Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 января 2020

В Ираке на антиправительственных протестах применили боевые патроны

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Огонь без поражения: США и Россия воюют между собой в Сирии

Фото: AP/TASS

За всю историю своего существования США более двухсот раз отправляла свою армию в разные части планеты для участия в вооруженных конфликтах, при этом ни разу не вступала в прямое противостояние с российской (советской) армией.

Именно в прямой бой. Интервенция во время Гражданской войны в России, когда войска США совместно с Великобританией и Францией, высадились в Архангельске и Мурманске, а совместно с японцами во Владивостоке — не в счет. Силы американцев были ограничены (в Мурманске, например, в 1918 году на берег сошло всего 100 солдат с крейсера «Олимпия») и участия в боевых действиях они не принимали, а вскоре и вообще убрались домой. В Корейской войне (1950−1953гг.), равно как и во Вьетнаме, где армия США находилась с 1965-го по 1975 год, Советская армия официально не участвовала. Тем не менее, активно использовала против армии США авиацию и средства ПВО, которые помогли армиям КНДР и ДРВ добиться определенного превосходства. В Афганистане (1979−1989 гг.) американские военные советники оказывали помощь моджахедам в войне против советского военного контингента.

Прямого вооруженного конфликта между Россией и США, несмотря на достаточно враждебное отношение друг к другу и существование многочисленных противоречий, так и не случилось. Хотя и могло. Достаточно высокая вероятность схватки двух «оппонентов» сейчас существует в Сирии, где у каждой из сторон есть свои интересы. Там завязаны и нефть, и геополитика, и сферы влияния, и еще бог знает что. В Сирии присутствуют военные контингенты двух стран, которые находятся, образно говоря, по разные стороны баррикад. И, по логике вещей, между Россией и США в Сирии должно было «заискрить», «коротнуть» — не могут два альфа-самца ужиться на одной территории, кто-то должен доказать свое лидерство.

Как выяснилось, стычки между российскими и американскими военнослужащими в Сирии все же происходят. Правда, до драки и стрельбы дело пока не доходит. И обе стороны отрицают факты противоречий, если верить все военным обозрениям. Вот руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявляет, что «военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи, действуют в рамках договоренностей, и какого-либо конфликта между ними не было». Так он прокомментировал сообщение о том, что американцы мешали россиянам производить патрулирование в сирийской провинции Хасаке.

Вторит российскому генералу и помощник министра обороны США по связям с общественностью и прессой Джонатан Хоффман, который сделал заявление о перестрелке, якобы произошедшей между военнослужащими США и РФ в районе сирийского города Эль-Хасака. По его словам, нет какой-либо информации о событиях, которые можно характеризовать подобным образом. Хоффман при этом добавил, что «уверен только в том, что американские и российские военные знают, где расположены силы обеих армий и поддерживают постоянный контакт». Он также заявил, что ведется работа над предотвращением конфликтов, чтобы исключить недопонимание и возможные из-за этого случайные столкновения.

То есть нарываться на откровенный конфликт в Сирии не особо хотят ни российские, ни американские военные. Это объяснимо — Россия и США не находятся в состоянии войны, а лишь оказывают поддержку разным сторонам внутрисирийского вооруженного противостояния. Палец на спусковом курке, но стрелять друг в друга, это значит не «поддерживать», а открыто воевать. И здесь военные двух стран стараются проявлять сдержанность, чувство такта и дипломатии, насколько это возможно в представлении военных людей, которые привыкли побеждать, а уже потом проводить переговоры.

