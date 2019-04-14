Акция «Катынь» — что дальше? Новый виток одной из самых запутанных историй 20 века

76 лет назад, 13 апреля 1943 года, началась пропагандистская акция фашистской Германии — «Катынь». И до сих пор в Польше и в России продолжаются споры по поводу одной из самых сложных и запутанных историй ХХ века.

Тогда идеолог Третьего рейха Йозеф Геббельс заговорил о том, что недалеко от Смоленска, в Катынском лесу, обнаружено массовое захоронение польских офицеров. И утверждал, что «все они были расстреляны НКВД СССР весной 1940 года». «Большевики просто застрелили и закопали в общих могилах около 10 тысяч польских пленных. Причем ещё за год до начала Великой Отечественной войны…». Заявление Й.Геббельса послужило сигналом к началу шумной пропагандистской кампании вокруг Катыни.

Военнопленные поляки содержались в спецлагерях — в Осташкове на озере Селигер (Тверская область), Козельске и Старобельске. По «официальной версии» они были убиты и захоронены, в частности, под Смоленском, а также в Медном — бывших дачах НКВД под Тверью. Вот почему все события, связанные с казнью поляков в разных районах бывшего Советского Союза объединены одним названием «Катынский расстрел».

«Катынское дело» — это крупномасштабная операция нацистских спецслужб. Она продолжилась американской комиссией «Мэддена» в 1951—1952 годах и возобновлена группой Горбачева-Яковлева в советском руководстве», — читаем на сайте общественного деятеля Николая Старикова.

Информационный вброс…

… был сделан министром пропаганды после победы Красной Армии в Сталинградской битве. Нацистам надо было отвлечь внимание от переломных событий, которые произошли на восточном фронте. Весть о массовой казни поляков, оказавшихся в 1939 году на территории Советского Союза, должна была вызвать определенную реакцию у находящегося в Лондоне правительства Польши в изгнании, известного своими антикоммунистическими настроениями. Нацисты рассчитывали поссорить русских с поляками. А поскольку за ними стоял официальный Лондон, то гитлеровцы хотели также поссорить Черчилля со Сталиным. Не допустить создания прочной антигитлеровской коалиции, тем более открытия Второго фронта. Поэтому министр пропаганды нацистской Германии прибег к величайшей «катынской» фальсификации. Геббельс утверждал: врите по-крупному, и чем крупнее будет ваша ложь, тем быстрее в нее поверят.

И врали.

Специальной Комиссией установлено, что до захвата гитлеровцами Смоленска в западных районах области на строительстве и ремонте шоссейных дорог работали польские военнопленные. Они содержались в трех лагерях особого назначения на западе от Смоленска. Установлено, что после начала войны, после стремительного продвижения немецких войск по советской территории, лагеря не успели своевременно эвакуировать. Все поляки были захвачены фашистами. Свидетель Н. Даниленков из колхоза «Красная Заря» Катынского сельсовета показал, что в августе-сентябре 1941-го, когда пришли немцы, он встречал группы поляков, работающих на шоссе.

Местные жительницы рассказывали, что в это время на даче «Козьи Горы», недалеко от Катынского леса, немцы производили массовые расстрелы польских военнопленных. «А переводчик предупредил нас о том, чтобы мы «держали язык за зубами» и не болтали о том, что видим и слышим на даче».

В то же время свидетельница Мария Сашнева — учительница из деревни Зеньково, показала, что в августе 1941 года приютила у себя в доме бежавшего из лагеря поляка Юзефа Лоека. А в опубликованных немцами списках лейтенант Лоек значится, как расстрелянный под Смоленском весной 1940-го.

Почему «Катынь»?

