Впечатляет! Россия разворачивает самую большую атомную стройку на планете
Сегодня Россия установила «ловушку расплава» для второго энергоблока строящейся атомной станции «Эль-Дабаа» в Египте. После этого начнётся заливка бетона для четвёртого энергоблока, что сделает «Росатом» корпорацией, которая ведёт самую масштабную атомную стройку на планете и самый крупный российский проект на африканском континенте. Но перспективы нашего взаимодействия выходят далеко за рамки энергетики. О нём и о новом подвиге недели расскажем после краткой сводки позитивных новостей.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы выпуска:
1. В Египте установлена ловушка расплава для второго энергоблока строящейся АЭС Эль-Дабаа. Это самый масштабный российский проект в Африке.
2. Строительство АЭС финансирует Россия. Это экономически выгодный долгосрочный проект, который также укрепляет политическое влияние России в Африке.
3. Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Это поможет вырвать Египет из сферы влияния Запада.
4. Россия активно развивает атомную энергетику дома, получены разрешения на строительство новых энергоблоков на нескольких АЭС.
5. На Белоярской АЭС энергоблок БН-800 впервые вышел на полную мощность на инновационном МОКС-топливе.
Вывод: Россия укрепляет свои позиции как в сфере мирного атома дома, так и на международной арене, реализуя масштабные выгодные проекты сооружения АЭС за рубежом. Это повышает авторитет и влияние России.
Россия в атомном энергостроении впереди всей планеты. Сейчас успешно работают экспериментальные блоки безотходного использования на АЭС. Ядерных, грязных отходов нет совсем. Отходы идут на топливо, и так по замкнутному циклу.
Такого в мире нет. Полосатые, ЕС завидуют, но им до нас далеко. Все-таки эти санкции дают хороший рывок для нашей страны. Не отменяйте, оставьте, с нашими мозгами будем ничем не хуже вас, псевдо “продвинутых”.
По экспериментальным блокам возможно и лидер,но в реале до лидерства далеко. https://om-ek.ru/index.php?route=octemplates/blog_article&oct_blog_article_id=52