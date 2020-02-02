Россия разворачивает большую стройку. На триллион
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Свыше 1 трлн рублей будет направлено в России на строительство автомобильных мостов, большая часть из которых приходится на провинцию. Один из них – мост на остров Елены заслуживает отдельного рассказа. Обсудим его и другие интересные события в этом выпуске, а также расскажем потрясающую историю простого русского парня, который сам себя сделал чемпионом.
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Время-вперёд! №381 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/HLcaWEtNuUw
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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
В выпусках используется музыка В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd
Стройка немного побольше ))
На 8-16 триллионов ЕВРО.
Транспортные коридоры Китай-Европа.