История с «остановкой» российского патруля в Сирии американцами имела и свою предысторию, которую сейчас активно раскручивают в иностранных СМИ авторы военных обозрений — «задержание» более года назад российского генерал-майора. В Минобороны РФ подтверждают, что подобный случай имел место быть — 14 месяцев назад в районе Манбиджа, когда этот сирийский город находился под тройным контролем коалиции во главе с США, курдских отрядов и сирийских правительственных войск, туда отправилась и колонна с российскими офицерами. Её действительно остановили для досмотра, однако после установления личностей по существовавшим каналов связи, американцы автомобили пропустили и никакой агрессии не проявляли. Сейчас и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, который и поведал о «перехвате», не уточняя при этом деталей инцидента, говорит, что «все решилось по военным каналам».

Этот случай почему-то выставляется теперь как «слабость» российской армии в Сирии. То ли обычная американская пропаганда, то ли желание стравить российских и американских военнослужащих, которые и так особых симпатий друг к другу не питают. Впрочем, опыт сотрудничества у военных двух стран все же имеется, например, на территории бывшей Югославии в составе международных миротворческих сил SFOR. Там с января 1996 года по 2003-й в городе Углевик (Босния и Герцеговина) находился штаб российской 1-й Отдельной воздушно-десантной бригады. По соседству, через речушку, располагалось подразделение американских войск. В гости друг к другу ходили редко, по согласованию, американцы всегда в каске и с М-16 на плече (страховка требовала, чтобы солдат находился в полном обмундировании), наши — в тельняшке и беретах. Не частыми гостями десантники были и на американской авиабазе Игл в городе Тузла, куда даже порой приземлялись российские транспортные самолеты. Особой дружбы не было (именно с тех времен за американцами закрепилось прозвище «пиндосы»), однако контакты были, в том числе и в планировании миротворческих операций. За исключением некоторых случаев — знаменитый марш-бросок наших десантников в Приштину, который обескуражил американцев и их союзников по НАТО.

Тогда, в ночь с 11 на 12 июня 1999 года, после того как российские десантники заняли аэропорт «Слатина» в Приштине, могла начаться третья мировая война. Из-за назревавшего конфликта с британским контингентом, в который непременно могли ввязаться и США. Не исключалось, что НАТО могло применить оружие. Однако этого не произошло. Вот как объясняет развитие тех событий президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, который в то время возглавлял Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ. «Было три контраргумента по применению НАТО военной силы в отношении России. Чтобы принять подобное решение, США нужно было заручиться согласием совета НАТО. И если американцам удалось „продавить“ бомбардировки Сербии, то война с Россией — это уже совсем другое дело. Если бы американцы продолжали настаивать, то им бы понадобилось по меньшей мере несколько заседаний, что дало бы выигрыш во времени для принятия дополнительных мер. Ну и, наконец, в случае накаления обстановки, предполагалось развернуть югославские вооруженные силы в косовском направлении. Да и не собирались тогда натовцы с нами воевать, подобное решение не поддержали бы ни немцы, ни французы, ни итальянцы, ни даже англичане. США же самостоятельно не решились бы тогда на прямой вооруженный конфликт с Россией. Тем более, что мы действовали строго в рамках международного правового поля, согласно резолюции Совета безопасности ООН».

Вероятно, что схожая ситуация сейчас и в Сирии — США не хотят перевести этот конфликт в выяснение отношений с Россией. Поэтому можно утверждать, что какие-то стычки между военнослужащими двух стран будут продолжаться, уж слишком много интересов пересекаются, но до передергивания затворов и открытия огня дело не дойдет.

Виктор Сокирко

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Русский язык — неотразимое оружие армии России от Сирии до Средней Азии (ФОТО)