А пока обратимся к рукописи доктора исторических наук МГУ имени М. В. Ломоносова Валентина Сахарова. Он пишет о коменданте Смоленска фон Швеце, который сообщил бургомистру Б. Меньшагину о том, что «…получена директива из Берлина, предписывающая неукоснительно проводить самый жесткий режим в отношении военнопленных, не допуская никаких послаблений в этом вопросе». <> …Русские, по крайней мере, сами будут умирать, а вот военнопленных поляков предложено просто уничтожить». Недели через две фон Швец скажет, что они расстреляны где-то недалеко от Смоленска…».

Более того, приступив к подготовке катынской провокации, немцы стали искать «свидетелей». Крестьянин Парфен Киселев, живущий на хуторе близ «Козьих Гор», испугавшись угроз, подписал документ о том, что «является свидетелем расстрела польских офицеров, произведенных якобы НКВД в 1940 году. Когда немцы организовали посещение могил различными «делегациями» Киселева даже заставили выступать перед прибывшей «польской делегацией».

В изданной МИД Германии книге были помещены показания по Катынскому делу таких «свидетелей», как Киселев.

Из разведдонесения в западный штаб партизанского движения от 26 июля 1943 года: «…Бежавший из плена красноармеец рассказал, что, готовя катынскую авантюру, немецкие фашисты хорошо подготовились. Они выкопали большое количество трупов на смоленском городском кладбище, а также отрыли трупы бойцов и командиров Красной Армии, погибших в боях за Смоленск в 1941 году. Перевезли их в Катынский лес, которых потом выкапывали, как польских офицеров и солдат». Для количества.

Немецкие врачи, присутствующие при раскопках, отмечали, что определить принадлежность трупов к какой-либо национальности не представлялось возможным. Ввиду их разложения.

В апреле 1943 года, закончив работу на могилах, немецкие оккупанты приступили к широкой агитации в печати и по радио. Пытались приписать Советской власти зверства, совершенные ими же самими над военнопленными поляками. Даже организовали посещение катынских могил жителями Смоленска и его окрестностей, а также «делегациями» из стран, оккупированных немецкими захватчиками.

Но пройдет месяц и Й. Геббельсу доложат, что «в захоронениях польских солдат найдены немецкие гильзы, в трупах — немецкие пули, выпущенные из немецкого оружия, что видимо, надо будет объяснять, почему немецкими пулями убиты эти самые поляки». Значит, надо будет это объяснять или отказаться от этой затеи. Тем более, что «Советы скоро освободят Смоленск». Вот с этого момента и стала обсуждаться Катынская трагедия. О чем и напишет депутат Госдумы РФ государственный советник 2-го класса депутат Госдумы Виктор Илюхин.

Профессор университета Монклер Гровер Ферр /США/ — автор книги «Катынский расстрел: опровержение «официальной версии». В своем расследовании опровергает официальную версию о массовых расстрелах советским режимом в апреле-мае 1940 года польских военнопленных.

Таким образом, по второй версии поляков расстреляли сами немцы осенью 1941 года.

Равнение на Ложь!

Версии Геббельса придерживается правозащитное общество «Мемориал», которое продолжает войну с памятью. В начале 90-х правительство Михаила Горбачева заявило, что Сталин действительно казнил поляков. А в 1992-м Борис Ельцин передал польской стороне документы так называемого «закрытого пакета №1» — доказательство вины советского режима в Катыни. Это стало поводом для русофобских спекуляций ангажированных политиков, которые никак не служили взаимопониманию нардов Польши и России.

К сожалению, в России немало тех, кто и сейчас отстаивает нацистско-польскую версию Катыни, ссылаясь на документы «закрытого пакета №1».

Так, «Мемориал» собирается «впервые на русском языке опубликовать биографические справки о 6295 узниках, содержащихся с осени 1939 года в Осташковском лагере НКВД на озере Селигер и якобы по решению Политбюро ЦК ВКП/б/ от 5 марта 1940 года расстреляных в апреле-мае того же года и захороненых вблизи села Медное в 30 км от Калинина /теперь Тверь/ в сторону Ленинграда /Санкт-Петербурга/.

