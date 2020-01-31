Угрозы и риски продвижения ЛГБТ и пропаганды извращений в России

Когда речь заходит о содомии и её угрозах России, то слова среднего обывателя могут выглядеть примерно следующим образом: «Я не понимаю, в чём опасность национального масштаба? Я лично к гомосексуалистам отношусь совершенно безразлично». Ниже очень кратко будут изложены основные угрозы содомитского вторжения в Россию.

Если опираться на социологические исследования, то по рассматриваемому вопросу российский обыватель не выглядит осиротевшим, эмпирические данные говорят о том, что жители России стали больше осуждать гомосексуальные отношения. В феврале 2018 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса касающегося однополых связей, оказалось, их категорически или в большинстве случаев осуждают 79% опрошенных, в 1991 году было – 71%. Похожие цифры привёл в январе 2018 года иностранный агент Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр). Опрашиваемым задавали такой вопрос: Как вы думаете, всегда ли предосудительно, если взрослые люди одного пола вступают в половую связь между собой? Ответы были такими: Всегда предосудительно – 69%, почти всегда предосудительно – 14%, предосудительно только в некоторых случаях – 5%, нет ничего предосудительного – 8%, трудно ответить – 5%. Таким образом, однозначно осудили содомию 83% россиян, против 68% в 1998 году.

Меня лично результаты опросов удовлетворяют, но лучше чтобы неприятие содомии выросло ещё больше, при этом, необходимо делать упор на молодёжь и крупные города. Согласно тому же ВЦИОМ, терпимость к однополым связям проявляют 12% (1991 год – 15%), однако, среди молодёжи – 25%, а жителей Москвы и Санкт-Петербурга – 21%. Всё же следует учесть непостоянность мнений масс и позицию властей. Референдум по абортам в Ирландии показал, что суждения по одному и тому же вопросу можно диаметрально поменять в течение относительно небольшого времени. В мае 2018 года в Ирландии прошёл референдум, на котором жители высказали свою позицию по абортам: 66,4% – проголосовали за разрешение абортов, против – 33,6%. До референдума аборты были разрешены только в том случае, если беременность угрожала жизни матери, даже изнасилование или инцест не могли быть причиной. Конституционный запрет абортов был введён в 1983 году, тогда на референдуме 66,9% высказались за запрет абортов, против – 33,1%. Абортивная пропаганда велась в Ирландии правительством и внешними силами, в том числе феминистками и международными «правозащитными» организациями. Вообще это некий парадокс, ведущие «правозащитные» организации яростно выступают за аборты прикрываясь «правами женщин», но при этом они ничего не говорят о правах убиенных детей и мужчин, которые хотели быть отцами, но из-за единоличного решения женщины так ими и не стали. Парадокс, если не знать, что правозащитнички отрабатывают заказ хозяина на сокращение населения Земли. К слову, фертильность ирландских женщин упала с 3,85 в 1970 году, до 1,8 в 2016 году (уровень воспроизводства населения – 2,1).

Реальная угроза обществу

Безусловно, россияне осуждают однополые связи, но у нас нет ответа почему именно, заслуживающих доверия опросов на этот счёт нет. Лично я сомневаюсь, что средний обыватель вообще способен чётко и ясно сформулировать свою позицию и основные угрозы, то есть, его ответ как бы несознателен и больше обусловлен воспитанием и/или поведенческой иммунной системой. Применительно к нашей теме, поведенческая иммунная система может сработать так так содомиты воспринимаются нормальным большинством как некие «странные», ведь их образ жизни не соответствуют общепринятым в России нормам. Также мужчины педерасты могут ассоциироваться с фекалиями, ВИЧ/СПИДом и венерическими заболеваниями, в этой связи они рассматриваются как угроза. Следует также упомянуть опрос проведённый Институтом общественного мнения «Анкетолог», согласно которому почти половина жителей России рассматривают гомосексуальную и бисексуальную ориентации как психическое расстройство.

