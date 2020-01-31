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Российский физик разгадал секрет левитации!

14:17. 31 января 2020 147 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Гиганты в воздухе.

Никто так и не смог объяснить, как древние друиды установили многотонные глыбы самого загадочного памятника Стоунхендж. Как на другом конце планеты жители заброшенного в океане острова Пасхи волокли и поднимали гигантские каменные головы. Как в ливанском Баальбеке укладывали террасу из трёх камней общим весом 800 тонн. И как в боливийском Тиауанако уложена платформа весом 440 тонн.

У древних строителей не было подъёмного оборудования, подобного современным портовым кранам. А хоть бы и было! Всё равно непонятно, как эти глыбы доставлялись к стройплощадке от каменоломни, расположенной за горой и оврагом, при том что дороги нет даже сегодня

Фантазёры смущённо говорят о левитации: древние, мол, каким-то образом умели делать гранитные блоки лёгкими, как воздушные шарики, что позволяло им доставлять и укладывать их куда угодно. Выдумывать не запретишь. Но должна же быть хоть какая-то логика даже в самой безбашенной фантазии.

И вот, кажется, она появилась.

Жук успешней самолета.

Кто в детстве не грешил садизмом, отрывая крылышки мухе и глядя, как беспомощно жужжащее насекомое катается по полу! А вот Юрий Рассадкин, кандидат технических наук, в своём изощрённом изуверстве зашёл ещё дальше: он отрывал не крылышки, а крохотные гантельки, расположенные под хвостом мухи, благодаря которым она жужжит. Оказывается, без этого органа несчастная муха камнем падает с края стола. Потом пытается взлететь, «лечь на крыло», но, подпрыгнув на пять-шесть сантиметров от пола, плюхается обратно - без жужжания нет полёта.

Изучая насекомых, учёные давно поняли: самолёты - жалкая пародия на птиц. Даже современный сверхзвуковик по сравнению с пчелой - неуклюжая болванка. Крылья самолётов жёстко прикреплены к фюзеляжу. Да, они держат машину в воздухе, но неспособны стартовать, как жук-носорог, без разбега и с любого места, быстро, как стрекоза, менять направление полёта. И никогда не смогут.

И уж тем более «боингам» и «эйрбасам» не снилась такая подвижность, как у майского жука. У него не одна, а целых две пары крыльев: первая держит в воздухе, вторая вибрирует. Именно эти вибрации дают жуку полную свободу манёвра: хоть тормози и тотчас лети задом наперёд.

Изучив «жужжалки», Рассадкин понял: тайна гениальных летунов скрыта в вибрациях. Они не создают, как искусственные железки, подъёмную силу за счёт набегающего потока, а левитируют. То есть направленной вверх силой, которая возникает благодаря жужжанию, сводят к минимуму силу притяжения Земли.

Кстати, левитацией можно объяснить и феномен свободно парящих над землёй йогов.

В чём секрет?

Чудо левитации физик Рассадкин именует словом «эффект». Суть его такова: в воздухе всегда есть аэрозоли - взвешенные капли воды размером от 0,1 микрона до 2-3 миллиметров. Поскольку молекулы воды сжаты, некоторые, размером 2-4 микрона, могут взрываться, если на них воздействуют акустические или электромагнитные колебания. Пусть слабые, но резонансные, то есть раскачивающие, как качели, межмолекулярные связи. При взрыве высвобождается колоссальная энергия: на 1 кв. м площади действует сила свыше 5 тонн (!). Если она направлена против силы тяжести, то предмет или тело способны взлететь.

А вот что и как направляет силу взрыва водяных капель, пока неясно. Есть лишь предположение биолога профессора Александра Дуброва, которое разделяет физик Рассадкин: этой силой управляет сознание.

Сознание египтян уподобляло гранитную глыбу мыльному пузырю. И тогда её легко можно было перенести за многие километры и уложить в пирамиду. Не раз бывало: падение человека с большой высоты не приводит к смерти. К примеру, выпавшему на асфальт с 11-го этажа ребёнку сознание помогло остаться живым.

Такова гипотеза, и другого объяснения чуду левитации пока нет. 

Источник: https://aif.ru/society/15955

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