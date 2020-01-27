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Гитлер и еврейский вопрос. Диана Романова

13:57. 27 января 2020 80 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RD4BhmAtlN8

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10140 6054
    XAPAOH 27 января 2020 в 14:14

    - Гитлер евреев не уничтожал!
    - Более того, вся верхушка третьего рейха состояла только из евреев.
    - Сам Адольф Алоизиевич был евреем!

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