Когда речь заходит о содомии и её угрозах России, то слова среднего обывателя могут выглядеть примерно следующим образом:

«Я не понимаю, в чём опасность национального масштаба? Я лично к гомосексуалистам отношусь совершенно безразлично. Это сугубо их личные проблемы, но до тех пор, пока они не маршируют парадами как в США и ЕС и не требуют к себе особенного внимания и отношения только на том основании, что они педерасты».

Отмечу, что эта условная цитата не вымышлена, она основана на реальной беседе, с человеком, имеющим прямое отношение к медицине. Похожие соображения лишний раз доказывают вышесказанное, людям действительно нужно показывать угрозы и масштаб проблемы, а осиротевший обыватель неминуемо попадёт под вражеское влияние. Об «опасности национального масштаба» можно поспорить, похоже, её пока нет. Но тут возникает вопрос – Стоит ли сидеть сложа руки и ждать, когда какая-либо проблема разрастётся до всероссийского масштаба? Динамика событий угрожающая, задача здоровых сил полностью исключить любое разрастание уже существующего сорняка. Но главное в том, что автор таких слов попросту не понимает, что когда в России начнутся содом-шабаши по образу западных, то это будет означать полное торжество содомитов и сил стоящих за ними. Содом-шабаш – это терминальная стадия. Болезни, в том числе социальные, нужно лечить на ранних этапах развития оных. Ещё лучше когда есть возможность применять профилактические меры. И наконец, к содомии не следует относится с безразличием, её нужно критиковать и осуждать. Итак, ниже очень кратко будут изложены основные угрозы содомитского вторжения в Россию, в последующем им будет уделено отдельное внимание.

Управляемое сокращение населения

Распространение содомии и трансгендерности не является главным инструментом сокращения населения Земли и отдельных стран, однако, без сомнения входит в комплекс мер стратегии сокращения и находится в тройке или пятёрке основных способов. Представляется, что главнейшая роль в этой стратегии отводится смещению смыслов от «Мы» к «Я» и феминизму. Впрочем, новые научные открытия показывающие связь регулярных анальных сношений с бесплодием, о чём мы говорили ранее, могут придать содомии большую значимость. В России запущено множество управляемых и условно объективных процессов направленных на сокращение населения, если к уже существующему комплексу присовокупить содом-диктатуру наподобие западной, то вымирание русского народа ускорится ещё более. Тут можно привести пример Германии, где самая высокая доля ЛГБТ среди стран Запада (7,4%), а рождаемость – одна из самых низких в мире.

Деинституционализация семьи

Семья – это союз мужчины и женщины, так или иначе оформленный в брачные отношения, цель которого продолжение рода и воспитание детей. Главная общественная функция семьи – воспроизводство населения. Бездетная пара, мать-одиночка или отец-одиночка не являются полноценной семьёй, а сожительство двух содомитов (независимо от наличия детей) не может называться семьёй ни при каких обстоятельствах. Как только узаконивается однополый «брак» или «партнёрство», а на практике это означает разрешение усыновления, то в тот же момент институту семьи наносится сокрушительный удар.

Сегодня во многих странах мы наблюдаем юридическое приравнивание сожительства содомитов к семье, что означает переход к новому типу базовых социальных отношений. На данном этапе понятия «семья» и «брак» видоизменяют и размывают, но в последующем от них откажутся, как отказались на Западе от понятия «пол», с заменой его на «гендер», который можно выбрать по своей прихоти.

Уничтожение института семьи нужно заказчикам сокращения населения и содомитам, последние открыто говорят, что институт брака не должен существовать. Однополые союзы не могут иметь детей, но многие хотят, поэтому, в условиях легализации подобных отношений и роста числа однополых «браков», давление системы на институт семьи усиливается, особенно это характерно для таких репрессивных режимов как США и Норвегия. В первом случае имеется как минимум один факт изъятия из семьи ребёнка за то, что родители не разрешали ему «смену» пола. Во втором – существует служба по контролю за детьми Барневарн, когда инспекторы забирают детей, то передавая их в приёмные семьи отдаётся предпочтение содомитам.

