (ВИДЕО)
Почему украинцы так упёрто не любят законы? На этот вопрос в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» ответил Василий Волга, руководитель украинской политической партии «Союз левых сил».
«Знаете, есть различные народы…
Ну, например, народы, которые достигли успеха через построение полицейского государства, например Соединённые Штаты Америки.
Есть народы, которые имеют какую-то внутреннюю ментальную такую высокую степень организации, которые достигают успеха благодаря эксплуатации этой внутренней ментальной организации, как немцы, например, и японцы.
Есть, мне кажется, такие народы, которые совмещают и полицейские методы управления, и внутреннюю организацию, и способность к коллективному действию — Китай.
И есть такие народы, которые не любят ни закон, ни коллективного действия, которые никоим образом не действуют и отрицают и полицейские методы, и всё на свете — народы очень сильно свободолюбивые, к которым относится наш украинский народ.
Когда я говорю “очень свободолюбивый” — я имею в виду, что крайняя степень свободы — это анархия. Посмотрите, уже почти тридцать лет существует независимое государство Украина, почти 300 лет мы можем говорить о том, что появился украинский народ или появлялся украинский народ. Что-то такое происходило… За эти триста лет у нас был шанс не один раз построить своё государство. Мы ни разу его не построили!
То, что происходило у нас на Запорожской Сечи. Вот курень Запорожской Сечи! Это такая вот минимальная социальная единица, которая там существует. Это был атаман и писарь. И самое главное — как можно меньше правил и законов. Каждый раз атаманов на Украине выбирали по-разному. Когда криком — кто громче прокричит, когда кто-то передаёт булаву, когда ещё кто-то.
Одним словом, в нашем ментальном коде вот этой вот тяги к государственности через выполнение закона нет. Это очень важно! И по этой причине — именно майдан, именно анархия, именно бунт. Это является нашей внутренней сущностью», — рассказал украинский политик.
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На видео с 01:53:19
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Иран не готов к «правильной расшифровке» чёрных ящиков сбитого самолёта, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает получить «черные ящики» рухнувшего в Тегеране самолета украинских авиалиний, несмотря на приглашение иранской стороны для украинских специалистов к расшифровке устройств.
По его словам, Иран не готов к «правильной правдивой расшифровке».
«Иранская сторона уже предложила нам, чтобы к расшифровке „черных ящиков” мы привлекли своих специалистов. То есть они нас сейчас приглашают в понедельник лететь в Иран.
Я вам скажу откровенно, мы очень боимся этого. Почему? Потому что они могут пригласить наших специалистов в их лабораторию, в их, наверное, современную лабораторию, но нам уже тогда наши спецы сказали, что технически они не готовы к правильной правдивой расшифровке», — сказал он.
Зеленский утверждает, что там украинским специалистам начнут рассказывать, что «черные ящики» Украине якобы не нужны.
«Нет, мы хотим взять эти «черные ящики». Последний наш разговор был с представителем иранской стороны. Он сказал: «Окей. Если мы не сможем расшифровать, мы вам их отдадим. Я ему сказал: «Мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять «черные ящики», — подчеркнул он.
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Этого не понимает только глава государства?
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«Будем давить»: Зеленский считает недостаточной компенсацию Ирана за сбитый самолёт
Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму компенсации в размере 80 тыс. долларов от Ирана семьям погибших в результате крушения самолета «МАУ» возле Тегерана недостаточной.
Также он заявил, что государство будет настаивать на увеличении размера выплат.
«Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили 80 тыс. долларов каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: „А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец”. Поэтому 80 тыс. долларов — это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму», — сказал он.
В данном случае, утверждает Зеленский, «Украина точно выиграет. Мы все выиграем».
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Собачья жизнь
Может ли человек, находясь в преклонном возрасте, иметь стабильный доход, позволяющий ему вести безбедную жизнь? За редким исключением это практически невозможно. Пожилые люди, как в России, так и на Украине, вынуждены жить на те пенсионные выплаты, которые им назначает государство. И зачастую это весьма небольшие суммы.
Главными критериями, которые определяют уровень и качество жизни пенсионеров, являются коммунальные платежи, цены на основные продукты питания и лекарства. Если коммунальные платежи слишком высоки и составляют большую часть пенсии, то пожилые люди вынуждены отказывать себе как в качественном питании, так и в необходимых медикаментах. Но как выжить в том случае, если коммунальные платежи превышают размер пенсионных выплат?
Во время эфира одной из программ, транслируемой каналом “112 Украина”, в студию дозвонилась пенсионерка из Кировоградской области, которая получает две тысячи гривен пенсии, которые, в свою очередь, целиком уходят на оплату коммунальных услуг. В частности, она пожаловалась на то, что сумма увеличилась после того, как с января появилась отдельная платежка за доставку газа. После несложных манипуляций ведущему удалось установить, что для того, чтобы оплатить коммунальные услуги женщине нужно отдать всю пенсию и еще добавить 107 гривен.
Учитывая тот факт, что в студии находился депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Евгений Брагар, ведущий предложил ему разобраться в данной ситуации и пояснить пенсионерке, как ей выживать в столь непростых условиях.
