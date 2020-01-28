Коронавирус не отступает, Приватизация скорых, Месторождения по блату? // Галопом по Европам #145
В этом выпуске:
- Коронавирусом в Китае заразились уже 4,5 тысячи человек, умерло больше ста;
- Блумберг узнал о планах Мадуро приватизировать нефтяную компанию PDVSA;
- Стоимость мегапроекта Газпрома в Усть-Луге ленинградской области может серьезно вырасти;
- На грани остановки Мариинский прииск – единственное в Европе место, где добывают изумруды и бериллий;
- Польский президент Качиньский продолжает требовать компенсаций от России за оккупацию Польши и ущерб, нанесенный во время великой отечественной;
- Более 70 процентов россиян по-прежнему считают Россию великой державой;
- В Богдановиче свердловской области местные врачи готовятся к забастовке – их не устраивает зарплата в 12 тысяч и состояние городской больницы;
- В Самаре прошел пикет врачей скорой помощи против передачи службы в частные руки;
- Один из крупнейших российских производителей сериалов переключается на интернет-проекты.
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