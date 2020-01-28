Философия Космизма. Кто мы такие? Закон сохранения информации.

Ставлю над собой мысленный эксперимент, и постепенно вхожу в состояние медитации. Для этого принимаю горизонтальное положение, закрываю глаза и представляю свой полет вместе с планетой Земля в космическом пространстве. Это реальная ситуация, которая существует в данный момент, но в состоянии медитации реальность не чувствуется, исчезают реалии собственного тела, собственной физической сущности. Остается только пространственное сознание, которое не связано с физическим телом. Чувство единения с пространством восхитительно, когда не ощущаешь собственного тела. Я есть Космос.

Эксперимент заканчивается, и я начинаю анализировать объективность и субъективность проведенного эксперимента. Я убежденный материалист, но не в понимании диалектического материализма для которого материально и первично только вещество, а мысль является только философской категорией. Моя же философская позиция – это материалистический натурализм, для которого все материально, и даже мысль, когда первородную основу материи представляет ее невесомая полевая форма, а вещество – вторично. Я проповедую, что вначале была мысль, а потом появился я, точнее, мое физическое тело. Мысль, как основа энергоинформационных взаимодействий, первична.

Для меня, автора фундаментальных открытий кванта пространства – времени (квантона) и сверхсильного электромагнитного взаимодействия (СЭВ), заявление о первичности энергоинформационных взаимодействий это не только философская позиция, но еще и категория точных наук, когда энергоинформационные взаимодействия поддаются математическому анализу и точному расчету. Это область фундаментальных исследований, которая только наметилась в теоретической физике, но в скором времени, это будет предметом изучения многих экспериментаторов. Естественно, что это сулит большие надежды в понимании нашей человеческой сущности не только с позиций получения новых фундаментальных знаний о себе, но в борьбе с тяжкими недугами, обусловленными повреждениями нашей энергоинформационной матрицы.

Предвижу, что новые знания дадут мощнейший импульс развитию не только теоретической генетики, но и прикладной биофизики, когда горизонт познания нашей биологической сущности выйдет далеко за пределы понимания роли двойной спирали ДНК, как носителя генетической информации, ограниченность которой числом химических информационных звеньев, не дает представления о полном объеме полевой энергоинформационной матрицы. С другой стороны, эти новые знания, в перспективе, позволят войти в общую энергоинформационную космическую систему, частью которой мы являемся, чтобы понять свою высочайшую роль и место в Космосе с позиций космической нравственности, осознавая, что наш разум подконтролен высшему разуму. Нравственность лежит в основе развития Цивилизации, и в борьбе за истину, зло в конечном итоге всегда будет наказуемо, в противном случае, человечество уже давно было бы уничтожено космическими силами. Человечество слишком слабо, что быть безнравственным.

Мне трудно объяснить каким образом мое сознание проникло так глубоко внутрь материи, куда не может заглянуть даже самый мощнейший микроскоп. Я заглянул в космическую пустоту и увидел нечто, что не совпадает с нынешними представлениями о мироздании. Получается, что наш мозг является совершеннейшим прибором, с колоссальной чувствительностью и избирательностью, несравнимой с рукотворными приборами. К сожалению, мы не научились пользоваться представленными нам природой уникальными возможностями. Чтобы объять необъятное и увидеть невидимое, мне пришлось тридцать лет фанатично размышлять над природой электромагнетизма. Для этого пришлось отказаться от привычного для большинства людей образа жизни, освободив себя от мелочной суеты в погоне за призрачными благами и деньгами, чтобы приобрести свободу творчества.

Сегодня моя творческая лаборатория – это мой мозг, способный моделировать множество реальных процессов, происходящих в области ультрамикромира квантованного пространства-времени, погружаясь в глубину на уровень фундаментальной длины – диаметра квантона порядка 10—25 метра, или осматривая со стороны нашу живую Вселенную диаметром порядка 1025 метра. Мы находимся в середине мироздания на уровне линейных размеров порядка 1 метра, если привязаться к шкале 1025…1…10—25 метров. Возможно, в скором времени, данная шкала может быть расширена, сейчас это не принципиально. Важно, что, не имея никаких инструментов, а только знания, накопленные человечеством и желание познать непознанное, нам дается возможность побывать в неизвестных мирах, как в области ультрамикромира квантонов, так и на границах Вселенной.

