КТО ПРОСПАЛ НАЧАЛО ПУТИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В России началась большая чистка - не верхушечная прополка, а выкорчёвывание корней. Пока всех отвлекают старые лица в правительстве, в стране началась путинская революция, начало которой проспали многие чиновники и обыватели...

Автор – Александр Халдей

По структуре российского информационного поля большинство читающих и слушающих получают информацию из источников, воспроизводящих трактовки трактовок. Информация закольцована, она ходит по кругу. И чиновники, и публика – все сообщают друг другу полученные друг от друга оценки происходящего, и так возникает общее мнение, которое считается достоверной информацией. Всё, что выпадает из привычных схем, как достоверная информация не воспринимается. Таким образом возник существенный зазор между тем, что происходит на самом деле, и тем, что представляют себе люди. Главным критерием достоверности считается общеизвестность, которая к реальности может не иметь никакого отношения. Вбросы дезинформации только усиливают дезориентацию.

В этой ситуации в России сложился и окреп кластер источников, на опережение вбрасывающих в информационное поле максимально негативные трактовки. Они подхватываются дезориентированными раздражённым группами активных участников соцсетей и блогеров, и после двух-трёх циклов сообщений друг другу старых слухов, считаются очевидными и достоверными фактами. Психология таких участников очень проста и не обременена способностью понимать то, что с ними происходит. А происходит с ними обычное срабатывание психзащиты, под которой находятся у людей выработанные однажды мнения.

Так как большинство оценок возникает при помощи не рациональной рефлексии, а попадания под эмоциональное заражение, то неудивительно, что у такого большинства возникает своеобразное слепое пятно, не дающее замечать очевидных вещей. Особенно если о них прямо и недвусмысленно не заявили по вечерним новостям. И ещё 100 раз не повторили на всяких ток-шоу, мейнстримовских сайтах и передовицах центральных газет. Профанация нисколько не смущает тех, кто её распространяет, ибо она является мощным средством манипуляции профанным большинством, потребляющим информационный поток и реагирующих на него условными рефлексами.

Так большинство цитирующих друг друга пассионариев и субпассионариев соцсетей и топовых сайтов проспали начало тектонических сдвигов в системе власти России. Они повторяют старые трактовки происходящего и напрочь не видят, что они уже не имеют никакого отношения в происходящему. Во многом потому, что о происходящем просто не знают, во многом потому, что привыкли вокруг себя видеть одобрение старым трактовкам.

А между тем в России началась и набирает обороты революция колоссальных размеров. И так как это революция сверху и на улицах нет картинки Майдана, то народ верит, что ничего не происходит и всё идёт как сложилось "со времён Очаковских и покоренья Крыма", как сказал Путин, присовокупив с улыбкой, что речь идёт о временах Горчакова, а не Крымского референдума.

Путин говорит – а его не слышат, Путин делает, а этого не видят. Путин настолько загипнотизировал страну мягким голосом, что чиновники и обыватели ослепли и не видят изменений, даже когда их уткнули в них носом. Всех сбивает с толку прежний состав правительства и прежнее положение знаковых либералов во власти. И это понятно – эти люди являются лоббистами тех реформ, от которых народ дошёл до края терпения. Потому в происходящее пока не верят, хотя невероятное очевидно, как в старой передаче профессора Капицы.

А началось удивительное. Начались тектонические сдвиги в базовом укладе той экономико-политической системы, которую все так ненавидят, и в основе которой лежит системная коррупция. Собственно, почему в стране ничего толком не работает и никогда не заработает, пока с этим не разберутся до конца. И вот разбирательство начато.

Систему не трогали, пока были лишние деньги. С кризисом денег не стало и системе вынесен приговор. Его исполнение начато медленно и осторожно, но набирает силу и обороты с неуклонностью начинающего взлёт с разбега самолёта.

Чистку начали с периферии, но периферии ключевой. Это Кавказ. Замысел становится понятен лишь сейчас. Сначала в Дагестан забросили Васильева. Тот, распутывая местные клубки, начал давать поток информации для ФСБ и Прокуратуры, где ветви уходили в Москву и соседние регионы. Так возникло дело Арашуковых. Распутывая криминальные нити выяснилось, что система Межрегионгаза использует колоссальные схемы воровства и чёрных ежеквартальных выплат с мест в Москву. Суммы от каждого субъекта федерации и от каждого региона колеблются между $40 000 и $200 000. Куда и для каких целей они поступали, сейчас разбирается следствие. Но схема вскрыта и распутывается.

