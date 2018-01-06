Постоянный автор ресурса nstarikov.ru Степан Михайличенко серьезно изучает создание «проекта Украина». Сначала было сформировано мировоззрение, потом идея противопоставления Украины, как «не России» шагнула на политические карты мира.

Потом полилась кровь.

«Суть понятий «украинство» и «украинствовать»

Без справок о прошедшем невозможно опознаться в настоящем.

(Эпиграф из книги А.С. Петрушевича «Волынско-Галицкая Летопись составленная с концом XІІІ века. (Львов 1871 г.)

Председатель Украинской Народной Республики (1917—1918) «историк» М.Грушевский считал, что: «Работа над украинским языком, как и вообще работа над культурным развитием украинства, велась преимущественно на галицкой почве». Это правда. «Украинство» действительно создавалось в Галичине. Изначально эта исконно русская земля называлась «Червонная Русь», а чуть позже Галицкая Русь. В 1340 году польский король Казимир ІІІ Великий захватил Галичину. И Червонная Русь вошла в состав Польши, в которой и просуществовала, под названием «Русское воеводство» вплоть до конца XVІІ века. В 1792, после первого раздела Польши, Русское воеводство отошло Австрийской короне. И в том же году было переименовано австрийской властью в Королевство Галиции и Людомерии. А столицей новой австрийской провинции Королевства Галиции был назначен город Львов.

Как же так получилось, что на исконно русских землях, начало создаваться «украинство»?

Когда, кто и с какой целью работал в Галичине над созданием украинского языка, и «украинства»?

Давайте, опираясь на галицкие письменные источники, попытаемся ответить на эти вопросы. Постараемся рассмотреть факт создания «Украины» и «украинства» не вырывая его из исторического контекста, а опираясь на него. И, если мы сможем справиться с этой задачей, и проанализировать факты не вырывая их из конкретного исторического контекста, то мы сможем не только объективно оценить прошлое, но и понять настоящее, и даже спрогнозировать будущее.

Для начала, давайте определимся с понятийной терминологией. Что такое «украинство»? На мой взгляд, лучшее определение данному понятию дал галичанин Осип Андреевич Мончаловский (1858—1906). Галицко-русский историк и публицист. Он родился, жил, учился, работал и умер во Львове. Вся его жизнь была неразрывно связана с Галичиной. Его наблюдения и выводы ценны, потому что он писал не о том, что он где-то прочитал, или ему кто-то пересказал, а о том свидетелем чему, ему самому довелось быть. Вот, как он понимал суть слова «украинство»:

«Украинствовать значит: отказываться от своего прошлого, стыдиться принадлежности к русскому народу, даже названий Русь, русский, отказываться от преданий истории, тщательно стирать с себя все общерусские своеобразные черты и стараться подделаться под областную украинскую самобытность. Украинство – это отступление от вековых, всеми ветвями русского народа и народным гением выработанных языка и культуры, самопревращение в междуплеменной обносок, в обтирку то польских, то немецких сапог (первоначально украинцы держались полы польской, теперь же, как свидетельствует издаваемый в Вене журнал Ruthenische Revue, ухватились за немецкую), идолопоклонство пред областностью, угодничество пред польско-жидовско-немецкими социалистами, отречение от исконных начал своего народа, от исторического самосознания, отступление от церковно-общественных традиций. Украинство – это недуг, который способен подточить даже самый сильный национальный организм, и нет осуждения, которое достаточно было бы для этого добровольного саморазрушения»!

«Главные основы русской народности» (Львов 1904 г.)

Что значит отказываться от своего прошлого, отказываться от истории, стыдиться принадлежности к русскому народу, и даже названий Русь и русский? Это означает, что галицкий историк Мончаловский, считал, что в своём недавнем историческом прошлом, Галичина была неразрывно связана с понятием Русь, и её жители считали себя русскими. А на каком основании он так считал, и от какой прошлой истории он не хотел отказываться?