Для читателя неискушенного в новых терминах, необходимо ознакомится с основами теории упругой квантованной среды (УКС) и теории единого электромагнитного поля (ТЕЭП), представленных в рубриках на данном сайде. Теория УКС раскрывает структуру квантованного пространства-времени и показывает, что пустоты в природе не существует. Космический вакуум, который мы субъективно воспринимаем за пустоту, на самой деле представляет собой самую концентрированную энергоемкую субстанцию, являясь в конечном итоге единственным источником энергии и представляя собой первородную материю, из которой стоится вещество. Теории единого электромагнитного поля (ТЕЭП), как теория Суперобъединения, раскрывает структуру элементарных частиц и природу гравитации, показывая, что масса частицы (тела) является результатом сферической деформации квантованного пространства-времени, его неразрывной составной частью. То есть, масса частицы (тела) есть всего лишь субъективный расчетный вторичный параметр, не представляя собой исходную первичную материю, как это считалось ранее.

В рамках теории УКС и ТЕЭП проведенный выше мысленный эксперимент имеет вполне материалистическое объяснение. Первично только глобальное космическое поле, заполняющее Вселенную и являющееся носителем сверхсильного электромагнитного взаимодействия (СЭВ). Эта полевая форма материи и есть Космос – квантованное пространство-время. С одной стороны, вещество, а точнее масса тела – это особое вторичное состояние глобального космического поля, проявляющееся как результат искривления квантованного пространства-времени. С другой стороны, мысль – это также особое состояние полевой невесомой материи, представленное ее энергоинформационной сущностью. Естественно, что никакого разделения физического тела и сознания в мысленном эксперименте не происходило. В реальности, как физическое тело, так и сознание, являются составной и неотъемлемой часть космического пространства. Ощущение этого моим сознанием наблюдалось в эксперименте. Одновременно сознание отключало ощущение физического тела, но стоило только ущипнуть себя, как ощущение физического тела возвращалось. Так что первично, мое сознание или физическое тело?

Парадоксальность ситуации разрешается в теории УКС и ТЕЭП когда масса тела проявляется как вторичное образование в результате сферической деформации квантованного пространства-времени каждой из элементарных частиц, в совокупности входящих в состав нашего физического тела. Только в этом случае, как уже не раз отмечалось ранее, возможен волновой перенос массы тела и действие принципа корпускулярно-волнового дуализма, когда частица (тело) одновременно проявляет свойства корпускулы и волны. В таком виде квантовая теория изменяет наше привычное понимание природы вещей, определяя новую философию, по которой масса физического тела не является его первичной основой, а представляет собой лишь расчетный параметр. Наше физическое тело, в привычном для нас понимании, просто не существует в природе как таковое.

Трудно сразу смириться с мыслью, что твое тело это всего лишь субъективная реальность в виде волнового проявления в квантованной среде. С позиций квантовой физики – мое тело есть волна. Но чтобы сформировать волну в виде тела, необходима энергоинформационная первичная основа. То есть должна быть исходная полевая матрица, не имеющая массы (и веса), но способная, в том числе, изначально деформировать квантованное пространство-время, проявляясь как весомое тело, обладающее массой, которая в реальности представляет собой вторичное волновое образование.

У меня в компьютере есть помощник в виде фигурки Альберта Эйнштейна. Он обеспечивает подсказки, если я что-то не так делаю как пользователь компьютера. Отрадно, что когда я ставлю курсор на фигурку, и, щелкнув мышкой, перемещаю фигурку по экрану, то наблюдаю характерную волну из множества дискретных фигурок. Это аналоговая модель волнового переноса массы тела, когда волна формируется из множества дискретных фрагментов. Дискретность квантованного пространства-времени очень мала и определяется фундаментальной длиной порядка 10—25 м, это на десять порядков меньше нуклона. Поэтому, при движении любого тела в квантованном пространстве-времени мы не в состоянии визуально заметить дискретный характер волнового движения, и дискретность нашего тела.

Я уже отмечал, что наблюдаемый нами мир субъективен, и на самом деле устроен наоборот, чем нам кажется. Космическое пространство нам кажется абсолютной пустотой, хотя на самом деле является самой концентрированной средой в природе, полностью заполненной квантонами – мельчайшими квантами пространства-времени. Нам кажется, что из себя мы представляем полностью изолированный от пространства объект, хотя на самом деле являемся неотделимой частью квантованного пространства-времени. Нам кажется, что наше тело, его масса, являются самостоятельным объектом, хотя на самом деле, собственным телом как таковым мы не располагаем, его просто нет в реальности. Наше тело, даже в течение мгновения, множества раз трансформируется, как бы исчезая и появляясь вновь, образуя одиночную волну по типу солитона в квантованном пространстве-времени. Для квантованной среды воистину справедливо утверждение, что «невозможно войти в одну реку дважды». Научная концепция неотделимости человека и всего сущего от космического пространства положены в основу философии Космизма.

