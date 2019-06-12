„С праздником, да-ра-гие россияне!”

Это примерно то же самое, как если бы нетрезвый врач, вырезая либеральной журналисточке слепую, словно богиня правосудия, кишку, ошибся и отрезал матку, словно Ельцин значительную часть страны. Ну, по пьянке чего не наделаешь! А проспавшись, начал бы ей доказывать, что эта часть тела у нее все равно была обречена. Да и не больно нужна. Зачем? Дармоедов плодить? Скажи спасибо, что этот экстремист прямую не оттяпал.

…Развалить великую державу оказалось совсем не сложно . . Сначала специалисты по доведению предприятий до банкротства с последующим присвоений оных довели до банкротства всю страну, и когда с харчами стало совсем плохо, наша мыслящая прослойка крепко постаралась, вдалбливая россиянам, что их «объедают» остальные четырнадцать союзных государств. Одновременно населению этих самых братских государств «впаривали», что их объедают запойные бездельники и дармоеды из России, как это долгие годы вдалбливали народам СССР вещалка «Свобода» и «Голос Америки». Даже книги издавались о «пользе» и «неизбежности» отделения России от «нахлебников» — вот ведь какое чутьё у людей бывает. За которое потом их назначают министрами экономики и главами банков.



В Германии половину ВВП производится в трех землях – Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг. В США треть ВВП создают в Калифорнии, Техасе, Нью-Йорке и Флориде. В Бразилии также более половины ВВП страны создается всего в трех землях. Почти треть ВВП нарабатывается в Сан Паулу, еще почти 11% – в Рио-де- Жанейро, 9% – в Минас-Жерайс. Доля остальных 24 земель невысока.

15 штатов США находятся на уровне Греции. Но ведущие издания-вещания почему-то не бьются в припадках, требуя отделиться от «этих дармоедов». Попробуйте отделить хотя бы одно государство от США Техас или Калифорнию. Или от Германии Баварию.

Впрочем, что будет с Германией уже известно: она уже когда-то была разделена на много отдельных слабых княжеств, а объединившись, стала самым мощным государством Европы. Как известно, «Бисмарк сделал по-своему, по-юнкерски, прогрессивное историческое дело, … Бисмарк помогал экономическому развитию, объединяя раздробленных немцев».

И попробуй, скажи: США, Германия или Израиль обречены! А вот Россия обречена! На завоз «дармоедов», без которых не может работать наше народное хозяйство. Едва освободившись от «дармоедов», их начали завозить. В ближайших наметках – завести десять миллионов «бывших соотечественников».

Излишне говорить, что кроме самих визгунов от разрушения СССР мало кто из его жителей выиграл. Зато была прорва выигравших за его пределами. Разграбление страны было таким, что Запад сумел за счёт вывезенных из России богатств в первый раз проскочить очередной кризис. Как древле, вынеся удар монгольских орд, Россия спасла Европу, так и ныне, приняв на себя удар необузданного либерализма, Россия оказывает Европе важнейшую услугу.

- СССР был обречён! – заявил Ельцин перед судом истории, и поспешил в США с отчётом о проделанной работе и за получение ханского ярлыка на княжение. Один из высших руководителей компартии СССР доложил Главному (па)хану, что «коммунистический идол, сеявший рознь между народами, рухнул». Точнее, ЕБН уронил его в нетрезвом виде Вместе с Россией. А его холуи добавили ещё более «жалкий лепет оправданья»: «Это государство рассыпалось, потому что было создано силой оружия». Простите, а разве США не были созданы с помощью оружия? В США, как известно, капитализм развивался на своей собственной почве – почве жадности, грабежей и убийств целых народов.

1792 – американцы отбирают у индейцев Кентукки

1796 – американцы отбирают у индейцев Теннеси

1803 – американцы отбирают у индейцев Огайо

13 мая 1846 года США объявили Мексике войну и, победив в ней, урвали у Мексики (слово «оккупировали» слишком ранит сердца американолюбов) Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико и Техас.

И никто из российских «демократов» не бьётся в припадках, требуя у американцев непрерывно каяться перед всеми соседями.

Не подлежит сомнению, что, если бы не Горбачёв, а Ельцин был главой СССР, ЕБН не допустил бы разрушения Советского Союза. В этом случае он мог бы короноваться и присвоить себе звание «Божиею поспешествующею милостию, Мы, Борис Вторый, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврического, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский, Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя страны, Повелитель и Государь Иверския, Карталинския, Грузинския и Кабардинския земли и Армянския области, Черкасских и Горских Князей и иных наследный Государь и Обладатель, Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая.»

