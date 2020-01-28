Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 января 2020

Зам. редактора отдела международной политики «КП» Эдвард Чесноков написал статью о российских бойцах ЧВК для каталонской газеты PuntAvui.

«Типичный боец ЧВК очень далек от стереотипов, которые мы можем себе представить. Может быть в совершенстве человеком, интеллигентным с университетским дипломом и знающим несколько иностранных языков. В настоящее время наиболее популярны те, кто говорит по-французски, поскольку французский язык является основным языком общения примерно в двадцати африканских странах, включая наиболее нестабильные регионы в центре и на западе континента.

Бойцом ЧВК может быть ваш сосед. Иногда он исчезает на несколько недель, а когда возвращается, это идеальный отец семейства, который заботится о своей жене и их детях.

— Где же ты был? Кажется, что вы сожгли лицо в тропической стране!

— Ничего, просто деловая поездка! И почему вы говорите тропический? Работая в Арктике, также можно загореть!

В настоящее время Россия осуществляет множество промышленных проектов для заполярных регионов, так как завод сжиженного природного газа СПГ на 27 миллиардов долларов установлен в Ямале на берегу Северного Ледовитого океана, где квалифицированные рабочие могут зарабатывать большие деньги. Так что этот аргумент вполне правдоподобен.

В месяц боец-россиянин может заработать более 150 000 рублей (2,5 тысячи долларов), в то время как другая половина его зарплаты в общем размере 5000 долларов идет на прибыль его ЧВК. Сравниваем это с нынешней средней зарплатой в 1000 долларов в Москве или 300–400 долларов в сельской местности России.

С другой стороны, есть и дополнительные услуги. В случае реального рейда, когда, например, отряд ЧВК должен захватить вражеский объект, гонорары наемника могут увеличиться до 500 000 рублей (более $8000). Как же может быть, что даже так ЧВК не разорятся? Как показывает, например, битва при Алеппо, где потери среди штурмовых подразделений ЧВК превысили 90% (сомневаемся в этих цифрах, — прим. РВ). Это твой погибший брат по оружию платит за тебя, друг».

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