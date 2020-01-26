Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 января 2020
- 12:36 Наступление в Идлибе. 25.01.2020.
- 11:06 Военная колонна США из иракского Эрбиля зашла в сирийскую Хасаку.
- 08:00 Жемчужина Востока в огне: союзник Сирии сбросил иго американских марионеток (ФОТО).
- Вчера 21:52 Почему США блокируют российских военных в Сирии? — честный ответ (ФОТО).
Наступление в Идлибе. 25.01.2020
Сирийская армия продолжает успешно развивать наступление в Идлибе.
До Маарат-ан-Нумана остался один километр. Фактически, САА уже на окраинах города, а сама трасса проходящая через него находится под огневым контролем.
За вчера освобождены два города – Таль-Манас и Мар-Шамша. Сейчас идет борьба за территории вокруг армейской базы Вади-Дейф.
Перед занятием Маарат-ан-Нумана, САА скорее всего предварительно займет аль-Хамидию и Мааршурин.
Выход к трассе скорее всего произойдет к югу и северу от Маарат-ан-Нумана – с одной стороны обойдут турецкий обсервационный пункт к северу от Хеша, а с другой стороны, просто отрежут Маарат-ан-Нуман от основной линии снабжения, вынуждая боевиков отходить на запад.
Как заявили в Дамаске, САА будет продолжать наступательные операции в Идлибе и Алеппо.
Перспективная цель – разблокирование трассы Хама-Алеппо.
Кроме того, вечером и ночью пришел в движение фронт под Алеппо. САА освободила территорию к западу от квартала Аль-Ассад.
Также прогрелся фронт к юго-западу от города, где актвизировались иранские прокси. Потенциальной целью там может являться Аль-Иис.
Ночной фронт под Алеппо.
Сирийцам и нашим удачи.
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Военная колонна США из иракского Эрбиля зашла в сирийскую Хасаку
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Жемчужина Востока в огне: союзник Сирии сбросил иго американских марионеток (ФОТО)
Политический мир давно уже стал чёрно-белым. У государств и народов есть только один выбор — или стать рабами США и американскими подстилками, как стали ими украинцы и поляки, или же оставаться независимым и самостоятельным народом и государством, рискуя попасть под американский пресс и под американские санкции, как Китай, Россия и Иран.
«Свои» и «чужие» в международной политике сейчас определяются достаточно легко. На Ближнем Востоке после начала прямого военного участия России в защите суверенитета Сирии и в связи с действием российско-сирийского договора о дружбе и сотрудничестве нападение иностранного государства на Сирию и оккупация иностранным государством сирийской территории должно квалифицироваться как нападение на Россию со всеми вытекающими политическими выводами.
Уже происходят столкновения российских и американских военных на сирийской земле, которые могут привести к военному конфликту. Продолжение прямой израильской агрессии против Сирии делает Израиль страной, враждебной России.
Из-за израильской агрессии против Сирии Россия уже потеряла самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20, его экипаж и военных специалистов на борту. К сожалению, до сих пор российское руководство пока не сделало необходимых выводов о пересмотре российско-израильских отношений в свете продолжения израильской оккупации сирийской земли и продолжения израильской агрессии против Сирии и фактически против России.
В Ливане — небольшом государстве на Ближнем Востоке — после последней гражданской войны власть была разделена между тремя основными конфессиями: христианами-маронитами, мусульманами-суннитами и мусульманами-шиитами. Президентом страны должен был быть христианин, парламент возглавлял мусульманин-шиит, а представитель мусульман-суннитов возглавлял правительство.
После вывода сирийских войск, которые стабилизировали ситуацию в Ливане после гражданской войны, исполнительную власть в стране захватили американские марионетки — представители мусульман-суннитов отец и сын, принадлежащие к криминальному бизнес-клану Харири, прославившиеся тем, что, находясь у власти премьер-министра и используя служебное положение, скупили огромные куски недвижимости в центре Бейрута.
В Ливане после недавних массовых народных протестов президент страны М. Аун утвердил 22 января состав нового правительства Ливана. В нём представлены представители всех конфессий страны — христиан-маронитов, мусульман-суннитов и мусульман-шиитов. Предыдущий премьер-министр страны Саад Харири, ушедший в отставку после массовых народных протестов, находится в оппозиции. В ливанском парламенте новое правительство опирается на парламентское большинство, состоящее из пропрезидентского Свободного патриотического движения и блока шиитских партий «Амаль» и «Хезболла».
Грубо говоря, в Ливане политические силы, пользующиеся поддержкой большинства населения страны, убрали от власти проамериканское правительство суннитского меньшинства, которое находилось у власти только благодаря межконфессиональным соглашениям. Это произошло впервые за 30 лет, прошедших после гражданской войны в Ливане и после подписания Таифских соглашений.
