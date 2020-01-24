Главная » Невероятное в мире, Политика

ГДР держится

16:34. 24 января 2020 280 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


Карта мечетей в Германии.
ГДР никак не поддается.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5590535.html

Метки: гдр, Германия, ислам, религия, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Жители бывшей ГДР: СССР нас бросил, а западные немцы ограбили и превратили в колонию
... 135 тысячах человек, англичане держались за цифру в 30 тысяч...Университете им. Гумбольдта (главном университете ГДР) ликвидировали исторический, юридический, философский ...: полной приватизации государственных активов ГДР. Одна система намеревалась полностью ...
ГДР и ШАКАЛЫ -"ВЭССИ"
... 135 тысячах человек, англичане держались за цифру в 30 тысяч...Университете им. Гумбольдта (главном университете ГДР) ликвидировали исторический, юридический, философский ...: полной приватизации государственных активов ГДР. Одна система намеревалась полностью ...
СССР нас бросил, а западные немцы ограбили и превратили в колонию
... 135 тысячах человек, англичане держались за цифру в 30 тысяч...Университете им. Гумбольдта (главном университете ГДР) ликвидировали исторический, юридический, философский ...: полной приватизации государственных активов ГДР. Одна система намеревалась полностью ...
Берлинская стена не исчезла. Просто не все желают её замечать
... 135 тысячах человек, англичане держались за цифру в 30 тысяч...Университете им. Гумбольдта (главном университете ГДР) ликвидировали исторический, юридический, философский ...: полной приватизации государственных активов ГДР. Одна система намеревалась полностью ...
Мы хотим хлеба и убить всех русских
... целеустремленно", позволит достичь ослабления ГДР [1309]. Среди составных частей... договоренностям вошли войска западных держав. Позднее была организована резидентура... Согласно подсчетам правоохранительных органов ГДР и советской военной администрации ...
Камера для генсека. Как Горбачёв предал Эриха Хонеккера
... вскоре Хонеккер был арестован гестапо. Держали его в знаменитой берлинской тюрьме... тысячи строителей, мобилизованных по всей ГДР, построили монолитную бетонную стену высотой... годы стали временем наибольшего расцвета ГДР, которая превратилась в настоящую «...

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 24798 21574
    Вячеслав 24 января 2020 в 19:37

    Наши Боги наказали их за то, что они натворили в той войне… Теперь фрицы могут просто исчезнуть в потоке мусульман…

    Ответить
       
  • 6119 4693
    марина 24 января 2020 в 20:17

    А вот некоторые считают ,что Коран -это оригинал ,а остальные книги переписанные от себя …
    Любимая Сура 3 Ефимова ;”Кулиев: «Они (неверующие) хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах — Наилучший из хитрецов»

    Близко к правильному смыслу передал этот аят «Аль-Мунтахаб»: «Неверные строили тайные козни, отвергнув призыв Исы идти по прямому пути. Но Аллах разрушил их козни, и была им неудача в том, к чему они стремились».
    Есть учение ,а есть обряды и это ни одно и то же.

    Ответить
       
  • 2698 2278
    Женечка 24 января 2020 в 20:35

    «Турецкое нашествие» началось в условиях послевоенного подъема немецкой экономики, когда Германии катастрофически не хватало рабочих рук. В октябре 1961 года ФРГ и Турция подписали в Бад Годесберге соглашение по приему турецких гастарбайтеров, десять лет спустя их насчитывалось в Германии 650 тысяч. В данный момент их количество по разным оценкам достигает от 2 до 7 млн, что составляет от 5 до 10 % населения. Основные районы компактного проживания турок в Германии — крупные и богатые города Западной Германии (Дюссельдорф, Штутгарт, Мюнхен, Франкфурт и т.д.), на востоке страны их гораздо меньше, за исключением западного Берлина. Турки привезли в Германию свою религию (Ислам), язык, гастрономию и ближневосточный менталитет.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)