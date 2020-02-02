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Россия разворачивает большую стройку. На триллион

18:30. 2 февраля 2020 139 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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Свыше 1 трлн рублей будет направлено в России на строительство автомобильных мостов, большая часть из которых приходится на провинцию. Один из них – мост на остров Елены заслуживает отдельного рассказа. Обсудим его и другие интересные события в этом выпуске, а также расскажем потрясающую историю простого русского парня, который сам себя сделал чемпионом.

Канал SNAG Racing: https://www.youtube.com/channel/UCrgA…

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

Время-вперёд! №381 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/HLcaWEtNuUw


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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

В выпусках используется музыка В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HLcaWEtNuUw

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