Тогда как понимать польского исследователя Катыни Юзефа Мицкевича, который писал: «Более 6 тысяч военнопленных из Осташкова вывезли на станцию Бологое на железнодорожной линии Ленинград — Москва, где след их затерялся в бескрайних лесах, тянущихся к северо-востоку от станции…»? И еще, житель Калинина /теперь Тверь/ Александр Богатиков рассказывал, что в 1943-м отбывал срок заключения в лагере на Дальнем Востоке вместе с поляком из Осташкова.

Специалисты отмечали, что «Медное — это талантливо сконструированный политический миф. Из документальных свидетельств о расстреле поляков, представлена лишь бумага о том, что из Осташковского лагеря в Калинин этапируют свыше шести тысяч поляков, для рассмотрения особых дел «Особым совещанием». А у совещания не было полномочий выносить Высшую меру наказания, могли приговорить максимум к 8 годам лишения свободы». Есть информация, что поляков из «Медного» и «Катыни» неоднократно видели живыми после весны 1940 года. «Комсомольская правда» назвала известного польского юриста Бежанека Ремигиуша, журналиста Францишека Бернацкого, Марьяна Яняка, умершего в Познани в 1983 году, а также полицейских Йозефа Кулиговского и Людвика Маловейского из Лодзи. А информационный портал «smolnarod.ru» со ссылкой на эксперта, ныне покойного Сергея Стрыгина, называет Антона Горбика, который в 1942-44 годах командовал национальным польским партизанским отрядом, дислоцировавшимся в Ровенской области.

И ещё раз про полицейские жетоны

Чего только стоит история с жетонами польских полицейских Й. Кулиговского и Л. Маловейского. Согласно «официальной версии» оба якобы расстреляны в Калинине весной 1940 года и захоронены в Медном под Тверью. Их жетоны «всплыли» в ходе археологической экспедиции польских и украинских ученых на месте захоронения жертв фашистов 1941 года во Владимире-Волынском /Западная Украина/. В итоговом докладе украинской части об обнаружении жетонов вообще ни слова. А указанные захоронения названы местом казней жертв НКВД. Кроме поляков в этих могилах были найдены останки убитых детей, женщин, стариков, в том числе евреев. Хотя известно, что такие категории граждан советские спецслужбы нигде и никогда не расстреливали.

Зато польские археологи поместили жетон Кулиговского в разделе «Примечание». Профессор Ферр считает это актом «мужества и принципиальности» со стороны руководителя польских археологов Доминики Семиньской. Эта информация противоречила «официальной версии Катыни». Не поэтому ли доклад польской группы был удален из Интернета?

Тот факт, что останков Кулиговского и Маловейского нет в Медном, наводит на мысль, что останков других польских военнопленных там тоже может не быть. «Нет никаких доказательств, согласно которым, люди, чьи имена написаны на тысячах мемориальных табличек в Медном и Пятихатках, были действительно там казнены и захоронены».

То, что названные полицейские были захоронены в общей могиле, в которой обнаружили немецкие гильзы производства 1941 года, и в том месте, где немцы проводили массовые казни евреев и других гражданских лиц, является веским доказательством, что эти военнопленные были убиты немцами. Но для нашего вопроса менее важно знать, кто расстрелял полицейских во Владимире Волынском в 41-м. Главное, они не были убиты в Калинине в апреле-мае 1940. В то же время есть веские доказательства, что они были убиты немцами и их украинскими пособниками», — заключает американский историк Г. Ферр.

Открытие ученых во Владимире-Волынском доказывает, что так называемые «списки перевозок» военнопленных из лагерей не были «списками казни».

А представители «Мемориала» ссылаются на видеозапись допроса начальника Калининского УНКВД в отставке Дмитрия Токарева 20 марта 1991 года. «Нас тогда собрали для того, чтобы сообщить, что состоялось решение высшей инстанции расстрелять, о масштабах операции, был в шоке. Я отказался, потому как ранее в таких операциях никогда не участвовал», — говорил Токарев на видео. Тем не менее, ему пришлось принимать участие в этом преступлении…».

