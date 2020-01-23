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Красный флaг: нарoдные истоки. Александр Пыжиков

20:28. 23 января 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 9

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в девятом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о том, какое значение играло красное знамя в традициях русского народа.

Почему красное знамя в существующей историографии связано только с революционным движением? Какое значение играет Первомай в традициях многих народов? Как связаны между собой обычаи почитания предков и красный цвет знамени? Почему революционные движения использовали маевки для продвижения своих идей? Для чего православная церковь включила празднование Красной горки в круг своих празднований? Что символизирует красный цвет в народной традиции и как это связано с оздоровлением?

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Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/krasnyy-flag-narodnye-istoki-aleksandr-pyzhikov--3

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