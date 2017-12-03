Эволюция представлений об атоме: от Демокрита до Хатыбова

Кризис в физике произошёл оттого,

что учёные не знают диалектики

А.А. Лучин

АВТОРЫ: Ф.Д.Шкруднев, И.М.Кондраков, С.Н.Шарипова

Исторически представления об атоме сложились в соответствии с развитием представлений о природе в целом на каждом конкретном периоде этого развития. Оно шло по линии эволюции представлений: точка → плоскость → объем → пространственная структура , организованная определённым образом. А в последнее время добавилось отсутствующее звено — развитие идеи по линии, например, теория струн. Известна также и новая теория суперобъединения В.С. Леонова… Увы, таковы особенности познания методом проб и ошибок , который пока многим учёным заменяет методологию исследования в силу непонимания ими того факта, что и наши представления, как системы, развиваются по определённым законам, которые можно познать и использовать для их планомерного развития, а не методом тыка. Но пока всё идёт в соответствии с законом сохранения глупости: пока не будет высказана глупость А 2 после глупости А 1 , глупость Б 1 не появится…

От неделимого атома к делимой системе…

Принято считать, что атомистика берет своё начало с постулатов Демокрита, считающего что все тела состоят из неделимых частиц — атомов (от др.-греч. ἄτομος — неделимый, неразрезаемый).

Как отмечено в книге Ф.Д. Шкруднева [1]: «В понятии «атом» важнее всего УКАЗАНИЕ НА ФОРМУ как его источник. Атомы ОТЛИЧАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО фигурой, но расположением и порядком. Чувствами их нельзя познать; атом есть УМОПОСТИГАЕМАЯ ФОРМА , она зрима и открыта только для интеллекта… Несомненно, это гениальная попытка по-новому объяснить мнения, которые греки называли dоха . Демокрит предложил продуманный вариант механистического объяснения мира: целое у него представляет собой сумму частей, а беспорядочное движение атомов, их случайные столкновения оказываются причиной всего сущего» . Он считал, что атомы являются неделимыми частицами — ПЕРВОКИРПИЧИКАМИ МАТЕРИИ . Затем выяснилось, что все вещества состоят из РАЗНЫХ АТОМОВ . Далее оказалось, что неделимый атом делим и состоит из частиц двух типов: заряженных положительным и отрицательными зарядами, хотя до сих нет четкого представления что такое положительный и отрицательный заряд.

За последние 100 лет разработано большое количество разных моделей атомов ( рис. 0 ), но и они не стали всеохватывающими: каждая из моделей отражает какие-то важные свойства атома, обнаруженные в экспериментах на момент её создания в авторской трактовке. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока возможности человека не будут ограничены возможностями приборов, с помощью которых он изучает атом. При этом степень делимости или дробления исходных исследуемых объектов возрастает до такой степени, что полученные при этом «осколки» будут считаться первоосновой материи или далее наука и само сознание человека должны перейти на иной уровень познания, чтобы продолжить исследование того же атома, используя не только методы диалектики, но и методы энергоинформационной диалектики, как инструменты познания, но и возможности своего мозга. Как показывает развитие науки в последнее время, второй путь предпочтительнее.

Практически все изображения атомов, которые демонстрируют ту или иную его модель, как правило, представлены в виде плоского рисунка, где вокруг ядра на разных расстояниях находятся электроны, которые, или покоятся, или вращаются по заданным им орбитам, как планеты вокруг Солнца. На самом деле, все атомы имеют пространственную структуру ( рис. 1. ).

Об этом говорит не только логика, но и реальные снимки, например, атома водорода ( рис. 2, 2а. ).

Как нам уже известно, существует множество различных моделей атома ( рис. 0. ). Каждая из моделей отражает какие-то существенные признаки, принадлежащие реальному атому. Но атом — значит неделимый. Поэтому есть смысл вести речь не о неделимой частице, придуманной Демокритом, а о Системе , называемой АТОМОМ , имеющей достаточно сложный состав, структуру, форму и динамику поведения по сравнению с шариком Демокрита.

В целом все известные модели атома исходят из того, что атом включает массивное ядро , состоящее из положительно заряженных протонов (не ясно как они удерживаются в ядре от действия кулоновских сил отталкивания) и электрически нейтральных нейтронов , при этом на значительном от ядра расстоянии расположены отрицательные частицы — электроны . Но возникает ряд проблем, без решения которых невозможно познать атом, и, которые можно обобщённо изложить так:

из каких частиц состоит ядро атома и сам атом?



каково состояние электронов в атоме — стационарное или подвижное?



какие силы обеспечивают взаимодействие электронов с ядром атома?



какие силы обеспечивают стабильность ядра?

какие силы обеспечивают взаимодействие между «протонами» и «нейтронами», если они присутствуют в ядре?



из какой материи состоят частицы, составляющие атом?

какова природа гравитации?



можно ли выделить из огромного множества атомов отдельные атомы того или иного элемента и исследовать его свойства и имеют ли какие особенности атомы косной материи и живой?



и др.

На эти и другие вопросы физики пытаются ответить, исходя из анализа той или иной модели атома, а также сложившихся в физике парадигм.

В большинстве классических моделей электроны занимают стабильно устойчивое положение или подвижны в определённых пределах: удерживаются кулоновскими силами, движутся по разрешённым орбитам, резко «скачут» с одной орбиты на другую, излучая (если на более высокую) или поглощая (если на более низкую) квант света, удерживая альбедо атома на заданном уровне и т.д.

Несмотря на то, что масса ядра значительно превышает массу электрона, протоны ядра и электроны имеют одинаковые заряды. Но каким образом протоны в ядре не разбегаются под действием кулоновских сил? Тогда должны быть ещё более мощные силы, которые удерживали протоны в ядре. Эту задачу по имеющимся представлениям выполняют ядерные силы , являющиеся мерой сильных взаимодействий. Но их наличие усложняет саму конструкцию ядра и противоречит здравому смыслу, а природа не изобилует сложностями.

Но, чтобы объяснить все явления, происходящие в атоме, этих представлений недостаточно. Перечисленные модели, а также частицы и силы, участвующие в организации атома, как системы, не объясняют его.

Наука не стоит на месте, поэтому рассмотрим несколько новых моделей атома, являющихся основой Новых знаний: модели Левашова Н.В., Лучина А.А. и Хатыбова А.М. и как они связаны между собой или противоречат друг другу.

1. Модель атома по концепции Н.В. Левашова

Одним из факторов, определяющих структуру и организацию любого объекта природы (далее природных систем ) является мерность пространства и, соответственно, собственная мерность самого объекта природной системы. Следует пояснить, что изменение мерности, образно говоря, подобно действию камнедробильной машины, разрушающей исходные материалы до уровня первичных материй.