Давайте разбираться. Но, для начала сделаем важное замечание: в своих изысканиях, мы будим опираться лишь на достоверные документальные источники: букинистические издания того времени, периодику и эпистолярное наследие современников тех событий. И совершенно исключим из нашего внимания все современные «украинские источники». Вся современная «украинская» историография выстроена на подложных документах, в которых нагло и тотально заменяются слова определяющие суть понятия «Русь», «русские», «русин», «Малороссия» и др. Это очень легко выявить. Нужно лишь найти оригинальные, букинистические издания, на которое ссылаются «украинские историки» и сравнить их с «украинской» новодельной историей. А так, как работа над «украинством» и сама «украинизация Галичины» начались сравнительно недавно, лишь в конце 19 столетия, то найти такие первоисточники не составляет особого труда.

Итак, почему же галицкий историк О.А.Мончаловский считал, что в своём недавнем прошлом Галичина была неразрывно связанна с понятием Русь? Основоположником Галицко-Волынского княжества является Данило Галицкий. А главным и единственным источником по истории Галицко-Волынского княжества считается Галицко-Волынская летопись, датированная серединой XІІІ века; сохранившаяся в Ипатьевском летописном своде. События описываемые летописью охватывают временной период с 1201 по 1291 годы. По содержанию и стилистическим особенностям Галицко-Волынская летопись разделена на две части.

1 часть: Галицкая летопись, составленная в Галиции и охватывающая период с 1201 по 1261годы, в основу которой положено жизнеописания Данилы Галицкого.

И, вторая часть – это Волынская летопись, составленная на Волыни, и отображающая события чуть более позднего периода с 1262 по 1291 годы, описывающая происходящее на волынских землях в период княжения родного брата Данилы Галицкого – Василька Романовича и его сына Владимира. Мы не будем сейчас детально разбирать данные летописи, потому как современному читателю тяжело будет воспринимать все нюансы родословия Русских князей Рюриковой династии, княжившей тогда на Руси. Мы лишь обозначим основополагающие характеристики, выявляющие суть этих летописей. И сравним их с современной «украинской трактовкой», чтобы наглядно показать, как осуществляется подлог.

Первое: описанные летописцами события XІІІ века, показывают раздробленную на мелкие княжества Русь, в которой князья одного рода, борются между собой за соседние наделы и за златостольный Киев град. Но, при сей своей раздробленности и растерзанности Русь являлась единой духовно. Русская земля, в сознании летописцев Галицко-Волынской летописи неоспоримо является единой и целостной. Именно в понятии духовного единства всей Земли Русской в летописи описывается битва при Калке. В которой, объединённые русские князья выступили против монгол. Основу объединённого русского войска составляли галицко-волынские, киевские, смоленские, черниговские и турово-пинские войска. Восемнадцатилетний Данило Галицкий первым вступил в сражения, и, судя по летописи рубился с беспримерной храбростью, даже не заметивши в пылу боя рану, полученную от удара монгольского копья. В битве при Калке погибло двенадцать русских князей. Вся повесть о битве при Калке, пронизана общерусским сознанием и болью за Землю Русскую. В этом же ключе в Галицко-Волынской летописи описано нашествия Батыя на Северо-Восточную Русь и героическая защита Рязани, Владимира и Козельска.

И, второе: Галицкую землю, галицкие летописцы называют исключительно землёй Русской. Вот как в летописи описывается Галичина после смерти Романа Мстиславовича – отца Данилы Галицкого. Его отец погиб в польском походе в 1205 году, оставив двух малолетних наследников, своих сыновей Данила и Василька.

6709 (1201) год:«…велику мятежю воставшю в землѣ Руской, оставившима же ся двѣима сынам его: единъ 4 лѣт, а другии дву лѣтъ».

А вот ещё одна запись из летописи, указывающая на то, что Галичина – это земля Русская: 6737 (1229) год: «Андрѣеви же пришедшу ко отцю си и брату, и Судиславу глаголюще непрестаньно: «Изѣидете на Галичь, и приимете землю Рускую. Аще не поидеши, укрѣпяться на ны»».

А вот в этом отрывке из летописи, уже вся Галицко-Волынская земля называется «Русской землёй»

6748 (1240) год:«И приде [Батый]Каменцю, Изяславлю, взятъ я. Видивъ же Кремянѣць и градъ Даниловъ, яко не возможно прияти ему, и отъиде от нихъ. И приде к Володимеру, и взя и копьемь, и изби и не щадя. Тако же и град Галичь, иныи грады многы, имже нѣсть числа. Дмитрови же, Кыевьскому тысяцкому Данилову, рекшу Батыеви: «Не мози стряпати в землѣ сей долго, время ти есть на угры уже поити. Аще ли встряпаеши, земля ти есть силна. Сберуться на тя и не пустять тебе в землю свою». Про то же рече ему, види бо землю гибнущу Рускую от нечестиваго».

