Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 января 2020

Политический мир давно уже стал чёрно-белым. У государств и народов есть только один выбор — или стать рабами США и американскими подстилками, как стали ими украинцы и поляки, или же оставаться независимым и самостоятельным народом и государством, рискуя попасть под американский пресс и под американские санкции, как Китай, Россия и Иран.

«Свои» и «чужие» в международной политике сейчас определяются достаточно легко. На Ближнем Востоке после начала прямого военного участия России в защите суверенитета Сирии и в связи с действием российско-сирийского договора о дружбе и сотрудничестве нападение иностранного государства на Сирию и оккупация иностранным государством сирийской территории должно квалифицироваться как нападение на Россию со всеми вытекающими политическими выводами.

Уже происходят столкновения российских и американских военных на сирийской земле, которые могут привести к военному конфликту. Продолжение прямой израильской агрессии против Сирии делает Израиль страной, враждебной России.

Из-за израильской агрессии против Сирии Россия уже потеряла самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20, его экипаж и военных специалистов на борту. К сожалению, до сих пор российское руководство пока не сделало необходимых выводов о пересмотре российско-израильских отношений в свете продолжения израильской оккупации сирийской земли и продолжения израильской агрессии против Сирии и фактически против России.

В Ливане — небольшом государстве на Ближнем Востоке — после последней гражданской войны власть была разделена между тремя основными конфессиями: христианами-маронитами, мусульманами-суннитами и мусульманами-шиитами. Президентом страны должен был быть христианин, парламент возглавлял мусульманин-шиит, а представитель мусульман-суннитов возглавлял правительство.

После вывода сирийских войск, которые стабилизировали ситуацию в Ливане после гражданской войны, исполнительную власть в стране захватили американские марионетки — представители мусульман-суннитов отец и сын, принадлежащие к криминальному бизнес-клану Харири, прославившиеся тем, что, находясь у власти премьер-министра и используя служебное положение, скупили огромные куски недвижимости в центре Бейрута.

В Ливане после недавних массовых народных протестов президент страны М. Аун утвердил 22 января состав нового правительства Ливана. В нём представлены представители всех конфессий страны — христиан-маронитов, мусульман-суннитов и мусульман-шиитов. Предыдущий премьер-министр страны Саад Харири, ушедший в отставку после массовых народных протестов, находится в оппозиции. В ливанском парламенте новое правительство опирается на парламентское большинство, состоящее из пропрезидентского Свободного патриотического движения и блока шиитских партий «Амаль» и «Хезболла».

Грубо говоря, в Ливане политические силы, пользующиеся поддержкой большинства населения страны, убрали от власти проамериканское правительство суннитского меньшинства, которое находилось у власти только благодаря межконфессиональным соглашениям. Это произошло впервые за 30 лет, прошедших после гражданской войны в Ливане и после подписания Таифских соглашений.

Если нынешнее ливанское правительство будет стремиться к независимости от США и к отстаиванию национальных интересов своей страны, оно неизбежно должно будет обратиться к России, Сирии и к Ирану в поисках новых союзников. Такие контакты уже начались. Представитель президента Ливана г-н Амаль Абу-Зейд 24 января встречался в Москве с заместителем министра иностранных дел России г-ном М. Л. Богдановым.

Из пресс-релиза Министерства иностранных дел России: «24 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М. Л. Богданов принял советника Президента Ливанской Республики Амаля Абу-Зейда.

В ходе беседы состоялось обстоятельное обсуждение развития ситуации в Ливане. При этом с российской стороны была подтверждена поддержка суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности дружественной Ливанской Республики. Выражена также надежда на успешное завершение процесса утверждения нового состава ливанского правительства во главе с Премьер-министром Х. Диябом в парламенте страны и начало практической работы по обеспечению долгосрочной финансово-экономической стабилизации Ливана. В этом контексте был констатирован неизменный настрой Москвы на дальнейшее укрепление многопланового взаимовыгодного сотрудничества с Бейрутом».

Нынешнее ливанское правительство само по себе многоконфессионально.

Цитирую сообщение ТАСС: «Президент Ливана Мишель Аун утвердил во вторник состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

В состав кабинета, которому предстоит вывести Ливан из острого экономического и финансового кризиса, вошли 20 министров-технократов, представляющих христианские и мусульманские общины страны.

