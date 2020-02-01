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Чистка власти идёт: идея Путина «выметать» чиновников за хамство реализуется прямо сейчас (ВИДЕО)

05:00. 1 февраля 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Чистка власти идёт: идея Путина «выметать» чиновников за хамство реализуется прямо сейчас (ВИДЕО) | Русская весна

На днях президент России Владимир Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство. Такое решение глава государства принял после двух инцидентов, произошедших в Чувашии и Крыму.   

На встрече с общественностью российскому лидеру задали вопрос о том, нельзя ли принять такой закон, чтобы чиновники наконец-то перестали хамить простым людям?

На что президент ответил:

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение».

Увольнение чувашского губернатора за то, что он приехал выдавать ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС, и некоторым ради этих ключей пришлось подпрыгивать, чтоб их достать, весьма показательно. Его отправили в отставку в связи с утратой доверия.

А вот другой случай произошёл в Керчи. Глава городского совета Майя Хужина и её заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке после скандала с поздравлением блокадников. У многих вызвало вопросы — почему керченские чиновницы пришли к блокадницам с батонами, разодетые в дорогие шубы? В таких ли нарядах надо «символический хлеб» и медальки раздавать? 

«Очень важно, что это выносится в публичную сферу! — заявил в эфире канала «Россия 1» российский политолог Михаил Маркелов.

— Общественность реагирует. У нас нет закрытого общества. Власть не боится это обсуждать и осуждать в том числе. Я так понимаю, реакция со стороны Аксёнова — моментальная, как у мангуста! Раз и всё, принял решение! Правильно. Это заставляет задуматься тех людей, которые идут сегодня на госслужбу о том, зачем они туда идут, как себя надо вести. Это очень важно. Потому что многие не видят берегов». 

Он добавил, что когда увольняют, когда за таким поведением следует наказание — люди, по крайней мере, реагируют на это.

«То есть, десять раз человек задумается над своими поступками. Потому что реакции есть. И слава Богу!» — подчеркнул Маркелов.

Как сообщала «Русская Весна», будучи в Палестине с официальным визитом Владимир Путин поразил арабский мир своим уважительным жестом. Проходя мимо почётного караула, президент России задержался, поднял упавшую фуражку одного из офицеров и помог военному, который по протоколу не имел возможности двигаться. 

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Источник: https://rusvesna.su/news/1580493845

Метки: Новости

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