Так что в День «Независимости» России народ принуждают праздновать независимость Ельцина от Горбачёва. Ну, и День Независимости жуликов от правосудия, в котором судья стал извозчиком, поворачивающим дышло Закона в соответствии с пожеланиями наниматели, по причине Независимости от совести.

Как назвать бедствие?

Лучшие умы потрясателей решили увековечить событие. И встали перед вопросом: как назвать оное? В это время россияне начали примерять американские ужимки, словно обезьяна фрак. Все вдруг заголосили по-аглицки, а безголосые певцы даже и запели, хотя смысл всех песен сводился к одному: «Рятуйте!» Заодно и заимствовать всё, что можно в США. В том числе и День независимости.



Только американцам было что праздновать и чему радоваться. Когда США сбросили ярмо Англии, они получили возможность развивать собственную промышленность, которую англичане просто подавляли: Англия задерживала развитие своих колоний, нагло наживаясь за их счёт. К примеру, было запрещено вывозить самые современные на тот день прядильные станки и чертежи к ним. Их производство началось с того, что один человек воспроизвёл их по памяти.

Некий Рейнал даже утверждал, что в Северной Америке не только люди, но даже и животные находятся на более низкой ступени развития, чем в Европе. С чем яростно спорил Джефферсон в «Заметках о штате Виргиния» (изданы в 1785 году). Ныне находятся писаки, доказывающие, что в России не только люди, но даже и животные находятся на более низкой ступени развития, чем в Европе.

А у нашей многострадальной страны после отделения появилась возможность провалиться в бездну. Тот же Василий Васильевич Розанов, кстати, указал, что Госдума в кратчайшие сроки спустила всё, что князья, цари и императоры России собирали тысячу лет. Провидец имел в виду события 1917 года. Нынешняя Госдума сумела далеко переплюнуть предшественницу по части развалов еще до того, как она стала так называться.

Согласно словарю Брокгауза и Ефрона времён самодержавия, «Суверенитет (Souverainete, suprema potestas)- верховенство, совокупность верховных прав, принадлежащих государству или его главе. Главный момент, определяющий понятие С., есть момент отрицательный: над данной властью, которой принадлежит С., не должно стоять никакой другой власти, имеющей правомерное полномочие давать ей повеления». Вот Боря и решил стать Главным.

Забавно, что отцы-основатели США затеяли потрясения для решения прямо противоположных задач. Конституция Соединённых Штатов, начинается словами: «Мы, народ Соед. Штатов, вводим и утверждаем эту конституцию… с целью образовать более прочный союз». А не развалить его.

По сущей совести, праздник следовало бы наречь День независимости Бори от Миши. Но почему должна праздновать семейный праздник семьи Ельцина вся страна? Хотя на вещании «Эхо Москвы» до сих пор довольно правдоподобно удивляются, с чего бы это растёт число людей, требующих объявить этот день – Днём скорби. Как выразилась обозревательница ЭМ Ю. Латынина, «вот это праздновать, как праздновать холокост. В этот день надо скорбеть о павших. И в этот день надо скорбеть о великой России, которую мы потеряли». Жаль только, что сказанула она это не о Дне Независимости, а о Дне Победы.

Одновременно резвые мальчики вяло радуются по найму: «Растёт число людей, знающих о существовании такого Праздника! Растёт число тех, кто знает, как называется праздник». Остальное население просто радуется добавочному выходному. Местные начальники, которые посообразительнее, т.е. смотрят чуть дальше своего носа и своего кармана, уже стараются потихоньку совместить несовместимое – День независимости России и День поселения. Поскольку российские поселения появились не в 1991, опять же получается, что празднуют день сгинувших под напором либерализма поселений.

Яростнее всех, естественно, празднуют этот день патриоты, имеющие поместья в Испании или жилплощадь в Лондоне.

Впоследствии в высших кругах началось прояснение после ельциновского похмелья, когда провозгласили День независимости России, а потом начали думать, от чего, собственно, независимость. Поорав и побившись в припадках, урезали название праздника День независимости России просто до Дня России.



