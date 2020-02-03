Новости Украины и Новороссии 03 февраля 2020

В Древнем Русском Государстве ни о какой «украинской нации» или «украинском народе» не знали. Нет упоминаний об «украинском народе» ни в летописях, ни в сводах законов, ни в теологических трудах священников Древней Руси.

Однако, людей, которые проживали на окраине государства, — действительно называли «украинцами» или «окраинцами». И использовался этот термин русскими, поляками и литовцами исключительно как географический маркер: живет человек на окраине Сибири — «украинец», служит на окраине Тверского княжества — «украинец», занимается хозяйством на окраине Польши — «украинец».

Между тем, после ликвидации в 1795 году Речи Посполитой и раздела Польши между Россией, Австрией и Пруссией побежденная на поле боя, но не уничтоженная политически польская знать с рвением и упорством принялась за создание «Украины и украинского народа».

Удивительно! Пока Польша, как суверенное государство, существовала на картах мира, даже в самой Польше знать не знали о том, что где-то на её территории есть страна под названием «Украина», которую населяет древний и самобытный народ «украинцев» (не путать с географической «украиной», которую поляки воспринимали как «восточную окраину Польши»)! А как только в 1795 году Польша пропала со всех политических карт мира, в том же году поляки начинают политическую кампанию по «созданию» государства Украина, обладающего древней и самобытной историей.

Идея о необходимости изобретения украинцев, которых можно и нужно использовать в качестве противовеса России, принадлежит польскому писателю Яну Потоцкому.

Именно он в своем сочинении «Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах», изданном в Париже на французском языке в 1795 году, сформулировал концепцию о том, что украинцы, населявшие малопольскую украйну, являются народом, отдельным от русского и имеющим совершенно самостоятельное происхождение.

Частично гипотеза Потоцкого базировалась на популярной в то время в Польше сарматской теории, по которой поляки были прямыми наследниками этого легендарного племени, одним из ответвлений которого автор счел украинцев. Никакой научностью это писание, разумеется, не обладало, а являлось пропагандистским ответом на раздел Польши.

Мысль, которую пытался обосновать автор, была довольно прямолинейна: поскольку украинцы не имеют никакого отношения к русским ни культурно, ни исторически, то никаких исторических прав на земли к западу от Днепра Россия не имеет.

Пропаганда эта была, разумеется, рассчитана на западного читателя, имеющего слабые представления о восточноевропейской этнографии.

Творческим переосмыслением украинской концепции занялся другой польский деятель — политик, публицист и историк Тадеуш (Фаддей) Чацкий. В 1801 году он написал даже не псевдонаучную работу, а по сути, художественную книгу, которую назвал: «О названии „Украина“ и зарождении казачества».

В своей книге, на которую до сих пор ссылаются украинские историки и публицисты, Тадеуш Чацкий выводит украинцев от выдуманной им орды укров, якобы переселившихся в VII веке на территорию Украины из-за Волги. Забавно, но племя укров действительно существовало и упоминание о нем можно найти как минимум у еще одного автора.

«Назывались они вандалы, бургундионы, готы, остроготы, визиготы, гепиды, геты, аланы, верлы или герулы, авары, скиры, гиры, меланхлены, бастарны, певкины, даки, шведы, норманы, фенны или финны, УКРЫ или УНКРАНЫ, маркоманы, квады, фракийцы и иллирийцы. Все они имели один язык. Выйдя изначально из Скандинавии, их общей родины, все эти народы (кроме иллирийцев и фракийцев) назывались одним именем готы», — из книги Мауро Орбини «Славянское царство» (издание города Пезаро, Италия, 1601 год).

Как видно, хорватский историк и аббат католического монастыря Мауро Орбини во время перечисления различных племен готов называет племя «укров» сразу перед «маркоманнами». И если бы мы или любые другие историки размышляли категориями Тадеуша Чацкого или Яна Потоцкого, мы бы обязательно «вывели племя украинцев», скрестив между собой племена «укров» и «маркоманнов», о чем, за деньги «западных партнеров», написали бы броскую своим пестрым названием «историческую статью» или «политическую брошюру».

Однако, у Чацкого и Потоцкого была другая задача. Задача — во что бы то ни стало расшатать внутриполитическую ситуацию в России. А наша задача — доносить правду, а не псевдонаучную фантастику.

Ведь из-за методичной, планомерной и взвешенной работы поляков, австрийцев, немцев, французов и американцев нам с вами смешно, а в XXI веке, веке высоких технологий, население Украинского Государства (УГ) действительно верит в то, что они потомки «древних укров». Пусть далеко не всё население, но верит!..

Приложение: карта «Европейская Сарматия», составленная Аланом Маллетом в 1685 году (Allain Mallet — Sarmatie Eurohtpeene, German edition, «Description de l’Univers»). Украины, «земли укров», «украинской нации» и т. д., на данной карте нет.

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Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»