Как Европа душила Ленинград в кольце блокады

27 января наша страна празднует День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом официальном названии теряется один из важных смыслов: ответственность за гибель от голода, холода, обстрелов и бомбежек порядка миллиона ленинградцев, несут не абстрактные фашисты», а вполне конкретные Германия и Финляндия.

Вооруженные силы этих стран поддерживали кольцо блокады, именно они силой поддерживали голод и ужас на территории Ленинграда. Нельзя забывать, что помогали убивать ленинградцев и другие союзники гитлеровской Германии. Под Ленинградом стояла испанская Голубая дивизия» (немецкое название «Blau», испанское – «Azul»). Свой вклад в умервщление миллиона наших соотечественников внесли солдаты и офицеры «Добровольческого легиона «Норвегия»». Те, кто прилетает в Санкт-Петербург в аэропорт Пулково в большинстве своем не знают, что норвежцы в мае 1942 года воевали именно на Пулковских высотах. Кстати, во время прорыва блокады в январе 1943 года испанцы и норвежцы оказались в самом эпицентре событий, и изо всех сил пытались остановить наступающую Красную армию – то есть сохранить блокадное кольцо!

Добровольческий легион СС из Голландии зимой 1942 года сражался с нашими дедами под Мясным бором, где чуть позже в окружении окажется печально знаменитая 2-я ударная армия под командованием генерала Власова. Голландские эсесовцы участвовали в операциях против партизан и проявили крайнюю жестокость против мирного населения. Военнослужащие добровольческого легиона СС «Фландрия», граждане Бельгии, осенью 1941 года прибыли в район Тосно, где начали свое вооруженную борьбу, направленную на то, чтобы в Ленинграде люди тясячами ежедневно умирали от голода.

Добровольцы всех вышеуказанных формирований принимали присягу на верность Гитлеру, а значит Испания, Норвегия, Бельгия и Голландия могут считаться, наряду с Германией и и Финляндией, соучастниками и организаторами массового умервщления ленинградцев!

Город на Неве оказался в окружении очень быстро. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра Советского Союза сомкнулось. В окруженном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

Начались долгие 872 дня блокады…

Действия гитлеровцев были направлены именно на уничтожение города и поголовное истребление его жителей.

Планы фашистов прекрасно иллюстрирует запись, сделанная 8 июля 1941 г. начальником Генерального штаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдером: «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки. Это будет «народное бедствие», которое лишит центров не только большевизм, но и московитов (русских) вообще».

Добавить к этой «людоедской», в прямом смысле, записи — нечего.

Не нужно думать, что советское руководство не предпринимало попыток деблокировать город. Невыносимо тяжелое положение города прекрасно осознавала Ставка Верховного Главнокомандования. «Учитывая исключительно тяжелое положение, в котором находились войска и население Ленинграда, — пишет маршал Советского Союза А. М. Василевский, — Верховное Главнокомандование принимало все меры к тому, чтобы как можно быстрее снять блокаду с осажденного города».

Первая попытка прорвать кольцо блокады была предпринята в конце сентября 1941 г. Но из-за слабого взаимодействия 54-й армии и соединений Ленинградского фронта развить успех не удалось. Во время этой операции войска Ленинградского фронта захватили небольшой плацдарм на левом берегу Невы в районе Московской Дубровки, где, неся страшные потери, перемололи несколько фашистских дивизий. Этот знаменитый плацдарм получил название «Невский пятачок» и стал символом мужества и массового героизма советских воинов. Наши части удерживали его до конца апреля 1942 г. Этот год выдался крайне тяжелым для всей страны и ее армии. О полном снятии блокады речи быть не могло, но в районе поселений Мги и Синявино, где до того проходили основные войсковые операции, пытались, по крайней мере, пробить коридор для связи с осажденным городом. 19 августа 1942 года началось наступление под командованием генерала Л. А. Говорова, в котором силы Красной Армии потерпели поражение.

Единственным спасением и надеждой для осажденных надолго стала «Дорога жизни» – проложенная по льду Ладожского озера трасса, по которой с сентября 1941 г. в город доставлялись продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось гражданское население и раненые.

И хотя РККА несла тяжелые потери, но держалась, а сам Ленинград был превращен жителями изнутри в неприступную крепость, самая страшная беда поселилась на улицах города. Голод… Ежедневно от истощения умирали 4 тыс. человек.