Если, дошедшие до нас летописи, говорят о Даниле Галицком – основоположнике Галицко-Волынского, как о князе Русском, и Галицкой земле, как о земле Русской, то, как же это трактуется украинствующими историками? Как подаётся и изучается Галичина , как земля Русская в современных украинских школах и институтах? Очень просто. Галицко-Волынская летопись названа Древней украинской литературой XІІІ века. Она переведена на современный украинский язык, и из неё выброшены все словосочетания, где упомянуты земля Русская и характеристика князей, как князей русских. Это и есть «украинство» в действии: отказываться от своего прошлого, стыдиться принадлежности к русскому народу и даже названий Русь и русский.

Сам процесс развития «украинства» был запущен именно в Галичине, в конце 19 столетия. Вот, как начало этого явления было описано галичанином О.А. Мончаловским:

«Галицкие украинофилы начиная с 1899 года стали употреблять названия «Украина», «украинский» вместо названий «Малая Русь», «малорусский». Эти названия они употребляют также в таких комбинациях: «Галицкая Украина» или «Галицкая Русь-Украина» вместо «Галицкая Русь»; «Угорская Украина» и «Угорская Русь-Украина» вместо «Угорская Русь»; есть и такие, которые пишут «Американская Русь-Украина», обозначая этим названием колонии русских переселенцев в Америке. Термин «украинский» употребляется вместо термина «малорусский» или обычного в Галицкой Руси слова «русский», причем некоторые пишут «украинсько-руський», другие «украиньско-руский», а третьи «русько-украинский» или «руско-украинский». Цель употребления этих терминов — желание в самом имени отделиться от общности с Русью, с русским народом».

О.А. Мончаловский. «О названиях «Украина», «украинский»» Научно-литературный сборник «Галицко-Русская Матица» (Львов 1903г)

Возмущение львовянина О. Мончаловского можно легко объяснить, родившись в 1858 году под Львовом и прожив без малого 40 лет во Львове, он не может понять, почему вдруг в Галиции начал навязываться термин «украинский», вместо обычного «русский». В печатных источниках Галиции, середины 19 века, чётко прослеживается, что галичане термин «малороссы» употребляют к жителям Малороссии. Себя же галичане называли исключительно «русские» или «русины». По ходу повествования, я буду приводить много цитат из галицкой периодики того времени, и вы сможете убедиться в правоте слов О.А. Мончаловского, галичане по отношению к себе действительно, обычно употребляли термин «русские», и лишь изредка «малороссы». Украинствующие украинство во истину приложило титанические усилия, чтобы заставить галичан отказаться от своего прошлого и забыть о своей принадлежности к русскому народу. Ложью и подлогом украинствующие переврали всю подлинную историю, и заставили галичан стыдиться даже названий «Русь» и «Русский». Вот только малость не доработали, не всё удалось переврать. Украинствующие украинство, скажите пожалуйста, после того как Галицко-Волынское княжество (Галицкую Русь) в 1340 году захватил польский король Казимир ІІІ и присоединил к Польше, как поляки официально начали называть эту новую территориальную единицу? Как, так называемая вами «Галицкая Украина» называлась в период с 1340 по 1792? Пребывая 452 года, без малого пять веков в составе Польши (затем в Речи Посполитой), как официально называлась эта территория? Не помните? Забыли?.. А-а, вопрос не понятен! Хорошо, упростим… Галичина на протяжении 452 лет, принадлежала Польше. Как официально называли поляки эту административную единицу?.. Что, опять вопрос не понятен? Ну, хорошо, давайте ещё больше упростим. Какое официальное название имела ваша «Галицкая Украина» в период с 1340 года по 1792?.. Ладно, не мучайтесь… Галицкая Русь подпав под власть поляков, 452 года пребывала в составе Польши. Всё это время, данная территория имела одно единственное и неизменное официальное название: Русское воеводство.

А кто жил в Русском воеводстве?… Украинцы? Да нет… В Русском воеводстве могли жить или русские, или воеводы.