При этом каждый атом, в зависимости от его атомного веса, в большей или меньшей степени влияет на мерность своего микрокосмоса, вызывая вторичное вырождение мерности [2].

Деформация пространства происходит не только в зоне самого ядра атома. Образовавшееся ядро деформирует пространство вокруг себя. Но этого изменения структуры пространства недостаточно для синтеза вещества из семи форм материй, т.к. этой деформации достаточно только для слияния воедино шести форм материй .

Для слияния семи форм материй не хватает незначительного искривления микрокосмоса. Мерность этих зон колеблется в пределах

2,9800< L <3,00017

В модели Левашова Н.В. электроны расположены (условно) по орбитам, соответствующим их мерности.

На рисунках 3 и 4 электроны для каждого элемента показаны на одном уровне мерности: L= 2,885 для атома урана ( рис. 5 ) и 2,880

Это означает, что они могут быть синтезированы в любой точке пространства вокруг ядра — там, где собственная мерность электрона совпадёт с мерностью пространства, т.е. при условии, что мерность в данной точке атома находится в пределах

3,0001< L эл< 3,00017.

При этом, благодаря наличию фона, создаваемого реликтовым излучением, обладающим недостающей для синтеза электрона мерностью Δλ , седьмая материя начинает сливается с шестью остальными. Как известно, каждый фотон представляет собой микроскопическое искривление пространства, насыщенное какой-либо одной первичной материей. Однако синтезированное из семи первичных материй соединение очень неустойчиво. Незначительные изменения окружающей среды приводят к распаду этого соединения материй. Именно это, как показал Н.В. Левашов, является причиной того, что электрон проявляет себя и как частица (вещество), и как волна (дуализм свойств).

Следует отметить, что электрон, электронное облако, вообще не движется в физически плотной среде, т.к. он не является в полном смысле физически плотной материей, а есть, ни что иное, как крайне неустойчивое граничное состояние этой материи ( Рис. 6 ). Это крайне неустойчивое граничное состояние проявляется, в первую очередь, в постоянном переходе материи из одного качественного состояния в другое в соответствии с законом перехода количество в качество.

Но из поля зрения уходит ещё одна важная особенность электрона - та, что после синтеза он вновь распадается на составляющие его первичные материи в виде «электромагнитных излучений», т.к. происходит изменение мерности в пространстве его нахождения. Но до этого момента он был частицей, имеющий электрический заряд . Отсюда следует, что сами «электромагнитные излучения» также должны состоять из электрической материи, как и электрон , который излучает фотон, что согласуется с концепцией А.А. Лучина и лишний раз подчёркивает, что природа не изобилует излишествами. Кроме того, как известно из парадигмы Левашова, каждый фотон представляет собой микроскопическое искривление пространства, насыщенное какой-либо одной первичной материей, это лишний раз подчёркивает, что фотон — это частица , цельное образование в пределах деформированного пространства. Тогда, с учётом концепции Лучина А.А., второй материей, участвующей в синтезе частиц атома является магнитная материя в виде биполярных магнитных частиц. Тогда снимаются многие проблемы и поднятые выше вопросы.

Таким образом, происходит постоянный синтез и распад вещества, образующего электрон. При этом образуется электронное облако, которое может приобретать несколько форм: S -облако, Р -облако, D -облако, F -облако ( рис. 6 ).

Эти электронные облака отличаются друг от друга своими пространственными формами, что в свою очередь, влияет на свойства электронов и, в результате они создают разные пространственные соединения между собой ( рис. 6 ) в силу сложившейся в этот момент мерности в данной точке пространства.

Здесь можно наблюдать закономерности развития форм по линии: моно - би - поли - сложные формы (для сложных соединений) [3, 4]. При этом проявляется закон единства и многообразия форм , что также показано в статье А.С. Никоновича [5, 12]. Как пример, можно наблюдать образование Р-орбиталей по трём осям координат для сложных соединений ( рис. 7 ). Как известно, орбиталь — это пространство, в котором с вероятностью 95% может находиться электрон. В данном случае речь идёт о спаривающихся электронах. Внешне полученная форма напоминает шестилучевик. Не исключено, что спаривание лучей шестилучевика происходит по тем же законам, что и у атомов, но только на другом качественном уровне. При этом механизм проявления форм представляется одним и тем же. Однако на макроуровне эта форма имеет другое качественное содержание. И опять, переход с микроуровня на макроуровень в соответствии с законом перехода количественных изменений в качественные приводит к синтезу объектов природных систем одной формы , но разного качественного содержания .

Таким образом, форма играет существенную роль в природе. Форма находится в прямой зависимости от свойств составляющих её элементов, организующих и формирующих соответствующую структуру .

«При соединении атомов в молекулы или при создании из атомов кристаллической решётки, как пишет Николай Викторович, — электронные облака разных атомов создают общие системы, которые более устойчивы. При этом систему образуют два электрона, имеющие так называемые, разные спины. Это связано с разным типом искривления мерности микрокосмоса, что приводит к прогибу пространства как в одну, так и в другую сторону относительно нулевого (балансного) уровня».

Электронные структуры соседних атомов сливаются в единую замкнутую систему.

Устойчивость атома определяется наличием количества электронов в наружных электронных оболочках: если атом имеет нечётное число «наружных» электронов, то атом — неустойчив; если содержат по два электрона каждый, то при объединении в единую систему, каждые два атома отдают по одному «свободному» электрону для образования общей устойчивой системы. При этом объединение возможно при одинаковой кривизне мерности микрокосмоса атомов и наличии внешних электронов с противоположными спинами [2] .

Принято условно считать электрон, движущийся по часовой стрелке вокруг ядра, как имеющий положительный спин , а движущийся против часовой стрелки — отрицательный спин ( рис. 8 ).

Сам электрон Н.В. Левашов изображает в виде S-облака , имеющего сложную структуру, что выделено у него цветом и предполагает у него сложную структуру, т.е. его делимость ( рис. 9 ).

Следует отметить, что в рисунках Левашова Н.В. нет ничего лишнего и даже цвет отражает суть того, что изображено на них. В данном случае представлены все цвета радуги. В центре электрона находится массивное ядро, скорее всего из магнитных частиц, т.к. именно они способны удержать электроны на соответствующих орбитах и само ядро без его разрушения. Процесс материализации электрона представлен на рис. К-Ф-0 .

Первичная материя G , являющаяся фоном γ-излучения и создает «ядро» электрона при его синтезе (согласно концепции Лучина А.А.), когда первичные материи ряда «А-F» создают «электрическое окружение его ядра.

