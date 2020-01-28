Коронавирус не отступает, Приватизация скорых, Месторождения по блату? // Галопом по Европам #145

В этом выпуске:

- Коронавирусом в Китае заразились уже 4,5 тысячи человек, умерло больше ста;

- Блумберг узнал о планах Мадуро приватизировать нефтяную компанию PDVSA;

- Стоимость мегапроекта Газпрома в Усть-Луге ленинградской области может серьезно вырасти;

- На грани остановки Мариинский прииск – единственное в Европе место, где добывают изумруды и бериллий;

- Польский президент Качиньский продолжает требовать компенсаций от России за оккупацию Польши и ущерб, нанесенный во время великой отечественной;

- Более 70 процентов россиян по-прежнему считают Россию великой державой;

- В Богдановиче свердловской области местные врачи готовятся к забастовке – их не устраивает зарплата в 12 тысяч и состояние городской больницы;

- В Самаре прошел пикет врачей скорой помощи против передачи службы в частные руки;

- Один из крупнейших российских производителей сериалов переключается на интернет-проекты.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vRvm3l-92TY