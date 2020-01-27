Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Как Европа душила Ленинград в кольце блокады

10:24. 27 января 2020 204 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Источник: Патриоты Великого Отечества

27 января наша страна празднует День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом официальном названии теряется один из важных смыслов: ответственность за гибель от голода, холода, обстрелов и бомбежек порядка миллиона ленинградцев, несут не абстрактные фашисты», а вполне конкретные Германия и Финляндия.

Вооруженные силы этих стран поддерживали кольцо блокады, именно они силой поддерживали голод и ужас на территории Ленинграда. Нельзя забывать, что помогали убивать ленинградцев и другие союзники гитлеровской Германии. Под Ленинградом стояла испанская Голубая дивизия» (немецкое название «Blau», испанское – «Azul»). Свой вклад в умервщление миллиона наших соотечественников внесли солдаты и офицеры «Добровольческого легиона «Норвегия»». Те, кто прилетает в Санкт-Петербург в аэропорт Пулково в большинстве своем не знают, что норвежцы в мае 1942 года воевали именно на Пулковских высотах. Кстати, во время прорыва блокады в январе 1943 года испанцы и норвежцы оказались в самом эпицентре событий, и изо всех сил пытались остановить наступающую Красную армию – то есть сохранить блокадное кольцо!

Добровольческий легион СС из Голландии зимой 1942 года сражался с нашими дедами под Мясным бором, где чуть позже в окружении окажется печально знаменитая 2-я ударная армия под командованием генерала Власова. Голландские эсесовцы участвовали в операциях против партизан и проявили крайнюю жестокость против мирного населения. Военнослужащие добровольческого легиона СС «Фландрия», граждане Бельгии, осенью 1941 года прибыли в район Тосно, где начали свое вооруженную борьбу, направленную на то, чтобы в Ленинграде люди тясячами ежедневно умирали от голода.

Добровольцы всех вышеуказанных формирований принимали присягу на верность Гитлеру, а значит Испания, Норвегия, Бельгия и Голландия могут считаться, наряду с Германией и и Финляндией, соучастниками и организаторами массового умервщления ленинградцев!

Город на Неве оказался в окружении очень быстро. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра Советского Союза сомкнулось. В окруженном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

Начались долгие 872 дня блокады…

Действия гитлеровцев были направлены именно на уничтожение города и поголовное истребление его жителей.

Планы фашистов прекрасно иллюстрирует запись, сделанная 8 июля 1941 г. начальником Генерального штаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдером: «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки. Это будет «народное бедствие», которое лишит центров не только большевизм, но и московитов (русских) вообще».

Добавить к этой «людоедской», в прямом смысле, записи — нечего.

Не нужно думать, что советское руководство не предпринимало попыток деблокировать город. Невыносимо тяжелое положение города прекрасно осознавала Ставка Верховного Главнокомандования. «Учитывая исключительно тяжелое положение, в котором находились войска и население Ленинграда, — пишет маршал Советского Союза А. М. Василевский, — Верховное Главнокомандование принимало все меры к тому, чтобы как можно быстрее снять блокаду с осажденного города».

Первая попытка прорвать кольцо блокады была предпринята в конце сентября 1941 г. Но из-за слабого взаимодействия 54-й армии и соединений Ленинградского фронта развить успех не удалось. Во время этой операции войска Ленинградского фронта захватили небольшой плацдарм на левом берегу Невы в районе Московской Дубровки, где, неся страшные потери, перемололи несколько фашистских дивизий. Этот знаменитый плацдарм получил название «Невский пятачок» и стал символом мужества и массового героизма советских воинов. Наши части удерживали его до конца апреля 1942 г. Этот год выдался крайне тяжелым для всей страны и ее армии. О полном снятии блокады речи быть не могло, но в районе поселений Мги и Синявино, где до того проходили основные войсковые операции, пытались, по крайней мере, пробить коридор для связи с осажденным городом. 19 августа 1942 года началось наступление под командованием генерала Л. А. Говорова, в котором силы Красной Армии потерпели поражение.

Единственным спасением и надеждой для осажденных надолго стала «Дорога жизни» – проложенная по льду Ладожского озера трасса, по которой с сентября 1941 г. в город доставлялись продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось гражданское население и раненые.

И хотя РККА несла тяжелые потери, но держалась, а сам Ленинград был превращен жителями изнутри в неприступную крепость, самая страшная беда поселилась на улицах города. Голод… Ежедневно от истощения умирали 4 тыс. человек.

Блокада, по разным оценкам, унесла жизни от 600 тыс. до 1,5 млн. жителей города. От бомбежек и артобстрелов погибло лишь 3% людей, остальные умерли от голода.

За время блокады Ленинграда погибло больше советских людей, чем потеряли Англия и США за всё время войны.

Хочется привести только один пример исключительной стойкости и мужества обычных ленинградцев в это тяжелое время. В центре Ленинграда, на Исаакиевской площади находилось здание Всесоюзного института растениеводства, сейчас это Всероссийский НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова. До войны там хранилось более 250 тыс. образцов семян и клубней картофеля. В первые месяцы войны эвакуировать коллекцию не удалось, а многие образцы были уникальные, не имеющие аналогов в мире. Словом, на хранении находилась неповторимая, невосполнимая научная ценность. И эта научная ценность была живая. Чтобы сохранить ее, с ней нужно было постоянно работать.

Сотрудники института получали в день по 125 граммов хлеба, наравне с другими ленинградцами из категории служащих и иждивенцев. Эти люди охраняли свои сокровища, как от воров, так и от полчищ голодных грызунов.