Ребёнок выросший в содомитской среде не впитает должных ценностей и более подвержен риску формирования гомосексуальных наклонностей, получается, что содомиты одновременно выступают фактором-инструментом деинституционализации семьи и источником процесса.

Ещё исчезновение традиционной формы семьи выгодно правящему классу. При ослаблении семьи как «базовой ячейки», общество становится более атомизированным и как следствие более податливо к разного рода манипуляциям и неспособно противостоять репрессивным мерам режима.

Очаг распространения опасных заболеваний

Официальная медицинская статистика стран Запада однозначно указывает на то, что мужчины педерасты являются очагом распространения ВИЧ и заболеваний передающихся половым путём. Приведу только свежую статистику по США. В 2017 году зарегистрировали 38 739 новых диагнозов ВИЧ, из них 70% приходится на содомитов. В последние годы в США неуклонно растёт заболеваемость первичным сифилисом, на содмитов пришлось почти 60% новых случаев в 2017 году. Кроме этого, в Европе зафиксирована вспышка гепатита А среди содомитов, который главным образом передаётся фекально-оральным путём. Вместе с тем, данная категория лиц ведёт крайне распущенный образ жизни.

Угроза личности

Авторитетные исследования и учёные отмечают многие особенности личности содомитов, которые представляют явную угрозу окружающим. Не берусь раскрывать их детально, а только перечислю основные: лживость, аморальность, невротичность, сверхнарциссизм, эгоцентризм, психический мазохизм, отрицание реальности, выдача желаемого за действительное, инфантилизм, «культ смерти», склонность к саморазрушению, сексуальная зависимость, половая распущенность (множество партнёров и неиспользование презервативов при контактах с ВИЧ-инфицированными), злоупотребление алкоголем и наркотиками. Теперь представьте если такой человек занимает руководящий пост или пробрался в структуру власти (это же касается политических партий). В связи с вышеизложенным следует подчеркнуть – люди с определёнными взглядами и образом жизни всегда стремятся к их распространению, порой это происходит очень жёсткими методами.

Разобщение

В 2014 году США, ЕС и их сателлиты перешли к открытой и тотальной гибридной войне против России. Основной предлог агрессии: непредвиденная врагом реакция российского правительства на захват Украины, выраженная в законом возвращении Крыма и поддержке сил, борющихся против оккупации Украины и нацистско-колониального режима в Киеве. Цели: уничтожение России и русского народа, контроль территории и ресурсов. Среди прочего, активизируя содомитское вторжение, Запад решает задачу разобщения населения России в условиях внешней агрессии. Кроме того, дробление общества (населения стран) на более мелкие части и их стравливание между собой выгодно правящему классу. Тем самым массы будут заняты надуманным конфликтом, а власть неправедных остаётся в безопасности.

Да, на Западе борются с так называемой «гомофобией» насаждая тоталитарными методами терпимость ко всякого рода извращениям, но совершенно не ведётся работа с содомитами, внутренняя пропаганда которых говорит, что они «не такие как все». Следовательно, одна конфликтная сторона остаётся таковой, а в нужный момент неприятие содомии очень легко возбудить до экстремистской черты. Да и сами содомиты своим поведением способствуют сохранению неприязни, чего только стоят их содом-шабаши, когда самые невообразимые перверты бродят стадом: полностью обнажённые, мастурбируют, совокупляются и мочатся друг на дружку прямо на улицах городов.

Агентура внешнего влияния

Данная угроза тесно связана с вышеприведённой, но всё же, представляет собой самостоятельную угрозу. Практически все содом-активисты и их организации враждебны России (правительству, народу, традициям, культуре, истории), а рядовые содомиты по меньшей мере благосклонны Западу и находятся в плену его деструктивной пропаганды. Поскольку активисты/организации и рядовые так или иначе поддерживаются западными странами и структурами, критически зависимы от них или лояльны, то их можно использовать как агентов влияния. Проникая в блогосферу, социальные сети, СМИ, область культуры, во власть и захватывая командные высоты жизнеобразующих институтов общества, содомиты будут продвигать интересы врага и развращать умы нормальных людей. Таким образом, организованное и управляемое извне содом-движение представляет собой прозападную оппозицию и является угрозой национальной безопасности России.