Блокада, по разным оценкам, унесла жизни от 600 тыс. до 1,5 млн. жителей города. От бомбежек и артобстрелов погибло лишь 3% людей, остальные умерли от голода.

За время блокады Ленинграда погибло больше советских людей, чем потеряли Англия и США за всё время войны.

Хочется привести только один пример исключительной стойкости и мужества обычных ленинградцев в это тяжелое время. В центре Ленинграда, на Исаакиевской площади находилось здание Всесоюзного института растениеводства, сейчас это Всероссийский НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова. До войны там хранилось более 250 тыс. образцов семян и клубней картофеля. В первые месяцы войны эвакуировать коллекцию не удалось, а многие образцы были уникальные, не имеющие аналогов в мире. Словом, на хранении находилась неповторимая, невосполнимая научная ценность. И эта научная ценность была живая. Чтобы сохранить ее, с ней нужно было постоянно работать.

Сотрудники института получали в день по 125 граммов хлеба, наравне с другими ленинградцами из категории служащих и иждивенцев. Эти люди охраняли свои сокровища, как от воров, так и от полчищ голодных грызунов.

Истощенные от голода люди берегли и хранили каждое зернышко. Находясь среди огромного количества еды, сотрудники института умирали от голода. Был ли у них выбор? Разумеется, был. И в блокадном Ленинграде были примеры подлых, преступных поступков, предательства.

Хочется спросить – что это? Легендарный Русский Дух? Патриотизм? Вера в дело партии Ленина?

Не побывав в их положении это трудно осознать до конца.

Только в январе 1943 г., когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокада была частично прорвана. Ходом деблокирующей операции советских фронтов (операция «Искра») руководил Г.К. Жуков. На узкой полосе южного берега Ладожского озера, шириной 8-11 км, удалось восстановить сухопутную связь со страной. В течение последующих 17 суток по этому коридору была проложена железная и автомобильная дороги. Январь 1943 г. стал переломным моментом в Ленинградской битве.

«Я увидел, с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по-братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость! » — писал Георгий Константинович Жуков о прорыве блокады 18 января 1943 года.

Положение города значительно улучшилось, но угроза продолжала оставаться. Необходимо было отбросить врага за пределы Ленинградской области. В конце 1943 г. была разработана, а в январе 1944 г. проведена Ленинградско-Новгородская наступательная операция. 27 января в ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда, которая продлилась почти 900 дней, прогремел праздничный салют. Группа армий «Север» потерпела тяжелое поражение, в результате которого советские войска вышли на границы Латвии и Эстонии. Легендарная операция получила название «Январский гром».

В заключение, не могу обойти стороной звучавшие последнее время заявления о «напрасности жертв», о том, что нужно было сдать город и т.п.

Даже оставляя за скобками морально-этическую сторону подобных заявлений, можно смело утверждать, что оборона Ленинграда имела огромное военно-стратегическое, политическое и моральное значение. Командование Вермахта лишилось возможности эффективного маневра стратегическими резервами, переброски войск на другие направления. Если бы город пал (или был сдан) в 1941 г., то германские войска соединились бы с финнами, линия фронта уменьшилась в размерах, а большая часть войск немецкой группы армий «Север» могла быть развернута в южном направлении и ударить по центральным районам СССР. Москву при таком развитии событий могли не удержать, а вся война пошла бы совершенно по другому сценарию. В смертельной мясорубке Синявинской операции 1942 года бойцы Красной Армии своим подвигом и несокрушимой стойкостью спасали не только себя и ленинградцев. Сковав немецкие силы, они оказали неоценимую помощь Сталинграду, позволив выстоять на Волге и перехватить стратегическую инициативу у врага!

Подвиг и стойкость защитников и жителей Ленинграда, державших оборону в тяжелейших условиях, вдохновлял всю армию и народ на сопротивление врагу и вселял веру в конечную победу!

И мы отмечаем день 27 января, как один из символов несгибаемой силы духа нашего народа. А итоги блокады Ленинграда и Великой Отечественной Войны служат напоминаем тем, кто захочет «продолжением дипломатии» воздействовать на Российское государство.

Источник: https://nstarikov.ru/kak-evropa-dushila-leningrad-v-kolce-blokady-112687