Гитлер и еврейский вопрос. Диана Романова

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... подчинённое по служебным вопросам подразделение – 12 ...Варяги не отмечают еврейские праздники и не ...(также известной как Диана). Грек Дамаскин Студит...Ах эти «великие» Романовы, развалившие огромную Великую ... зря же Адольф Гитлер отправлял экспедиции на...
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- Гитлер евреев не уничтожал!
- Более того, вся верхушка третьего рейха состояла только из евреев.
- Сам Адольф Алоизиевич был евреем!