В Польше рассказали о праве на военные репарации от России.
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский считает, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.
«Это абсолютно безоговорочно (право на репарации. — RT). Если кто-то совершает военные преступления... нет причин не говорить об этом», — заявил он в интервью Radio Zet.
Дипломат также отметил, что при нынешней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей.
Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
24 января официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.
Источник: https://russian.rt.com/world/news/713986-polsha-pravo-reparacii-rossiya
Не удивлюсь если они подадут в суд и суд рассмотрев все доводы и предоставленные факты, естесно не обратив своё благородное внимание на наши доводы, обяжет российские власти выплатить репарации…
Тем более что и судьи и истец и ответчик…
Поляков используют как крайнюю передовую между Россией и Европой.
Ничуть не буду удивлен, если рядовым полякам данный сценарий не по душе придется.
Пшеки, как им и положено, борзасти не мерянно а мозгов никогда и не было.
Флаг, довольно-таки,странный: сдались наполовину…