Чтобы не осознавать таких элементарных причинно-следственных связей и не понимать таких простых вещей, нужно быль или человеком крайне ограниченным в умственном развитии, или крайне лживым.

«Наши русины-галичане, не знаю, каким чудом, превратились в «украинцев». Я с удивлением читал и глазам своим не верил, что на прошлой неделе «украинская молодежь» была у ректора Львовского университета. Каким чудом была эта «украинская молодежь»? Так же само, таким самым фантастическим правом, она могла бы назвать себя волынскою, польскою, подольскою, казацкою, гайдамацкою и т. д. Всех этих терминов не знает никакая история — но было бы больше основания употреблять их, чем этот свеженький, менее всего исторический и более всего самовольный: украинский. Ввиду этого я не могу употреблять термина «украинский», так как собственный термин, ибо ровно научный, как и исторический, есть (с XIV века и от самого Богдана Хмельницкого) термин «малорусский», рядом с которым, краткости ради, здесь, во Львове, где нет россиян, подобает употреблять также сокращение «русский». Таким образом, у ректора была молодежь «малорусская».

О.А. Мончаловский. «О названиях «Украина», «украинский»» Научно-литературный сборник «Галицко-Русская Матица» (Львов 1903 г)

Данную цитату Мончаловского тяжело проанализировать, потому что в галицкой печати того периода крайне редко встречается аналогичные определения галичан, как малороссов. Доминирующим термином, определяющим самоиндификацию галичан, всё-таки является термин «русские». Хотя, саму суть он, безусловно, выявил правильно: «здесь, во Львове, где нет россиян, подобает употреблять также сокращение «русский».

А вот как о самоиндификации галичан, в середине 19 столетия писала львовская газета «Зоря Галицкая»:

«Мы, Рускии Галицки, належимо до великого руского народу, который одним говорит языком и пятнадцать миллионов выносит, зъ котрого пôлтретя мілѣона землю Галицку замешкує»

(«Зоря Галицкая» от 15 мая 1848 года)

Ещё более раннего периода, касаются воспоминания галичанина Якова Фёдоровича Головацкого (1814—1888), ректора и профессора кафедры русской словесности Львовского университета. Книга воспоминаний «Пережитое и перестраданое» была написана им в 1884 году, и опубликована во Львове в «Литературном сборнике Галицко-Русской Матицы» в 1885-86 г. Но, ниже приведенная цитата из воспоминаний, касается 1833 года. Я.Ф.Головацкий даёт очень интересную характеристику галичанину Белёвскому, который хоть и был рождён и воспитан в Галичине, но плохо знает по-русски:

«Несмотря на то, что Белёвский переводил «Слово о полку Игореве» и народные малорусские песни, он плохо знал по-русски, и хотя был рожден и воспитан в восточной Галичине, но жил постоянно в городе и обращался в польском обществе, он с трудом мог объясниться на русском наречии. Спутник его, эмигрант из Царства польского, Ян Килесинский, как мазур, вовсе не знал по-русски».

Ещё, более интересно самоиндификация галичан описывалась в галицкой литературе, середины 19 столетия. Вот, как в «Путеводителе доброй жизни» дед Онуфрий наставляет своего внука Николая, ученика 6-го класса львовской гимназии: «Постарайся иметь много-много полезных русских книг; чтобы не быть невеждой и неучем, чтобы знать свой закон христианский и своё русское Отечество, чтобы тебе было ведомо: кто – враг и кто – друг».

Удивительно, но в начале и середине 19 века, потомки Галицкой Руси, и Русского воеводства, однозначно определяли себя, как русских. Более того, самые бескомпромиссные современные галицкие русофобы – лемки и гуцулы (лемкивщина и гуцульщина и тогда входили в состав Галичины) были самыми большими поборниками русского мира. В 2017 году это кажется совершенно невероятным и невозможным. Но, я уверен, ознакомившись с фактологическим материалом этой книги, вы поменяете своё мнение. Галичанин О.Мончаловский считал, что термин «украинский» вообще не был известен в Галичине до 1863 года. Эту точку зрения невозможно оспорить, потому как по всем галицким печатным источником видно, что этот термин действительно никогда не использовался.