Соединяясь в молекулы или создавая кристаллические решётки, атомы переходят в более устойчивое состояние. В этом плане особенно интересны создаваемые атомами различного типа кристаллические решётки, которые образуют собой три группы: проводники, полупроводники и изоляторы . Различие свойств связано со степенью устойчивости электронных структур [2].

Общие электронные системы у проводников нестабильны, находятся в постоянном хаотичном движении, они постоянно синтезируются и распадаются. Но стоит только к ним приложить электрическое поле, как по проводнику начинает течь электрический ток , который есть нечто иное как периодическое перетекание первичных материй, из которых они синтезированы, с физического уровня на эфирный и обратно. При этом, если соединить между собой два разных металла с разными кристаллическим решетками, то проявится так называемый туннельный эффект . Если же структуры электронных оболочек будут резко отличаться друг от друга, а точка распада и синтеза будет составлять от доли до пяти миллиметров, мы будет иметь дело с полупроводником (см. Рис. 10 ).

Становится очевидным изменение мерности микрокосмоса, вызываемое, как ядрами атомов, так и соединениями атомов. Но это происходит на уровне микрокосмоса.

Важен вопрос об образовании ядер и их устойчивости . Какие силы скрепляют их?

Ядро «просто» водорода имеет один нуклон — протон (массой — 1,672621777·10 −27 кг 1 . или 1836 ,152 672 массы электрона) — положительно заряженную частицу, заряд которой нейтрализуется отрицательным зарядом электрона, что обеспечивает устойчивость атома. Другой частицей, формирующей ядро других атомы, является нейтральная частица – нейрон (с массой протона). Именно в ядре содержится вся масса атома — физически плотное вещество из семи первичных материй, которое деформирует микропространство вокруг себя с обратным знаком, нейтрализуя изначальную деформацию микропространства, восстанавливая устойчивость пространства. Это касается и ядра атома водорода.

Атом водорода — это первокирпичик материи нашей Вселенной и именно он послужил строительным материалом ( рис. 11 ), как для звёзд, так и всех других известных атомов ( рис. 12 ), как пишет Н.В. Левашов, - которые возникали в недрах звёзд в результате термоядерных реакций , появляющихся в результате сжатия водородных звёзд—голубых гигантов.

Не следует забывать, что атом водорода нейтрален с точки зрения наличия заряда: в нём заряд протона уравновешивается зарядом электрона. В атоме урана таких атомов 238 штук, поэтому, совокупное влияние на пространство двухсот тридцати восьми атомов водорода приблизительно будет равно степени влияния одного атома урана ( рис. 12. ). Но двести тридцать восьмой атом водорода окажется в таких же качественных условиях, как и один атом урана — станет неустойчивым, радиоактивным.

Таким образом, как показал Н.В. Левашов, — каждый атом, в зависимости от его атомного веса, в большей или меньшей степени влияет на мерность своего микрокосмоса, вызывая вторичное вырождение мерности .

Деформация пространства происходит не только в зоне самого ядра атома. Образовавшееся ядро деформирует пространство вокруг себя. Но этого изменения структуры пространства недостаточно для синтеза вещества из семи форм материй. Но здесь возникает вопрос: если атом урана состоит из 238 атомов «водорода», ядра которого имеют положительный заряд, то как 238 атомов, находясь компактно в ядре компенсируют действие кулоновских сил отталкивания? Что мешает отрицательно заряженным электронам, имеющим такой же, как у протонов заряд, не падать на ядро, в результате чего должна произойти аннигиляция в соответствии с представлениями квантовой физики? Выходит, что одного из зарядов не должно быть. Электрон обнаружен и его заряд измерен. Но вот заряд протона никто не измерял, логично предположить, что его просто нет и здесь другой механизм устройства ядра и самого атома…

Также спрашивается, какой невидимый «штангенциркуль» калибрует все протоны и нейтроны, чтобы они потом образовали физически плотное вещество? Частично ответ и на этот вопрос имеется и в концепции Н.В. Левашова: это «волны» гамма излучения, которые имеют весь набор необходимых для этого частот, которые и структурируют пространство в данной его области (например, для синтеза электрона… ), обеспечивая нужную для этого мерность в точке синтеза частиц. Но, при этом не следует забывать, что каждая первичная материя имеет свою «форму» (не привычную нам строгую геометрически правильную), размеры и качества. При этом форма первичных материй не является привычной геометрической фигурой (куб, параллелепипед, пирамида и т.д.). Первичные материи не являются «электромагнитными волнами» в прямом смысл слова, - это частицы единой природы, имеющие разные размеры и массу. А учитывая, что в концепции речь идёт об электрическом и магнитном полях, можно уверенно утверждать, что эти первичные материи состоят из электрической и магнитной материй. При наложении первичных материй друг на друга происходит взаимодействие качеств каждой материи друг с другом и приводящее по законам самоорганизации к формированию соответствующих структур в виде кубической, тетраидальной, додекаэдральной, икосаэдральной и других) решеток, которые и структурируют пространство и гибридные материи, распределяя их в соответствии с законами гармонии [ 7 ]. Но в свою очередь гибридная материя также структурирует пространство, в котором находится и вокруг себя в виде решетки, кластеров кубической, тетраидальной, додекаэдральной или иной конфигурации, в соответствии с законами гармонии, синергетики или самоорганизации. Этот процесс идёт с микроуровня до мегауровня, т.е. структуризации и самой Вселенной.

Иначе говоря, соединение атомов в молекулы, кристаллические решётки возникает, как следствие изменения мерности микрокосмоса этих атомов теми или иными внешними воздействиями. Слияние становится возможным при одинаковой кривизне мерности микрокосмоса атомов и наличии внешних электронов с противоположными спинами [2] .

Становится очевидным, что изменение мерности микрокосмоса, вызываемое, как ядрами атомов, так и соединениями атомов в виде кристаллических решёток на уровне микрокосмоса, приводит к формированию тех или иных структур с новыми качествами и свойствами.

Таким образом теперь можно ответить на вопрос, каким « штангенциркулем » калибруются протоны? — Им является структурированное в определённом частотном диапазоне пространство, в ячейках которого мерность тождественна собственной мерности протона [6, 7] .

Известно, что ядро атома состоит из «протонов» и «нейтронов», причём нейтрон образуется тогда, когда у атома водорода электрон переходит на орбиту ниже критической и водород необратимо переходит в новое качество. «Нейтрон», не имеющий электрического заряда, становится строительным материалом для других атомов. Если же ядро атома водорода удерживает электрон на таком расстоянии, что заряд электрона не компенсируется «зарядом» ядра, то в этом случае можно вести речь о «протоне», у которого нет заряда, т.к. в противном случае, если бы он был положительным, он уничтожил (аннигилировал) бы заряд электрона.

