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Как определить в себе гордыню? Как понять есть ли у меня страх?

14:15. 25 января 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Как определить в себе гордыню? Как понять есть ли у меня страх?

Ответы на вопросы к семинару Алексея Орлова 1 февраля 2020 года в Москве.
«Как жить без страха, стать хозяином своей жизни». Из серии «Родовая Нить».

Можно услышать такой вопросы:
- Зачем мне нужен этот семинар? Я и так ничего не боюсь…
- Как определить есть ли у меня страх? Мне кажется, что я совершенно бесстрашен…
- Как распознать наличие гордыни в себе и в окружающих людях?
- Как победить гордыню?

А на самом деле, может быть есть люди, в которых отсутствует страх?
По каким признакам можно определить наличие страха?
Как понять, – нужны ли мне эти знания и практические навыки?

Приглашение на семинар. https://youtu.be/Pc02jtMJyFc
Происхождение мироздания. https://youtu.be/PqTYg-nh0k8
Магия нашей жизни. https://youtu.be/ELFCP7ouULM
Человек – Божественная структура или биоробот? https://youtu.be/fce2dtD_9Fc
Может ли человек управлять своим телом? https://youtu.be/KKAmvt88Vk8
Как определить в себе гордыню? Как понять есть ли у меня страх? https://youtu.be/KKAmvt88Vk8

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OkKUha3VloM

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