В России после приватизации возникла система управления, способная генерировать неучтённую наличность. Под этот принцип была выстроена работа всех ведомств. Серая экономика стала основным двигателем интересов в принятии управленческих решений. Без этого не будет работать ничего. Никакие строительные и инвестиционные проекты, ни схемы развития газо-и электроснабжения – ничего это не станет воплощаться без сопровождения серых схем распилов и откатов. За простую зарплату весь управленческий класс России никогда не станет работать. Страна в прямом смысле слова погрузится во мрак и хаос.

Чиновников можно всех начать жёстко репрессировать, но ответом будет такой саботаж, что ни один президент не уцелеет. Объединённый правящий класс способен проглотить любого главу государства. В середине нулевых мне попалась на глаза книга, которую я не купил, о чём потом глубоко сожалел, но я запомнил то, что успел прочитать у автора, который имеет опыт работы в правительстве. Аппарат способен перемолоть не только любого премьера, но и любого президента, писал автор. Если премьер угрожает интересам бюрократии, та имеет тысячу способов скомпрометировать его перед народом. Искусный саботаж очень быстро превратит любого сколь угодно популярного политика в токсичную фигуру.

По сути дела, аппарат воспринял как своего только Касьянова, который вырос в недрах Госплана СССР. Это выглядит странно, потому что наших системных либералов и чиновников считают единомышленниками, но это не так. Реформа Гайдара била не только по народу, она ущемляла и тогда ещё советскую бюрократию. Та смогла, формально выполняя все указания, превратить Гайдара в идиота, а его реформы – в кошмар.

Гайдар и так давал много поводов для упрёков, ибо там всё было прямой авантюрой, но аппарат внёс во вредные решения и свою посильную лепту, усилив разрушительный эффект. Так Ельцинпоменял Гайдара на Черномырдина. И так как тот был из аппарата и не угрожал волюнтаристскими идеями интересам бюрократии, его не трогали. Система стабилизировалась.

Система сжирала любого, кто делал какие-то попытки нарушить интересы бюрократии. Немцовасожрали за его идею пересадить всех на отечественный автопром. Бюрократия сжирала не только системных либералов, она сожрала и Лебедя, она отторгла Примакова и Маслюкова. Она сжирала любых популистов и волюнтаристов, какие бы идеологии они ни исповедовали. То есть исповедовать – сколько угодно, но не сметь пытаться это сделать. Ведь при нужде бюрократия могла пойти и дальше. Она могла сделать токсичным не только премьер-министра, она могла – и может до сих пор – скомпрометировать любого президента, который объявит крестовый поход против интересов бюрократии.

Интересы либералов и бюрократии – не одно и то же, и потому отношения между ними не имеют идейной подоплеки. Речь идёт только о кормушке. Советская бюрократия так же контролировала власть, как постсоветская. И так как советская бюрократия сменена буржуазной, то схемы кормления изменились. Теперь бюрократия наживается не на социалистических, а на капиталистических схемах. Она их освоила и оседлала. И уничтожит каждого, кто покусится. Тут никаких иллюзий быть не должно.

И вот за арестом Арашукова пошли чистки в Газпроме. Материалы по Межрегионгазу выделены в отдельное производство. Следственные бригады ФСБ начали проверки силовиков Северо-Кавказского округа – Дагестана, Карачаево-Черкессии, Ставрополя. На очереди Осетия и Кабардино-Балкария. Но и это лишь начало. Скандалы начались во всём Российском ТЭКе. Кроме Газпрома, взялись за Роснефть. Началась чистка всей отрасли и тех, кто за ней стоит. Руководство Газпрома находится под сильнейшим давлением. Отставки таких топ-менеджеров, как Валерий Голубев, Александр Медведев и Всеволод Черепанов – лишь начало процесса.

Не стоит и говорить, что действия крайне осторожны, чтобы не вызвать обрушения курса акций наших главных компаний. Но это не просто смена лиц. Теневая экономика породила такую большую теневую политику, что это стало угрозой национальной безопасности. Ведь известно, что Араушковы не просто воровали десятками миллиардов, но и выстраивали теневые финансовые схемы с Саудовской Аравией. И при этом готовили свои частные армии, чтобы устроить местный Майдан, а потом на предложение увести их с улицы требовать себе политических привилегий от Москвы.

