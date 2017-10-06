Главная » История, Мировоззрение
Новые сенсационные заявления историка А.В. Пыжикова
08:23. 6 октября 2017 Просмотров - 583 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
Метки: Европа, история, народ, пётр, Пыжиков, РПЦ, русский, Русь, сибирь, Украина, фальсификация, царизм
Записи на схожие темы
... короля стали записывать уже по-новому, как ARTURIUS, соединяя вместе два... – В.Носовский, А.Т.Фоменко «Новая хронология Руси, Англии и Рима... римским императором Марком АврелиемЭто сенсационное заявление сделал известный британский историк Ховард Рид. В...
... году новостные ленты пестрели «сенсационной» новостью. Японцы выпустили самый... информация: Научная мафия уничтожает новейшие разработки. Сергей Салль Независимый...этого он выступал с заявлениями, что к нему ...науках и ни одного историка или методолога науки. ...
...баранам. Помянутое выше нравоучительное заявление российского МИДа относительно очевидных ... беспамятство обычно заканчивается, напомнит историк Леонид Дузь. В далеком... каждый день подогреваются все новыми сенсационными открытиями, известия о которых...
... Заметим, что делал сие заявление представитель родины фашиствующих скинхэдов, ...в противоречие с научными исследованиями историков, занимавшихся проблемой демографии. ... каждый день подогреваются все новыми сенсационными открытиями, известия о которых...
... концом. В этот раз заявленной темой обсуждения был неожиданный вопрос... большой Круглый Стол, посвященный новым сенсационным открытиям в российской и мировой...Смотреть видео ОписаниеПрофессиональный путешественник и историк-любитель Александр Гринин подробно ...
...является военным преступлением. Но эти заявления уже ничего не исправят, а...». В преддверии юбилейной даты историк Леонид Дузь решил поставить вопрос...информации каждый день подогреваются все новыми сенсационными открытиями, известия о которых благодаря...
loading...
Александр Пыжиков позитивный мужик люблю его смотреть говорит четко аргументировано.
Да действительно существовал такой (бизнес) по мимо пушнины и рыбалки рыть курганы и захоронения и вето принимали участие целые деревни уходили на такой промысел с весны по осень!