Таким образом, получилось ещё забавнее: День независимости России от её тысячелетней истории. Ну, не в 1991 году Россия появилась! И, бог даст, не завтра кончится. Потому выдумали дополнительно День крещения Руси…

…Лучшим умам либерализма нужно сызнова поднапрячься и, к примеру, начать праздновать 12 июня День убийства князей Аскольда и Глеба князем Олегом. Которого, кстати, тоже пригласили, подобно Ельцину, из захолустья, а он оказался неблагодарным. Хотя и тут не всё просто: после убийства Олег соединил Новгородское и Киевское княжества в одну огромную державу, а Ельцин её развалил.

Есть и другой выход. Поскольку царь Борис, взойдя на престол, решил опереться на веру в бога, то можно праздновать День внесения Бориса во храм. Во время которого ЕБН дирижировал хором и нагадил на алтарь.

Всё вышеизложенное подтверждает древнюю китайскую мудрость: «Ошибки мудрого человека подобны затмениям солнца и луны. Когда он ошибается, все люди видят это и видят тоже, как он исправляется. (Из мыслей на каждый день, собранных Львом Толстым). Ну, а не слишком

мудрые заменяют одну ошибку другой и пытаются уничтожить одну скверну с помощью другой.

По любопытному совпадению, в народном календаре этот день называется Змеевник. главным событием дня все же считался змеиный праздник: «За Федосьей Исаакий, выползает из нор гад всякий», и, надо признать, кровососущих гадов после этого дня выползло много. Чтобы устраивать «среди ряски — змеиные пляски».

Девушка, ну почему обязательно Чубайс?! И других гадов хватало… А потому на Исаакия прогуливаться по лесам да лугам далеко не каждый решался. Укусит в этот день человека змея — ни одному колдуну-знахарю не спасти бедолагу. Князя Олега не забыли ещё? Так что перед нами церковно-славянский праздник Гадов, поставивших страну на колени. И, хотя Владимир Владимирович Путин признаёт, что вышеуказанные Гады нанесли стране ущерба больше, чем Гитлер, он по-прежнему держит их не в клоповнике, а на государственных и денежных должностях. Особенно хорошо устроился большой любитель «забивать последние гвозди в гроб СССР» не к ночи вышеупомянутый Чубайс.

«Чужой земли мы не хотим ни пяди»…

В летописях человечества подобные случаи, когда правители добровольно отдают земли, крайне редки. 3 марта 1918 года Германия навязала России Брест-Литовский

мирный договор. По мнению английского историка, описавшего данные события

двадцать лет спустя, когда улеглись страсти, данный договор был «унизительным, не имеющим прецедента, равного которому не было в современной истории». Ленин и сам называл оный «похабным», но деваться некуда было.

Был, правда, один правитель восточной страны, который взял приступом собственную столицу, повелев сжечь дотла все здания, мечети и укрепления, захватил госказну и роздал её воинам, а тело основателя государства выкинул из усыпальницы. Закалённые в боях воины привычно грабили свои собственные дома и насиловали собственных жён, дочерей и матерей.

Что значит «тоже запил»? Он был непьющий: Пророк запретил. И мама в детстве не роняла. Сам упал. На охоте с верного коня. «Он упал на траву возле ног у коня»… И так треснулся тыквой об камень, что у него появились вышеизложенные странности. Но даже после удара тыквой о камень ему не пришло в голову объявлять этот день Днём Независимости.

Кстати, когда США объявили об отделении от Англии, в Лондоне не стали закатывать праздники и банкеты, не установили на радостях праздничный День независимости от США; вместо того, чтобы пускать шутихи, пустили в ход войска и потерпели поражение дважды – в войне 1775—1783 и в войне 1812—1815 годов. В самих США тоже была попытка южан отделиться от «этих северных дармоедов». В Вашингтоне почему-то не обрадовались столь полному проявлению демократии, а опять же пустили в ход войска, чтобы не допустить отделения этих южных дармоедов.

Объявить свою независимость от США англичанам и в голову не приходило и установить такой «праздник» умников не нашлось. А у нас нашлось! Таков уровень умственного развития тех, кто прорвался в России к власти.

Кстати, а что думали в Лондоне, оплоте свободы, об отделении своих североамериканских владений? Может, выли об империализме, непрерывно просили прощения и лили слезы о порабощенных туземцах? Даже проиграв Войну за независимость, англичане долгое время предъявляли свои права на свои колонии в Новом Свете, продолжая рассматривать их в старом свете. Причем непосредственно в столице США.

