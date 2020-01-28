Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 января 2020
- 10:34 Талибан сбил вертолет в провинции Пактия.
- 06:00 Типичный боец российской ЧВК (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:00 Новый котёл в Идлибе: оборона банд рухнула, армия Сирии освобождает города и посёлки (ФОТО, ВИДЕО).
Талибан сбил вертолет в провинции Пактия
У истории с погибшим самолетом с ЦРУшниками в Газни имелось и продолжение.
Талибан сегодня официально подтвердил, что в провинции Пактия (не так далеко от места, где разбился Е-11) был сбит американский вертолет и все находившиеся на борту погибли.
Машина упала недалеко от базы в Шаране. Подтвержденных фотографий пока нет (зато есть разные фото и видео других эпизодов, которые пытаются привязать к этому случаю), также как и точной информации, кто находился на вертолете – американские или афганские военные.
Из прочего.
1. Относительно "Бомбардье Е-11" циркулируют слухи о том, что он был сбит из ПЗРК "Стрела-2", но каких-либо вещественных подтверждений этому не предоставляется.
2. Силы США и НАТО на данный момент так и не смогли добраться до места гибели Е-11, данная территория является вотчиной Талибана и организовать поисково-спасательную опеацию там проблематично.
3. По погибшим на E-11 – по минимальным оценкам там погибли 2 пилота и 3 сотрудника ЦРУ (включая, возможно, и Д'Андреа).
4. Советник президента Афганистана призывает "усилить атаки на Талибан". При этом США не оставляют надежды заключить мирное соглашение с Талибаном в 2020-м году.
На тему последнего вышла хорошая юмореска.
Официальные представители обеих сторон объявили сегодня, что Соединенные Штаты согласились подписать мирное соглашение с талибами до тех пор, пока талибы согласны поддерживать постоянное состояние войны с Соединенными Штатами.
Посол Залмай Халилзад, посланник США, который работал над мирными переговорами, изложил новую позицию на пресс-конференции.
«Наша единственная красная линия заключается в том, что США не нужно выводить свои силы из Афганистана, и мы можем продолжать сражаться», – сказал он собравшимся журналистам.
«Права женщин, заложники и даже проблема Аль-Каиды, мы можем разобраться со всем этим позже. Главное, чтобы мы достигли соглашения, которое позволит американским силам продолжать боевые действия в Афганистане навсегда. Если талибы могут согласиться с этим, мы можем заключить мирное соглашение».
Салам Рахими, государственный министр Афганистана по вопросам мира, заявил, что афганские союзники Америки поддерживают новую переговорную позицию.
«Мы некоторое время очень беспокоились о том, что Америка на самом деле уйдет, а возможности для коррупции иссякнут», – сказал Рахими, который живет на многомиллионной вилле в Кабуле и получает зарплату правительства в 800 долларов в год.
«Если Америка уйдет, в Афганистане не останется ничего, что стоило бы украсть. Поэтому мы решили поддержать самоотверженные попытки Америки продлить войну».
Сухалий Шахин, представитель талибов, подтвердил, что группа получила предложение сохранить то, что многие называют "вечной войной в Афганистане".
«Мы серьезно подумываем о создании постоянного состояния войны с Америкой», – сказал Шахин. « Как вы, наверное, знаете, в целом война прошла очень хорошо для талибов. Это действительно история успеха с 2004 года, и сегодня мы контролируем большую часть страны. Самое главное, что война с неверными – единственный путь к мученичеству»
Тем временем военные силы США в Афганистане продолжали наносить удары по целям талибов по всей стране.
«Мы применяем разумное военное давление, чтобы обеспечить возможное примирение, реинтеграцию и реорганизацию талибов», – сказал представитель армии США Сонни Леггетт. «Мы будем продолжать бомбить талибов, пока они не согласятся поддерживать постоянное состоение войны".
https://www.anti-empire.com/us-and-taliban-on-verge-of-deal-to-extend-afghanistan-war-forever/ – цинк
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Типичный боец российской ЧВК (ФОТО, ВИДЕО)
Зам. редактора отдела международной политики «КП» Эдвард Чесноков написал статью о российских бойцах ЧВК для каталонской газеты PuntAvui.
«Типичный боец ЧВК очень далек от стереотипов, которые мы можем себе представить. Может быть в совершенстве человеком, интеллигентным с университетским дипломом и знающим несколько иностранных языков. В настоящее время наиболее популярны те, кто говорит по-французски, поскольку французский язык является основным языком общения примерно в двадцати африканских странах, включая наиболее нестабильные регионы в центре и на западе континента.
