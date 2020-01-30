Новости Украины и Новороссии 30 января 2020

Министерство культуры Украины распределило деньги на молодёжные и детские организации — почти половину бюджетных средств снова получили неонацисты. Вот такая гримаса «новой» власти, которая шла в политику под лозунгами примирения и здравого смысла.

Итак, во вторник, 28 января, состоялось заседание конкурсной комиссии при Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины, которая распределяла 20 млн гривен из бюджета среди 165 проектов молодежных и детских общественных организаций.

В результате «конкурса» средства были распределены в пользу неонацистских организаций, которые на Украине стыдливо называют «националистами» или «ультраправыми радикалами».

В общей сложности, сладогитлеровцам выделили около 8 млн грн (почти половина из всех выделяемых Минкульту бюджетных средств).

Данные о победителях и суммах бюджетного финансирования уже опубликованы на сайте Минкультуры, молодежи и спорта, но приказ ещё должен подписать министр Владимир Бородянский.

В результате конкурса бюджетные средства получило, в частности, юридическое лицо из пула неонацистской банды «С14» — организация «Образовательная ассамблея» (сооснователь — руководитель «С14» Евгений Карась).

В очереди на финансирование стоит «Национальный центр правозащиты», который возглавляет Денис Полищук, соратник Карася по «С14», обвиняемый в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины. В рейтинге проектов он занял 83 место, но напротив проекта сумма финансирования пока не указана.

Также были профинансированы проекты и других националистических организаций. Среди наиболее известных: СУМ (Союз Украинской Молодежи) на Украине, «Молодой Народный Рух», «Молодежный Националистический Конгресс», «Сокол свободы» и т. п.

Оставшуюся часть бюджетного финансирования получили другие украинские молодежные организации, часть из которых возглавляется чиновниками и народными депутатами, в том числе и из «Слуги народа» или так или иначе связана с ними.

Так, например, организацию «Совість і надія України» (совесть и надежда Украины — прим. РВ) возглавлял нардеп Владимир Крейденко из партии Зеленского «Слуга народа», «Національний альянс» основал нардеп Игорь Гузь, который ранее состоял в «Народном фронте» Яценюка.

При этом многие из данных организаций или аффилированных с ними структур уже получают госденьги по статье «национально-патриотическое воспитание», а также напрямую из государственного и местных бюджетов — под их деятельность.

Эту информацию опубликовало украинское издание «Страна», рассказав ещё об одной организации под названием «Студреспублика», которая участвовала в конкурсе, но финансирования не получила.

«Интересно, что YouTube-трансляция заседания конкурсной комиссии, как это привычно было раньше, в режиме онлайн не проводилась — под смешным, особенно для органа власти, призванного работать с молодежью, предлогом, что будто бы не было интернета. Точнее, трансляция сначала началась, а потом отключилась. Уже постфактум куски записи заседания добавили на канал Министерства», — сообщили журналистам в Студреспублике.

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