В 1814 году, едва разобравшись с Наполеоном, они уже захватили Вашингтон и сожгли Белый дом и Капитолий. (Не дают некоторым покоя лавры Наполеона, сжегшего Москву).

Добавим несколько слов по поводу англо-американского применения российского Закона об оскорблении Власти. На следующий день после уничтожения Белого дома контр-адмирал Кобёрн вошёл в редакцию вашингтонской газеты «Нэшнл Интеллидженсер», чтобы сжечь её дотла, поскольку она нехорошо отзывалась о нём, называя его «головорезом».



Однако несколько женщин убедили его не делать этого, так как они опасались, что огонь распространится на их дома, расположенные по соседству. Тогда человеколюбивый адмирал приказал своим доблестным воинам разобрать здание по кирпичу и уничтожить все типографские знаки «C» (первая буква фамилии Cockburn – Жареный Петух), «чтобы у негодяев больше не было возможности поносить мое имя». «Жареный петушок» заклевал гордого американского белоголового орла.

Царское правительство в этой схватке встало, как ни странно, на сторону революции. Двести лет спустя, благодарные американцы, испытывая вполне понятное чувство признательности, выдвигают предложения по расчленению России.

Ныне весьма прославлен в языцъх адмирал Колчак, яко сущий борец с большевизмом. Ему постоянно пытаются воздвигнуть памятники. Так вот сам адмирал тех, кто пытался развалить единую и неделимую, даже не расстреливал, а вешал. Согласно статье 100 Уголовного уложения: «Виновные в посягательствъ на ниспроверженiе или измънениiе нынъ существующаго государственнаго строя или же на отторженiе или выдъленiе какой-либо части государства Россiйскаго наказываются смертной казнью»..

Отметим для любознательных либералов и демократов, которые зело любят Колчака, но недовольны нынешним законом об оскорблении власти, что оскорбление Верховного правителя Колчака «на словахъ, в письмъ или печати наказывается тюрьмою».

А за неисполнение указов Верховного Правителя полагалась каторга на срокъ от 15 до 20 лет. Сегодня чиновники несколько разбаловались, утратив Спасительный Страх…



…Отделились – и где расцвет?

Итак, отделились! И во что вляпались? «Россия – обанкротившаяся во всех отношениях страна, которая должна в ближайшие годы погрузиться в хаос, нищету и беспрерывные этнические конфликты. Россия – это «черная дыра», не обладающая никаким геополитическим выбором в своей жизни, потому что по сути речь идет только о ее физическом выживании в чистом виде.



Россию необходимо разделить на части, она тогда будет состоять из рыхлой конфедерации европейской России, Сибирской республики и Дальневосточной республики, которым бы по отдельности было бы гораздо легче устанавливать тесные экономические отношения с Европой, новыми центральноазиатскими государствами и с Востоком.



Однако какая-либо интеграция России в расширенный мировой порядок Запада невозможна, Россия слишком отсталая страна, экономически доведенная коммунизмом до нищеты, и поэтому более-менее подходящим демократическим партнером для США она стать не в состоянии. Россия – побежденный геополитический конкурент, и занимает место ослабленной, отсталой, проблемной и окруженной со всех сторон страны, которой отказано в роли сколько-нибудь уважаемого геополитического игрока.» (З. Бжезинский, «Большая шахматная доска»).

Проще говоря, Россию сделали полуколонией и сырьевым придатком всех мало-мальски развитых стран. Вместо обещанного благосостояния народы СССР получили обидную кличку «совков»-неудачников, маргиналов, «ватников» и т.д. Редкий случай, когда обретение независимости означает полную потерю оной. Збиг даже напророчил гибель России в 2012 году.

Из-за потрясений 90-х страна потеряла больше производственных мощностей, чем за вторую мировую. За годы Второй мировой войны СССР потерял 24% ВВП, а с 1991-го по 1998 год Россия потеряла 48% ВВП, то есть экономика сократилась в два раза больше, чем результате нашествия гитлеровской Германии, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Это же признал лично В.В. Путин.

То же самое и с населением. Поэтому с таким же успехом можно было бы праздновать начало монгольского нашествия или Смутного времени. Итоги примерно такие же.

До 1991 года СССР производил примерно 40% самолётов в мире. «Нам не нужны авиация и судостроение! Всё закупим в США. Включая мозги. Они нам ни к чему: из-за океана подскажут, как жить. Наша задача – есть американские куриные окорочка!» – кричали люди с учёными степенями и лужёными глотками…

Евгений Пырков



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