Таким образом представленная модель атома парадигмы Н.В. Левашова является цельной и отвечающий на все поставленные выше вопросы.

Выводы

1. Согласно парадигме Левашова Н.В. [2, с. 150], первичные материи являются в терминах квантовой физики «электромагнитными волнами» , спектр которых охватывает достаточно широкий диапазон, связанный коэффициентом квантования  i и перепадом мерности =0,020203236 или конкретной октавой и они являются строительным материалом для всех веществ Вселенной.



2. «Электромагнитные излучения» не являются электромагнитными волнами, а состоят из электрической материи, как и электрон , который излучает фотон , т.е. представляют собой потоки частиц из электрической материи, а также из магнитной материи.



3. Электрон и частицы ядра атома являются производными от взаимодействия электрической и магнитной материй.



4. Пространство не является пустым, оно структурировано в соответствии с собственной мерностью, т.е. образует пространственные решётки, которые организуют материю на каждом из квантованных уровней в виде частиц («нейтронов» и «протонов»).



5. Элементарные частицы, синтезируемые из первичных материй, имеют собственную мерность, которая и определяет их форму и размеры.



6. Атомы формируют пространственные кластеры, образуя вещество, которое заполняет данное пространство.

2. Модель атома по концепции Лучина А.А.

Модель атома Лучина А.А. построена на основе проведённых самим автором и другими исследователями экспериментов, часть из которых была повторена автором данной статьи, подтвердив сделанные Лучиным А.А. выводы.

Лучин А.А. исходит из того, что наш мир образован из двух типов материй: электрической и магнитной. Отсюда выделяется два типа частиц: электрические (фотоны) и магнитные в виде биполярных частиц , из которых сформированы все материальные структуры нашего мира. Он считает, что в природе не существует положительных зарядов и предлагает свою модель атома ( рис. 13 ).

Атом по Лучину А.А. состоит из плотного ядра , включающего магнитные частицы и фотоны ; на расстоянии, обеспечивающем равновесие сил притяжения, создаваемого ядром, вокруг него находятся стабильные подвижные в небольших пределах электроны, связанные жгутиками (силовыми линиями) с ядром и выпускающие их во вне, служащие для соединения с другими атомами и образования различных соединений (молекул, кристаллов и т.д.). Вращения нет. С наружной стороны у атомов расположены по радиусам от центра атома щупальца полей электронов, готовые соединиться с другими атомами (рис. 13) в молекулы (рис. 14) или кристаллы (рис. 15) [6, 7] .

При этом радиусы действия полей электрона и протона равны R=0,65*10 -10 м=10 5 r (радиус электрона). Что касается конструкции ядер атомов, то оно состоит из протонов , заполненных магнитной массой со своими щупальцами[81] полей, которые сцепившись, создают шароподобную конструкцию, при этом магнитное поле протона нескомпенсировано электрическим, поэтому он ведёт себя как «положительно» заряженная частица. Поэтому у протона нет и не должно быть электрического заряда. Это магнитная частица. Её конструктивные элементы биполярны, поэтому никакой необходимости удерживать очень плотную массу протона какой-то другой материей, кроме магнитной. Что касается нейтрона , то он то же, что и протон, но с замкнутым магнитным[82] полем, как это происходит с полем подковообразного магнита, когда его полюса замкнуты магнитной железной пластиной.

Следует отметить, что в природе нет неизменяемых и неподвижных элементов : мир изменяем, неоднороден и динамичен. И только благодаря этому в мире существует огромное количество, так называемых, физических эффектов и явлений. Причём, всякое изменение происходит в соответствии с законами гармонии таким образом, чтобы при этом на него не требовалась дополнительная энергия.

«Поле, как считает Лучин А.А., — это пространство, в котором находятся материи, обладающие свойством притяжения и отталкивания . Свойством отталкивания обладает электрическая материя в виде фотонов. Свойством притяжения обладают магнитные биполярные частицы , они же обладают и свойством отталкивания в зависимости от ориентировки полюсов. Электрическая материя хорошо притягивается к любому полюсу магнита (магнитной частицы)» [8] .

Поле представляет собой пространство, где расположена электрическая материя в виде нитеобразных жгутиков упругих и жёстких , хорошо прилипающих к магнитным частицам. У фотона, электрона, других заряженных тел щупальца полей располагаются по радиусам на расстояние R=10 5 r , где r — радиус фотона, электрона.

По концепции Лучина А.А. поля имеют две формы существования: статическую (поля постоянного магнита, постоянного тока, заряженного электрическим зарядом шара, в которых щупальца материй поля ограничены и неподвижны) и кинетическую (в которых материя поля представляет собой корпускулярный газ, движущийся с любой скоростью . Корпускулярный газ состоит из фотонов и магнитных частиц.

Высвобождается материя полей из электрона инерционными силами , имеющих значительные величины.

Материя электрическая ( фотон , обладающий способностью к отталкиванию ) и магнитные частицы составляют начинку электрона (плотность — 15000 т/см 3 =15*10 10 кг/м 3 ). Фотоны «снабжены» жёсткой «шерстью» — силовыми жгутиками , которые прилипают к магнитным частицам , и тем решается проблема объединения или, как её называют в ортодоксальной науке, проблема взаимодействий ( рис. 16 ).

По Лучину А.А. фотон — это частица из электрической материи, имеющая скорость, равную скорости света и массу порядка 10 -35 кг.

С другой стороны, фотон — квант света: он и частица — шарик с радиусом r ф ~10 -18 м , от которого расходятся во все стороны жгутики на расстояние 10 -13 м , и волна, длиной λ=с/ν . Но так ли это?

По концепции А.А. Лучина фотон является «содержимым» электрона и проявляется при переходе электрона с одного энергетического уровня на другой, отражая одноактный процесс: происходит торможение электрона и за счет сил инерции магнитные и электрические частицы — кванта света выбрасываются из него в виде фотона (электрическая материя) со скоростью света и магнитной частицы со скоростью, зависящей от её массы (рис. К-М-1) .

При этом электрон связан с магнитным ядром атома жгутиками (цепочка из чередующихся фотонов и магнитных частиц), удерживающими его на «орбите» (разрешённом уровне, рис. 13 ). И в самом электроне электрические частицы — фотоны — связаны с биполярными магнитными частицами, находящимися в его ядре, при этом масса магнитных частиц на несколько порядков больше массы фотонов. Конструкция фотона (условно показана на рис. 18 ) внешне похожа на конструкцию электрона ( рис. 17 ).

