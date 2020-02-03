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Диктатура определенных идей и установок

16:34. 3 февраля 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Забавное.
В конце прошлого года главный редактор крупнейшего эстонского новостного портала Postimees Пеэтер Хельме попался на совращении несовершеннолетих https://rus.postimees.ee/6852307/peetera-helme-podozrevayut-v-sovrashchenii-nesovershennoletnego.
Несмотря на попытки оправдаться, педофила погнали из издания https://vk.com/wall-157346940_2071, а вместе с ним развалилась и редакция сайта, владелец которого считается "самым влиятельным человеком в Эстонии".
Разгневанный информационный педофил не стал молчать и начал обличать "свободную и демократическую прессу", обвинив свое же бывшее издание, где он сам был главным редактором в том, что там заправляет "левая банда" (хм, а он сам был ее частью?), которая руководит необразованными людьми работающими за копейки. По сути он высек сам себя, так как все это существовало в издании под его руководством и работали там люди, которых он же брал на работу и редактировал. Видимо вопросы образования подчиненных "левой банды" его не сильно волновали до недавнего времени.
А, и да – данный чудесный персонаж, племянник вице-премьера и министра МВД правительства Эстонии Марта Хельме https://inosmi.ru/politic/20190518/245099539.html
Под "левой бандой" Хельме и его родственники из правительства (их там сразу два) понимает неолибералов, толерастов, гомосеков, и т.п. прекраснодушных персонажей. При этом его родственники поддерживают движение "Голубое пробуждение", которое организует факельные шествия ультраправых. В общем, классика ЕЖГ.



Но на этом Хельме не остановился и продолжил разоблачать уже всю профессию эстонского журналиста. Из его разоблачений можно узнать, что в эстонской прессе отсутствует свобода мнений и идей, а вместо этого там властвует диктатура "определенных идей и установок", которая "душит свободу слова".
Сам то он себя разумеется не считает проводником подобной политики, хотя длительное время сам работал в этой системе и пока его не поймали за развлечением с детьми, он там вполне комфортно работал. Вот такой казалось бы "честный журналист", но на деле, если чуток покопасться в его предыстории, то его самого его же журналисты обвиняли в том, что он мешает выходить "острым материалам" https://rus.postimees.ee/6674677/sdavshie-nervy-rukovoditeley-smi-i-tochechnaya-pobeda-politikov под предлогом заботы о "солидности издания".
Просто классика – работая в системе "определенных идей и установок", его все устраивало. Когда по собственной глупости попался на малолетках и был изгнан с насиженного места, солидный буржуа, переоделся в правдоруба и начал разоблачать своих бывших коллег, по сути описывая себя.
Все вышеописанное особенно прекрасно в свете заявлений https://clck.ru/M8gsB самого Пеэтера Хельме:

"Целью прессы является не независимость сама по себе, а возможность являться инструментом. Инструментом охраны и развития "эстонскости". Нашего языка, сознания и культуры".

Теперь вот винтик этого инструмента "развития эстонскости" обиделся и рванул покровы с свободной и демократической эстонской "журналистики".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5614026.html

Метки: криминал, свобода слова, СМИ, эстония, юмор

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