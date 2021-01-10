Источник: russian.rt.com @ Анастасия Попова, шеф европейского бюро ВГТРК

Не добили. Вот такая нехорошая, с точки зрения христианина, мысль нет-нет да и проскальзывает в голове каждый раз, когда сталкиваешься с теми, кто воспевает нацизм.

Так было, когда я увидела факельное шествие националистов на Украине. Все эти плакаты с горящим Кремлём, все эти лозунги и чествование человека, который мало того что помогал нацистам, так ещё и убил со своими отрядами около сотни тысяч простых людей. Меня учили, что Степан Бандера — это позорная страница истории, но сегодня он вдруг опять герой. И почему-то никто, кроме России и Израиля, на это не обратил внимания.

Такие же марши проходят и в Литве, а это уже, на минуточку, Евросоюз. Там не подпольно, а вполне официально, в присутствии государственных деятелей чествуют лидеров «лесных братьев», на совести которых пособничество нацистам и истребление людей — советских военнопленных и местных жителей.

Такая же мысль про «не добили» промелькнула в сентябре, когда компания, зарегистрированная на польском хостинге, выпустила новую серию игрушек в память о Второй мировой войне. Солдаты Красной армии в их представлении — пьющие мародёры, ничего более.

Недобрая мысль опять вернулась в Праге, у памятника нашему Ивану Коневу, под командованием которого в 1945-м она была освобождена. Благодарные жители тогда осыпали советских солдат цветами, самому маршалу спустя 20 лет вручили ключи от города, потом сами же чехословаки поставили ему памятник, который теперь со скандалом снесли. Я стояла с микрофоном «Россия» в сентябре 2019-го, на постаменте ещё лежали цветы. Подошёл какой-то невразумительный бритый дегенерат, смачно харкнул на монумент, пытался сделать вид, что мочится, показывал средний палец, при этом что-то кричал мне в лицо по-чешски вперемежку с английскими словами на букву F. Конева убрали, а вместо этого в Праге установили мемориальную табличку власовцам (по-нашему — просто предателям, которые переметнулись на сторону гитлеровской Германии, воевали против СССР), а рядом поставили столб, наверху которого советский танк Т-34 накрыт немецкой каской. Потом пугали всех российским ядом: будто секретные сотрудники нашего МИД посланы в Чехию, чтобы отравить тех, кто добивался сноса памятника Коневу. Чушь, но ведь об этом говорили серьёзно, кричали на всю Европу.

В Бельгии ещё год назад 27 коллаборационистов по-прежнему получали немецкую надбавку — так называемую пенсию Третьего рейха — от €425 до €1275 в месяц. Выплаты ввёл лично Адольф Гитлер в 1941-м — велел платить за верность, лояльность и повиновение тем бельгийцам, которые не примкнут к Сопротивлению, а будут работать на него. Набралось 38 тыс. желающих, часть в итоге служили в вермахте, часть — в войсках СС.

И вот опять эта мысль, когда смотрю видео из испанской казармы. Праздник, десантники гуляют и пьют пиво, потом зигуют и дружно орут песню, которая на первый взгляд может показаться нашей «Катюшей». Мотив в точности такой же, только это неофициальный марш «Голубой дивизии» фашистской Испании времен Франко. Песню они придумали больше 70 лет назад у нас под Ленинградом, когда помогали немцам держать страшную почти 900 дневную блокаду города. Причём на фронт в составе дивизии тогда шли сплошные добровольцы — 47 тыс. человек — те, кто сам хотел воевать против СССР. Это они помогли немцам сомкнуть кольцо вокруг Ленинграда, в том числе и их стараниями от голода и бомбёжек там погибли от 632 тыс. до 1 млн человек. Послушать только слова этого марша… Грустно им, что они весну встречают на Ладоге, на речке Волхов. А на них «пьяный враг наступает, атакуя с водкой, без храбрости». Вот интересно, а орущие её в наши дни в пьяном угаре солдаты знают, где вообще находится Ладога и почему про неё поют.

Не забыли, как их гнали оттуда советские войска, прорвавшие блокаду? Зиговать-то не стыдно им?

Видимо, нет, потому что если почитать испанскую прессу, то складывается впечатление, что они там сочувствуют солдатам вермахта, делают героев из пособников Гитлера, планы сравнять Ленинград с землёй считают вполне логичной военной операцией, восхваляют смелость своей «Голубой дивизии» и возмущаются, что в советском плену испанских фашистов мало кормили. Вы это ленинградцам расскажите. А заголовки-то какие, взять хоть газету АВС: «Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет».

Это всё можно списать на отдельные случаи, но не выходит. Ведь уже даже такой солидный институт, как Европарламент, принял целую резолюцию, где, по сути, поставил знак равенства между нацистами и СССР. Тогда пугали мир коммунистами — теперь пугают современной Россией, практически ничего о ней не зная и не желая знать.

Да в той же Испании каталонцев затаскали по судам за организацию референдума по отделению в 2019 году. В чём их только не обвиняли — в терроризме, растрате госсредств и, конечно же, в работе на Россию. Причём больший абсурд представить сложно: якобы некая группа, созданная ещё во времена Горбачёва, предлагала отправить в Каталонию «10 тысяч путинских солдат» (так писала La Vanguardia) для дестабилизации Испании и чемоданы денег, чтобы каталонские власти погасили госдолг новой независимой республики, а та в ответ признала бы Крым российским. Гениальный план, разве что всплытия подлодки «ЧВК Вагнера» где-нибудь в центре Барселоны не хватило для большего эффекта. Но смутило другое. Операцию по выявлению мнимого российского следа испанцы назвали «Волхов». То есть в честь своих же фашистов, которые душили Ленинград? Странные параллели. Потом испанцы стали оправдываться, что буква, дескать, выпала из названия, хотели в честь другого бога назвать, это всё пресса напутала, но осадочек, как говорится, всё равно остался. И мысль про «не добили» вернулась снова.

Наше посольство в Мадриде тогда отшутилось, мол, на самом деле солдат перебросили самолётами «Чато» и «Моска» (русская помощь, отправленная республиканским силам, выступавшим против Франко во время гражданской войны в Испании 1936—1939 годов), потом запрятали их в горах, где они всё это время ждали в засаде секретного сигнала. Следом интернет наводнили десятки забавных коллажей и зарисовок на тему.

Наверное, высмеивание — самая верная реакция на такой очевидный бред. Но мне почему-то всё равно обидно, что мою страну, нашу общую историю, память моих дедов используют направо-налево для решения своих внутренних политических задач, для сведения личных счётов с неугодными политическими движениями и людьми. Мне неприятно, что Россию упоминают лишь в том случае, когда надо наказать или напугать. Хакеры, солдаты, ракеты, «Новичок» — список можно продолжить.

Чем меньше остаётся реальных свидетелей той эпохи, тем проще насаждаются «цивилизованному обществу» ложные представления о добре и зле, всё переворачивается с ног на голову. И идёт всё по цепочке: перевирают историю в одних странах, а потом начинают насаждать то же самое искажённое представление о Великой Отечественной уже и у нас в стране. И находятся те, кто верит, ведь там, на Западе не могут врать. А мы смотрим на всё это как-то спокойно и снисходительно. Да, мы по-прежнему белые и пушистые. Но, может, пора иногда и зубы показывать даже за саму попытку поиграть с нашей историей, чтобы другим неповадно было?