Выступивший перед журналистами во дворце Баабда генеральный секретарь Совета министров Махмуд Меккия сообщил, что на пост министра иностранных дел республики назначен Насыф Хитти (христианин-маронит), а главой МВД стал Мухаммед Фахми (мусульманин-суннит). Впервые Министерство обороны Ливана возглавила женщина — Зейна Акар (православная), которая заняла также пост вице-премьера. Министром финансов утвержден Гази Вазни (мусульманин-шиит)».

«На состоявшейся пресс-конференции после встречи с президентом Диаб заявил, что все члены новой правительственной команды являются „компетентными специалистами, готовыми к совместной работе по спасению Ливана“. „Нашим приоритетом будет исправление ситуации в экономике и борьба с безработицей“, — сказал он, обещав, что правительство будет учитывать требования участников протестного движения. „Мы придаем важное значение поддержке ливанской армии, защите стабильности и гражданского мира в Ливане“, — подчеркнул он.

60-летний премьер принадлежит к академическим кругам и до своего назначения 19 декабря прошлого года занимал должность проректора Американского университета Бейрута. Его кабинет опирается на поддержку парламентского большинства, которое возглавляет пропрезидентское Свободное патриотическое движение и шиитский тандем „Амаль“ — „Хезболлах“.

Партии прозападного лагеря отказались от участия в новом правительстве и перешли в оппозицию. Среди них суннитское движение „Аль-Мустакбаль“, лидер которого Саад Харири возглавлял предыдущий коалиционный кабинет и ушел в отставку в октябре прошлого года на фоне охвативших Ливан массовых акций протеста».

Отставка Харири означает возможную смену приоритетов ливанской политики и внешней политики. Сирия и Ливан — две братские страны, имевшие ранее единый валютный и таможенный союз, теснейшие экономические, культурные и народные связи. Сирия внесла основной вклад во внутриливанское урегулирование после гражданской войны, сирийское влияние в Ливане способствовало стабилизации политической обстановки и возрождению Ливана.

Проводимая предыдущими премьер-министрами отцом и сыном Харири антисирийская политика и разрыв отношений с Сирией во многих сферах уже обернулись для Ливана огромными потерями, как политическими, так и экономическими и финансовыми.

Возможное значительное улучшение ливано-российских отношений, которым препятствовала откровенно проамериканская политика обоих Харири, может привести к различным прорывным проектам и соглашениям во многих сферах.

Не всё так однозначно, ведь нынешний президент Ливана 30 лет назад возглавлял ливанскую армию, которая некоторое время воевала с сирийскими войсками, призванными разоружить все противоборствующие в Ливане силы, вовлечённые в гражданскую войну. С другой стороны, наличие в правительственной коалиции шиитских политических организаций «Амаль» и «Хезболла» означает наличие в ливанском правительстве дружественных Сирии политических сил.

Приход к власти в Ливане правительства ответственных политиков, для которых судьба страны важнее отношений с США, должен привести к стабилизации внутренней политической и экономической обстановки в стране. Возможное улучшение отношений с Сирией неизбежно должно привести к взаимовыгодному сотрудничеству в экономических сферах, в сферах транспорта и энергетики.

Отстранение от власти в Ливане ничтожных проамериканских марионеток уже укрепило внешнеполитический статус страны и региональную безопасность.

Если политическая тенденция внутренней ливанской политики сможет привести к реализации второй, долгосрочной части Таифских соглашений и начале формирования ливанских правительств на демократической основе, а не на основе конфессиональных принципов, это будет означать окончательное отстранение от власти ничтожных антинациональных проамериканских политиков из клана Харири и возрождение Ливана как самостоятельного и процветающего государства, поддерживающего братские отношения с Сирией и дружественные отношения с Россией, Ираном и Ираком.

Ливан снова может стать «жемчужиной Ближнего Востока», как его называли ранее, геополитическим центром этого непростого региона. Ливанский народ сделал свой выбор и отбросил конфессиональные ограничения в своей внутренней политике.

Единый Ливан, единая мирная, сильная и процветающая страна, дружественная Сирии, России и Ирану — в этом должно быть блестящее будущее этой замечательной страны.

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Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»