Сначала депутат говорил, что можно оформить субсидию, и привел в пример женщину, у которой несколько квартир, поэтому ей субсидию не дают. Но данный пример оказался неудачным, так как позвонившая в студию не может похвастаться наличием нескольких квартир.
В дальнейшем Брагар отметил, что ситуация у женщины сложная, но неизвестна вся ее имущественная ситуация.
“Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить”, – сказал в итоге Брагар.
Ну, для того, чтобы продать собаку элитной породы, нужно сначала купить собаку элитной породы. А находясь в хроническом «минусе», каждый месяц отдавая все и даже больше за коммунальные услуги, вряд ли можно позволить себе хорошую собаку. Но даже если бы у позвонившей женщины и была подобная собака, почему она должна расставаться со своим питомцем ради того, чтобы удовлетворить аппетиты не в меру ретивых коммунальщиков?
Вряд ли этот 25-летний аспирант КНУ имени Тараса Шевченко, преподаватель польского языка в учебном проекте «Лингвист», учредителем и руководителем которого он является, знает что-либо о том, как прожить в стране, в которой пенсия составляет 2000 гривен, а за коммунальные услуги необходимо оплачивать 2107 гривен. И при этом еще нужно что-то есть и что-то носить из одежды.
Проблема современной Украины заключается отнюдь не в высоких коммунальных платежах и низких пенсиях. Нет, это всего лишь следствие. Проблема Украины заключается в том, что раз за разом несчастный украинский народ проводит во власть дилетантов, которые не в состоянии изменить сложившуюся ситуацию и решить те проблемы, которые население считает злободневными. И Брагар, и сам Зеленский совершенно не понимают, что им делать с внезапно свалившейся на их головы властью. Уверен, что они совершенно не так представляли себе свою работу в органах власти, как исполнительной, так и законодательной, когда рвались на вершину политического Олимпа.
Жители Украины, конечно, могут продавать собак, мебель, посуду и внутренние органы для того, чтобы заплатить за газ, свет и воду, но тогда возникает законный вопрос о дееспособности действующей власти, которая многое обещала и так мало делает для своего народа.
Разумеется, Брагара ждет «публичная порка», но это вряд ли сделает его умнее. Он станет осторожнее в своих высказываниях, не более. И главная проблема заключается отнюдь не в нем. Брагар – типичный представитель той группы политиков, которая засела во власти и сейчас создает видимость работы. И представитель отнюдь не самый плохой, так как он один из тех, кто настаивает на языковом равенстве и требует сохранить для украинцев право разговаривать не только на украинском, но и на русском языке. Но при этом он совершенный профан в других вопросах, как и многие из его коллег, пришедшие во власть благодаря опостылевшему украинцам Петру Порошенко и членам его команды.
В настоящее время Владимир Зеленский планирует некую внутреннюю реформу, которая позволит привести в коридоры власти не активистов из «команды Зе», а тех людей, которые являются специалистами в своих отраслях. Идея хоть и запоздалая, но вполне рациональная. Но что делать с теми недоумками, которые сидят в Верховной раде и совершенно не понимают, как выводить страну из той пропасти, в которую она планомерно погружалась с 2014 года? Коммунальные платежи, превышающие размер дохода одинокого пенсионера – это откровенный перебор. Можно какое-то время отмахиваться от данной проблемы, давать нелепые советы и делать вид, что речь идет о единичных случаях. Но неизбежно настанет момент, когда, продав собак, пианино и сервизы, люди вновь выйдут на площадь и начнут кричать до боли знакомое «Банду геть!», предлагая Зеленскому и его креативным сторонникам срочно покинуть насиженные места и всерьез задуматься о переезде в Ростов-на-Дону.
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Служба, контролирующая мокрые заказы
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Путин хочет захватить всю Украину и восстановить СССР, — Порошенко (ВИДЕО)
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украине нужна международная миротворческая миссия, которая обеспечит установление контроля над границей до начала политического процесса в регионе.
«Мы выражаем очень сильные месседжи, что нам нужно сделать шаги для установления международного контроля за границей до начала избирательного процесса», — сказал он.
«Если мы пригласим по решению Совета безопасности ООН миротворцев, и они будут контролировать границу, это может помочь нам остановить российскую инфильтрацию на украинскую территорию», — добавил глава «Евросолидарности».
По его мнению, Россия хочет получить контроль над всей территорией Украины для восстановления СССР, и «агрессия на Донбассе» — это лишь часть стратегического плана Владимира Путина. Именно поэтому Россия любой ценой пытается оставить за собой контроль границы на Донбассе.
«Самое главное, что России не нужен оккупированный Донбасс так же, как не нужен оккупированный Крым. России нужна вся Украина для восстановления Советского Союза 2.0», — сказал он.
Бывший президент считает, что «ключевым элементом для этого является российская попытка контроля части украинско-российской границы».
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Украину создали иудокоммунисты в 1925 году и, первым царём (Первый секретарь ЦК КПУ) был назначен еврей Моисей Каганович). Порошенко в свих выступлениях часто повторял, что Украину создали мы – евреи.