«Термин «украинский» вместо «малорусский» не был в Галицкой Руси известен до 1863 года. Его принес к нам польский повстанец Павлин Стахурский-Свенцицкий (Павло Свий), получивший от тогдашнего наместника Галичины, графа Агенора Голуховского, место преподавателя малорусского языка в академической гимназии во Львове. Этот Стахурский-Свенцицкий усердно распространял среди галицко-русской молодежи украинофильский сепаратизм и фонетическое правописание и пытался ввести употребление латинских букв вместо русских. Эту пропаганду вел Стахурский-Свенцицкий не только во время преподавания в гимназии, но и в издаваемом им журнале «Siolo», в заголовке которого значилось, что он «poswizcony rzeczom ludowym ukrainsko-ruskim». Таким образом, Стахурский-Свенцицкий первый в Галицкой Руси употребил термин «украинско-русский», ввиду чего он, польский революционер, является духовным отцом нынешних галицких «украинцев».

О.А. Мончаловский. «О названиях «Украина», «украинский»» Научно-литературный сборник «Галицко-Русская Матица» (Львов 1903 г)

В галицких письменных источниках начала и середины 19 века, очень редко, но можно найти термин «Украина», но данный термин использовался лишь как обозначение территории лежащей к востоку от Галичины. И жители этой «оукраины» однозначно считались малорусскими, или просто русскими. Мы детально, на примерах, рассмотрим этот вопрос чуть ниже. Сейчас же, просто отметим, что термин «украина», галичане никогда не связывали с Галичиной. В их миропонимании название «Украина», это географическая область лежащая с востока от Галичины. Что бы лучше понять суть этого вопроса, представьте себе аналогичный пример. Например: Подолье.

Подолье – это географическая область над северными притоками Днестра. В наше время, Подолье, как географическая область включает в себя земли 10 областей: Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, восточная часть Черновицкой области, север Ивано-Франковской, восток Львовской, южную часть Житомирской области, западные территории Черкасской и Кировоградской области, северо-западные районы Одесской области и Приднестровья.

Является ли Подолье географической областью? Конечно, является. А можно ли считать Подолье исторической областью? Безусловно. А административно- управленческим центром? Нет.

Теперь, переложите данную аналогию на название «Украина», и вы поймёте, почему галичане называли иногда Малороссию «Украиной». Точно также, понятие «Украина» понималось и в Малороссии. С той лишь разницей, что галичане вплоть до конца 19–го, начала 20-го столетия, никогда не связывали термин «Украина» с Галичиной. А в Малороссии эти два понятия использовались в обиходе одновременно. Вот четыре выдержки из письма кошевого атамана Сирко, гетману Самойловичу. Вчитайтесь внимательно, и вам станет очевидной и понятной суть термина «Украина».

(Из Сечи Запорожской, септемврия 25, року 1678 г):

«… После кончины славно памятного доброго нашего гетмана Богдана Хмельницкого, по истине дорогого отчизне своей малороссийского сына.

… Малая Россия, наша бедная отчизна разделилась пополам, сначала на два гетманства, потом через Ханенко уманского на три гетманства, и в следствии постоянных междоусобиц, достаточно обагрилась кровью.

… Потому что нас постоянно беспокоило и одолевало то, что в следствии войны и неприязни обосторонних Днепра гетманов, приходилось нам полными слёз глазами смотреть на пустую и мёртвую Малую Россию, матку нашу.

… Излагаю всё это в следствии сердечного сожаления о постигших бедствиях и крайнем упадке отчизны нашей малороссийской, сегобочной Украины».

Из вышеприведенных цитат, абсолютно ясно видно, что атаман Сирко использует термин «сегобочная Украина», как географическое определение местности лежащей по сей бок Днепра. Точно также термин «Украина» воспринималась и галичанами. А вот, как это описано в архивных актах Барского староства XV века:

«Лишь в половине XІІ в. выступает мельком верхнее Побожье. Оно принадлежит в это время к Киевскому княжеству: здесь находим киевские города – Межибожье , Божскъ и Прилукъ (на Десне, правом притоке Буга)….

… Почти одновременно (в 1144 г) выступает и среднее Приднестровье – «Понизье», впрочим в скромных размерах: город Калиусъ (Калюсъ) есть крайний известный нам пункт на юго-востоке его в XІІ-XІІІ в; кроме того упоминаються ещё Ушица и Бакота. Область эта была «украиною» Галицкого княжества».