Регион прямым ходом шёл к сепаратизму. Именно регион – связи Арашуковых, кроме Ставрополья и Карачаево-Черкессии, шли в Дагестан и Кабардино-Балкарию. И только хозяйственный конфликт с Рамзаном Кадыровым не дал им укрепиться в Чечне.

Сказать, что система не сопротивляется – это скрыть истину. Клан Арашукова лишён постов и власти, но в некоторых городах вместо арестованных людей Арашукова срочно назначают руководителей из других регионов. Причём неудачников, тех, где самая низкая газификация и самые высокие долги. Но они подходят для акции прикрытия. Один из таких назначенцев – родственник одного из высоких газпромовских чиновников. Эксперты считают, что его назначение – это стремление не дать силовикам установить истинные масштабы коррупции и разветвлённую систему связей.

В России уже год как идёт процесс смены губернаторов. Вводимые в региональную власть силовики показали, что идея генерал-губернаторов – самое удачное политическое решение власти. По российским регионам катится волна губернаторских замен. На одного нового бывшего коммерсанта – несколько выходцев из спецслужб. Конфликт с Западом вошёл в хроническую самовоспроизводящуюся фазу и наблюдается концентрация таких негативных явлений, как отсутствие социально-экономической базы для мобилизации, недостаточность импортозамещения в невоенных отраслях, продолжающееся падение уровня жизни и растущее расслоение населения на сытое меньшинство и нуждающееся большинство.

Экс-губернаторы

Всё это следствие прежнего состояния системы управления. Санкции стали поводом начать борьбу с системной коррупцией, что было невозможно в те времена, когда пороки системы не ставили под угрозу существование государственности. Сейчас такая угроза возникла и это причина начавшейся революции. Она продлится до 2021 года, не случайно Владимир Путин называл эту дату в своих выступлениях рубежной.

Началась большая чистка. Это не верхушечная прополка, это выкорчёвывание корней. Национальные проекты сами требуют денег, и существование системной коррупции более недопустимо. Более того, вливать десятки триллионов в такую систему власть не станет. Момент, наступление которого так долго ждали, наступил. Но его начало проспали. Это не удивительно – октябрьский переворот тоже никто в России не заметил. За границами Петрограда народ по-прежнему любил царя-батюшку и не понимал, зачем его убрали. Арест Временного правительства и вовсе долго не был широко известным событием. Народ не понимал всех этих столичных потех. Масштаб события поняли позже, намного позже.

Что-то аналогичное происходит теперь. Революция, начавшись, уже не сможет остановиться. Прежняя система уже демонтируется, новая проектируется. Демонтаж, как обычно у нас бывает, опередил проектирование. Многое определяется по ходу дела. Но именно это даёт возможности понять, как и что проектировать. Пока всех отвлекают старые лица в правительстве, Россия не только меняет облик, но и проецирует внутренние перемены вовне. Движется экономическая интеграция в ЕАЭС, начались работы по созданию Союзного государства с Белоруссией. Повсюду ожесточенное сопротивление.

Но в 1919-м году никто не знал, что впереди 1920-й, окончание Гражданской войны, и 1922-й – создание СССР. Никто не думал о первых пятилетках и грядущей Второй мировой войне. В 1919-м всё выглядело иначе. Во все репортажи из будущего никто бы не поверил. То же самое происходит и сейчас, хотя аналогия не прямая. В России по сути 1919-й год. В 2022-м году наступит решающий перелом.

В 2024-м году нынешней элиты не будет. Она исчезнет. Та, что останется, будет могильщиком той части, которую зачистят. Появится новый призыв, сформированный временем. Корабль "Россия" вплывёт в мир с совершенно новой командой на борту. Капитан проводит переаттестацию и убирает пиратов. Вместо них места занимают офицеры. Впереди предстоят сражения, и перегруппировка сил идёт полным ходом. По сути, без помпезных речей и объявлений началась мобилизация.

В стране началась путинская революция, которую проспали многие чиновники и обыватели. Признаки этой революции множатся каждый день и говорить, что всё по-старому – это большая ошибка. И если обыватель отделается изумлением, то чиновнику придётся расплачиваться за тугодумство очень дорого. Так дорого, сколько он не наворовал за всю предыдущую жизнь. И это хорошо.

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