Историк, государственный советник 3 класса Владислав Швед рассказывал корреспонденту «Комсомольской правды»: «Мы проверяли показания Токарева, проводили по ним следственный эксперимент в здании бывшей внутренней тюрьмы УНКВД Калинина. Там теперь медицинская академия». «Мы нашли множество вопиющих несоответствий. Во-первых, во внутренней тюрьме УНКВД Калинина просто невозможно было разместить такое количество поляков. Во-вторых, в показаниях Токарева, перед расстрелом поляков заводили в «Ленинскую комнату». «Ленинской комнаты» не могло быть во внутренней тюрьме по определению. Она располагалась, как правило, возле кабинета начальника. Расстрел во внутренней тюрьме УНКВД Калинина был невозможен, двор был полуоткрыт, не имел сплошного забора и вдобавок просматривался из соседних домов. Я считаю, что Токарев сознательно врал, пытаясь сконструировать систему расстрела 6 тысяч человек в месте, где это было сделать невозможно…».

Взгляд на «Медное»

Что касается польской части мемориала «Медное», кое-кто по-прежнему пытается доказать, что в 1991 году в этом районе в результате эксгумации обнаружили массовые захоронения расстрелянных польских военнослужащих. Хотя доподлинно известно, что пулевые отверстия были обнаружены только в 12 черепах якобы убитых поляков из 243 останков. При этом идентифицированными в Медном считаются лишь 16 человек.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Виктор Илюхин /1949—2011/ в мае 2010 года выступил с сенсационным заявлением о масштабах фальсификации исторических документов. Старший помощник Генерального прокурора СССР считал, что представленные при Горбачеве и Ельцине «бумаги», указывающие на то, что в расстреле поляков виновен Сталин и советская сторона, оказались фальшивкой.

«С середины 90-х Катынский расстрел снова стал темой горячих споров, — пишет профессор Ферр. — В антикоммунистических кругах не допускалось ни малейшего сомнения в виновности Советского Союза, Сталина и его ближайших соратников. Так же обстоят дела в университетах стран Запада, где споры на тему виновности СССР недопустимы». В это же время российские защитники СССР и Сталина продолжают выступать против «официальной» версии, собирая доказательства того, что нацисты, а не Советский Союз расстрелял польских офицеров.

В 2010 году В. Илюхину и экспертам- историкам Сергею Старыгину и Владиславу Шведу стало известно, как готовилась фальсификация «письма Берии №794/Б» в Политбюро ВКП (б) от марта 1940 года. В нем предполагалось расстрелять более 20 тысяч польских военнопленных. В начале 90-х одним из высокопоставленных членов Политбюро ЦК КПСС была создана группа специалистов высокого ранга по подделке архивных документов. Илюхин назвал и фамилию этого высокого партийца — «архитектор перестройки» Александр Яковлев. Об этом сообщило «Русское Агентство Новостей».

«Группа Яковлева» работала в структуре безопасности президента Ельцина. Ею в российские архивы вброшены сотни фальшивых исторических документов. «В 1943 году Геббельс, пытаясь разрушить антигитлеровскую коалицию и поссорить СССР с США, распространил ложь о том, что Сталин и Берия приказали расстрелять десять тысяч польских офицеров», — писал В. Илюхин.

— Эту ложь поддержало польское правительство в эмиграции, которое больше всего руководствовалось чувством злобы на Советский Союз за разгром польской армии в Западной Белоруссии и на Украине и присоединение этих территорий к СССР. А. Яковлев фактически ратовал за такую компрометацию СССР, чтобы от нашей страны отвернулся весь мир, — сообщает РАН.

Поэтому профессор Гровер Ферр и занялся опровержением «официальной версии».

Неужели «Мемориалу» неважно мнение представителя США?

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/102724