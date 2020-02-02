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Коллапс 6-й армии

16:28. 2 февраля 2020 139 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Подборка жизнеутверждающего арта к очередной годовщине разгрома 6-й армии вермахта под Сталинградом.












































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5611758.html

Метки: 1942, 1943, великая отечественная война, сталинград, сталинградская битва

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 4602 3760
    Мирослава 2 февраля 2020 в 17:34

    ЗдОровские плакаты и картины!

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    1
  • 7460 6538
    Руса 2 февраля 2020 в 17:39

    Красная Армия заставила солдат вермахта под Сталинградом умирать от русского оружия, а также от голода и холода. Не жалко.
    Это месть фашистам за Ленинград, другие города и села Советского Союза.

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  • 4602 3760
    Мирослава 2 февраля 2020 в 18:08

    В Сталинграде было очень жарко.Бомбежки, уничтожение катеров с людьми-беженцами и ранеными, от взрывов целые кварталы исчезали вместе с женщинами и детьми,которые прятались в подвалах.
    Пока я училась в школе весной после таяния снега земля обнажала неразорвавшиеся снаряды, нам родители категорически
    запрещали ходить на гору (там возвышенность).Сколько детей взорвались и скольким оторвало руки, ноги, пальцы.Это так война аукалась.Можно увидеть на улице или электричке безногих инвалидов на колясочках и без одной ноги.А в Праздник Победы навстречу мог идти человек увешанный медалями!

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