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Новые сенсационные заявления историка А.В. Пыжикова

08:23. 6 октября 2017 Просмотров - 583 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Европа, история, народ, пётр, Пыжиков, РПЦ, русский, Русь, сибирь, Украина, фальсификация, царизм
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Один комментарий»

  • 456 392
    макс 6 октября 2017 в 15:23 Ссылка Пометить
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    Александр Пыжиков позитивный мужик люблю его смотреть говорит четко аргументировано.
    Да действительно существовал такой (бизнес) по мимо пушнины и рыбалки рыть курганы и захоронения и вето принимали участие целые деревни уходили на такой промысел с весны по осень!

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