Если нынешнее ливанское правительство будет стремиться к независимости от США и к отстаиванию национальных интересов своей страны, оно неизбежно должно будет обратиться к России, Сирии и к Ирану в поисках новых союзников. Такие контакты уже начались. Представитель президента Ливана г-н Амаль Абу-Зейд 24 января встречался в Москве с заместителем министра иностранных дел России г-ном М. Л. Богдановым.
Из пресс-релиза Министерства иностранных дел России: «24 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М. Л. Богданов принял советника Президента Ливанской Республики Амаля Абу-Зейда.
В ходе беседы состоялось обстоятельное обсуждение развития ситуации в Ливане. При этом с российской стороны была подтверждена поддержка суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности дружественной Ливанской Республики. Выражена также надежда на успешное завершение процесса утверждения нового состава ливанского правительства во главе с Премьер-министром Х. Диябом в парламенте страны и начало практической работы по обеспечению долгосрочной финансово-экономической стабилизации Ливана. В этом контексте был констатирован неизменный настрой Москвы на дальнейшее укрепление многопланового взаимовыгодного сотрудничества с Бейрутом».
Нынешнее ливанское правительство само по себе многоконфессионально.
Цитирую сообщение ТАСС: «Президент Ливана Мишель Аун утвердил во вторник состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. Об этом сообщила канцелярия главы государства.
В состав кабинета, которому предстоит вывести Ливан из острого экономического и финансового кризиса, вошли 20 министров-технократов, представляющих христианские и мусульманские общины страны.
Выступивший перед журналистами во дворце Баабда генеральный секретарь Совета министров Махмуд Меккия сообщил, что на пост министра иностранных дел республики назначен Насыф Хитти (христианин-маронит), а главой МВД стал Мухаммед Фахми (мусульманин-суннит). Впервые Министерство обороны Ливана возглавила женщина — Зейна Акар (православная), которая заняла также пост вице-премьера. Министром финансов утвержден Гази Вазни (мусульманин-шиит)».
«На состоявшейся пресс-конференции после встречи с президентом Диаб заявил, что все члены новой правительственной команды являются „компетентными специалистами, готовыми к совместной работе по спасению Ливана“. „Нашим приоритетом будет исправление ситуации в экономике и борьба с безработицей“, — сказал он, обещав, что правительство будет учитывать требования участников протестного движения. „Мы придаем важное значение поддержке ливанской армии, защите стабильности и гражданского мира в Ливане“, — подчеркнул он.
60-летний премьер принадлежит к академическим кругам и до своего назначения 19 декабря прошлого года занимал должность проректора Американского университета Бейрута. Его кабинет опирается на поддержку парламентского большинства, которое возглавляет пропрезидентское Свободное патриотическое движение и шиитский тандем „Амаль“ — „Хезболлах“.
Партии прозападного лагеря отказались от участия в новом правительстве и перешли в оппозицию. Среди них суннитское движение „Аль-Мустакбаль“, лидер которого Саад Харири возглавлял предыдущий коалиционный кабинет и ушел в отставку в октябре прошлого года на фоне охвативших Ливан массовых акций протеста».
Отставка Харири означает возможную смену приоритетов ливанской политики и внешней политики. Сирия и Ливан — две братские страны, имевшие ранее единый валютный и таможенный союз, теснейшие экономические, культурные и народные связи. Сирия внесла основной вклад во внутриливанское урегулирование после гражданской войны, сирийское влияние в Ливане способствовало стабилизации политической обстановки и возрождению Ливана.
Проводимая предыдущими премьер-министрами отцом и сыном Харири антисирийская политика и разрыв отношений с Сирией во многих сферах уже обернулись для Ливана огромными потерями, как политическими, так и экономическими и финансовыми.
Возможное значительное улучшение ливано-российских отношений, которым препятствовала откровенно проамериканская политика обоих Харири, может привести к различным прорывным проектам и соглашениям во многих сферах.
Не всё так однозначно, ведь нынешний президент Ливана 30 лет назад возглавлял ливанскую армию, которая некоторое время воевала с сирийскими войсками, призванными разоружить все противоборствующие в Ливане силы, вовлечённые в гражданскую войну. С другой стороны, наличие в правительственной коалиции шиитских политических организаций «Амаль» и «Хезболла» означает наличие в ливанском правительстве дружественных Сирии политических сил.
Приход к власти в Ливане правительства ответственных политиков, для которых судьба страны важнее отношений с США, должен привести к стабилизации внутренней политической и экономической обстановки в стране. Возможное улучшение отношений с Сирией неизбежно должно привести к взаимовыгодному сотрудничеству в экономических сферах, в сферах транспорта и энергетики.
Отстранение от власти в Ливане ничтожных проамериканских марионеток уже укрепило внешнеполитический статус страны и региональную безопасность.