Философии Космизма коренным образом изменяет наше мировоззрение. Для неискушенного в науке ума новое мировоззрение может оказаться неприемлемым. Человек привык чувствовать, адекватно воспринимая окружающий мир, то есть, то, что вижу и ощущаю и есть реальность. Но человек не понимает, что природа устроила все так гармонично для него, чтобы он чувствовал себя комфортно в окружающем его мире, полном парадоксов. Вспомните, как тяжело приживалась позиция Галилея с его вынужденным отречением о вращении Земли, хотя визуально мы наблюдаем, что Солнце всходит и заходит. Нашим чувствам неподвластно ощущение реальности. Только сознанием мы способны понять истину, проникнув в область микромира элементарных частиц и ультрамикромира квантованного пространства-времени и трансформировав полученные знания в реальную модель, которая противоположна в своей основе визуальному миру. Можно говорить о визуально наблюдаемом мире как мире виртуальным, трансформируемым нашим сознанием из реального мира. Виртуальность восприятия мозгом реальности упрощает наше бытие в квантованном пространстве-времени.

На позициях Космизма стояли такие крупные мыслители прошедшего века как Циолковский, Флоренский, Вернадский, Чижевский и другие, хотя и не представляли в полном объеме самой физической сущности Космизма, как это показано в теории УКС и ТЕЭП. Еще в 1902 году академик Владимир Вернадский утверждал, что: «Научное мировоззрение меняется с течением времени – оно не есть что-нибудь неизменное. Понятно поэтому, что только часть господствующих в данное время идей может и должна перейти в мировоззрение будущего. Другая часть будет создана ходом времени, и элементы этой другой части обыкновенно вырабатываются отдельными лицами или группами, стоящими в стороне от господствующего мировоззрения. Истина нередко в большом объеме открыта этим научным еретикам, чем ортодоксальным представителям научной мысли».

Много лет, как неисправимый еретик, я подвергался гонениям в наш посвященный век со стороны ортодоксальных догматиков. Обидно, что их большинство в науке, но к счастью, как отмечает Вернадский, истина открыта только научным еретикам, в лучшем понимании этого слова. Научные еретики несут не ересь, как это кажется догматикам, а принципиально новые знания, навсегда оставаясь в истории. Так устроена психика обычного человека, защищая себя от новых знаний, если эти знания труднодоступны пониманию. Я столкнулся с парадоксальным эффектом, когда новые знания, которые я несу, мгновенно воспринимались молодежью (студентами и даже школьниками) и совершенно были непонятны для маститых профессоров и академиков. По-видимому, природа опирается на тех за кем жизненная перспектива.

Философия Космизма выходит далеко за рамки волнового переноса массы, связывая воедино всю Вселенную. Другим аспектом данной философии является энергоинформационная сущность космического пространства, когда закон сохранения информации завязан на энергоинформационные взаимодействия внутри квантованного пространства-времени. Сегодня я являюсь самым информированным ученым в мире в сфере новых знаний. Вначале я даже был горд, что знаю то, чего никто не знает. Но по мере расширения исследований объем новых знаний увеличился так сильно, то осознание того, что ты проник в тайну бытия, но об этом больше никто не знает, становилось мучительным. Спасал компьютер, которому я обильно сбрасывал информацию, освобождаясь от непосильного бремени для сознания.

Еще совсем недавно новые знания представляли бы тайную доктрину. Возможно, в другие времена эти знания являлись бы тайной жрецов, и не были бы доступны непосвященным. Но любая тайна опасна, в первую очередь для ее хранителей. Древние жрецы думали наоборот, что с помощью тайных знаний они вечно смогут управлять людьми. Не получилось, поскольку это противоречит высшим законам Космоса. Жрецы исчезли с земного лика, а человечество продолжает свое развитие. Я лично уже сделал все возможное, чтобы тайные знания перестали быть тайными и начали служить людям, несмотря на сильное противодействие со стороны ортодоксов.

Сегодня ортодоксы отрицают энергоинформационную сущность бытия. Но это противоречит наблюдаемым фактам. Нам кажется, что растение развивается само по себе, что ребенок с момента зачатия также растет сам по себе, и что процессами развития и роста никто не управляет. Вспомним трагическое становление генетики у нас в стране, когда генетиков уничтожали физически, объявляя лженаукой новое учение, также как кибернетику – науку управления. Сегодня новые инквизиторы объявили лженаукой направление, связанное с энергоинформационными взаимодействиями – эниологию. Но не будь энергоинформационной сущности нашего бытия, мы просто не смогли бы появиться на свете.