По Лучину А.А. фотон — частица, корпускула, локализованная в определенном объеме внутреннего пространства электрона, поэтому он поглощается или излучается «целиком» . Фотон входит в «состав» электрона, их в нем примерно 3*10 5 штук, помимо такого же количества магнитных частиц. Фотон притягивается к любому полюсу магнитной частицы, но отталкивается от себе подобных частиц — фотонов.

Но магнитные частицы, как имеющие большую массу и свойство проникать через любые преграды, по инерции продолжают своё движение дальше, «разрушая» тем самым народившийся электрон. Можно предположить, что магнитные частицы ( μ ) в своей основе также состоят из электрической материи , раз фотон притягивается к магнитной частице, что значит, что они имеют общую природу и нечто способствующее их притяжению. Но на этот вопрос ответ могут дать только эксперименты.

Здесь появляется ещё одна задача, связанная с формированием биполярных частиц из электрической материи. Можно проследить и эту линию развития биполярных частиц, пока представленную в виде рабочей гипотезы.

Благодаря биполярности, жгутики (толщина ~ 10 -30 м.) стационарных магнитных полей замкнуты и приближаются по форме к частям окружности. Фотон представляет собой ядро из электрической материи, а вокруг него по радиусам расходятся жгутики «силовых линий» ( рис. 18 ) . Радиус фотона rф~10 -18 м. , а радиус его поля Rф=10 -13 м . В фотоне и его жгутиках, толщиной ~10 -30 м. , находится только электрическая материя . В электромагнитных полях кроме электрической материи (фотонов) находятся ещё и магнитные частицы [8].

Лучин А.А. считает, что именно из таких частиц и состоят электрон и фотон: электрон состоит из электрических и магнитных частиц , а магнитное поле — только из магнитных частиц [6]. При этом электрон создает электрическое поле, «жгутики» (силовые линии) которого распространяющиеся на расстояние R э =10 5 r ( r=2,81·10- 15 м — радиус электрона) (см. рис. 17 ). Радиус действия поля атома R a =2R э .

Проведённые эксперименты по методике А.А. Лучина подтверждает его идею о том, что электрон является делимой частицей , т.к. состоит из магнитных и электрических частиц. Иначе этот эффект не объяснить, т.к. мы имеем дело со стационарными полями: статические заряды не создают магнитного поля, которое могло бы быть причиной этого притяжения и не электризовали бы сам магнит зарядом противоположного знака.

Итак, по Лучину А.А. «формула» электрона = фотоны + магнитные частицы , позволяющие получить эффект притяжения или отталкивания , обеспечивая гармонию сил. У фотона есть упругие «щупальцы», которые притягивают магнитные частицы любого полюса [8]. Структура «щупальцев» или силовой линии магнитного полей представлена на рис. 16 .

Фотоны и магнитные частицы находятся в «полости» электрона в количестве 3х10 5 шт. Радиус магнитной частицы ~10 -23 м. Фотон — Электрическая материя , радиус фотона r ф ~10 -18 м; радиус его поля R=10 -13 м. Имеет массу покоя. Масса фотона равна 0,3·10 -35 кг. Фотон — носитель электрической (обладающей отталкивающим свойством) материи (а не заряда) и магнитная частица , носитель магнитной материи и обладающая свойством притяжения электрической материи любым из полюсов. Фотон — это и частица первичной материи ( ПМ ) в виде «электромагнитных колебаний» определённой октавы или мерности [1, 2]. Правильнее будет говорить о фотонах, как потоке частиц электрической материи.

Приведённая конструкция позволяет фотону легко отражаться от электрических атомарных полей поверхностей тел. Оказавшись в полости металла, фотон в нормальных условиях не может преодолеть потенциальный барьер поверхности металла и создаёт внутри металла значительный электрический потенциал. Без внешнего магнитного поля внутри магнита создаётся хаос из этих двух частиц.

При воздействии внешнего магнитного поля в создавшемся хаосе образуется организующее начало , которое формирует из магнитных частиц нити и выбрасывает их из магнита по направлению действия организующего поля . Выброшенная нить (жгутик) перемещается от магнита до тех пор, пока сила притяжения фотонов к магниту не остановит это движение, а силы поля противоположного полюса не повернут этот жгутик к другому концу магнита и замкнут с полем фотонов.

Итак, Фотон — квант света: он частица — «шарик» с радиусом rф~10 -18 м. , от которого расходятся во все стороны жгутики на расстояние 10 -13 м. , состоит из жгутиков из электрической материи, привязанных к ядру также из электрической материи. Фотон, скорее всего, делим так же, как и электрон. Каждый фотон представляет собой микроскопическое искривление пространства, насыщенное какой-либо одной первичной материей. Он, как цельный объект, плавно поглощается (выбрасывается) пространством, где мерность такова, что при появлении (исходе из него) в нем фотона, будет синтезирован электрон с новыми параметрами. Здесь сам процесс может быть описан математически, как гармонический, вот с этих позиций фотон как бы проявляет волновые свойства. Фотон, как материальный объект, должен иметь свой антипод в виде антифотона.

Что касается гравитации, то, как пишет Лучин А.А. в своей статье «О кризисе в физике и о гравитации»: «…все тела на земле хорошо наэлектризованы ее электрическим полем, потому они притягиваются магнитным полем Земли, что ранее люди назвали гравитацией. И это все!» Факт притяжения одного тела другим наступает, как только силовые щупальца статического поля одного тела коснутся силовых щупальцев поля другого тела [9] .

Исходя из приведенной информации можно представить модель атома по концепции А.А. Лучина ( рис. 19 ).

Электроны находятся в пределах зоны В , где они синтезируются и распадаются на составляющие их материи, а также меняют своё расположение относительно ядра благодаря колебаниям под действием тепла, а также соударения электронов с себе подобными, фотонами или магнитными частицами. При этом меняется мерность в месте взаимодействия, которая и создаёт условия для поглощения или излучения фотонов. В пределах зоны шириной ( А+С ) проявляется активность жгутиков электронов. Как известно из концепции Хатыбова А.М.: атомная структура НЕ МОЖЕТ иметь жёсткий каркас. Размеры атомной структуры могут меняться в пределах ±24% . Это относится и к «орбитам» электронов. Из-за гибкости жгутиков атом достаточно самоадаптивная и гармоничная система.

Выводы по концепции Лучина А.А.:

1. Согласно парадигме, Лучина А.А., «электромагнитное поле» состоит из фотонов (электрической материи) и магнитных частиц (магнитной материи). При этом магнитная материя имеет плотность на 4-5 порядков больше плотности фотона, а структура её силовых линий поля такая же, как у постоянного магнита, она способна притянуть к себе щупальца электрического поля фотона. Она может организовывать различные структуры в силу своей биполярности (рис. 6).



2. Электромагнитных волн в природе нет. Есть корпускулярные модулированные процессы.