Точка давления

Крышевание содомитов и соответствующей агентуры ведётся под лозунгами защиты «прав человека». Если уделить немного времени, то становится понятно, что «права» эти не универсальны. Тем не менее, Запад объявил их моральным компасом для всего мира и внедряет против воли других обществ. Как и в других случаях, здесь мы сталкиваемся с кровавым этноцентризмом западного дикаря.

Несоблюдение «прав» содомитов в России постоянно используется для давления на российские власти и как повод поддержания русофобского помешательства. В декабре 2017 года трамповский режим обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в причастности к «внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека» и внёс его в «список Магнитского». Кроме Кадырова на том же основании в список попал Аюб Катаев, который по версии Вашингтона причастен к возможно имевшим место «притеснениям гомосексуалистов в Чечне в первой половине 2017 года». Лицам включённым в «список Магнитского» закрыт въезд в США, а их счета в американских банках замораживаются. Нужно отметить избирательность действий, ведь США не санкционируют своего сателлита Саудовскую Аравию, где педерастия карается смертной казнью. Американские ограничения основаны на публикациях «Новой газеты», в первых числах апреля 2017 года газета сообщила, что в Чечне преследуют местных педерастов: бросают в тюрьмы, избивают и пытают, также газетчикам якобы известны имена трёх погибших.

Любопытный и малоизвестный факт, в конце 2017 года влиятельный американский журнал «Форин полиси» (Foreign Policy) включил автора материалов о притеснении чеченских содомитов Елену Милашину в свой ежегодный «Список мировых мыслителей». Волна запущенная «Новой газетой» тут же была подхвачена западными СМИ, которые принялись соревноваться в громкости заголовков и лозунгов. Так, британская «Гардиан» (The Guardian) призывала страны Запада к «вмешательству» и «давлению» на Россию. Наиболее идиотский заголовок был замечен на сайте телеканала «Настоящее Время» (финансируется правительством США): «В Чечне происходит геноцид, который прикрывается религией». Бежавший с Кавказа гей обратился к Кадырову.

Рост сепаратистских настроений и угроза территориальной целостности

Представьте себе, власть в России захватывает либеральная банда и начинается внедрение европейских и американских норм касающиеся «прав» содомитов. В такой ситуации неизбежен рост недовольства центром в национальных республиках и других субъектах федерации, где подавляющее число населения привержено истинным ценностям традиции, семьи и морали. Это не гипотетический сценарий – подобные процессы происходят в Европейском союзе и в регионах отдельных стран. Например, во Франции в 2012 и 2013 году по всей стране проходили массовые выступления против действий режима Олланда, который продавил закон, позволяющий однополым парам усыновлять детей. Суммарно они собрали несколько миллионов человек. Так, пожалуй самая крупная демонстрация состоялась в Париже 26 мая 2013 года, по сообщениям организаторов она собрала около миллиона французов. Вы можете вообразить «гей-парад» или однополые браки в Чечне или Дагестане? Конечно это невозможно, но для того чтобы раскачать ситуацию враг будет устраивать провокации и проводить операции под ложным флагом. Поднятое недовольство может вылиться в конкретные проявления сепаратизма.

Угроза демократии

К демократии можно относиться по-разному, кто-то отвергает, кто-то поддерживает её. А кто-то заявляет, что современные «демократические» общества (страны) – это стада блеющих баранов, которыми умело манипулируют при помощи инструментов «демократии», и на самом деле, «демократия» это рекламная вывеска, за которой скрываются тоталитарные, корпоратократические, плутократические, охлократические и другие антинародные режимы, к коим относятся такие империи как США и ЕС. Практически все западные страны заявляют о том, что они дескать примеры демократий и их систему нужно перенимать, также они силой и войнами насаждают «демократию» в странах где её быть не должно. Нынешняя Россия тоже строит «демократию», глава русского государства Владимир Путин говорит, что «мы заинтересованы в демократическом пути развития нашей страны, так оно и будет».

