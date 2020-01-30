Новости Украины и Новороссии 30 января 2020
- 13:09 За 30 лет «незалежности» на Украине исчезло 10 тысяч рек.
- 10:42 Азаров: Китайский коронавирус и паника.
- 08:30 Минкульт Украины выделил неонацистам половину бюджета на «молодёжные организации».
- 02:50 Куда обращаться гражданам ЛНР в случае утери документов в России.
- Вчера 23:32 Государственные похороны ветерана СС в Ивано-Франковске.
- Вчера 22:17 Слуга Народа узурпирует власть на местах.
За 30 лет «незалежности» на Украине исчезло 10 тысяч рек
За годы «незалежности» на Украине исчезло более 10 тысяч рек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной экологической рады.
Несмотря на то, что на Украине числится 63 тысячи рек, 400 тысяч прудов, 1 100 водохранилищ, 1 млн 300 тысяч га пресной воды, страна в международной классификации значится как маловодная.
«В Украине за последние четыре года наблюдается катастрофическое маловодие. Водоемы наполняются максимум на 70% от нормы», — говорится в сообщении ведомства.
Экологи также сообщают, что только в 2019 году в 2140 водоемах Украины погибли почти все водные живые ресурсы.
Причинами этого становятся маловодие, сбросы загрязненных вод и зимы без снега.
В Экораде подчеркнули, что водные источники загрязнены до такой степени, что из них нельзя брать питьевую воду.
Только в 2019 году в украинские водоемы было сброшено более 2 млрд кубометров различных стоков, треть из них — неочищенные.
По данным исследований, Украина находится на 125 месте из 180 стран по количеству питьевой воды на душу населения.
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Азаров: Китайский коронавирус и паника
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Минкульт Украины выделил неонацистам половину бюджета на «молодёжные организации»
Министерство культуры Украины распределило деньги на молодёжные и детские организации — почти половину бюджетных средств снова получили неонацисты. Вот такая гримаса «новой» власти, которая шла в политику под лозунгами примирения и здравого смысла.
Итак, во вторник, 28 января, состоялось заседание конкурсной комиссии при Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины, которая распределяла 20 млн гривен из бюджета среди 165 проектов молодежных и детских общественных организаций.
В результате «конкурса» средства были распределены в пользу неонацистских организаций, которые на Украине стыдливо называют «националистами» или «ультраправыми радикалами».
В общей сложности, сладогитлеровцам выделили около 8 млн грн (почти половина из всех выделяемых Минкульту бюджетных средств).
Данные о победителях и суммах бюджетного финансирования уже опубликованы на сайте Минкультуры, молодежи и спорта, но приказ ещё должен подписать министр Владимир Бородянский.
В результате конкурса бюджетные средства получило, в частности, юридическое лицо из пула неонацистской банды «С14» — организация «Образовательная ассамблея» (сооснователь — руководитель «С14» Евгений Карась).
В очереди на финансирование стоит «Национальный центр правозащиты», который возглавляет Денис Полищук, соратник Карася по «С14», обвиняемый в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины. В рейтинге проектов он занял 83 место, но напротив проекта сумма финансирования пока не указана.
Также были профинансированы проекты и других националистических организаций. Среди наиболее известных: СУМ (Союз Украинской Молодежи) на Украине, «Молодой Народный Рух», «Молодежный Националистический Конгресс», «Сокол свободы» и т. п.
Оставшуюся часть бюджетного финансирования получили другие украинские молодежные организации, часть из которых возглавляется чиновниками и народными депутатами, в том числе и из «Слуги народа» или так или иначе связана с ними.
Так, например, организацию «Совість і надія України» (совесть и надежда Украины — прим. РВ) возглавлял нардеп Владимир Крейденко из партии Зеленского «Слуга народа», «Національний альянс» основал нардеп Игорь Гузь, который ранее состоял в «Народном фронте» Яценюка.
При этом многие из данных организаций или аффилированных с ними структур уже получают госденьги по статье «национально-патриотическое воспитание», а также напрямую из государственного и местных бюджетов — под их деятельность.
Эту информацию опубликовало украинское издание «Страна», рассказав ещё об одной организации под названием «Студреспублика», которая участвовала в конкурсе, но финансирования не получила.
«Интересно, что YouTube-трансляция заседания конкурсной комиссии, как это привычно было раньше, в режиме онлайн не проводилась — под смешным, особенно для органа власти, призванного работать с молодежью, предлогом, что будто бы не было интернета. Точнее, трансляция сначала началась, а потом отключилась. Уже постфактум куски записи заседания добавили на канал Министерства», — сообщили журналистам в Студреспублике.
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Куда обращаться гражданам ЛНР в случае утери документов в России
В течение декабря 2019 и января 2020 года в проекте «Горячая линия» приняли несколько обращений от жителей о потере документов в России и трудностях вернуться в Луганскую Народную Республику. Координатор проекта Яна Михайлюк рассказала, как поступать в таких случаях.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе общественного движения «Мир Луганщине».
«К нам поступило два обращения от родственников молодой девушки и парня, которые выехали на территорию России и там потеряли документы, удостоверяющие личность. При попытке вернуться они были задержаны за незаконное пересечение границы», — рассказала Яна Михайлюк.
Она подчеркнула, что в таких случаях не нужно идти на пункт пропуска на границе и там выяснять, как быть, необходимо обращаться в Министерство иностранных дел ЛНР, написав обращение на e-mail: [email protected] или позвонив по номеру телефона: +38 (0642) 50-19-94. Специалисты Министерства иностранных дел ЛНР сообщат, какой алгоритм действий необходимо выполнить, чтобы вернуться в ЛНР.
«Очень важно приводить документы в порядок, вовремя получать паспортный документ Луганской Народной Республики или иметь другие документы, подтверждающие личность.
В противном случае, если гражданин халатно относился к этому вопросу и не занимался своими документами долгое время, будет крайне сложно ему помочь в подобных затруднительных ситуациях», — подчеркнула Яна Михайлюк.
Координатор проекта «Горячая линия» отметила, что при выезде за пределы ЛНР гражданам вдвойне серьёзней надо относиться к документам.
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Государственные похороны ветерана СС в Ивано-Франковске
На связи глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский:
Массовое помешательство в Ивано-Франковске достигло апогея: мэр города заявил, что именем ветерана СС Михайла Мулыка будет названа улица. На фото: люди в нацистской форме на похоронах Мулыка.
https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк
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Слуга Народа узурпирует власть на местах
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