Коллапс 6-й армии
16:28. 2 февраля 2020 139 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Подборка жизнеутверждающего арта к очередной годовщине разгрома 6-й армии вермахта под Сталинградом.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5611758.html
ЗдОровские плакаты и картины!
Красная Армия заставила солдат вермахта под Сталинградом умирать от русского оружия, а также от голода и холода. Не жалко.
Это месть фашистам за Ленинград, другие города и села Советского Союза.
В Сталинграде было очень жарко.Бомбежки, уничтожение катеров с людьми-беженцами и ранеными, от взрывов целые кварталы исчезали вместе с женщинами и детьми,которые прятались в подвалах.
Пока я училась в школе весной после таяния снега земля обнажала неразорвавшиеся снаряды, нам родители категорически
запрещали ходить на гору (там возвышенность).Сколько детей взорвались и скольким оторвало руки, ноги, пальцы.Это так война аукалась.Можно увидеть на улице или электричке безногих инвалидов на колясочках и без одной ноги.А в Праздник Победы навстречу мог идти человек увешанный медалями!