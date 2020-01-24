ГДР держится
16:34. 24 января 2020 280 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Карта мечетей в Германии.
ГДР никак не поддается.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5590535.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5590535.html
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Время не властно над великими мыслями, которые сегодня так же свежи, как и в ту пору, когда, много веков назад, они зародились в умах их авторов.
Наши Боги наказали их за то, что они натворили в той войне… Теперь фрицы могут просто исчезнуть в потоке мусульман…
А вот некоторые считают ,что Коран -это оригинал ,а остальные книги переписанные от себя …
Любимая Сура 3 Ефимова ;”Кулиев: «Они (неверующие) хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах — Наилучший из хитрецов»
Близко к правильному смыслу передал этот аят «Аль-Мунтахаб»: «Неверные строили тайные козни, отвергнув призыв Исы идти по прямому пути. Но Аллах разрушил их козни, и была им неудача в том, к чему они стремились».
Есть учение ,а есть обряды и это ни одно и то же.
Элох – еврейское название бога, элохим его – множественное число…
«Турецкое нашествие» началось в условиях послевоенного подъема немецкой экономики, когда Германии катастрофически не хватало рабочих рук. В октябре 1961 года ФРГ и Турция подписали в Бад Годесберге соглашение по приему турецких гастарбайтеров, десять лет спустя их насчитывалось в Германии 650 тысяч. В данный момент их количество по разным оценкам достигает от 2 до 7 млн, что составляет от 5 до 10 % населения. Основные районы компактного проживания турок в Германии — крупные и богатые города Западной Германии (Дюссельдорф, Штутгарт, Мюнхен, Франкфурт и т.д.), на востоке страны их гораздо меньше, за исключением западного Берлина. Турки привезли в Германию свою религию (Ислам), язык, гастрономию и ближневосточный менталитет.