«Архив Юго-Западной России издаваемый комиссией для разбора древних актов» Часть 8, том 1. «Акты Барского староства XV-XVІ век», Киев 1893 г., Стр. 14-15.

В российских печатных источниках того времени термин «Украина» употребляется часто и на равных правах с термином «Малороссия». В России термин «Украина» по существу являлся синонимом слова «Малороссия». Парадокс в том, что в самой Галичине, термин «Украина» до 70-х годов 19 столетия употреблялся крайне редко. Галичане называли «тогобочную» территорию исключительно «Малой Русью» или «Малороссией».

Огромное количество галицких письменных источников сохранившихся до наших дней, совершенно чётко и однозначно указывают на то, что в Галиции движение за единство Русского мира было полностью осознанным, и опиралось на историческую основу. А масштабы этого русского движения были настолько велики, что их просто невозможно сравнивать с тогдашним мироощущением русского единства не только в Киеве, но и в Москве с Санкт-Петербургом. Посмотрите, как искренно, всеобъемлюще и логично говорила о единстве русского мира тогдашняя галицкая пресса:

Львовская газета «Зоря Галицкая» от 2 августа 1848 года:«Подносятся голосы, подозревающие нас в тяготении к России и не желающих нам национального розвития. Та точка состовляет с долгого времени опасную засаду, из которой наши враги со смертоносными ударами нападают на нашу национальность, когда лишь она дерзнет объявляти знамена жизни. Великороссы наши соплеменники. Та самая славянская кровь кружит в наших и их жилах, общая судьба в прежних временах, сродный язык, обычаи делают великорусских братьев для наших сердец ценными и дорогими. Если бы мы то отрицали, мы бы лгали и не могли бы перед очами Европы выступить в виде честных и добросовестных людей».

И. Наумович. Статья «Взгляд в будущее» (Львов 1866 г.):«Яко русский человек не могу в Москве не видите русских людей, и хотя я малорусин, а они великоруссы, то таки и я русский, и они русские… Сходство нашего языка с российским есть очевидное, ибо на тех самых правилах опирается. Просвещение у нас на Руси было насамперед в Киеве, потом перенеслось на север… Русь Галицкая, Угорская, Киевская, Московская, Тобольская и пр. с точки зрения этнографической, исторической, языковой, литературной, обрядовой — это одна и та же Русь… Мы не можем отделиться Китайской стеной от наших братьев и отказаться от языковой, литературной и народной связи со всем русским миром».

Вот такой осознанный подход в вопросе русского единства, был присущ галичанам, ещё совсем недавно – в середине 19 столетия. Очень интересную картину прорисовывают нам галицкие письменные источники.

Галичане осознают себя потомками Галицкой Руси.

Галичане считают себя русскими.

Галичане считают, что они принадлежат к единому великому русскому народу.

Галичане лишь изредка называют Малороссию «Украиной», а её жителей называют исключительно малороссами, или просто русскими.

Термин «Украина», вплоть до конца 19 столетия, никто и никогда не использовал в отношении Галичины.

Возникает логический вопрос, а почему именно в Галичине, на территории бывшей Галицкой Руси, и Русского воеводства, в 70-х годах 19 столетия начинается создаваться так называемое «украинство»? В основу которого, закладывается принцип отречения от своего русского прошлого и безоговорочного забвения своей родовой принадлежности к русскому народу. Почему именно Галичина становиться плацдармом для создания проекта «Украина»? Ответ на этот вопрос прост: хоть галичане и считали себя русскими, и осознавали свою принадлежность к единому русскому народу, но по факту, территория населённая галицкими русскими, уже шесть с половиной веков была вырвана из русского мира. И административно находилась в подчинении тех стран, которые не только были чужды им ментально, но и враждебны к русскому миру. И второе – главное: такое длительное пребывание под властью западной цивилизации, убедило хозяев этого западного мира, что Россия окончательно отказалась от своих исконно русских земель, и уже не претендует на их возврат. При подобном раскладе сил, сложилась такая ситуация, при которой в Галичине были созданы идеальные условия, для переформатирования русских в украинцев. Тотальная административная и церковная власть над Галичиной, а главное -невозможность галичан надеяться на помощь России, создали такие нечеловеческие условия для русских, что отречение от своих русских корней и переход в «украинство» стал единственной возможность просто выжить.