Истощенные от голода люди берегли и хранили каждое зернышко. Находясь среди огромного количества еды, сотрудники института умирали от голода. Был ли у них выбор? Разумеется, был. И в блокадном Ленинграде были примеры подлых, преступных поступков, предательства.

Хочется спросить – что это? Легендарный Русский Дух? Патриотизм? Вера в дело партии Ленина?

Не побывав в их положении это трудно осознать до конца.

Только в январе 1943 г., когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокада была частично прорвана. Ходом деблокирующей операции советских фронтов (операция «Искра») руководил Г.К. Жуков. На узкой полосе южного берега Ладожского озера, шириной 8-11 км, удалось восстановить сухопутную связь со страной. В течение последующих 17 суток по этому коридору была проложена железная и автомобильная дороги. Январь 1943 г. стал переломным моментом в Ленинградской битве.

«Я увидел, с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по-братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость! » — писал Георгий Константинович Жуков о прорыве блокады 18 января 1943 года.

Положение города значительно улучшилось, но угроза продолжала оставаться. Необходимо было отбросить врага за пределы Ленинградской области. В конце 1943 г. была разработана, а в январе 1944 г. проведена  Ленинградско-Новгородская наступательная операция. 27 января в ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда, которая продлилась почти 900 дней, прогремел праздничный салют. Группа армий «Север» потерпела тяжелое поражение, в результате которого советские войска вышли на границы Латвии и Эстонии. Легендарная операция получила название «Январский гром».

В заключение, не могу обойти стороной звучавшие последнее время заявления о «напрасности жертв», о том, что нужно было сдать город и т.п. 

Даже оставляя за скобками морально-этическую сторону подобных заявлений, можно смело утверждать, что оборона Ленинграда имела огромное военно-стратегическое, политическое и моральное значение. Командование Вермахта лишилось возможности эффективного маневра стратегическими резервами, переброски войск на другие направления. Если бы город пал (или был сдан)  в 1941 г., то германские войска соединились бы с финнами, линия фронта уменьшилась в размерах, а большая часть войск немецкой группы армий «Север» могла быть развернута в южном направлении и ударить по центральным районам СССР. Москву при таком развитии событий могли не удержать, а вся война пошла бы совершенно по другому сценарию. В смертельной мясорубке Синявинской операции 1942 года бойцы Красной Армии своим подвигом и несокрушимой стойкостью спасали не только себя и ленинградцев. Сковав немецкие силы, они оказали неоценимую помощь Сталинграду, позволив выстоять на Волге и перехватить стратегическую инициативу у врага!

Подвиг и стойкость защитников и жителей Ленинграда, державших оборону в тяжелейших условиях, вдохновлял всю армию и народ на сопротивление врагу и вселял веру в конечную победу!

И мы отмечаем день 27 января, как один из символов несгибаемой силы духа нашего народа. А итоги блокады Ленинграда и Великой Отечественной Войны служат напоминаем тем, кто захочет «продолжением дипломатии» воздействовать на Российское государство.

Источник: https://nstarikov.ru/kak-evropa-dushila-leningrad-v-kolce-blokady-112687

Метки: блог

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
При виде слез в защиту немцев я невольно презираю защитника
...глазами я видел, как немцы, попав в кольцо, начали гранатами уничтожать... его убили. Во время блокады Ленинграда у меня на руках умерла.... Там не было живой души. В первом доме, куда...памяти о котором для современной Европы невозможно преувеличить. Для России...
Рассказывает маршал Язов
...украинской столицы оказалась в кольце, Киев полтора месяца...Готовилась операция «Искра»... — Прорыв блокады Ленинграда? — Верно, прорыв... К..., которая практически победила Европу. До сих пор ..., с какою целью, Открою душу вам свою, Какому злобному веселью...
Телеканал «Дождь»: мало кто смотрит, огромные убытки, но кто-то дает деньги
... до глубины души. И не только потому, что блокада напрямую коснулась... есть даже вокруг моего родного Ленинграда — Санкт-Петербурга. Пушкин, ...у населения, за пределами Садового кольца, я думаю, что никто..., что мы в Европе, тра-ля-ля, какие-то общие фразы,...
Виктор Суворов: Сказ о Великой Победе и ставленнике мирового еврейства
... фронта, где замкнула кольцо окружения, встретившись с...хозяйства Ленинграда: после прорыва блокады резко увеличить в Ленинграде ... победные марши. Гитлер душил Европу, а наши отцы... медведевско-нарышкинское разгильдяйство. Какому из этих объяснений отдать...
По новостям и событиям: Лига Справедливости
... связи с континентальной блокадой Великобритании в 1807...1987), Мартынко (1987), Волшебное кольцо (1979), Дождь (ТВ,... ресурсы...) В остальной Европе опасность, идущая от ... залезание в душу, издевательство»), Сталин охарактеризовал их как иезуитизм. ...
Рейтинг 100 самых ярых русофобов
... на зелёный свет. Как в Европе. Но это всё ...аргументы, чтобы примирить свою душу с тем г***м... Мы точно теперь знаем, что блокады (Лениграда. – прим.ред.) ...не было. Не было кольца вокруг города, в ...десятков километров, которая соединяла Ленинград с Ладогой, а ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13796 1002
    ХОХОЛ 27 января 2020 в 10:44

    Коммунисты вывезли всё продовольствие,хотели ВЗОРВАТЬ город.
    А Ленинградны НЕ СДАЛИСЬ. За это им и ГОЛОД и потом Ленинградское дело.
    Немцы виноваты больше некому

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)