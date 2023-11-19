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Впечатляет! Россия разворачивает самую большую атомную стройку на планете

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Сегодня Россия установила «ловушку расплава» для второго энергоблока строящейся атомной станции «Эль-Дабаа» в Египте. После этого начнётся заливка бетона для четвёртого энергоблока, что сделает «Росатом» корпорацией, которая ведёт самую масштабную атомную стройку на планете и самый крупный российский проект на африканском континенте. Но перспективы нашего взаимодействия выходят далеко за рамки энергетики. О нём и о новом подвиге недели расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы выпуска:

1. В Египте установлена ловушка расплава для второго энергоблока строящейся АЭС Эль-Дабаа. Это самый масштабный российский проект в Африке.

2. Строительство АЭС финансирует Россия. Это экономически выгодный долгосрочный проект, который также укрепляет политическое влияние России в Африке.

3. Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Это поможет вырвать Египет из сферы влияния Запада.

4. Россия активно развивает атомную энергетику дома, получены разрешения на строительство новых энергоблоков на нескольких АЭС.

5. На Белоярской АЭС энергоблок БН-800 впервые вышел на полную мощность на инновационном МОКС-топливе.

Вывод: Россия укрепляет свои позиции как в сфере мирного атома дома, так и на международной арене, реализуя масштабные выгодные проекты сооружения АЭС за рубежом. Это повышает авторитет и влияние России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PXhvLhOjDg4
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 13110 12108
    Stelm 22 мин. назад

      Россия в атомном энергостроении впереди всей планеты. Сейчас успешно работают экспериментальные блоки безотходного использования на АЭС. Ядерных, грязных отходов нет совсем. Отходы идут на топливо, и так по замкнутному циклу.
      Такого в мире нет. Полосатые, ЕС завидуют, но им до нас далеко. Все-таки эти санкции дают хороший рывок для нашей страны. Не отменяйте, оставьте, с нашими мозгами будем ничем не хуже вас, псевдо “продвинутых”.

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