3. Радио, тепловые и световые процессы реализуются фотонами с разными скоростями движения. Это — электрические излучения.



4. Рентгеновское излучение, γ -излучение с большой проникающей способностью реализуется магнитными частицами с разными скоростями движения. Это — магнитные излучения.



5. Магнитные излучения имеют сильные биологические и химические воздействия.



6. Мир создан из двух «элементарных» частиц фотона — носителя электрической материи (материи, а не заряда) и биполярной магнитной частицы , обладающей свойством притяжения электрической материи любым из полюсов.



7. Уже сейчас есть магнитные генераторы, способные сделать магнитными любые предметы и даже влиять на погоду. В течение нескольких минут можно вызвать дождь и грозу.



8. Магнитная частица , обладая собирательным свойством, является основой построения тел и веществ . Она же может их и разрушить.



9. Обе эти частицы имеют неограниченную долговечность в нашем частном образовании мира.



10. Родителем полевых частиц является электрон , в котором их содержится ~3·10 5 шт ., являющихся структурными образованиями нашего частного Мира.



11. …все тела на земле хорошо наэлектризованы ее электрическим полем, потому они притягиваются магнитным полем Земли, что ранее люди назвали гравитацией . И это всё! Факт притяжения одного тела другим наступает, как только силовые щупальца статического поля одного тела коснутся силовых щупальцев поля другого тела.



12. Законы материи едины на макро и микроуровнях.

3. Модель атома по концепции А.М. Хатыбова

История появления о чередной модели атома, представляемая автором концепции, как правило, это попытка уточнить некоторые аспекты структуры атома, вытекающие из последних наблюдений и достижений науки. В последнее время теоретики от физики очень сильно увлеклись математикой, которая является не более чем «ножом и вилкой» для препарирования физического «блюда», и она не способна и не должна давать представления о «вкусе», о рецепте приготовления «блюда» и др. его аспектах. Замена физической модели явления или природной системы на математическую — это увод исследователя в математические дебри, за которыми, как и за лесом, не видно поле, на котором прорастает Истина.

Представим себе, что мы имеем возможность увеличить атом до тех размеров, когда начинают проявляться его отличия от предыдущей модели, т.е. появляются качественные отличия. При этом каждая модель будет отражать структуру атома на конкретном системном уровне развития наших представлений. Например, модель атома Демокрита можно рассматривать как реальную модель на уровне размеров ядра атома (~10 -15 м ) — это «шарик», из множества которых собирается все остальное в этом мире. Пока ни о какой структуре речь не идёт. Но на уровне атома Резерфорда, Бора ( ~10 -10 м ) — это уже структура, состоящая из взаимодействующих друг с другом ядра и находящихся на определённом расстояние о него электронов ( рис. 0 ). А с учётом делимости составляющих атом частиц, это уже очень сложная структура со множеством подсистем. Но рассмотреть появившуюся картину мешают «математические очки», искажающие истинную картину. Но вот кто-то снял эти очки и попытался рассмотреть истинное устройство атома…

Все это мы видим в физике Хатыбова А.М. И, и самое главное, в этом процессе познания — понимать что такое поле и физику его образования и действия. Хатыбов А.М считал, что существует одно — электрическое поле, а все остальные являются его проявлением в разных условиях . Конечно, этого недостаточно для раскрытия физической сути «поля», но оно несёт некое понятие о сложной структуре образования, которое мы называем атомом, и, который имеет тенденцию к трансформации с изменением внешних условий его существования. Поэтому атомная структура НЕ МОЖЕТ иметь жёсткий каркас.

Как известно из ОФЧ грядёт завершение энергетических структурных базовых преобразований окружающей среды, которое приведёт к обобщённым изменениям и особенностям на первом этапе переходного периода. Они непосредственно повлияют на изменение формы и способа бытия всего общества Планеты. К ним, в частности, необходимо отнести: трансмутацию всех химических элементов с изменением атомарной структуры [10].

Следует отметить, что с появлением концепций Левашова Н.В., Лучина А.А. и Хатыбова А.М. в науку возвращается системный подход, философия русского космизма, которая исходит из взаимосвязи всего со всем, т.е. отражает закон единства окружающего мира. Поэтому недостаточно просто, например, выделить из вещества отдельный атом и исследовать его, оборвав все его связи с другими компонентами вещества.

Хатыбов А.М. упрощённо атом представляет в виде системы, имеющей 4 рабочих поверхности — NA, LA, FA, RE и 40 нейтральных [11].

Названия поверхностей не случайное. При внешнем воздействии на соответствующих частотах атом можно разрушить. Каждая поверхность содержит узлы (лориды).

NA — 60 узлов (протонная);

LA — 30 узлов (электронная номер 2, или плюс);

FA — 20 узлов (электронная номер 1, или минус);

RE — 20 узлов (нейтринная).

В атоме нет узлов без связи — каждый узел имеет по 2 входа и 2 выхода.

Отметим, что все числа в структуре атома полностью согласуются, то есть имеют все те свойства, которые описаны в теории симметрии:

18 осей симметрии; 6 трансляций; 24 элемента симметрии (18+6) — аддитивный режим;

108 элементов симметрии (18*6) — мультипликативный режим.

Основой расчёта узла (лорида) является пента, но пента — это уже ряд Фибоначчи, где вместо последовательности 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... (ряд 1) используется последовательность 4, 8, 12, 20, 32, 52, 84, 136...(ряд 2).

Известно также из истории развития научных представлений об исследуемом объекте, что познание окружающего мира идёт по цепочке: познание состава объекта исследования, затем — его структуры, расположение частей в пространстве друг относительно друга, и, далее его адаптации к окружающим условиям через механизмы динамизации и, наконец, эволюция объекта во времени и пространстве. Исходя из многоуровневости нашего мира следует помнить [1, 11]:

1. Построение всех атомных структур идут по схеме: высокоорганизованная плазма → материальное тело → жидкость → газ , то есть последовательность октав ((128) → (126-74) → (72-66)) → ( 64 ) → (62-34) → (32-28)-(24-26) → (22-16). Октава 64 — это материальная структура. Атомная структура — ЭТО своего рода ПИРАМИДА (не по форме, а по содержанию). Вершина пирамиды — октава 128 (атомные структуры всего живого, от 128 октавы до 16). Всё остальное построено без такта, но октавы 84 → 16.



2. Не существует частиц без заряда — просто НЕТ ПРИБОРОВ для измерения заряда или нет среды для его проявления.



3. Нет и не может быть приборов в среде 64 октавы для измерения ХАРАКТЕРИСТИК СТРУКТУР в 128-66 октавах .