Один из главных принципов демократии это «равноправие», оно достигается через наделение всех членов общества равными правами и гарантией реализации оных на практике. Демократы говорят, что от категорий «равенство» и «равноправие» зависит благополучие общества и душевное здоровье народа. Когда, и если, мы говорим о реализации «прав» ЛГБТ+, то ни о каком равноправии речи идти не может, в том смысле, что они приобретают преимущество. Реализуя свою «правозащитную» повестку, дополнительно к своим гражданским правам, содомиты получают дополнительное внимание к их правам на том основании, что они содомиты. В итоге они приобретают как бы двойной пакет прав. В действительности это отображается в том, что при приёме на работу могут отдать предпочтение содомиту, а при сокращениях штата руководство будет бояться уволить такого сотрудника из-за страха судебного иска «об ущемлении прав».

Гомосексуальная среда способствует идентификации себя в качестве представителя особого вида человека. Пропаганда внушает – «ты не такой как все», «ты лучше», «ты отличаешься от гетеросексуалов». Существует ряд «исследований», якобы доказывающих превосходство гомосексуалистов над нормальными людьми по ряду характеристик (образование, законопослушность, уровень дохода, успехи в искусстве и пр.). а это уже прямая дорожка к социальному расизму. Аморальные содом-шабаши (гей-парад) это тоже не о «равенстве» или «равноправии», это неприкрытая демонстрация силы. Таким образом деятельность организаций ЛГБТ+ представляет собой угрозу демократии и душевному здоровью народа.

К вышесказанному нужно добавить то, что новые «нормы» и терпимость в обществе к представителям ЛГБТ+ насаждаются методами далёкими от демократии, прежде всего это цензура, угрозы, наглое давление, игнорирование мнения большинства и формы запрета свойственные тоталитарным режимам.

Скрытые угрозы

Как говорилось выше, и как будет показано отдельно, мировое содом-движение очень зависимо от сил, которые нельзя причислить к самим содомитам, это частные лица, организации и правительства стран. Вполне возможно, что кроме заявленных и уже выявленных целей, они преследуют скрытые цели, представляющие угрозу России и другим нормальным странам. Выявление скрытых угроз представляет собой большую и важную работу.

Дальше – больше

Для России эта угроза пока не актуальна, но тем не менее её нужно озвучить. Логичным выглядит введение в западных странах законодательства обязывающего работодателей соблюдать квоты на содомитов. Процесс в этом направлении идёт, но пока только в частном секторе. Пропаганда квотирования будет опираться на опыт применения уже существующих законов о женских квотах. Например, с 2012 года во Франции действует закон, обязывающий государственные учреждения соблюдать «сбалансированное представительство для управленцев высшего уровня», квота для женщин составляет 40%. В марте 2019 года за несоблюдение квоты (2017 год – 29%) МИД Франции был оштрафован на € 450 тысяч. Почему бы не наказывать за нарушение квот извращенцев в руководстве стран и корпораций?

Кроме этого, наблюдая за процессом легализации курения конопли в США и Канаде (сперва разрешили употребление в медицинских целях, а затем в досуговых), можно сделать вывод о том, что нормализация и узаконивание однополых связей представляет собой этап к внедрению в общественную среду более страшных девиаций. В массовом порядке могут появиться общественные движения в поддержку прав педофилов, труположников, каннибалов, членовредителей, экскрементофилов и прочего отребья. Между прочим, до 1994 года педофилы вполне официально были частью ЛГБТ-движения, но были формально исключены из-за шантажа правительства США, которое угрожало прекратить финансирование. Собственно говоря, прозорливые деятели и так понимали, что от слишком неприглядного элемента нужно избавляться.

По материалам: AfterShock

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Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/vJV6bxCyzZA/