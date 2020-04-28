«Бессмертному полку» 9 мая быть! — подробности проведения акции в России и за рубежом (+ВИДЕО)

Вчера, 27 апреля, Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» презентовало проект «Бессмертный полк — онлайн».

Ранее Президент России Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы и акции «Бессмертный полк» 9-го мая в связи с пандемией коронавируса. После того как угроза коронавируса отступит, торжественные мероприятия, в том числе Всенародное шествие «Бессмертного полка», обязательно состоятся в 2020 году.

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» осознает необходимость действовать в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране. Вместе с тем, понимает всю важность празднования Дня Победы, особенно в год ее 75-летия.

Не случайно по всей стране появилось много инициатив по празднованию 9 мая, не выходя из дома. Кто-то хочет повесить фото у себя на машине и проехать с ним, кто-то — поместить портрет у себя на балконе и т. д. Это еще раз подчеркивает, что акция стала народной и многие хотят принять в ней участие.

Именно поэтому «Бессмертным полком России» было принято решение провести опрос населения о том, какой формат был бы наиболее востребован, чтобы поздравить ветеранов и почтить память павших в боях Великой Отечественной войны.

В сообществе «Бессмертного полка России» в социальной сети «ВКонтакте» был проведен опрос, который позволил выявить, что наиболее востребованы два формата: различные вариации выражения своей позиции по сохранению памяти о подвигах наших дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны в интернет-пространстве, а также единая акция, которая покажет солидарность всех граждан.

Многие видят ее так: выйти на балконы в один и тот же час и исполнить песню «День Победы».

Участникам пресс-конференции было направлено обращение сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», Народного артиста СССР Василия Ланового, в котором он призывает все теле- и радиокомпании страны 9 мая после традиционной Всероссийской Минуты молчания в 19:00 по московскому времени включить любимую россиянами мелодию, чтобы все могли в этот момент выйти на балконы:

«Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно. Вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собой, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной Земле, помолчите в память о них. Вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним песню „День Победы“! Это и есть наше единение! Никакие невзгоды не помешают нам отпраздновать всем вместе, всей страной День Великой Победы!» — уверен Василий Семенович.

Также движением «Бессмертный полк России» был разработан проект «Бессмертный полк — онлайн».

«Проект даст возможность каждому разместить свои фото и портреты ветеранов, которых чтут в их семьях — это позволит людям „пройти“ вместе с лицами своих дедов и прадедов в виртуальном строю, онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах — в интернет-пространстве, на телеканалах, на медиаэкранах России», — отметил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Все присланные через онлайн-площадки фотографии пройдут обязательную премодерацию. Она будет осуществляться силами партнерской организации «Бессмертного полка России» «Волонтеры Победы», которая каждый год помогает организовывать шествие. Также, как отметил в своем выступлении руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, для уточнения всех нюансов работы площадок по загрузке фотографий в проект начинает работу горячая линия 8-800-20-1945-0.

«По ней можно будет задавать вопросы по предоставлению материалов для виртуального шествия. Мы сделаем все для того, чтобы 9 мая этого года стало праздничным Днем для всех нас, чтобы каждый мог внести свой вклад в дело сохранения памяти об участии своих дедов и прадедов в Великую Победу», — отметил он.

Партнерами проекта стали ПАО «Сбербанк» и Mail.ru Group, главным информационным партнером — издательский дом «Аргументы и факты» — все эти ресурсы и, конечно, сайт «Бессмертного полка России» www.polkrf.ru предоставляют возможности разместить фотографии для участия в онлайн-шествии. Соотечественникам за рубежом и иностранцам, чьи деды и прадеды также воевали против нацистов, удобно будет воспользоваться площадкой на сайте Международного бессмертного полка http://polk.press/.

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