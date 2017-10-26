Иудейская операция „Матильда” служит замалчиванию даты 7 ноября
12:51. 26 октября 2017 Просмотров - 474 7 коммент. Опубликовал: brahman
Владимир Вернадский, академик, председатель учёного комитета министерства земледелия с 10 июня 1917 г.
„Прием отдельных лиц. Поразительное преобладание евреев. Большая настойчивость? Доходят до министра там, где русские махнули рукой?”
А в наше время разным Учителям и до министра доходить не надо: он и так из их лагеря. Что и доказывает размах информационной кампании очередной иудейской кинематографической мерзости.
Вместо разбора управленческих действий Государя и извлечения уроков – постельная „романтика”, скрывающая собою главное.
„Прием отдельных лиц. Поразительное преобладание евреев. Большая настойчивость? Доходят до министра там, где русские махнули рукой?”
А в наше время разным Учителям и до министра доходить не надо: он и так из их лагеря. Что и доказывает размах информационной кампании очередной иудейской кинематографической мерзости.
Вместо разбора управленческих действий Государя и извлечения уроков – постельная „романтика”, скрывающая собою главное.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Вывод: все эти Винокуры, А.Учители должны покинуть Россию пока не поздно. Их родина Израиль.
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В истории с “Матильдой” использован приём манипуляции сознанием. Поклонская это чувствует чисто интуитивно по-женски , но правильно мысль выразить не может . Фильм рассчитан на молодёжь , которая неграмотна , историю “знает” только по фильмам иудеев Учителя , Урсулюка и т.д.
Обычная манипуляция сознанием . Надо вложить в сознание зрителя негативный образ царя , как человека . Выбран не какой-то простолюдин или никому неизвестный граф , а именно царь , как олицетворение России , русского народа. Царь , как известно , канонизирован РПЦ , т.е. является православным святым . Помните , Бжезинский и не только он , говорил : чтобы победить Россию , надо уничтожить Православие ! Выбор актёра не случаен , это хорошо продуманный ход . Задолго до выхода картины на экран происходит вброс информации через СМИ о наклонностях актёра : он — порнушник , он — педераст , он купается в чане с дepьмом , да к тому же ещё и немец . Актёр в фильме , как известно , ассоциируется с героем , которого он играет . На подсознательном уровне формируется образ царя , как порнушника , педераста и гoвнюka , неруся . И именно такой царь стоит во главе народа . “Каков поп , таков и приход” . Естественно , при таком царе не может быть ничего хорошего в России . Всё , что хорошо — это Европа , а всё что дepьмо — это Россия . Попутно плевок в православие. Мыслеобраз сформирован . Чего и добивались манипуляторы ! А далее можно разрушать Россию , — а зачем защищать дepьмо ? Правильно ? Народ к разрушению страны подготовлен ! Так и был убит СССР — никто не вышел на улицы , не встал на защиту . Всем захотелось “западных ценностей ” , жвачки и джинсов . И сейчас схема та же ! Естественно , Учитель туп , как и вся богема . Сам он до такого не додумается. Эта тварь сидит в Мин.культе и манипулирует сознанием населения посредством фильмов , созданных всякими урсулюками и учителями . Причём за счёт одураченного ими народа .
P.S. А суке Говорухину– агенту влияния Запада– лучше заткнуться : он тоже приложил руку к развалу СССР своими пасквилями в адрес СССР и Сталина . Урод , б**** ! Его фильмы “Россия , которую мы потеряли” и “Легко ли быть молодым” подвели черту под развалом СССР. После их просмотра мало у кого оставалось сомнений убивать или не убивать СССР. Однозначно убивать ! И эта падла ещё что-то там вякает !
Все эти твари — драпеки , бортки , мединские и т.д.– работают на развал России . Таким быд_лoм легко манипулировать по причине отсутствия мозгов , гуманитарии хреновы. Кукловод умело ими манипулирует. А эти быд_ляkи этого даже не понимают !
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со всем согласна ,кроме первого утверждения насчет Поклонской.Вероятно сработвало мужское в вас -обаятельный ,трогательный образ няши.Посмотрите ,есть видео-эта еще та развратница-и как вы думаете случайно ли девочка с симпатичной мордашкой ,закончила юрфак харьковского института !!!!в Евпатории(деревня)и стала прокурором в 2013г-вытащили ее из Киева,папа был в парламенте при Ющенко.А кто вытащил-тот кто и возглавляет в России монархический проект-Малофеев ,из команды четы медведевых иКирила,куратор -Англия.Можно ли дальше заблуждаться по поводу Поклонской или вас волнует только ваша молодость-СССР.Вы же глобально мыслите-несколько проектов порабощения России-либероиды(собчак с чубайсами),монархический-(мендели,кирил,рогозин,патрушев,решетников,полтавченко,медынский) и т.н. патриоты-кто туда перебежал по призыву путина не знаю,деньги то везде в трех проетах жидовские,других не бывает как и в РБ.
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Опечатка? 5 ноября 2017
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Это только пробный шар в сторону романовых-голштейн-готторпских… Их иудейское племя не гнушается и содомских утех…
Среди евреев половых извращенцев в 6 раз больше, чем у нормальных народов (Г.П. Климов “Протоколы красных мудрецов”, “Имя ему легион” и др.). Мнение Климова разделяют и известные еврейские писатели – Ц. Ломброзо, С. Къеркъегор, О. Венингер. Полагают, что этот отвратительный порок тоже может передаваться по наследству. Если бы евреи время от времени не улучшали свою породу за счёт других народов (при якобы существующем запрете на смешивание), то они бы давно исчезли с лица Земли, а с ними, как говорил гениальный промышленник Генри Форд, исчезли бы войны за передел мира, ростовщичество, порнография и распущенность. Не было бы подлейшего ограбления и закабаления народов.
То, что гомосексуальность едва ли не отличительная черта евреев, лучше всего иллюстрируется принятием ими в числе самых первых законов – запретов на преследование лиц с “нетрадиционной половой ориентацией”. Это давно уже стало одной из “общечеловеческих ценностей”. По ТВ нередко можно видеть парады-маскарады “голубых”, “розовых”, зоофилов и прочей мерзости на улицах США, Франции и других “демократических” государств. В кинематографе половые извращенцы преподносятся как положительные герои! Умильно сюсюкают по поводу однополых браков.
Скоро, того и гляди, поставят и фильм о том, как лже-Пётр I кувыркался со своими придворными, вплоть до денщиков…
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1,в Госдуме создан новый комитет под руковод.О.Пушиной”по делам меньшинств”-скоро за оскорбление их как за отрицание Холокоста будут судить.Мало того,что негласно уже ,если тебя не измазали ,то ты не попадаешь в эту пищевую цепочку-искусство,СМИ,Дума.Второе ,они портят наш генофонд-у гомиков в крови вырабатыаются антитела,которые последующую их жертву делают бесплодной.И потом эта нечисть сейчас всплыла наверх со всех щелей-либероиды,монархисты(поклонская с матильдой),патриоты(мальцев и все страдающие по дореволюционной России и только0.Неправильно рассматривать матильду как удар по Гогоцеллорненам-это удар по русским и ее истории ,но возглавляют его монархические отпрыски с целью возврата власти ,раз наступил в РФ переходной период-все ринулись на сцену.Мы всего лишь зрители ,главное не участвовать в этом концерте ,главные актеры еще не вышли.Они договариваются,и без нас.!
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Всю энергию госдуры, федерального собрания, верховного суда и генеральной прокуратурой надо направить в творческое русло – заботиться об улучшении быта пингвинов и направить их всех в Антарктиду.