До этого я проповедовал, что кроме энергии в нашем мире ничего больше нет, масса тела – это также концентрированная энергия деформации квантованного пространства-времени, но выраженная в других единицах измерения через силу (вес). Теперь необходимо добавить вторую компоненту нашей сущности – это информацию, которая неотделима от энергии, характеризуя энергоинформационное начало бытия.

На протяжении веков познание окружающего мира шло по пути дезинтеграции (декомпозиции) вещества, пытаясь разложить вещество на все более мелкие компоненты. Таким способом были открыты молекулы, атомы, элементарные частицы. На этом метод дезинтеграции себя исчерпал, поскольку элементарные частицы являются мельчайшими компонентами вещества в рамках грубого материализма, который так и не проник в сущность полевой формы материи.

Я же выбрал противоположное направление исследований (метод от противного), разрабатывая интеграционную методику строения материи (метод композиции). Для этого необходимо было найти исходный первородный кирпичик материального мира и построить из него вначале элементарные частицы, а затем атомы и молекулы вещества. Накопленного наукой опыта было достаточно для открытия исходного материального кирпичика – кванта пространства-времени – квантона. Но мир квантонов – это мир невидимой и невещественной полевой формы материи квантованного пространства-времени, где нет еще вещества и массы, нет гравитации, а есть только одно электромагнитное статическое поле, представленное сверхсильным электромагнитным взаимодействием (СЭВ).

В теории упругой квантованной среды (УКС) структура квантона представлена четырьмя элементарными зарядами: двумя безмассовыми (монопольными) электрическими (е+ и е–) и двумя магнитными (g+ и g–), связанными в единый электромагнитный квадруполь (квантон), объединяя электричество и магнетизм в единую субстанцию. Как универсальная частица квантон является не только носителем электромагнетизма, но и носителем гравитационного поля, которое проявляет себя как вторичное образование в результате искривления (деформации) квантованного пространства-времени. То есть в основе гравитации лежит электромагнетизм. Но речь сейчас идет не об этом. Нам необходимо понять основы энергоинформационных взаимодействий.

Я уже упоминал, что квантованное пространство-время можно представить в виде сплошной объемной электромагнитной сетки наброшенной на всю Вселенную. В узлах этой сетки расположены монопольные электрические (е+ и е–) и магнитные (g+ и g–) заряды, входящие в состав квантонов. Заряды расположены с чередованием полярности в узлах, определяя упругое натяжение сетки. Практически все мы привязаны к данной сетке. Но одного квантованного пространства-времени, недостаточно для формирования вещественного мира. Чтобы появились элементарные частицы необходим некоторый избыток электрических монополей (е+ и е–), несущих энергоинформационную основу. Наша Вселенная электрически асимметрична за счет избытка электрических монополей. Магнитные монополи принадлежат только квантованному пространству-времени и никогда не могут быть экспериментально обнаружены свободными, будучи навечно связанными в пары внутри квантона.

На рис. 1(а) в проекции на плоскость представлены схематично квантон 2 и электрическая асимметрия квантованного пространства-времени для избытка электрических зарядов 2 в виде диполя. По традиции магнитные монополи обозначены как полюса магнитов N и S, а электрические монополи знаками положительной (+) и отрицательной (–) полярности. Но именно в такой простой форме заключена основа энергоинформационной сущности нашего бытия, когда для построения всего многообразия вещественного мира, включая живую материю, необходимо иметь квантованное пространство-время, то есть квантоны, и избыток электрических монополей (е+ и е–). Электрический диполь (е+, е–), из зарядов 2 – есть элементарный бит информации. Если бы я был волшебником, то из квантонов 1 и электрических зарядов 2 я смог бы сделать точную живую копию любого существа. Но для этого мне необходима вся информации об этом существе. И природа имеет эту информацию, которая хранится в клетках любого организма и записана на двойной спирали ДНК, в том числе с участием элементарных битов.