Если политическая тенденция внутренней ливанской политики сможет привести к реализации второй, долгосрочной части Таифских соглашений и начале формирования ливанских правительств на демократической основе, а не на основе конфессиональных принципов, это будет означать окончательное отстранение от власти ничтожных антинациональных проамериканских политиков из клана Харири и возрождение Ливана как самостоятельного и процветающего государства, поддерживающего братские отношения с Сирией и дружественные отношения с Россией, Ираном и Ираком.
Ливан снова может стать «жемчужиной Ближнего Востока», как его называли ранее, геополитическим центром этого непростого региона. Ливанский народ сделал свой выбор и отбросил конфессиональные ограничения в своей внутренней политике.
Единый Ливан, единая мирная, сильная и процветающая страна, дружественная Сирии, России и Ирану — в этом должно быть блестящее будущее этой замечательной страны.
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Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»
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Почему США блокируют российских военных в Сирии? — честный ответ (ФОТО)
Авторы Telegram-канала «Майор и Генерал», посвященного военной тематике, отвечают на злободневный вопрос, который так волнует патриотическую общественность.
«Наши уважаемые читатели обратились с просьбой честно разъяснить ситуацию с блокировкой американцами наших военных конвоев в Сирии. Честно разъясняем.
В октябре, когда американцы оставили курдов наедине с турками, нашей военной полиции пришлось расширить зону своего присутствия в Сирии. Ради выполнения российско-турецкого меморандума, который только и стал гарантией для курдов от продолжения турецкого наступления, зона поездок российской ВП стала выглядеть вот так.
Все, что коричневое — это, условно говоря, зона перемещений россиян. Она, как видно на карте, местами причудливо переплетается с зоной перемещений американцев, выделенной желтым „курдским“ цветом. Амеры по сравнению с октябрем еще больше сократили свое присутствие на северо-востоке Сирии.
Более того, хотя они поначалу и начали сооружать/восстанавливать ряд новых опорных пунктов на юге Заевфратья, сейчас их активность снизилась, постоянно там находится всего несколько сотен американских военных, а это в разы меньше, чем было еще прошедшей осенью.
Трамп говорил про нефть, но эти тридцать тысяч баррелей в день с сирийских месторождений — это ни о чем, просто на карман американским генералам и их местным друзьям. Самим американским военнослужащим явно не нравится, что их так выдвинуло из Сирии собственное политическое руководство, но все мы там не терпим пустоты, так что вакуум не образуется с отходом Пентагона.
Если месяца полтора назад наши редко ездили восточнее Камышлии, то теперь они там катаются постоянно и зачастую бороздят территории „желтой“ зоны, как бы демонстрируя присутствие флага. Теперь внимание на карту: как американцам ездить к своим еще оставшимся местам дислокации в Сирии?
Через северо-восточную границу с Ираком, из иракского Курдистана в сирийский, переходы Семалька, Эль-Валид и др. Потому как южнее, вдоль границы стоят не дружественные американцам и курдам „Хашд Аш-Шааби“ (проиранское ополчение Ирака, – прим. РВ) и прочие формирования, а также могут шастать недокупленные полуигиловские* бедуины.
Вот и катаются американцы сверху вниз и наоборот. То есть маршруты у них пересекаются с нашими, и чем дальше, тем больше, потому как наши все больше ездят в восточной стороне. А что происходит, когда встречаются две колонны? Они блокируют движение каждая со своей стороны, и это может длиться по несколько часов.
Либо это вопрос „мы-то знаем, зачем мы здесь циркулируем, а вот вы куда едете“, либо американцы действительно не хотят наших пускать дальше, а то и хотят их развернуть, дабы они не увидели чего, например, не столкнулись там с нефтевозами контрабанды, условно говоря, или не маячили российским флагом возле какого-нибудь из числа живых пока еще американских опорников (такая перспектива их особо не устраивает, когда местные им сообщают, что в составе российской колонны есть фоторепортеры).
Но возле Камышлии и Телль-Тамра уже не раз американцев в итоге разворачивали наши: „вчера наш патруль тут в это время не проезжал, потому вы нас не встретили, а сегодня мы тут патрулируем, так что езжайте на поворот вон туда, мало ли что, так длиннее“.
Это рабочие моменты, и амеры делают крутую мину в проигрываемой игре. Мало ли что, время от времени наши разворачиваются и уезжают (что бы там ни писали, драк никаких не было), мало ли что Джеффри решил потрафить обиженному Пентагону и рассказать про некоего „перехваченного“ под Манбиджем российского генерала.
Генерал подождал, да и проехал, не в тот день, так на следующий, и сейчас он там, где американцев уже и след простыл. А русские теперь там есть.
Ну и, кстати, встречи такие происходят реже, чем о них пишут. Просто регулярно вываливают или старые фотки, обсасывая их, как будто это новые „инциденты“, или вообще придумывают, что что-то якобы было, когда ничего не было».
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*Запрещённая в России террористическая организация
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