4. Все атомные структуры взаимоувязаны — каждая структура находится ВНУТРИ определённой РЕШЁТКИ .



5. МОЗГ (структуры октав 66-72 ) сформирован в виде сот.



6. Все расчёты в атомных структурах производятся только с использованием фракталов ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ в 12-ой системе счисления.



7. Атомная структура НЕ МОЖЕТ иметь жёсткий каркас. Размеры атомной структуры могут меняться в пределах ±24% .

Наш Атом (для Земли) имеет достаточно сложную конструкцию и следующие особенности ( Рис. К-10 ) [1] :

7 гравитационных поверхностей;

1 протонная поверхность;

2 электронных поверхности;

1 нейтронная поверхность;

1 нейтринная поверхность.

Взаимодействие поверхностей, образование магнитных, электрических и гравитационных импульсов описаны в работах А. Хатыбова и пока НЕ ЯВЛЯЮТСЯ публичными.

Но очевидно, что от высокоорганизованной плазмы до материального тела лежит длинная цепочка образований, отражающая системность нашего мира.

Но из той информации, что представлена выше, следует, что для изучения свойств атома следует исходить из того, что следует исследовать атомные структуры, которые образуют исходные компоненты, что нет отдельного атома в виде привычных атомных структур типа атома Резерфорда, Бора, Перрена, Нагаоки и др., где ядро из определённых частиц взаимодействует с электронами, расположенными в пространстве вокруг ядра. На самом деле, как показано выше, построение всех атомных структур идёт по схеме: высокоорганизованная плазма → материальное тело → жидкость → газ , т.е. каждой структуре соответствует определённая октава, которая формирует соответствующую ей решётку. Иначе говоря, она определяет тип решётки и, соответственно, структуру атома. Все атомные структуры взаимоувязаны — каждая структура находится ВНУТРИ определённой РЕШЁТКИ . Из этого следует, что атом, прежде всего, сложная структура, кластер, а наш мир состоит из взаимовложенных друг в друга по «принципу матрешки» энергетических структур в виде решеток. Атом — это не какая-то простая конструкция, состоящая из нескольких простых элементов, а скорее это сложная конструкция, образующая с себе подобными конструкциями на разных системных уровнях устойчивые формирования в соответствии с законами гармонии. При этом атомные структуры формируют и косное, и живое вещество, между которыми есть общее и особенности, описанные Н.В. Левашовым [13].

При образовании решётки формируются положительное и отрицательное магнитное и электрическое и гравитационное поля согласно векторам поворота осей . Деление на электрические, магнитные и гравитационные поля условно, т.к. в данном случае речь идёт о разных направлениях векторов поля.

Как отмечено выше, не существует частиц без заряда, следовательно, и, можно предположить, что магнитные частицы, как и фотоны имеют заряд, хотя магнитные частицы могут быть представлены как отдельные цельные и неделимые на рассматриваемом уровне биполярные частицы. Отличие, возможно, состоит в том, что магнитные частицы образованы из электрической материи с некоторыми отличительными друг от друга свойствами, и связанных между собою так, что они образуют диполь, потому их трудно разделить на отдельные частицы. Однако этот вопрос ещё требует своего исследования.

Исходя из того, что структура атома — гармоничная система, все расчёты в атомных структурах производятся только с использованием фракталов ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ.

Кроме того, атом имеет одно чудесное свойство — энергетическая константа атома равна нулю, но в то же время атом является гравито-магнито-электрическим Генератором… В атоме (антиатоме) ничего не «летает». Атом — это колебательный контур.

В первом приближении модель атома Хатыбова можно будет представить примерно так, как показано на рисунке К-9 . При этом атом представлен в двух ипостасях: он имеет инерционные (поверхности 1-10) и неинерционные (поверхности 11-12) составляющие.

Группа атомов образует структуру, например, водород — тетраэдр (4 атома). Группа водорода имеет набор до 9 атомов, каждый набор характеризуется 8 видами связей, т.е. 48 видов водорода только в нейтронном пространстве . Каждая структура обрамлена структурой другого пространства, образуя даже НЕ СЛОЁНЫЙ ПИРОГ , а ВЗВЕСЬ . Эта взвесь состоит из структур атомов , антиатомов (могут соотноситься в разных пространствах по октаве связи), нейтронной и нейтринных решёток [ 1 ].

Из трудов А. Хатыбова известно: « Альбедо — это свойство изменять электрический потенциал под действием магнитного импульса и гравитационной волны . Гравитация — это свойство электрического заряда» [1, 9]. Об этом ведёт речь и А.А. Лучин в своей концепции.

В общем виде заряд имеет центральную часть и рубашку (контур). Заряд двигается между узлами икосаэдра , имея угол скольжения и потенциал ( рис. 20 ). В структуре икосаэдра рубашка не нужна, вектор структуры направлен к центру заряда и сам заряд подвержен воздействию внешних сил. Для обеспечения устойчивого состояния заряда каждый икосаэдр «обрамлён» двумя додекаэдрами.

Додекаэдры — это стабилизирующие структуры. Заряд не может существовать один. Отметим: ребра внешнего додекаэдра и вписанного икосаэдра равны, а ребро внутреннего додекаэдра меньше на квадрат золотого сечения. Эффект разности рёбер (В и С, рис. 20.) и создаёт основы гравитации.





При этом, например, 4-я поверхность определяет тип атома (атом — антиатом) по углу скольжения пучковой гравитационной волны.

Из концепции Хатыбова А.М. известно, что при температуре свыше 10 миллиардов градусов остаётся только «гравитационный» атом — остальные оболочки сбрасываются или поглощаются «чёрной дырой», т.е. «при образовании «чёрной дыры» происходит разрушение электронной оболочки атома, при этом вектор гравитации направлен к центру атома, а на электронной оболочке происходит разрушение магнитного и гравитационного полей, оставшиеся «продукты» поглощаются чёрной дырой» [1]. В неё имеют «доступ» только «электроны», как «бывшие» носители электрической и магнитной материй. Можно предположить, что электроны имеют помимо электрической и магнитной материй нечто нейтральное — то, что и попадает в центр «чёрной дыры», способствуя в дальнейшем — при взрыве звезды в новом пространстве, — формировать Новое вещество . И это «нейтральное» также должно состоять из той же материи, что и электроны, но они должны иметь свои особенности, например, не должны вращаться вокруг своей оси или по спирали и т.п. Природа не изобилует сложностями.