Обращает внимание, что энергоинформационная сущность нашего бытия, представленная на схеме рис. 1(а), закодирована в форме православного креста (рис. 1б). Аналогия полная, и даже поворот нижнего перекрестия обусловлен притяжением и отталкиванием электрических зарядов. Я только могу предполагать, что форма креста (рис. 1б) могла быть задолго до христианства и принадлежала давно ушедшей цивилизации. Трудно поверить в возможность существования на Земле высокоразвитой цивилизации, но многие же верят в цивилизацию атлантов. Мы не знаем, что послужило гибелью этой цивилизации, возможно встреча Земли с крупным космическим объектом, погубившим цивилизацию, а оставшиеся в живых передали потомкам самую важную информацию об основах мироздания, закодированную в кресте. До нас эта информация по неизвестным причинам не дошла, оставив крест как часть религиозного культа. Чтобы отойти от культа, я назвал крест на рис. 1б крестом энергоинформационным, и, взвалив на плечи, несу уже 10 лет. Пора эту непосильную ношу передавать другим.

Теперь я постараюсь показать роль энергоинформационных взаимодействий при образовании вещества из квантованного пространства-времени на конкретном примере рождения из космического вакуума электрона. С этой целью разорвем бит (е+, е–) информации из электрических зарядов 2 на рис. 1 на два свободных монополя и посмотрим, что при этом произойдет внутри квантованного пространства-времени. Очевидно, что под действием известных пондеромоторных сил электрический монополь е– отрицательной полярности начнет притягивать к себе квантоны, сферически сжимая квантованную среду вблизи вокруг монополя. Такое возможно за счет растяжения упругой квантованной среды в отдаленной области от монополя. Описанный процесс сферической деформации ведет к формированию массы монополя в результате сферической деформации (искривления по Эйнштейну) пространства-времени. Таким образом, происходит рождение электрона , элементарной частицы являющейся носителем электрического монопольного заряда и массы (индекс m указывает на наличие массы). Свободный монопольный заряд положительной полярности внутри упругой квантованной среды рождает позитрон – античастицу по отношению к электрону, отличающуюся только знаком полярности заряда.

Масса формируется только при обязательном наличии структуры у пространства-времени со свойствами упругой квантованной среды. По этой причине феномен образования массы долгое время был непонятен науке, поскольку космическое пространство ошибочно отожествляли с абсолютной пустотой. С позиций же грубого материализма рождение вещества из пустоты является нонсенсом. Однако процесс рождения из космического вакуума элементарных частиц является хорошо проверенным экспериментальным фактом. Все становится на места свои, когда концепция квантованного пространства-времени полностью исключает из физики концепцию пустого пространства. Еще Декарт утверждал, что природа не любит пустоты. Мне выпала честь научно доказать, что пустоты в природе просто не существует как таковой. Рождение электрона и позитрона из вакуума – один их многочисленных экспериментальных фактов, подтверждающих наличия квантованной структуры у пространства-времени.

Теперь рассмотрим обратную реакцию рождения элементарного бита информации в виде электрического диполя (е+, е–) при аннигиляции электрона и позитрона, когда частица и античастица приближаются очень близко друг к другу. В этом случае монопольные заряды частиц начинают сливаться в электрический диполь, разрушая сферическую деформацию квантованного пространства-времени. Как отмечалось, энергия сферической упругой деформации среды определяет эквивалентную массу частицы, и при ее разрушении, упруга энергия деформации освобождаясь переходит в волновую энергию, рождая два гамма-кванта 2γ излучения. А электрические монополи, объединившись в диполь, образуют электронное нейтрино νе, - некий бит информации о том, что когда-то существовала пара частиц: электрон и позитрон. Реакцию аннигиляции электрона и позитрона можно записать символами:

В реакции (1) полностью соблюдаются законы сохранения массы, энергии, зарядов и информации. За энергоинформационные взаимодействия отвечает электронное нейтрино (νе), представляя собой, элементарный бит информации. Закон сохранения информации является таким же фундаментальным законом природы, как и остальные. Отрадно, что реакция (1), опубликованная мною еще в 1996 году, впервые позволила записать и сформулировать физическую концепцию простейших энергоинформационных взаимодействий. Это позволяет возвести эниологию, как науку об энергоинформационных взаимодействиях, в разряд точных наук, как новый раздел теоретической и экспериментальной физики.

Мне необходимо напомнить, что энергоинформационные взаимодействия, как и все остальные, привязаны к электромагнитной сетке квантованного пространства-времени. Такая привязка во многом определяет устойчивость химических связей, которые помимо нейтринных звеньев, также формируют звенья и цепи энергоинформационных связей. Естественно, что энергоинформационная матрица также привязана к электромагнитной сетке квантованного пространства-времени. Как уже отмечалось, даже самые сложные системы, в том числе биологические структуры, помимо волновой основы включают в себя энергоинформационную матрицу.

Источник: https://pandia.ru/text/78/446/143.php