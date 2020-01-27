Сможет ли наш враг переврать историю Великой мировой войны? (ВИДЕО)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз поставил под сомнения итоги Нюрнбергского трибунала.

В своей статье «Московский ревизионизм Холокоста» польский премьер солгал о «45 годах советской оккупации», о том, «что Красная Армия не освобождала Варшаву, а Освенцим можно было освободить на полгода раньше». Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказал телеведущий Владимир Соловьёв. ​

«Забыл, правда, рассказать, что так называемая советская оккупация — это деньги, продукты, стройматериалы, которые СССР безвозмездно поставлял полякам после войны, не упомянул, как польские евреи просили правительство Британии о переселении в Палестину, не стал рассказывать о зверствах польских надзирателей в Освенциме», — заметил Соловьёв.

Но здесь важно другое. По мнению ведущего, «это была попытка заявить о том, о чём не получится заявить в Израиле», куда 23 января прибыли многие мировые лидеры, чтобы отметить 75-летие освобождения узников концлагеря Освенцим.

Что касается статьи Моравецкого, то Соловьёв напомнил, что «историческая правда требует очень уважительного отношения к себе» и «лучше бы, конечно, он взял себе в помощь историков».

«Давайте вспомним, что во время одной из самых позорных страниц в европейской истории — конференции в Вене, где поляки присутствовали в качестве наблюдателей, по-моему, они не были участниками, они как раз обращались с просьбой “забрать своих евреев”. Поэтому не полякам рассуждать на эти темы и особенно не им перекладывать ответственность на воинов-освободителей. И здесь есть абсолютный критерий. Этим критерием является Израиль. Израиль, который очень тщательно изучает эту историю и нам надо учиться у Израиля.

Шесть миллионов погибших евреев — это катастрофа, о которой никогда никому евреи не позволят забыть. А 27 миллионов уничтоженных наших граждан до сих пор воспринимаются как “ну, так случилось”. Мы недостаточно серьёзно и недостаточно жёстко защищаем нашу позицию», — подчеркнул Соловьёв.

Как сообщала «Русская Весна», в декабре президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» бывшего посла Польши в Германии, который перед началом Второй мировой обещал установить в Варшаве памятник Гитлеру, если тот вышлет всех евреев в Африку.

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