Недавно военнослужащие 201-й российской военной базы передали свыше 1000 книг в Центральную городскую библиотеку им. А. Лахути, расположенную в столице Таджикистана. Все переданные книги пополнят книжный фонд библиотеки. Военными были переданы фолианты известных мировых классиков, специальные и научные издания. Подробности «Русской Весне» рассказали представители 201-й российской военной базы в Таджикистане. Директор библиотеки А. Абдукаххор поблагодарил гостей за предоставленную литературу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. В ближайшее время литература будет поставлена на учет, после чего любой желающий сможет взять понравившуюся книгу домой для чтения. После вручения книг А. Абдукаххор провел для военнослужащих базы экскурсию по библиотеке, показав зал для прослушивания аудиокниг, зал для проведения читательских конференций, а также зал с детской литературой. Отвечая на вопросы, директор библиотеки рассказал, что необходимо для получения книг. Центральная городская библиотека им. А. Лахути является единственной в Душанбе, чьи книги читатели могут взять домой. По окончании визита директор библиотеки заверил, что будет рад видеть военнослужащих российской военной базы в гостях в качестве читателей. Как ранее сообщала «Русская Весна», в Сирии российские военные передали русскую литературу в университет Дамаска. Благодаря усилиям офицеров Центра примирения враждующих сторон и российских общественных организаций впервые были обеспечены преподаватели и студенты ведущих вузов САР необходимой учебной и художественной литературой, для более качественного изучения русского языка и культурного наследия России. Эта важная помощь была оказана личным составом ЦПВС совместно с представителем Российского фонда Мира, Общественной палаты России, комитетом по помощи соотечественникам и развитию общественной дипломатии. Читайте также: «Крокодилы» в небе! — Как Армия России остановила войну на границе Сирии и Турции (ФОТО)

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Олег Блохин: В том, что Маарэт-ан-Нуман будет взят в ближайшие дни, уже нет никаких сомнений

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Повышая точность стрельбы по посольству США

Иракские народные мстители сегодня снова обстреляли здание оккупационного американского посольства в Багдаде.На сей раз было выпущено 5 неуправляемых ракет, 4 из которых упали на территории "Зеленой Зоны", а одна упала на территории посольства повредив ресторан и столовую, которая сгорела в результате возникшего пожара. О жертвах среди персонала и охраны не сообщалось.После нескольких попыток пристреляться к посольству США, наконец то начали попадать. Как уже ранее отмечали шиитские лидеры Ирака, если США не уйдут по хорошему, они оставляют за собой право принять все необходимые меры, чтобы войска США ушли вертикально или горизонтально.Параллельно с обстрелом посольства, в Багдаде происходили столкновения https://twitter.com/Navid2019/status/1221523634088337412 сил безопасности с протестующими выступающими против правительства, которое выгоняет американцев и заключает соглашения с китайцами.Очевидно, что борьба Ирана и США на территории Ирака будет развиваться в сторону дальнейшей эскалации, где Иран уже традиционно будет действовать чужими руками, а США в свойственной им манере будут пробовать свалить столь неудобное для них правительство.В США новость отошла на второй план из-за гибели известного баскетболиста Коби Брайанта, который разбился при падении вертолета.

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Сирийская армия вышла к трассе Хама-Алеппо

Развивая наступление на Маарат-ан-Нуман, к вечеру 26 января сирийские войска взяли город Мааршурин и вышли к трассе Хама-Алеппо к северу от Маарат-ан-Нумана. Сообщается о занятии территории по другую сторону трассы. Таким образом основная линия снабжения боевиков в городе перерезана. Наступление поддерживается интенсивными авиаударами, которые оказывают сковывающее влияние на действия боевиков, который под таким воздействием крайне сложно организовывать тактические контратаки или проводить перегруппировку достаточно крупных сил пехоты и техники.Вот так выглядит сейчас Маарат-ан-Нуман https://twitter.com/200_zoka/status/1221471253984370688 Источники САА заявляют, что восточные и северо-восточные въезды в город находятся под огневым контролем.Сам город к обороне подготовлен плохо, серьезных укреплений уровня Эль-Латаминского выступа тут практически нет. Нельзя исключать, что в течение 1-2 дней боевики могут его оставить, но могут и поупираться в жилой застройке.Стоит помнить, что в Маарат-ан-Нумане утеря полного государственного контроля произошла еще в 2011 году. Спустя 9 лет возлюбленный Асад возвращается.

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