Бойцом ЧВК может быть ваш сосед. Иногда он исчезает на несколько недель, а когда возвращается, это идеальный отец семейства, который заботится о своей жене и их детях.
— Где же ты был? Кажется, что вы сожгли лицо в тропической стране!
— Ничего, просто деловая поездка! И почему вы говорите тропический? Работая в Арктике, также можно загореть!
В настоящее время Россия осуществляет множество промышленных проектов для заполярных регионов, так как завод сжиженного природного газа СПГ на 27 миллиардов долларов установлен в Ямале на берегу Северного Ледовитого океана, где квалифицированные рабочие могут зарабатывать большие деньги. Так что этот аргумент вполне правдоподобен.
В месяц боец-россиянин может заработать более 150 000 рублей (2,5 тысячи долларов), в то время как другая половина его зарплаты в общем размере 5000 долларов идет на прибыль его ЧВК. Сравниваем это с нынешней средней зарплатой в 1000 долларов в Москве или 300–400 долларов в сельской местности России.
С другой стороны, есть и дополнительные услуги. В случае реального рейда, когда, например, отряд ЧВК должен захватить вражеский объект, гонорары наемника могут увеличиться до 500 000 рублей (более $8000). Как же может быть, что даже так ЧВК не разорятся? Как показывает, например, битва при Алеппо, где потери среди штурмовых подразделений ЧВК превысили 90% (сомневаемся в этих цифрах, — прим. РВ). Это твой погибший брат по оружию платит за тебя, друг».
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Новый котёл в Идлибе: оборона банд рухнула, армия Сирии освобождает города и посёлки (ФОТО, ВИДЕО)
Военкор Олег Блохин сопровождает Сирийскую Арабскую армию во время новой спецоперации в провинции Идлиб.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из САР.
После нескольких неудавшихся атак боевиков ХТШ* и попыток переломить ситуацию в свою пользу правительственные силы сумели организовать удачное контрнаступление. Силы спецподразделения «Тигр» атаковали боевиков с юго-восточного направления, в сторону Маарэт ан Нумана.
В результате атаки сирийским военным удалось захватить у противника несколько населённых пунктов — Дейр эш Шарки, Шейх Абдан и Абу Дахда — и остановиться всего в четырёх километрах от Маарэт ан Нумана.
С востока на Маарэт ан Нуман наступают подразделения 3 и 5 ДШК САА. Они пытаются сократить расстояние до города к минимальному и охватить его с севера, отрезав от трассы на Алеппо.
В самом Маарэт ан Нумане боевики проводят эвакуацию складов, штабов и госпиталей. По перехваченной информации, они готовы покинуть город, чтобы избежать окружения.
Пока что нельзя полностью отрицать будущие попытки новых контратак боевиков, но сегодняшнее развитие ситуации показывает, что предыдущие контратаки очень сильно подорвали силы боевиков.
В ночь с 26 на 27 января 2020 года подразделения САА взяли населенный пункт Маар Шурин и вышли к трассе М5 севернее Маарэт ан Нумана. Утром 27 января были взяты ещё два населённых пункта — Бабила, расположенный севернее по трассе М5, и Ад Дана, расположенный в паре километров западнее трассы.
С юга зачищаются все малые населенники, расположенные до Маарэт ан Нумана. С севера и юга сам Нуман уже полностью блокирован, так что по-быстрому выйти из него на север оставшимся в нем боевикам ХТШ уже не получится. Пока что у них есть западное направление, по которому они ещё могут уйти и избежать окружения, но завтра, скорее всего, город будет полностью окружен и шанса выйти боевикам уже никто не даст.
Пока же САА охватывает город в кольцо и расширяет зону контроля вокруг него. В сам же город пробиться даже не пытается, пока полностью не создаст плотную и широкую зону контроля вокруг него и вдоль всего отрезка трассы М5 от Хан Шейхуна до Маарэт ан Нумана.
Ближе к вечеру 27 января оборона боевиков ХТШ начала стремительно рушиться и они без боя стали сдавать позиции. Так были заняты военные лагеря Вади ад-Дейф (восточнее города) и аль-Хамидия (юго-западнее), к северу взят Хан эс-Сабль, следующий городок на трассе М5 после Бабилы, в том же районе взяты Масаран и Тель аш-Шейх.
Из самого Маарет ан-Нуумана поступают сведения о выходе боевиков.
Кольцо окружения вокруг города стремительно сужается, и мы в скором времени увидим развязку операции, в результате которой уже никто не сомневается.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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