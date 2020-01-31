В Польше рассказали о праве на военные репарации от России.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский считает, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.

«Это абсолютно безоговорочно (право на репарации. — RT). Если кто-то совершает военные преступления... нет причин не говорить об этом», — заявил он в интервью Radio Zet.

Дипломат также отметил, что при нынешней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.

24 января официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.

Источник: https://russian.rt.com/world/news/713986-polsha-pravo-reparacii-rossiya