Таким образом, Чёрная дыра — это средоточие магнитной материи и ещё какой-то нейтральной, её мерность — искривление — наличие большего числа разных, но квантованных магнитных частиц — основа для собирания других квантованных магнитных и электрических частиц, необходимых для образования всего многообразие химических элементов при синтезе исходных материй в ФПВ . Сама! чёрная дыра» — это «котёл» по переработке материи, поступающей в неё, и, затем выходящая в новом пространстве в виде многообразия первичных материй (ПМ) при взрыве звёзд, которого начинается новый виток эволюции образующихся при взрыве метавселенных.

Действительно, например, при синтезе семи ПМ образуется физически плотная материя ( ФПМ ), которая в отличие от других образований (сфер: эфирной, астральной и четырёх ментальных) имеет «гравитацию» — эффект парусности (своего рода сбой»), проявляющийся за счёт воздействия материи «G» на ФПМ . С позиций парадигмы Лучина А.А. при движении ПМ «G» от большей мерности к меньшей, т.е. к центру Земли (в нашем случае), они сталкиваются с атомами ФПМ и с их электронами, выбивая из них магнитные частицы, проявляющие свойства инерции. Иначе говоря, как пишет Лучин А.А. в своей статье «О кризисе в физике и о гравитации»: «…все тела на земле хорошо наэлектризованы её электрическим полем, потому они притягиваются магнитным полем Земли, что ранее люди назвали гравитацией. И это все!» Факт притяжения одного тела другим наступает, как только силовые щупальца статического поля одного тела коснутся силовых щупальцев поля другого тела [9].

Следовательно, если эти электрические частицы нейтрализовать или блокировать магнитное поле, то можно устранить «гравитацию».

Это и происходит в хитиновом слое летающих жуков и других. Если ряд октав перевести в «обычные» частоты, то получим следующий спектр: 10 38 — 10 5 Гц. Рентгеновский участок спектра соседствует с ультрафиолетовым. Частоты рентгеновских излучений лежат в пределах от 6·10 15 до 3·10 19 герц, что соответствует волнам от 493 до 0,1 ангстрема. Опять мы имеем дело с «электромагнитными» полями во всем диапазоне частот, формирующих наш мир, и состоящих из электрической и магнитной материй. Причём, волнообразность излучений мы используем с целью упрощения понимания всех процессов, происходящих в излучаемом атоме. Это математический приём, а не отображение истинной природы процесса. На самом деле, например, атом излучает квант света — это единичный акт, но следующее за этим новое излучение — уже модулированный процесс, который можно представить в виде колебания. Основными характеристиками света как волнового процесса являются частота ν длина волны λ. Корпускулярные свойства света характеризуются фотонами , т.е. частицами. Очевидно здесь нужно наводить порядок понятиями: что привнесено из математики, а что из опыта.

Как было определено ранее, «наш» атом (а также антиатом) имеет следующую структуру (рис. К-11) :

- центр атома с направлением гравитационного поля к центру;



- 7 поверхностей (гравитационных), направление векторов гравитации — к центру (других полей нет), соотношение S=1/2;



- электронная поверхность, 108 узлов, соотношение S=1/4, 3/4, к центру атома направлен вектор электрического отрицательного поля, вектор гравитационного поля направлен от центра атома, вектор магнитного поля направлен по касательной;



- протонная поверхность, 132 узла, соотношение S=1/4, 3/4, векторы гравитационного и электрического полей направлены по касательной, вектор магнитного поля направлен к центру атома;



- нейтронная поверхность, 184 узла, соотношение S=1/4, 3/4, вектор гравитационного поля направлен по касательной, вектор магнитного поля направлен к центру атома, электрического поля нет;



- нейтринная поверхность, 312 узлов, соотношение S=1/4, 3/4, вектор гравитационного поля направлен по касательной, вектор магнитного поля направлен от центра атома.

Следует выделить некоторые общие правила для атома [1].

Правило 1 . Атомы по одному не собираются.

Из этого правила следует, что внутри любой сотовой ячейки не может существовать один отдельный атом. Из законов симметрии следует, что минимальное количество атомов, собравшихся вместе, равно 4 .

Из водородных блоков собирается вся таблица элементов Менделеева с одним лишь условием:

Правило 2. Ни один атом (антиатом) не пересекает зону О-перехода .

Мимо атомов совершенно свободно «разгуливает» все то, что присылает нам Космос.

Всю таблицу элементов Менделеева можно собрать при «комнатной» температуре Вселенной — 3,6 0 К . Каждый блок (или сборка блоков) заперт в клетку и никогда, ни при каких условиях её НЕ ПОКИДАЕТ (вечный заключённый). Блок (или сборка) может образоваться или вновь распасться, но только в пределах блока.

Правило 3 . Пространство строго квантовано с целью недопущения безобразий.

Выводы по концепции Хатыбова А.М.

1. Построение всех атомных структур идут по схеме: высокоорганизованная плазма → материальное тело → жидкость → газ , то есть последовательность октав ((128) → (126-74) → (72-66)) → ( 64 ) → (62-34) → (32-28)-(24-26) → (22-16). Октава 64 — это материальная структура.



2. Структура атома — гармоничная система, все расчёты в атомных структурах производятся только с использованием фракталов ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ .



3. Атом имеет две формы существования — инерционную и неинерционную. Атом является гравито - магнито-электрическим Генератором… В атоме (антиатоме) ничего не «летает». Атом — это колебательный контур.



4. Альбедо атома всегда равно нулю.

Выводы по трём моделям

Сравнение трех концепций показало, что в них законы макромира и микромира едины и они не содержат противоречий. Наш мир един. Атом — это многоуровневая система, созданная в соответствии с законами гармонии. Первоосновой для атома являются бесконечное множество квантованных первичных материй в виде электрической и магнитной материй, имеющих разные коэффициенты квантования γ i . Для каждого коэффициента γ i существует «своя» группа совместимых между собой первичных материй, состоящих из электрической и магнитной материй в виде электрических и магнитных частиц разных по размеру и массе . При этом магнитные частицы обладают свойством проникать сквозь любое материальное тело. Здесь коэффициент квантования аналогичен определенному «размеру», под который подходят первичные материи данного типа. В результате взаимодействия друг с другом первичные материи структурируют пространство, которое строго квантовано.

В пределах всего спектра октав Вселенной пространство структурировано, образуя энергетические решетки, которые вложены друг в друга и не пересекаются друг с другом, что обеспечивает их устойчивость.

Атом имеет сложную структуру и проявляет свои свойства на инерционном и неинерционном уровнях.

Атомы образуют косную и живую материи в виде сложных образований из одних и тех же компонентов, но существенно отличаются друг от друга по своим свойствам: возможностью создавать свои копии в виде инерционных и неинерционных масс.

Модели атомов по приведенным концепциям Левашова Н.В,, Лучина А.А. и Хатыбова А.М. рассматривают атом на разных системных уровнях, не противоречат, а дополняют друг друга.

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