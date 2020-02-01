Чистка власти идёт: идея Путина «выметать» чиновников за хамство реализуется прямо сейчас (ВИДЕО)

На днях президент России Владимир Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство. Такое решение глава государства принял после двух инцидентов, произошедших в Чувашии и Крыму.

На встрече с общественностью российскому лидеру задали вопрос о том, нельзя ли принять такой закон, чтобы чиновники наконец-то перестали хамить простым людям?

На что президент ответил:

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение».

Увольнение чувашского губернатора за то, что он приехал выдавать ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС, и некоторым ради этих ключей пришлось подпрыгивать, чтоб их достать, весьма показательно. Его отправили в отставку в связи с утратой доверия.

А вот другой случай произошёл в Керчи. Глава городского совета Майя Хужина и её заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке после скандала с поздравлением блокадников. У многих вызвало вопросы — почему керченские чиновницы пришли к блокадницам с батонами, разодетые в дорогие шубы? В таких ли нарядах надо «символический хлеб» и медальки раздавать?

«Очень важно, что это выносится в публичную сферу! — заявил в эфире канала «Россия 1» российский политолог Михаил Маркелов.

— Общественность реагирует. У нас нет закрытого общества. Власть не боится это обсуждать и осуждать в том числе. Я так понимаю, реакция со стороны Аксёнова — моментальная, как у мангуста! Раз и всё, принял решение! Правильно. Это заставляет задуматься тех людей, которые идут сегодня на госслужбу о том, зачем они туда идут, как себя надо вести. Это очень важно. Потому что многие не видят берегов».

Он добавил, что когда увольняют, когда за таким поведением следует наказание — люди, по крайней мере, реагируют на это.

«То есть, десять раз человек задумается над своими поступками. Потому что реакции есть. И слава Богу!» — подчеркнул Маркелов.

Как сообщала «Русская Весна», будучи в Палестине с официальным визитом Владимир Путин поразил арабский мир своим уважительным жестом. Проходя мимо почётного караула, президент России задержался, поднял упавшую фуражку одного из офицеров и помог военному, который по протоколу не имел возможности двигаться.

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